Reversal Zones Pro

Reversal Zones Pro – это индикатор, специально разработанный для точного определения ключевых зон разворота тренда.Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от  нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда.

Основные функции:

  • Определение зон разворота:  Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлять важные точки разворота тренда.

  • Множественные таймфреймы: Reversal Zones Pro позволяет рассчитывать средний диапазон цены для минутных, часовых, дневных, недельных и месячных таймфреймов, предоставляя гибкость в анализе различных периодов.

  • Многофункциональность: Индикатор можно использовать для различных торговых стратегий, включая скальпинг, интрадей и позиционную торговлю. Его гибкость и настраиваемость позволяют адаптировать его под индивидуальные стили торговли.

Преимущества:

  • Множественные индикаторы на одном графике: Вы можете использовать несколько индикаторов Reversal Zones Pro на одном графике, что помогает глубже анализировать рынок.

  • Оптимальные зоны для разворота: С помощью индикатора можно точно определять зоны, где лучше всего искать развороты рынка.

  • Поддержка текущих позиций: Reversal Zones Pro можно использовать для сопровождения уже открытых позиций, предоставляя ориентиры для тейк-профита.

  • Идеален для возвратных стратегий: Индикатор лучше всего подходит для возвратных стратегий, которые ориентированы на торговлю в условиях ярко выраженной тенденции. После того как инструмент превышает среднюю волатильность за определенный период, существует высокая вероятность возврата цены к среднему значению. Это делает Reversal Zones Pro особенно полезным для таких торговых подходов.

  • Совместимость с любыми финансовыми инструментами: Reversal Zones Pro работает с широким спектром финансовых инструментов, включая Forex, металлы, CFD, фьючерсы и криптовалюты. Это позволяет трейдерам использовать индикатор в различных рыночных условиях и для разных типов активов.

  • Оптимальные валютные пары: Индикатор показывает наилучшие результаты на валютных парах, таких как AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP и EURCHF,которые подвержены тенденции возврата цены, что делает индикатор особенно эффективным на этих рынках.

Рекомендации:

  Методы фиксации прибыли:

  1. При достижении уровня медианы: Можно фиксировать прибыль, когда цена достигает уровня медианы.

  2. При откате на 30%: Можно зафиксировать прибыль, если происходит откат на величину 30% от движения до появления сигнала.

  3. Глубокий откат: Можно ожидать более глубокий откат на величину противоположной зоны ATR.

  4. Комбинированный подход: Можно фиксировать часть объема на уровне коррекции 30%, а остаток перевести в безубыток, ожидая дальнейшего развития событий.

  5. Для опытных трейдеров:При более профессиональном подходе,вы можете использовать Новостную Стратегию.

Методы расчета построения зон:

Для достижения более точных результатов.Рекомендую производить, отдельно статистику средней волатильности по каждому торговому инструменту.

При резкой возросшей волатильности необходимо производить корректировку параметров.


Индикатор Reversal Zones Pro предоставляет трейдерам необходимые инструменты для точного анализа рынка и принятия обоснованных торговых решений, что делает его незаменимым помощником для реализации различных видов стратегий и торговли на любом рынке.

Ссылка на блог: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908


Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора.


