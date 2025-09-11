Sniper Delta Imbalance MT4

5

                                             Цена указана только за первые 30 экземпляров,(осталось всего 2 копии).

                                      Следующая Цена будет увеличена до 150$. Окончательная цена составит 250$.

Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или продавцы , и находить точные точки входа на основе действий крупных участников рынка.Этот инструмент представляет собой уникальный стиль анализа, основанный на соотношении объёмов спроса и предложения, и может быть использован для выявления контроля над ценой.

В основе работы индикатора лежит уникальный подход — использование агрегированных рыночных данных для построения дельта-гистограммы, сигналов и панели анализа. Это обеспечивает точность расчётов и позволяет видеть реакцию крупных участников прямо на графике.

Ключевые особенности:

   ✅ В отличие от большинства индикаторов, которые всего лишь анализируют прошлое и выдают сигналы с запозданием (постфактум).

Sniper Delta Imbalance работает с данными в реальном времени.

Это дает вам ключевое преимущество — видеть не что было, а что происходит сейчас и кто определяет дальнейшее движение цены: покупатели или продавцы.

Он отвечает на главный вопрос: Кто в данный момент контролирует цену и сохраняет дальнейший контроль.

   ✅ Дельта-дисбаланс — разница между объёмами покупок и продаж. 

1.Положительная дельта (зелёное значение) сигнализирует о преобладании агрессивных покупателей — они поглощают ликвидность по ценам Ask, что часто ведёт к росту котировок.
2.Отрицательная дельта ( красное значение) указывает на доминирование агрессивных продавцов, которые реализуют актив по ценам Bid, оказывая давление на цену вниз.

3.Таким образом чётко  определяется, кто контролирует рынок: покупатели или продавцы. Позволяет видеть действия крупных игроков в реальном времени для точного прогнозирования движений цены.

   ✅ Выявление точек входа:

продолжение тенденции при появлении «толкающих объёмов»;

разворот при формировании «останавливающих объёмов».

   ✅ Мультитаймфреймный анализ (MTF):Вы можете анализировать дельту с любого таймфрейма прямо на графике. Смотрите сигналы с М15 или Н1, торгуя на M5.


   ✅ Расширенная визуализация:

Стильная информационная панель: В углу графика отображаются текущие значения Bid, Ask, общего объема, дельты и ее процентного выражения в режиме реального времени.

   ✅ Маркеры на графике: Сигналы индикатора автоматически отображаются в виде кружков прямо на свечах главного графика, что облегчает поиск точек входа.


   ✅ Отображение значений: Рядом с маркерами показывается числовое значение дельты для быстрой оценки силы сигнала.

🔔 Уведомления и сигналы

  • Всплывающие окна (Alert).

  • Push-уведомления на смартфон.

  • Оповещения по Email.

  • Звуковые сигналы — с возможностью выбора звукового файла.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бонусный Индикатор  👉 Delta Statistics Pro:

Мощный аналитический инструмент для сбора и анализа статистики дельты по торговым сессиям и таймфреймам.

Этот индикатор-компаньон предназначен для сбора, анализа и визуализации агрегированных исторических данных о дельте, которые помогут вам настроить фильтры в основном индикаторе «Sniper Delta Imbalance» с максимальной точностью.

Что он делает?

Автоматический сбор статистики: Анализирует исторические данные за указанное количество дней .

Сравнение по сессиям: Рассчитывает отдельную статистику для Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий, которые можно настроить под своего брокера.

Анализ по таймфреймам: Собирает данные сразу по нескольким таймфреймам одновременно.

Ключевые метрики: Для каждой комбинации "сессия-таймфрейм" рассчитывает:

Максимальная и Средняя положительная дельта (Max+, Avg+)

Максимальная и Средняя отрицательная дельта (Max-, Avg-)

Количество сигналов в каждой категории

Зачем это нужно?

Собранная статистика позволяет научно обосновать настройку уровня фильтра (Delta Filter) в основном индикаторе. Вместо того чтобы угадывать настройки  (Delta Filter) , вы сможете установить именно те значение,которые основанный на реальных исторических данных вашего инструмента:

Пример: Если статистика показывает, что средняя положительная дельта (Avg+) на EURUSD во время Европейской сессии на М5 составляет 120, вы можете установить фильтр на уровне 150-200, чтобы отсеивать слабые сигналы и оставлять только самые сильные.

