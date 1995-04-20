Reversal Zones Pro

Reanimator FAN Clim Fandeev Эксперты

Реаниматор был сделан не как Советник, который выполняет сделки с целью заработка. Его задача - попытаться выйти из большой просадки путём высчета Лота по формуле, включаяющая в себя расстояние до нашей цели и текущей просадки. Быбают случаи, когда при просадке мы видим, что цена должна пойти, например, вверх. И мы думаем, что знаем, до какой точки цена ТОЧНО дойдет. К примеру: "Вот! Сейчас точно цена пойдет на 100-120 пипсов ввех!". В таком случае мы указываем наши те самые 100 пипсов, а Сове