Рекомендуем также
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
Эксперты
F ully automated Expert Advisor using the  advanced   algorithm for trading the EURUSD Designed for profit in a short period of time and big profit in a long run. Prefers EURUSD 1H. Principle of operation The SELL and BUY orders are opened (depending on the parameters set), guided by signals and the market situation.     Recommended parameter: Use an ECN broker account. minimum deposit of 100$ USD. use it in H1 time frame recommended symbol is EURUSD input parameter: TrendType                 
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Индикаторы
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям. Reversal Patte
Pi
Vasja Vrunc
Индикаторы
Профессиональный индикатор прогнозирования Индикатор сопоставляет исторические данные с выбранным паттерном и отображает наиболее вероятный результат. Pi включает в себя линии Pattern , Scanned_Past , Matching_Pattern , Future_Predicted , настраиваемый Model Band и другие элементы управления. Индикатор предназначен в основном для профессионального использования и очень полезен в прогнозировании. Примечание : Результаты зависят от model_band и past_bars . Они приблизительны и их нужно сравнивать
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Laser Trend
Nicolas Zouein
Индикаторы
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
RenkoMaStoch
Sergey Deev
1 (1)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике ренко-бары, строит по ним быструю и медленную скользящие средние, Stochstic и выдает сигналы на покупку/продажу: сигнал на покупку формируется при расположении быстрой скользящей выше медленной и пересечении сигнальной линией stochastic нижнего уровня снизу вверх; сигнал на продажу формируется при расположении быстрой скользящей ниже медленной и пересечении сигнальной линией stochastic верхнего уровня сверху вниз. Ренко - специализированное отображение движения це
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Эксперты
Сканер гармонических паттернов и трейдер. Некоторые графические паттерны тоже Шаблоны включены: шаблон ABCD Узор Гартли Летучая мышь Шаблон шифрования Шаблон 3Drives Черный лебедь Белый лебедь Паттерн Квазимодо или паттерн Over Under Альтернативная летучая мышь Шаблон бабочки Глубокий краб Краб шаблон Шаблон акулы Паттерн FiveO Узор «Голова и плечи» Восходящий треугольник Раз, два, три И 8 пользовательских шаблонов Voenix — это сканер гармонических паттернов с несколькими таймфреймами и нескольк
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Эксперты
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Индикаторы
Представляем индикатор спроса и предложения Koala для MetaTrader 4 (Мы призываем вас поделиться своим обзором или отзывом — как положительным, так и отрицательным — чтобы другие трейдеры могли извлечь пользу из вашего опыта.): Добро пожаловать в индикатор Koala Supply Demand. Этот индикатор разработан для выявления непрерывных зон предложения и спроса. Он может помочь трейдеру рассматривать рынок как зону, где можно видеть, как цена уважает некоторые мощные зоны. Этот индикатор также может пока
FREE
Your Trends
Yvan Musatov
Индикаторы
Если у вас еще нет своей торговой стратегии, Вы можете воспользоваться нашей готовой торговой стратегией в виде данного индикатора. Индикатор Your Trends отслеживает рыночный тренд, игнорируя резкие колебания рынка и шумы вокруг средней цены.  Индикатор создан на основе дивергенции цены. Также для работы используются только скользящие средние и специальный алгоритм. Поможет в поиске точек входа при анализе и показывает благоприятные моменты входа в рынок стрелками. Может применяться как фильтр
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Candle Pattern Dashboard for MT4
Pavel Zamoshnikov
5 (3)
Эксперты
Продвинутая мультисимвольная/мультитаймфреймная версия программы "Candle Pattern Finder for MT4 " (Поиск свечных паттернов на основе книги Грегори Л. Морриса «Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов»). Эта версия реализована в виде советника-помощника для уменьшения нагрузки на терминал. Советник не торгует самостоятельно. Программа ищет свечные паттерны по всем символам окна "Market Watch" и по всем стандартным таймфреймам от M1 до MN1. При возникновении паттерна на любом символе/таймф
Market Trend Catcher
Alexander Fedosov
Индикаторы
Индикатор   Market Trend Catcher  анализирует длительность трендовых движений и при определенном развитии текущего тренда предлагает в виде стрелочек точки входа в рынок с рекомендованными целями прибыли. Индикатор очень прост в применении и не требует изучения большого числа информации для того, чтобы понять как он работает. Имеет минимум настроек и прозрачен в понимании принципа его работы, полностью отображая информацию на основе которой он принимает решения о рекомендации входа в рынок и дос
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
Spartan Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Эксперты
El Asesor de Experto "Spartan Mr Beast" es una herramienta avanzada y robusta diseñada para traders que buscan capitalizar las oportunidades del mercado aprovechando los rechazos de precios. Este asesor se especializa en identificar y explotar los momentos en los que el mercado muestra una resistencia o soporte significativo, sugiriendo posibles reversiones o cambios de tendencia. Características Principales: Detección de Rechazos de Mercado : "Spartan Mr Beast" utiliza algoritmos de última gene
Reanimator FAN
Clim Fandeev
Эксперты
Реаниматор был сделан не как Советник, который выполняет сделки с целью заработка. Его задача - попытаться выйти из большой просадки путём высчета Лота по формуле, включаяющая в себя расстояние до нашей цели и текущей просадки. Быбают случаи, когда при просадке мы видим, что цена должна пойти, например, вверх. И мы думаем, что знаем, до какой точки цена ТОЧНО дойдет. К примеру: "Вот! Сейчас точно цена пойдет на 100-120 пипсов ввех!".  В таком случае мы указываем наши те самые 100 пипсов, а Сове