Дополнительные возможности:

  • Стильная информационная панель: Все данные выводятся в виде удобной, настраиваемой панели прямо на графике.
  • Экспорт в CSV: Вы можете экспортировать всю собранную статистику в CSV-файл для дальнейшего, более глубокого анализа в Excel или другом редакторе.

 Delta Statistics Pro превращает настройку основного индикатора из искусства в науку, предоставляя вам мощный аналитический аппарат для принятия взвешенных решений на основе статистических данных.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендации по настройке:

  1. Торгуемый инструмент : параметры индикатора зависят от конкретного торгового инструмента. На разных валютных парах наблюдаются свои минимальные, средние и максимальные объемы, а также аномальные колебания объемов. Это необходимо учитывать при настройке дельта-фильтра.

  2. Выбор таймфрейма : для разных периодов (таймфреймов) могут быть актуальны разные настройки дельта-фильтра. Например, для краткосрочной торговли на меньших временных интервалах рекомендуется использовать более чувствительные настройки, чем для долгосрочной торговли.

  3. Время открытия сессий : объемы могут сильно различаться в зависимости от торговой сессии. Для европейской и американской сессий объемы могут значительно отличаться. Это важно учитывать при настройке индикатора. Рекомендуется проводить дополнительный анализ и статистику по объемам на различных сессиях для наиболее эффективной работы индикатора.

Торговые инструменты:

Индексы:US30, SP500, NQ, DX. Включая акции.

Металлы:XAUUSD, XAGUSD

Сырьевые:Brent, WTI

Валюты:EURUSD, GBPUSD,коррелирующие с DX.

Sniper Delta Imbalance — это не просто индикатор, а совершенно новый, профессиональный инструмент для трейдеров, которые понимают важность объемного анализа,не имеющий аналогов. Он сочетает в себе мощный функционал, гибкие настройки и удобство использования.

Научитесь видеть рынок глазами крупных игроков и добавляйте в свою торговлю уверенность, которую может дать вам анализ объемов.

                                         🎁 ПРИОБРЕТАЯ ИНДИКАТОР, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ  В ПОДАРОК БЕСПЛАТНО:

1. Индикатор «Delta Statistics Pro» служит для сбора и агрегации рыночных данных. 

Его ключевая задача — предоставить точную статистику, на основе которой производится тонкая настройка фильтров для основного индикатора, что значительно повышает качество получаемых сигналов.

2. Индикатор «Vol Limit» — этот инструмент был специально создан для работы в паре с Sniper Delta Imbalance.

Он обеспечивает дополнительную фильтрацию рыночного шума, позволяя фокусироваться только на значимых объемах и дисбалансах.

3. Подробное руководство по торговой стратегии — это результат двухлетней разработки и тестирования. 

В нем вы найдете детальное описание готовой торговой стратегии, раскрывающей весь потенциал связки индикаторов.

4. Персональные рекомендации и поддержка — вы получите пошаговые инструкции, а я лично помогу разобраться во всех нюансах настройки и отвечу на ваши вопросы.

                                                                    За подробностями обращайтесь в личные сообщения!


Отзывы 8
Nagib Mahfuj Nayem
47
Nagib Mahfuj Nayem 2025.12.17 04:43 
 

Outstanding support from Konin. A true masterpiece indeed. As a trader with more than 10 years of experience, I can clearly recognize the quality—this is genuinely a real gem.

Pedro Roque
95
Pedro Roque 2025.11.03 19:19 
 

I have recently purchased this product and it may be a little to early to review it properly, however I need to highlight some initial points that really caught my attention from the beginning as they different so much from what I am used to see. 1) Support from creator is beyond expectations, the level of detail in answering questions or explaining the mechanics of this product its just state of the art. 2) The initial performance of this product is apparently very good. For this I will need more time, but from what I have seen up to now, it fully delivers as advertised. Very happy to have this tool. I was in a limbo trying to understand Elliott Wave (very complex) with mixed results. Now I can see much better as I am not trying to predict the market anymore, rather going with the market flow. Thank you!

surebethere123
231
surebethere123 2025.10.27 05:21 
 

I would like to give my review for Konin's excellent indicator and the guidance he has provided. The indicator is highly insightful as it offers understanding of volume dynamics and the balance between buyers and sellers, allowing me to see who is in control of each candle. Konin delivered very clear and detailed explanations on how to use the indicator effectively. He provided practical examples, explained the recommended settings and shared proven strategies that he has personally used. His approach made it easy to understand and apply the tool in my trading. I also appreciate his generosity in offering thoughtful advice to my trading approach. I believe that following his guidance closely will contribute significantly to my improvement. Overall, this has been a very value for money purchase. The indicator is of high quality and truly stands out as a superior tool. I am very satisfied and would highly recommend it to others.

