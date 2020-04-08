Ultimate Volatility Insight
- Индикаторы
- Stanislav Konin
- Версия: 1.1
- Обновлено: 2 июня 2025
- Активации: 7
Ultimate Volatility Insight — это высоко-профессиональный инструмент для анализа и полного понимания рыночной активности на основе усовершенствованного ATR с применением улучшенных алгоритмов и формул расчета. Индикатор помогает трейдерам точно оценивать динамику рынка, определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также грамотно управлять рисками.
Ultimate Volatility Insight — работает только на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.Индикатор разрабатывался более двух лет и поэтому его эффективность доказана тысячами тестов на реальных и демонстрационных счетах.Индикатор который сделает из Вас профессионального аналитика!
Преимущества:
Индикатор обладает рядом преимуществ, вот только некоторые из них:
-
Высокая точность индикатора на основе реальных рыночных данных.
-
Профессиональная панель мониторинга.
-
Мониторинг сразу множества валютных пар в реальном времени в одном окне.
-
Настраиваемый выбор валютных пар.
-
Интерактивный выбор символов.
-
Визуализация процента достижения уровней ATR.
-
Визуальная индикация Оповещений - Alert visual, отображается в Dashboard.
-
Автоматический расчёт уровней ATR 80-100%,используемых как целевые уровни.
-
Гибкие настройки визуального отображения – цвета, шрифты, стили линий.
-
Простое отображение целевых уровней прямо на графике.
-
Работает со всеми инструментами (Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto).
-
Эффективен для определения уровней Stop Loss и Take Profit.
-
Наличие оповещений на смартфон, e-mail и алертом в MetaTrader.
-
Прост в настройке и установке.
-
Подходит для новичков и опытных трейдеров.
Интеллектуальные визуальные оповещения
-
🚥Цветовая градация индикации ATR% уровней волатильности (от очень низкого до очень высокого).
-
🔋 Визуальные оповещения при достижении критических уровней.
- 📣 Визуальная индикация Оповещений - 💡Alert visual — пользователь может настроить отображение надписи Alert по цветам и скорости интервала мерцание в миллисекундах ⏰ (Alert Blink Speed).
📢 Несколько типов оповещений:
-
🔔 Всплывающие уведомления
-
🔔 Оповещения по email
-
🔔 Push-уведомления
-
🎵 Выбор файла Звукового сигнала
Дополнительные Возможности интерактивного выбора символов:
✅ Быстрое переключение — щелчком мыши по символу на панели индикатора можно сразу загрузить его на график.
✅ Выбор нескольких инструментов для мониторинга — пользователь может задать список активных пар.
✅ Цветовая индикация активного Цветовая индикация активного символа — текущий выбранный инструмент выделяется другим цветом.
✅ Визуальная индикация Оповещений - Alert visual — пользователь может настроить отображение надписи Alert по цветам и скорости мерцание в миллисекундах (Alert Blink Speed).
Алгоритмы работы:
Динамический алгоритм данные которые отображены в панели:
Использует собственную разработку.
1.Улучшенный расчет ATR и дополнительные компоненты для повышения точности.
2. Использует истинный диапазон (high-low, high-prev Close, low-prev Close)
3.Учитывает непрерывное движение цены, включая гэпы.
Благодаря такому использованию реальных данных, индикатор показывает высокую точность общего ATR %.С вероятностью практически 99%.
Алгоритм построения статистических уровней : Использует математические вычисления среднего движения цены за указанный период времени,для оценки рыночной динамики и выявления ключевых уровней волатильности.
📍 80% ATR — зона возможной реакции цены (коррекция, консолидация или ускорение движения).
📍 100% ATR — максимальный средний диапазон дня, после которого повышается вероятность разворота.
📍 Линия открытия дня — помогает оценить текущее движение цены относительно начального уровня торгового дня, что позволяет лучше понимать общий рыночный контекст.
Статистические уровни , имеют точность прогноза порядка 85- 90%.
Совокупная Точность показаний:
- Кросс-курсы: точность 85-90%
-
Основные валютные пары: точность 80-85%
-
Криптовалюты: точность 75-80%
Рекомендации по использованию:
- Следите за индикацией уровня Общего ATR% отображенный в Dashboard,поскольку Динамический алгоритм наиболее точно рассчитывает волатильность.Если цена еще не дошла до Статистических уровней 80-100%,в Dashboard вы видите превышение пороговых значений Общего ATR%,то это уже говорит о возможной частичной фиксации позиций,поскольку запас хода еще не критичен,но уже потенциал силы заканчивается и говорит о возможном развороте.Особенно на Кросс курсах, таких как (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP и EURCHF) которые имеют ярко выраженную тенденцию,возврата цены к среднему значению.
- Для Мажоров для трендовой стратегии рекомендую дождаться минимального касания Статистического уровня уровня 80% ATR и далее уже принимать решение,о частичной или полной фиксации позиций и искать возможность разворотных моделей и использовать уже в комплексе с вашей торговой системой.
-
Рекомендуемый период для расчета ATR: 3-5 Дней.
-
Использовать в комплексе с вашей торговой системой.
-
Для трендовых стратегий: Устанавливать Take Profit в пределах обозначенных уровней.частично фиксируйте позиции при превышении Значений Общего ATR 80%.
-
Для Возвратных стратегий:Перевод в безубыток при возврате 30-50% от общего % ATR.
-
Частично фиксировать прибыли на уровнях открытии цены.
-
Stop Loss рекомендуется ставить за пределами уровней ATR 100%.
Ultimate Volatility Insight – это не просто индикатор, а полноценный аналитический инструмент, который поможет вам принимать взвешенные торговые решения, минимизировать риски и повысить эффективность вашей стратегии.
Используйте возможности Ultimate Volatility Insight и возьмите под контроль рыночную волатильность уже сегодня!
|
Пожалуйста свяжитесь со мной после покупки,для получения рекомендаций.Приобретая Ultimate Volatility Insight Вы можете получить Reversal Zones Pro бесплатно!
За подробностями обращайтесь в личные сообщения.