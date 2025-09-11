Sniper Delta Imbalance MT4

Цена указана только за первые 30 экземпляров,(осталось всего 2 копии). Следующая Цена будет увеличена до 150$. Окончательная цена составит 250$.

Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или продавцы , и находить точные точки входа на основе действий крупных участников рынка.Этот инструмент представляет собой уникальный стиль анализа, основанный на соотношении объёмов спроса и предложения, и может быть использован для выявления контроля над ценой.

В основе работы индикатора лежит уникальный подход — использование агрегированных рыночных данных для построения дельта-гистограммы, сигналов и панели анализа. Это обеспечивает точность расчётов и позволяет видеть реакцию крупных участников прямо на графике.

Ключевые особенности:



В отличие от большинства индикаторов, которые всего лишь анализируют прошлое и выдают сигналы с запозданием (постфактум).

Sniper Delta Imbalance работает с данными в реальном времени.

Это дает вам ключевое преимущество — видеть не что было, а что происходит сейчас и кто определяет дальнейшее движение цены: покупатели или продавцы.



Он отвечает на главный вопрос: Кто в данный момент контролирует цену и сохраняет дальнейший контроль.

✅ Дельта-дисбаланс — разница между объёмами покупок и продаж.

1.Положительная дельта (зелёное значение) сигнализирует о преобладании агрессивных покупателей — они поглощают ликвидность по ценам Ask, что часто ведёт к росту котировок.

2.Отрицательная дельта ( красное значение) указывает на доминирование агрессивных продавцов, которые реализуют актив по ценам Bid, оказывая давление на цену вниз.

3.Таким образом чётко определяется, кто контролирует рынок: покупатели или продавцы. Позволяет видеть действия крупных игроков в реальном времени для точного прогнозирования движений цены.

✅ Выявление точек входа:

продолжение тенденции при появлении «толкающих объёмов»;

разворот при формировании «останавливающих объёмов».

✅ Мультитаймфреймный анализ (MTF):Вы можете анализировать дельту с любого таймфрейма прямо на графике. Смотрите сигналы с М15 или Н1, торгуя на M5.



✅ Расширенная визуализация:

Стильная информационная панель: В углу графика отображаются текущие значения Bid, Ask, общего объема, дельты и ее процентного выражения в режиме реального времени.

✅ Маркеры на графике: Сигналы индикатора автоматически отображаются в виде кружков прямо на свечах главного графика, что облегчает поиск точек входа.



✅ Отображение значений: Рядом с маркерами показывается числовое значение дельты для быстрой оценки силы сигнала.

🔔

Всплывающие окна (Alert).

Push-уведомления на смартфон.

Оповещения по Email.

Звуковые сигналы — с возможностью выбора звукового файла.



Бонусный Индикатор 👉 Delta Statistics Pro:

Мощный аналитический инструмент для сбора и анализа статистики дельты по торговым сессиям и таймфреймам. Этот индикатор-компаньон предназначен для сбора, анализа и визуализации агрегированных исторических данных о дельте , которые помогут вам настроить фильтры в основном индикаторе «Sniper Delta Imbalance» с максимальной точностью. Что он делает? Автоматический сбор статистики: Анализирует исторические данные за указанное количество дней . Сравнение по сессиям: Рассчитывает отдельную статистику для Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий, которые можно настроить под своего брокера. Анализ по таймфреймам: Собирает данные сразу по нескольким таймфреймам одновременно. Ключевые метрики: Для каждой комбинации "сессия-таймфрейм" рассчитывает: Максимальная и Средняя положительная дельта (Max+, Avg+) Максимальная и Средняя отрицательная дельта (Max-, Avg-) Количество сигналов в каждой категории Зачем это нужно? Собранная статистика позволяет научно обосновать настройку уровня фильтра (Delta Filter) в основном индикаторе. Вместо того чтобы угадывать настройки (Delta Filter) , вы сможете установить именно те значение,которые основанный на реальных исторических данных вашего инструмента: Пример: Если статистика показывает, что средняя положительная дельта (Avg+) на EURUSD во время Европейской сессии на М5 составляет 120, вы можете установить фильтр на уровне 150-200, чтобы отсеивать слабые сигналы и оставлять только самые сильные. Дополнительные возможности: Стильная информационная панель: Все данные выводятся в виде удобной, настраиваемой панели прямо на графике. Экспорт в CSV: Вы можете экспортировать всю собранную статистику в CSV-файл для дальнейшего, более глубокого анализа в Excel или другом редакторе. Delta Statistics Pro превращает настройку основного индикатора из искусства в науку, предоставляя вам мощный аналитический аппарат для принятия взвешенных решений на основе статистических данных. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рекомендации по настройке: Торгуемый инструмент : параметры индикатора зависят от конкретного торгового инструмента. На разных валютных парах наблюдаются свои минимальные, средние и максимальные объемы, а также аномальные колебания объемов. Это необходимо учитывать при настройке дельта-фильтра. Выбор таймфрейма : для разных периодов (таймфреймов) могут быть актуальны разные настройки дельта-фильтра. Например, для краткосрочной торговли на меньших временных интервалах рекомендуется использовать более чувствительные настройки, чем для долгосрочной торговли. Время открытия сессий : объемы могут сильно различаться в зависимости от торговой сессии. Для европейской и американской сессий объемы могут значительно отличаться. Это важно учитывать при настройке индикатора. Рекомендуется проводить дополнительный анализ и статистику по объемам на различных сессиях для наиболее эффективной работы индикатора. Торговые инструменты: Индексы: US30, SP500, NQ, DX. Включая акции. Металлы: XAUUSD, XAGUSD Сырьевые:Brent, WTI Валюты: EURUSD, GBPUSD,коррелирующие с DX.



Sniper Delta Imbalance — это не просто индикатор, а совершенно новый, профессиональный инструмент для трейдеров, которые понимают важность объемного анализа,не имеющий аналогов. Он сочетает в себе мощный функционал, гибкие настройки и удобство использования. Научитесь видеть рынок глазами крупных игроков и добавляйте в свою торговлю уверенность, которую может дать вам анализ объемов. 🎁 ПРИОБРЕТАЯ ИНДИКАТОР, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК БЕСПЛАТНО: 1. Индикатор «Delta Statistics Pro» служит для сбора и агрегации рыночных данных. Его ключевая задача — предоставить точную статистику, на основе которой производится тонкая настройка фильтров для основного индикатора, что значительно повышает качество получаемых сигналов. 2. Индикатор «Vol Limit» — этот инструмент был специально создан для работы в паре с Sniper Delta Imbalance. Он обеспечивает дополнительную фильтрацию рыночного шума, позволяя фокусироваться только на значимых объемах и дисбалансах. 3. Подробное руководство по торговой стратегии — это результат двухлетней разработки и тестирования. В нем вы найдете детальное описание готовой торговой стратегии, раскрывающей весь потенциал связки индикаторов. 4. Персональные рекомендации и поддержка — вы получите пошаговые инструкции, а я лично помогу разобраться во всех нюансах настройки и отвечу на ваши вопросы. За подробностями обращайтесь в личные сообщения!