Рекомендуем также
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Индикаторы
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям. Reversal Patte
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Индикаторы
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Индикаторы
Форекс индикатор  Wave Wold MT4   предназначен для поиска волн Вульфа и их отображения в текущем окне торгового терминала. Отличный  индикатор для трейдеров, использующих в торговле волны Вульфа. Его применение в торговых стратегиях значительно повысит их эффективность и прибыльность. ИНФОРМАЦИЯ О ИНДИКАТОРЕ В отличие от других индикаторов волн Вульфа, форекс индикатор  Wave Wold MT4  обладает рядом особенностей, которые значительно повышают его эффективность: Первая – это параметр Open Window
Spartan Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Эксперты
El Asesor de Experto "Spartan Mr Beast" es una herramienta avanzada y robusta diseñada para traders que buscan capitalizar las oportunidades del mercado aprovechando los rechazos de precios. Este asesor se especializa en identificar y explotar los momentos en los que el mercado muestra una resistencia o soporte significativo, sugiriendo posibles reversiones o cambios de tendencia. Características Principales: Detección de Rechazos de Mercado : "Spartan Mr Beast" utiliza algoritmos de última gene
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Индикаторы
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Rainbow EA MT4
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT4 is a simple Expert advisor based on  Rainbow MT4 technical indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, thus, it is not required for the EA to operate, but, if you wish you can download it from my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pip
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Эксперты
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
TradingDesk
Christian Weilinger
4 (1)
Индикаторы
TradingDesk – Performance Analyse MT4 To test the indicator download free Demo version here: https://www.mql5.com/en/market/product/40471 TradingDesk analysed MetaTrader 4 historical data by Symbol, Magic Number, Trade or Comment. All these evaluations will be displayed in real time on your MetaTrader 4 chart window. All this information will be displayed in the following dashboards: account info General information about the account is displayed in the account info dashboard. performance inf
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Индикаторы
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Откройте для себя Wolf Waves - ваш идеальный инструмент для торговли! Вы ищете мощный инструмент для легкой идентификации Wolf Waves на любом временном интервале? Дальше смотреть не надо! Наш индикатор Wolf Waves делает это легко. Вот почему он идеально подходит именно вам: Основные характеристики: Автоматическое обнаружение: Наш индикатор Wolf Waves
Distinctive
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Distinctive это трендовый стрелочный индикатор форекс для определения потенциальный точек входа. Нравится он, прежде всего, тем, что в нём заложен простой механизм работы, адаптация ко всем временным периодам и торговым тактикам. СОздан на основе канала регрессии с фильрами. Отображаем сигналы индикатора Lawrence на графике функции цены используя математический подход.  Принцип работы - при пробитии цены в зоне перекупленности/перепроданности (уровней канала) генерируется сигнал на покупку или
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
IPDA and PD Ranges MT4
Thank-god Avwerosuoghene Odukudu
5 (1)
Индикаторы
IPDA AND PD RANGES. Interbank Price Delivery Algorithm (IPDA) Range Liquidity and trades in the FX market take place in a decentralized manner as banks, brokers and electronic communication networks (ECNs) interact with one another to set prices. In FX, and ECN is a trading platform or electronic broker that hosts bids and offers and transmit them to users worldwide. ECN broadcasts a price around the world as various participants leave orders to buy and sell. Banks provide streaming prices based
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Индикаторы
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
The RSIDivergence for Pair Trading
Ledi Haryadi
Индикаторы
The RSIDivergence   is a custom indicator for the MetaTrader 4 (MT4) platform, designed to analyze the divergence between the Relative Strength Index (RSI) values of two currency pairs. It compares the RSI of the chart’s symbol (first symbol) with a user-defined second symbol, displaying both RSI values and their absolute difference (divergence) in a separate subwindow. The indicator provides visual and alert-based feedback to highlight significant divergence levels, with customizable settings f
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Индикаторы