AlgoSamurai Kana Trend
BLAKE STEVEN RODGER
Индикаторы
Cutting-edge solution for Trend Trading with statistically robust signals! Kana Trend’s smart algorithm detects the trend on any instrument, any timeframe, and gives powerful entry signals with exit levels.  Its advanced statistics gives you deep insight as to success and profitability of its signals -- while being fully transparent on any potential for loss.  Because this is an indicator, not an EA, you cannot see it in action in visual tester if you download the Free Demo. Instead, please down
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Индикаторы
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Эксперты
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Angry
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Angry - трендовый индикатор, он хорошо указывает точки начала тренда и его завершения или разворота. Данный инструмент сканирует рынок в поиске корректного входа. На фоне не значительных колебаний позволяют выявить тренд и указать его направление.  Для расчета точек входа использует только данные цены и аналитику. Не использует вспомогательных индикаторов.  Angry фиксирует моменты устойчивого направления движения цены. Имеется всего три типа тренда: Бычий - когда цена движется вверх, медвежий
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 31% !!! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и секретную формулу. Всего на ОДНОМ графике он выдает алерты по всем 28 валютным парам. Представьте, как улучшится ваша торговля, ведь вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования! Построенный на новых базовых алгоритмах, он позволяет еще
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Индикаторы
PipTick Currency Index - это действительно полезный инструмент, отображающий любой индекс восьми основных валют. Индикатор применяет уникальную формулу расчета, которая отображает действительный объем рынка Форекс. По сути, это взвешенная средняя значений валютных пар, которые и формируют пересечение валюты индекса. По умолчанию вес основывается на результатах трехгодичного исследования BIS (BIS Triennial Central Bank Survey). В связи с этим трейдер может видеть силу и слабость каждой валюты. Пр
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Индикаторы
Цена указана только за первые 30 экземпляров ,(осталось всего 2  копии ).                                       Следующая Цена будет увеличена до 150$ . Окончательная цена составит 250$. Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или п
Другие продукты этого автора
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Индикаторы
Цена указана только за первые 30 экземпляров ,(осталось всего 2  копии ).                                       Следующая Цена будет увеличена до 150$ . Окончательная цена составит 250$. Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или п
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Официальная цена релиза  65$  только за первые  1 0 экземпляров, следующая цена  125$ Gold Scalper System   — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает активность на уровнях поддержки и сопротивления и генерирует сигналы в момент их прорыва. Smart DOM Pro визуал
Gold Scalper System MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Официальная цена релиза  65$  только за первые  1 0 экземпляров, (осталось всего 3  копии ).                                                                                  следующая цена:  125$ Gold Scalper System — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает ак
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям.              
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR]   - это мощнейший инструмент для определения   ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает   Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Благодаря этому   Adaptive Volatility Range   - имеет высокий   Winrate
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Block Master Pro предназначен для визуального определения зон на графике, где возможно сосредоточены объемы крупных участников рынка. Эти зоны, называемые ордер-блоками, представляют собой диапазоны цен, где крупные игроки размещают свои ордера, что может сигнализировать о возможном развороте цены и движении в противоположную сторону. Основные особенности: Идентификация ордер-блоков : Block Master Pro эффективно выявляет ордер-блоки, определяя ценовые диапазоны, где размещены крупные
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) -это мощнейший,инновационный  индикатор импульсов,основанный на волатильности.Предназначенный для точного определения ключевых разворотов тренда . Разработанный с использованием  специального алгоритма, который обеспечивает четкое построение диапазона средней волатильности, без  перерисовки своих значений и их не меняет. Индикатор подстраивается под любую волатильность рынка и динамически корректирует ширину диапазона полос, в зависимости от текущих рыночных ус
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям. Reversal Patte
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Индикаторы
Ultimate Volatility Insight — это высоко-профессиональный инструмент для анализа и полного понимания рыночной активности на основе усовершенствованного ATR с применением улучшенных алгоритмов и формул расчета. Индикатор помогает трейдерам точно оценивать динамику рынка, определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также грамотно управлять рисками. Ultimate Volatility Insight —  работает только на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.Индикатор разрабатывался бол
