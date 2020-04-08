Ultimate Volatility Insight — это высоко-профессиональный инструмент для анализа и полного понимания рыночной активности на основе усовершенствованного ATR с применением улучшенных алгоритмов и формул расчета. Индикатор помогает трейдерам точно оценивать динамику рынка, определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также грамотно управлять рисками.

Ultimate Volatility Insight — работает только на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.Индикатор разрабатывался более двух лет и поэтому его эффективность доказана тысячами тестов на реальных и демонстрационных счетах. Индикатор который сделает из Вас профессионального аналитика!

Преимущества:

Индикатор обладает рядом преимуществ, вот только некоторые из них:

Высокая точность индикатора на основе реальных рыночных данных.

Профессиональная панель мониторинга.

Мониторинг сразу множества валютных пар в реальном времени в одном окне.

Настраиваемый выбор валютных пар.

Интерактивный выбор символов.

Визуализация процента достижения уровней ATR.

Визуальная индикация Оповещений - Alert visual, отображается в Dashboard.

Автоматический расчёт уровней ATR 80-100%,используемых как целевые уровни.

Гибкие настройки визуального отображения – цвета, шрифты, стили линий.

Простое отображение целевых уровней прямо на графике.

Работает со всеми инструментами (Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto).

Эффективен для определения уровней Stop Loss и Take Profit.

Наличие оповещений на смартфон, e-mail и алертом в MetaTrader.

Прост в настройке и установке.

Подходит для новичков и опытных трейдеров.

Интеллектуальные визуальные оповещения

🚥Цветовая градация индикации ATR% уровней волатильности (от очень низкого до очень высокого).

🔋 Визуальные оповещения при достижении критических уровней.

📣 Визуальная индикация Оповещений - 💡Alert visual — пользователь может настроить отображение надписи Alert по цветам и скорости интервала мерцание в миллисекундах ⏰ (Alert Blink Speed).

📢 Несколько типов оповещений:

🔔 Всплывающие уведомления

🔔 Оповещения по email

🔔 Push-уведомления

🎵 Выбор файла Звукового сигнала

Дополнительные Возможности интерактивного выбора символов:

✅ Быстрое переключение — щелчком мыши по символу на панели индикатора можно сразу загрузить его на график.

✅ Выбор нескольких инструментов для мониторинга — пользователь может задать список активных пар.

✅ Цветовая индикация активного Цветовая индикация активного символа — текущий выбранный инструмент выделяется другим цветом.

✅ Визуальная индикация Оповещений - Alert visual — пользователь может настроить отображение надписи Alert по цветам и скорости мерцание в миллисекундах (Alert Blink Speed).





Алгоритмы работы:

Динамический алгоритм данные которые отображены в панели:

Использует собственную разработку.

1.Улучшенный расчет ATR и дополнительные компоненты для повышения точности.

2. Использует истинный диапазон (high-low, high-prev Close, low-prev Close)

3.Учитывает непрерывное движение цены, включая гэпы.

Благодаря такому использованию реальных данных, индикатор показывает высокую точность общего ATR %.С вероятностью практически 99%.

Алгоритм построения статистических уровней : Использует математические вычисления среднего движения цены за указанный период времени,для оценки рыночной динамики и выявления ключевых уровней волатильности.

📍 80% ATR — зона возможной реакции цены (коррекция, консолидация или ускорение движения).

📍 100% ATR — максимальный средний диапазон дня, после которого повышается вероятность разворота.

📍 Линия открытия дня — помогает оценить текущее движение цены относительно начального уровня торгового дня, что позволяет лучше понимать общий рыночный контекст.

Статистические уровни , имеют точность прогноза порядка 85- 90%.



Совокупная Точность показаний:

Кросс-курсы: точность 85-90%

Основные валютные пары: точность 80-85%

Криптовалюты: точность 75-80%

Рекомендации по использованию:

Следите за индикацией уровня Общего ATR% отображенный в Dashboard ,поскольку Динамический алгоритм наиболее точно рассчитывает волатильность. Если цена еще не дошла до Статистических уровней 80-100%,в Dashboard вы видите превышение пороговых значений Общего ATR%,то это уже говорит о возможной частичной фиксации позиций,поскольку запас хода еще не критичен,но уже потенциал силы заканчивается и говорит о возможном развороте.Особенно на Кросс курсах, таких как (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP и EURCHF) которые имеют ярко выраженную тенденцию,возврата цены к среднему значению.

Для Мажоров для трендовой стратегии рекомендую дождаться минимального касания Статистического уровня уровня 80% ATR и далее уже принимать решение,о частичной или полной фиксации позиций и искать возможность разворотных моделей и использовать уже в комплексе с вашей торговой системой.

Рекомендуемый период для расчета ATR: 3-5 Дней.

Использовать в комплексе с вашей торговой системой.

Для трендовых стратегий: Устанавливать Take Profit в пределах обозначенных уровней.частично фиксируйте позиции при превышении Значений Общего ATR 80%.

Для Возвратных стратегий : Перевод в безубыток при возврате 30-50% от общего % ATR.

Частично фиксировать прибыли на уровнях открытии цены.

Stop Loss рекомендуется ставить за пределами уровней ATR 100%.

Ultimate Volatility Insight – это не просто индикатор, а полноценный аналитический инструмент, который поможет вам принимать взвешенные торговые решения, минимизировать риски и повысить эффективность вашей стратегии.

Используйте возможности Ultimate Volatility Insight и возьмите под контроль рыночную волатильность уже сегодня!

Пожалуйста свяжитесь со мной после покупки,для получения рекомендаций. Приобретая Ultimate Volatility Insight Вы можете получить Reversal Zones Pro бесплатно!

За подробностями обращайтесь в личные сообщения.