Индикатор представляет собой видоизмененный индикатор Fibonacci-SS https://www.mql5.com/ru/market/product/10136 . Отличается поведение при размещения отложенных ордеров и линии TP. Автоматическое размещение линий Фибрначчи от максимума до минимума видимых баров: Автоматические отложенные ордера (Buy/Sell) Taking Profit 1, Taking Profit 2 как точки разворота и Taking Profit 3 для улучшения возможной прибыли. Лучшее соотношение риска и прибыли. Простой и мощный индикатор Этот индикатор, наряду с
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Индикаторы
PipTick Currency Index - это действительно полезный инструмент, отображающий любой индекс восьми основных валют. Индикатор применяет уникальную формулу расчета, которая отображает действительный объем рынка Форекс. По сути, это взвешенная средняя значений валютных пар, которые и формируют пересечение валюты индекса. По умолчанию вес основывается на результатах трехгодичного исследования BIS (BIS Triennial Central Bank Survey). В связи с этим трейдер может видеть силу и слабость каждой валюты. Пр
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Индикаторы
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Индикаторы
Ищете мощный индикатор для торговли на рынке Форекс, который поможет вам с легкостью определить прибыльные торговые возможности? Не ищите ничего, кроме Beast Super Signal. Этот простой в использовании индикатор, основанный на тренде, постоянно отслеживает рыночные условия, ищет новые развивающиеся тренды или отслеживает уже существующие. Beast Super Signal дает сигнал на покупку или продажу, когда все внутренние стратегии совпадают и на 100% совпадают друг с другом, что устраняет необходимость в
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Другие продукты этого автора
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR]   - это мощнейший инструмент для определения   ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает   Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Благодаря этому   Adaptive Volatility Range   - имеет высокий   Winrate
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Официальная цена релиза  65$  только за первые  1 0 экземпляров, следующая цена  125$ Gold Scalper System   — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает активность на уровнях поддержки и сопротивления и генерирует сигналы в момент их прорыва. Smart DOM Pro визуал
Gold Scalper System MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Официальная цена релиза  65$  только за первые  1 0 экземпляров, (осталось всего 3  копии ).                                                                                  следующая цена:  125$ Gold Scalper System — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает ак
Reversal Zones Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Reversal Zones Pro – это индикатор, специально разработанный для точного определения ключевых зон разворота тренда .Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от  нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда. Основные функции: Определение зон разворота :   Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлят
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям.              
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Block Master Pro предназначен для визуального определения зон на графике, где возможно сосредоточены объемы крупных участников рынка. Эти зоны, называемые ордер-блоками, представляют собой диапазоны цен, где крупные игроки размещают свои ордера, что может сигнализировать о возможном развороте цены и движении в противоположную сторону. Основные особенности: Идентификация ордер-блоков : Block Master Pro эффективно выявляет ордер-блоки, определяя ценовые диапазоны, где размещены крупные
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) -это мощнейший,инновационный  индикатор импульсов,основанный на волатильности.Предназначенный для точного определения ключевых разворотов тренда . Разработанный с использованием  специального алгоритма, который обеспечивает четкое построение диапазона средней волатильности, без  перерисовки своих значений и их не меняет. Индикатор подстраивается под любую волатильность рынка и динамически корректирует ширину диапазона полос, в зависимости от текущих рыночных ус
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям. Reversal Patte
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Индикаторы
Ultimate Volatility Insight — это высоко-профессиональный инструмент для анализа и полного понимания рыночной активности на основе усовершенствованного ATR с применением улучшенных алгоритмов и формул расчета. Индикатор помогает трейдерам точно оценивать динамику рынка, определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также грамотно управлять рисками. Ultimate Volatility Insight —  работает только на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.Индикатор разрабатывался бол
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Quantum Profile System — это полноценная профессиональная торговая система с продвинутыми алгоритмами, объединяющая в себе всё необходимое для уверенной и стабильной торговли. Индикатор сочетает анализ направления тренда, концентрации объемов на ключевых уровнях, динамическую адаптацию к рыночной волатильности и генерацию торговых сигналов без задержек и без перерисовки. Quantum Profile System —  объединяет функции объемного профиля на базе линейной регрессии Linear Regression Volume Profile с а