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Quantum Profile System — это полноценная профессиональная торговая система с продвинутыми алгоритмами, объединяющая в себе всё необходимое для уверенной и стабильной торговли. Индикатор сочетает анализ направления тренда, концентрации объемов на ключевых уровнях, динамическую адаптацию к рыночной волатильности и генерацию торговых сигналов без задержек и без перерисовки. Quantum Profile System —  объединяет функции объемного профиля на базе линейной регрессии Linear Regression Volume Profile с а
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Sniper Delta Imbalance  — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или продавцы , и находить точные точки входа на основе действий крупных участников рынка.Этот инструмент представляет собой уникальный стиль анализа, основанный на соотношении объёмов спроса и предложения, и может быть использован для в
Golden Trend Pulse
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Golden Trend Pulse — трендовый индикатор разработан специально для Золота,также может использоваться на Криптовалютном и Фондовом рынках. Индикатор предназначенный для точного определения рыночных тенденций с помощью передовых аналитических методов. Инструмент объединяет многофакторный анализ ценовой динамики и адаптивную фильтрацию рыночного шума, обеспечивая высокую точность определения ключевых точек входа и выхода. Благодаря интеллектуальной системе индикатор эффективно справляется с изменч
Patriot EA
Stanislav Konin
Эксперты
Patriot EA - это продвинутая сеточная система с улучшенными характеристиками.  Patriot EA   использует сложную технику для эффективного управления убыточными позициями.При возникновении убыточной серии ордеров,активируется алгоритм закрытия убыточных позиций. Эксперт делит  ордера на несколько независимых сеток, закрывая дальний(убыточный) ордер  последовательно усредняя часть ордеров с заданным Тейк профитом. Серия ордеров может делиться  на несколько перемешанных между собой серий с независ
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Индикаторы
Volume PRO — это инновационный и модернизированный индикатор для анализа торговых объемов, который представляет собой усовершенствованную версию традиционных инструментов анализа. Этот высокотехнологичный индикатор позволяет трейдерам эффективно отслеживать торговую активность без необходимости сложных вычислений. Он отображает тики за выбранный временной интервал, соответствующий выбранному таймфрейму, в виде динамической накопительной гистограммы, которая обновляется в реальном времени по мере
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Индикаторы
Scalper Inside Volume Pro — это профессиональная торговая система, которая объединяет множество индикаторов для расчёта общего составного сигнала. В её основе лежит алгоритм, ориентированный на объёме, индексе денежного потока и концепции Smart Money. Индикатор  учитывает структурные точки Swing, в которых происходит разворот цены. Scalper Inside Volume Pro предоставляет все необходимые инструменты для успешного скальпинга. Эта полноценная торговая система подходит как для трейдеров на рынке Фор
Bull and Bear Zones
Stanislav Konin
Индикаторы
Индикатор  Bull and Bear Zones специально разработан для автоматического определения и визуального отображения зон поддержки и сопротивления прямо на графике. Его уникальный алгоритм позволяет отображать не только те зоны, которые рынок уже тестировал, но и выявлять  потенциальные целевые зоны,которые еще не были протестированные рынком.Индикатор отслеживает диапазоны, где наблюдается нарушение баланса между спросом и предложением. Основные особенности: Автоматическое определение зон поддержки и
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Индикаторы
Пожалуйста свяжитесь со мной после полной покупки,для получения отличных бонусов.                                     Вас ждет: Adaptive Reversal Star Expert Advisor  и дополнительный индикатор в подарок  Info Panel. Adaptive Reversal Star - это индикатор нового поколения с продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей во
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Adaptive Reversal Star   - это индикатор нового поколения с   продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей волатильности рынка.Обеспечивает точность сигналов,в режиме реального времени   без задержек и перерисовок .Adaptive Reversal Star не требует каких либо сложных настроек и дополнительных расчетов,просто установите его на нужный вам таймфрейм и выберите параметр
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Golden Trend Pulse   — трендовый индикатор разработан специально для Золота,также может использоваться на Криптовалютном и Фондовом рынках. Индикатор предназначенный для точного определения рыночных тенденций с помощью передовых аналитических методов. Инструмент объединяет многофакторный анализ ценовой динамики и адаптивную фильтрацию рыночного шума, обеспечивая высокую точность определения ключевых точек входа и выхода. Благодаря интеллектуальной системе индикатор эффективно справляется с измен
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Reversal Zones Pro   – индикатор специально разработанный для точного определения   ключевых зон разворота тренда .Он рассчитывает средний истинный диапазон движения цены от  нижних до верхних границ и визуально отображает прямо на графике потенциальные зоны,помогая трейдерам эффективно выявлять важные точки разворотов тренда. Основные функции: Определение зон разворота :   Визуальное отображение индикатором потенциальных зон разворота прямо на графике. Это помогает трейдерам эффективно выявлять
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв