Golden Trend Pulse
- Индикаторы
- Stanislav Konin
- Версия: 1.3
- Обновлено: 21 февраля 2025
- Активации: 7
Golden Trend Pulse — трендовый индикатор разработан специально для Золота,также может использоваться на Криптовалютном и Фондовом рынках. Индикатор предназначенный для точного определения рыночных тенденций с помощью передовых аналитических методов. Инструмент объединяет многофакторный анализ ценовой динамики и адаптивную фильтрацию рыночного шума, обеспечивая высокую точность определения ключевых точек входа и выхода. Благодаря интеллектуальной системе индикатор эффективно справляется с изменчивостью рынка, что позволяет минимизировать ложные сигналы и повысить эффективность торговли.
Преимущества
-
Высокая точность сигналов: Благодаря мультипараметрическому анализу, индикатор позволяет точно определять точки входа и выхода, минимизируя количество ложных сигналов.
-
Адаптивность к рыночным условиям: Индикатор динамически подстраивается под изменения рыночной волатильности, что позволяет получать точные сигналы на разных рынках и таймфреймах.
-
Многоуровневая фильтрация сигналов: Встроенная система верификации сигналов повышает их надежность, снижая риски ложных срабатываний.
-
Гибкость в настройке: Индикатор предоставляет возможность настроить параметры для различных рынков (Forex, криптовалюты, фондовый рынок), что делает его универсальным инструментом для любого трейдера.
-
Оптимизация для различных типов рынков: Индикатор может работать на волатильных рынках (например, криптовалюты) и трендовых рынках (например, Forex), благодаря встроенной оптимизации под каждую ситуацию.
-
Оповещения и уведомления: Индикатор поддерживает все типы оповещений.Уведомления на рабочем столе,уведомления по электронной почте,Push-уведомления на мобильные устройства.
Принцип работы индикатора:
Ядро системы:
-
Мультипараметрический алгоритм анализа Тренда
Система анализирует и адаптирует параметры в зависимости от рыночной ситуации, обеспечивая точность и надежность.
-
Динамическая адаптация к рыночной волатильности
Индикатор автоматически регулирует параметры, адаптируясь к изменениям рынка.
-
Автокорреляционный анализ ценовых паттернов
Оценка повторяющихся ценовых движений для прогнозирования дальнейших трендов.
-
Интеллектуальная фильтрация ложных сигналов
Встроенные фильтры снижают вероятность получения ложных сигналов.
Основные модули
-
Трендовый модуль
-
Адаптивное сглаживание методом EMA для плавного реагирования на тренды.
-
Динамическая корректировка периодов в зависимости от рыночной активности.
-
Модуль Волатильности
-
Модифицированный ATR с динамической адаптацией к рыночной волатильности.
-
Настройка параметров для оптимальной работы в любых условиях.
-
Сигнальный модуль
-
Многоуровневая проверка сигналов для повышения точности.
-
Интеллектуальное определение точек разворота для своевременного принятия решений.
-
Оценка силы сигнала для фильтрации незначительных колебаний.
Режимы функционирования индикатора
-
Flexible Mode (Адаптивный режим)
Этот режим мгновенно адаптируется к изменениям тренда, повышая чувствительность к ценовым движениям, что делает его идеальным для волатильных рынков.
-
Trailing Mode (Инерционный режим)
Предназначен для стабильной работы на трендовых рынках. Сглаженная реакция на ценовые колебания позволяет снизить влияние рыночного шума и сохранить позиции в тренде.
Рекомендации по настройке и использованию
Forex рынок Золото (XAUUSD),Серебро (XAGUSD)
-
Таймфреймы: M30-H1-H4-D1
-
Период MA: 12-21-33. Для позиционной торговли Период 100-160
-
Период ATR: 5-9-14-16
-
Множитель ATR: 1,0-1,2,1.7
Криптовалютный рынок
-
Таймфреймы: H1-H4-D1
-
Период MA: 15-30. Для позиционной торговли Период 60-100.
-
Период ATR: 5-16-18
-
Множитель ATR: 1,5-1,7
Фондовый рынок
-
Таймфреймы: H1-H4-D1-W1
-
Период MA: 8-10-30. Для позиционной торговли Период 90-120
-
Период ATR: 9-12-14
-
Множитель ATR: 0,8-1,0,1.5,1.7
Solid indicator and great customer service!