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Sniper Delta Imbalance  — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или продавцы , и находить точные точки входа на основе действий крупных участников рынка.Этот инструмент представляет собой уникальный стиль анализа, основанный на соотношении объёмов спроса и предложения, и может быть использован для в
Golden Trend Pulse
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Golden Trend Pulse — трендовый индикатор разработан специально для Золота,также может использоваться на Криптовалютном и Фондовом рынках. Индикатор предназначенный для точного определения рыночных тенденций с помощью передовых аналитических методов. Инструмент объединяет многофакторный анализ ценовой динамики и адаптивную фильтрацию рыночного шума, обеспечивая высокую точность определения ключевых точек входа и выхода. Благодаря интеллектуальной системе индикатор эффективно справляется с изменч
Patriot EA
Stanislav Konin
Эксперты
Patriot EA - это продвинутая сеточная система с улучшенными характеристиками.  Patriot EA   использует сложную технику для эффективного управления убыточными позициями.При возникновении убыточной серии ордеров,активируется алгоритм закрытия убыточных позиций. Эксперт делит  ордера на несколько независимых сеток, закрывая дальний(убыточный) ордер  последовательно усредняя часть ордеров с заданным Тейк профитом. Серия ордеров может делиться  на несколько перемешанных между собой серий с независ
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Индикаторы
Volume PRO — это инновационный и модернизированный индикатор для анализа торговых объемов, который представляет собой усовершенствованную версию традиционных инструментов анализа. Этот высокотехнологичный индикатор позволяет трейдерам эффективно отслеживать торговую активность без необходимости сложных вычислений. Он отображает тики за выбранный временной интервал, соответствующий выбранному таймфрейму, в виде динамической накопительной гистограммы, которая обновляется в реальном времени по мере
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Scalper Inside Volume Pro — это профессиональная торговая система, которая объединяет множество индикаторов для расчёта общего составного сигнала. В её основе лежит алгоритм, ориентированный на объёме, индексе денежного потока и концепции Smart Money. Индикатор  учитывает структурные точки Swing, в которых происходит разворот цены. Scalper Inside Volume Pro предоставляет все необходимые инструменты для успешного скальпинга. Эта полноценная торговая система подходит как для трейдеров на рынке Фор
Bull and Bear Zones
Stanislav Konin
Индикаторы
Индикатор  Bull and Bear Zones специально разработан для автоматического определения и визуального отображения зон поддержки и сопротивления прямо на графике. Его уникальный алгоритм позволяет отображать не только те зоны, которые рынок уже тестировал, но и выявлять  потенциальные целевые зоны,которые еще не были протестированные рынком.Индикатор отслеживает диапазоны, где наблюдается нарушение баланса между спросом и предложением. Основные особенности: Автоматическое определение зон поддержки и
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Индикаторы
Пожалуйста свяжитесь со мной после полной покупки,для получения отличных бонусов.                                     Вас ждет: Adaptive Reversal Star Expert Advisor  и дополнительный индикатор в подарок  Info Panel. Adaptive Reversal Star - это индикатор нового поколения с продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей во
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Adaptive Reversal Star   - это индикатор нового поколения с   продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей волатильности рынка.Обеспечивает точность сигналов,в режиме реального времени   без задержек и перерисовок .Adaptive Reversal Star не требует каких либо сложных настроек и дополнительных расчетов,просто установите его на нужный вам таймфрейм и выберите параметр
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Golden Trend Pulse   — трендовый индикатор разработан специально для Золота,также может использоваться на Криптовалютном и Фондовом рынках. Индикатор предназначенный для точного определения рыночных тенденций с помощью передовых аналитических методов. Инструмент объединяет многофакторный анализ ценовой динамики и адаптивную фильтрацию рыночного шума, обеспечивая высокую точность определения ключевых точек входа и выхода. Благодаря интеллектуальной системе индикатор эффективно справляется с измен
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Reversal Zones Pro   – индикатор специально разработанный для точного определения   ключевых зон разворота тренда .Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от  нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда. Основные функции: Определение зон разворота :   Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлять
Фильтр:
Nagib Mahfuj Nayem
47
Nagib Mahfuj Nayem 2025.12.17 04:43 
 

