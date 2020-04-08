Ultimate Volatility Insight

Ultimate Volatility Insight — это высоко-профессиональный инструмент для анализа и полного понимания рыночной активности на основе усовершенствованного ATR с применением улучшенных алгоритмов и формул расчета. Индикатор помогает трейдерам точно оценивать динамику рынка, определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также грамотно управлять рисками.

Ultimate Volatility Insight —  работает только на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.Индикатор разрабатывался более двух лет и поэтому его эффективность доказана тысячами тестов на реальных и демонстрационных счетах.Индикатор который сделает из Вас профессионального аналитика!

 Преимущества:

Индикатор обладает рядом преимуществ, вот только некоторые из них:

  • Высокая точность  индикатора на основе реальных рыночных данных.

  • Профессиональная панель мониторинга.

  • Мониторинг сразу множества  валютных пар в реальном времени в одном окне.

  • Настраиваемый выбор валютных пар.

  • Интерактивный выбор символов.

  • Визуализация процента достижения уровней ATR.

  • Визуальная индикация Оповещений - Alert visual, отображается в Dashboard.

  • Автоматический расчёт уровней ATR 80-100%,используемых как целевые уровни.

  • Гибкие настройки визуального отображения – цвета, шрифты, стили линий.

  • Простое отображение целевых уровней прямо на графике.

  • Работает со всеми инструментами (Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto).

  • Эффективен для определения уровней Stop Loss и Take Profit.

  • Наличие оповещений на смартфон, e-mail и алертом в MetaTrader.

  • Прост в настройке и установке.

  • Подходит для новичков и опытных трейдеров.

Интеллектуальные визуальные оповещения

  • 🚥Цветовая градация индикации ATR% уровней волатильности (от очень низкого до очень высокого). 

  • 🔋 Визуальные оповещения при достижении критических уровней.

  • 📣 Визуальная индикация Оповещений - 💡Alert visual — пользователь может настроить отображение надписи Alert по цветам и скорости    интервала мерцание в миллисекундах ⏰ (Alert Blink Speed). 

       📢 Несколько типов оповещений:

  • 🔔 Всплывающие уведомления

  • 🔔 Оповещения по email

  • 🔔 Push-уведомления

  • 🎵 Выбор файла  Звукового сигнала 

 Дополнительные Возможности интерактивного выбора символов:

Быстрое переключение — щелчком мыши по символу на панели индикатора можно сразу загрузить его на график.
✅ Выбор нескольких инструментов для мониторинга — пользователь может задать список активных пар.
Цветовая индикация активного Цветовая индикация активного символа — текущий выбранный инструмент выделяется другим цветом.
Визуальная индикация Оповещений - Alert visual — пользователь может настроить отображение надписи Alert по цветам и скорости  мерцание в миллисекундах (Alert Blink Speed).


Алгоритмы работы:

Динамический алгоритм данные которые отображены в панели:

Использует собственную разработку.

1.Улучшенный расчет ATR и дополнительные компоненты для повышения точности.

2. Использует истинный диапазон (high-low, high-prev Close, low-prev Close)

3.Учитывает непрерывное движение цены, включая гэпы.
Благодаря такому использованию реальных данных, индикатор показывает высокую точность общего ATR %.С вероятностью практически 99%.

Алгоритм построения статистических уровней : Использует математические вычисления  среднего движения цены  за указанный период времени,для оценки рыночной динамики и выявления ключевых уровней волатильности.

📍 80% ATR — зона возможной реакции цены (коррекция, консолидация или ускорение движения).
📍 100% ATR — максимальный средний диапазон дня, после которого повышается вероятность разворота.
📍 Линия открытия дня — помогает оценить текущее движение цены относительно начального уровня торгового дня, что позволяет лучше понимать общий рыночный контекст.

 Статистические уровни , имеют точность  прогноза порядка 85- 90%.


Совокупная Точность показаний:

  • Кросс-курсы: точность 85-90%

  • Основные валютные пары: точность 80-85%

  • Криптовалюты: точность 75-80%

 Рекомендации по использованию:

  • Следите за индикацией уровня Общего ATR% отображенный в Dashboard,поскольку Динамический алгоритм наиболее точно рассчитывает волатильность.Если цена еще не дошла до Статистических уровней 80-100%,в Dashboard вы видите превышение пороговых значений Общего  ATR%,то это уже говорит о возможной частичной фиксации позиций,поскольку запас хода еще не критичен,но уже потенциал силы заканчивается и говорит о возможном развороте.Особенно на Кросс курсах, таких как (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP и EURCHF) которые имеют ярко выраженную тенденцию,возврата цены к среднему значению. 

  • Для Мажоров для трендовой стратегии рекомендую дождаться минимального касания Статистического уровня уровня 80% ATR и далее уже принимать решение,о частичной или полной фиксации позиций и искать возможность разворотных моделей и использовать уже в комплексе с вашей торговой системой.
Общие рекомендации:

  • Рекомендуемый период для расчета ATR: 3-5 Дней.

  • Использовать в комплексе с вашей торговой системой.

  • Для трендовых стратегий: Устанавливать Take Profit в пределах обозначенных уровней.частично фиксируйте позиции при превышении Значений Общего ATR 80%.

  • Для Возвратных стратегий:Перевод в безубыток  при возврате 30-50% от общего % ATR.

  • Частично фиксировать прибыли на уровнях открытии цены.

  • Stop Loss рекомендуется ставить за пределами уровней ATR 100%.

 Ultimate Volatility Insight – это не просто индикатор, а полноценный аналитический инструмент, который поможет вам принимать взвешенные торговые решения, минимизировать риски и повысить эффективность вашей стратегии.

 Используйте возможности Ultimate Volatility Insight и возьмите под контроль рыночную волатильность уже сегодня! 

                                                         Пожалуйста свяжитесь со мной после покупки,для получения рекомендаций.

                                               Приобретая Ultimate Volatility Insight Вы можете получить Reversal Zones Pro бесплатно! 
                                                                    За подробностями обращайтесь в личные сообщения.




