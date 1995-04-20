Индикатор Bull and Bear Zones специально разработан для автоматического определения и визуального отображения зон поддержки и сопротивления прямо на графике. Его уникальный алгоритм позволяет отображать не только те зоны, которые рынок уже тестировал, но и выявлять потенциальные целевые зоны,которые еще не были протестированные рынком.Индикатор отслеживает диапазоны, где наблюдается нарушение баланса между спросом и предложением.

Основные особенности:

Автоматическое определение зон поддержки и сопротивления: Индикатор вычисляет ключевые уровни и отображает их на графике в виде зон, где рынок проявляет наиболее сильную активность.

Прогнозирование потенциальных целевых зон : Индикатор не ограничивается только уже протестированными уровнями, но и строит зоны, которые рынок еще не испытал, что позволяет трейдерам заранее готовиться к возможным пробоям.

Отслеживание баланса между спросом и предложением : Индикатор анализирует диапазоны, где наблюдается значительное изменение баланса между покупателями и продавцами, что позволяет находить ключевые уровни, влияющие на дальнейшее движение цены.

Маркировка пробоев ключевых зон: В случае пробоя наиболее важных зон, индикатор автоматически помечает эти уровни на графике, предупреждая трейдера о возможных сильных движениях.

Основные функции и настройки:

Профессиональная панель : Панель отображает важную информацию о текущих зонах:

Уровни диапазонов.



Дистанцию между уровнями.



Формирование новых зон и текущие сформированные зоны.



Важные уровни медианы внутри зон. Вся информация также дублируется непосредственно на графике, обеспечивая трейдера всесторонним визуальным анализом.

Кнопка включения/выключения : Индикатор имеет кнопку включения и отключения прямо на графике, что позволяет быстро активировать или деактивировать индикатор без необходимости изменения настроек. Также доступны расширенные настройки кнопки:

Положение на графике.



Настройки текста (шрифт, цвет).



Регулировка размера и цветовой палитры.

Выбор типов уведомлений:

Цена входит в определённую зону.



Формирование новых зон поддержки/сопротивления.



Удаление старых зон.

Звуковые оповещения: Индикатор поддерживает все типы оповещений.

Режим Multi Timeframe (MTF): Этот режим позволяет применять индикатор на нескольких таймфреймах одновременно, что идеально подходит для мульти-таймфреймового анализа. Например, можно использовать индикатор на графиках H1, H4 и D1, чтобы получать более точные сигналы и понимать общий тренд на различных временных интервалах.

Применение индикатора:

Индикатор Bull and Bear Zones является универсальным инструментом для разных типов стратегий и рынков. Он идеально подходит для:

Трендовых стратегий (Breakouts): позволяет трейдерам выявлять пробои важных уровней и продолжение тренда после пробоя зоны поддержки или сопротивления.

Контр-трендовых стратегий (Reversals): помогает определять точки разворота тренда, когда цена возвращается к ключевым зонам поддержки или сопротивления.

Рекомендации по использованию:

Валютные пары: Индикатор подходит для всех типов рынков, включая Forex, металлы, CFD и криптовалюты.

Временные рамки:

M15 — идеально для внутридневной торговли.



M30 - H1 — подходят для более точных сигналов при анализе.



H4 - D1 — для среднесрочной торговли и долгосрочных позиций.

Стратегии и их применение:

Стратегия Breakouts: Используйте эту стратегию при открытии торговых сессий, когда на рынок поступает большой объем ликвидности (например, в период открытий Европейской или Американской сессии).

Важно учитывать волатильность и средний запас хода инструмента , чтобы понять, насколько далеко цена может двигаться после пробоя. Стратегия Reversals: Используйте при ретестах или повторных тестированиях зон. Когда цена возвращается к зоне и тестирует её повторно, это может сигнализировать о развороте.

Если цена превышает 80% от среднего хода инструмента, это может быть сильным сигналом для входа.

Остерегайтесь входа в сделки при многократном тестировании ключевых зон (более 3 раз), так как это может сигнализировать о возможном пробое уровня.

Заключение:

Индикатор Bull and Bear Zones — это мощный инструмент для анализа рыночных уровней и поиска точек входа и выхода. С помощью его уникального алгоритма, трейдеры могут не только анализировать протестированные зоны, но и прогнозировать ключевые уровни, которые рынок еще не протестировал. Индикатор идеально подходит для использования как в трендовых, так и в контр-трендовых стратегиях, предоставляя трейдерам надежные сигналы и удобные инструменты для анализа и торговли на разных временных интервалах.