Outstanding support from Konin. A true masterpiece indeed. As a trader with more than 10 years of experience, I can clearly recognize the quality—this is genuinely a real gem.

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.12.17 07:09
Thank you very much for your feedback! I wish you good trading.
Pedro Roque
95
Pedro Roque 2025.11.03 19:19 
 

I have recently purchased this product and it may be a little to early to review it properly, however I need to highlight some initial points that really caught my attention from the beginning as they different so much from what I am used to see. 1) Support from creator is beyond expectations, the level of detail in answering questions or explaining the mechanics of this product its just state of the art. 2) The initial performance of this product is apparently very good. For this I will need more time, but from what I have seen up to now, it fully delivers as advertised. Very happy to have this tool. I was in a limbo trying to understand Elliott Wave (very complex) with mixed results. Now I can see much better as I am not trying to predict the market anymore, rather going with the market flow. Thank you!

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.11.04 05:27
Thank you very much, I really appreciate it!
surebethere123
231
surebethere123 2025.10.27 05:21 
 

I would like to give my review for Konin's excellent indicator and the guidance he has provided. The indicator is highly insightful as it offers understanding of volume dynamics and the balance between buyers and sellers, allowing me to see who is in control of each candle. Konin delivered very clear and detailed explanations on how to use the indicator effectively. He provided practical examples, explained the recommended settings and shared proven strategies that he has personally used. His approach made it easy to understand and apply the tool in my trading. I also appreciate his generosity in offering thoughtful advice to my trading approach. I believe that following his guidance closely will contribute significantly to my improvement. Overall, this has been a very value for money purchase. The indicator is of high quality and truly stands out as a superior tool. I am very satisfied and would highly recommend it to others.

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.10.27 12:15
Thank you very much for your feedback! I really appreciate it.
MohamedAlzaabi75
178
MohamedAlzaabi75 2025.10.19 04:46 
 

it is very helpful indicator Thank you

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.10.19 06:14
Thanks for your feedback! I really appreciate it.
Luis Enrique
24
Luis Enrique 2025.10.17 18:07 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.10.17 21:38
Hello! I sent you a private message.
The Delta Statistics Pro indicator and all the necessary information.
Yulia8919
93
Yulia8919 2025.10.17 07:41 
 

приобрёл уже второй продукт у данного продавца.Продукты один лучше другого.Поддержка просто огонь. Таких продуктов я нигде ранее не встречал. Большая благодарность автору.

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.10.17 15:03
Спасибо за вашу поддержку!
Я очень признателен!
sweethomeboy2
554
sweethomeboy2 2025.10.13 09:45 
 

more than great

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.10.13 17:32
Thanks for the feedback! Much appreciated.
Batfor57
29
Batfor57 2025.09.23 14:27 
 

Могу сказать, что такого индикатора на просторах инета я не видел, он в своем роде уникальный. Существует масса платформ, которые показывают дельту, но, я не видел ни одного индикатора в них, которые сами в автономном режиме делают работу по анализу и статистике массива данных по дельте. Индикатор просто находка. Существует масса платформ, в которых встроены индикаторы дельты, но, благодаря своей статистической панели, этот индикатор отличается от аналогов. Во-первых, он сам за тебя делает всю работу по анализу данных по дельте за любой период и на любом таймфрейме, разбивает данные по сессиям, что крайне удобно и полезно, позволяет наглядно видеть следы крупного игрока и настраивать визуал под свою торговлю. Он реально хорош и для скальпинга, и среднесрока и для долгих позиций Во- вторых, он работает на MT4, 5, что для меня было еще одним доводом для покупки. Я привык к работе к MT4, и мне крайне не комфортно работать на других терминалах. В-третьих, при том, что терминал делает огромную статистическую работу, он никак не грузит терминал. В-четвертых, цена, мягко скажу, она очень и очень демократична для индикатора такого класса, поэтому наткнувшись на этот индикатор я купил его долго не думая. Кто реально хочет видеть могу только настоятельно порекомендовать данный индикатор.

Stanislav Konin
2291
Ответ разработчика Stanislav Konin 2025.10.13 17:30
Thanks for such a detailed review! Always happy to help.
Ответ на отзыв