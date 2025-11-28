Gold Scalper System MT4

5
Gold Scalper System — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает активность на уровнях поддержки и сопротивления и генерирует сигналы в момент их прорыва. Smart DOM Pro визуализирует объёмы Bid/Ask, выявляет кластеры ликвидности и помогает определить намерения крупных участников рынка.

Gold Scalper System — разработан специально для скальпинга на Золоте (XAUUSD), а также эффективно может работать на индексах, криптовалютах и высоковолатильных валютных парах. Индикатор не требует сложных настроек — подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. Просто установите индикатор на график, выберите таймфрейм, и система начнет работать автоматически.


Ключевые особенности:

Уникальный алгоритм Smart DOM Pro:

  • Определяет уровни с максимальным скоплением ордеров через многоуровневую систему сканирования.
  • Анализирует распределение лимитных заявок на ценовых уровнях в обе стороны от текущей цены.
  • Выявляет зоны интереса крупных игроков с помощью новейших алгоритмов.
  • Показывает рыночный импульс через мониторинг тиковой активности в реальном времени.

Визуализация глубины рынка ,где сосредоточены крупные заявки.

  • Система анализирует стакан цен и отображает зоны с максимальным скоплением лимитных ордеров.

Высокоточная логика прорывов

  • Сигналы появляются только при истинном пробое значимых уровней, что исключает ложные импульсы и рыночный шум.

100% Сигналы без перерисовки

  • Все сигналы фиксируются на графике навсегда — важнейшее требование для скальперов.

Интегрированный Smart DOM Pro

  • Интеллектуальный анализ рыночной глубины, выделение крупных ордеров и цветовая визуализация Bid/Ask потоков

Профессиональная аналитическая панель

Панель отображает:

  • Статус Smart DOM Pro
  • Время Брокера
  • Торгуемый инструмент
  • Текущий Таймфрейм
  • Время до закрытия свечи
  • Активность :Покупателей и Продавцов
  • Спред

Панель можно отключать полностью.

📢 Оповещения и уведомления

Gold Scalper System поддерживает все типы уведомлений:

  • 🔔 Всплывающие уведомления

  • 🔔 Оповещения по email

  • 🔔 Push-уведомления

Сигналы приходят точно в момент подтверждённого прорыва ликвидности без задержек и перерисовок.

⚙️ Принципы работы алгоритмов :

• Модель анализа распределения Bid/Ask Определяет скрытую активность крупных игроков и их защитные уровни.

• Алгоритм кластеризации уровней ликвидности Выявляет зоны, где скапливаются лимитные ордера.

• Мониторинг тиковых импульсов Оценивает внезапные всплески активности — ключевой признак начала движения.

• Динамический анализ рыночного давления Сравнивает силу покупателей/продавцов в реальном времени.

• Обнаружение истинного пробоя Фиксирует только те моменты, где пробой сопровождается объёмом и импульсом.

Рекомендации по использованию

Торговые инструменты:

Золото / XAUUSD (основной инструмент) 

Индексы: US30 ,NASDAQ, SP500 

Крипто: BTCUSD / ETHUSD 

Высоковолатильные валютные пары :GBPJPY / XAUJPY 

Таймфреймы:

 M1–M5: Скальпинг 

 M15: Внутридневные входы

 H1: Работа по тренду внутри сессии

Golden Scalper System — это мощная, современная и профессиональная торговая система, которая выводит анализ ликвидности на новый уровень. Она показывает реальные зоны, где находятся деньги крупных игроков, и даёт сигналы в момент истинного прорыва уровней. Если вам нужна максимальная точность, скорость и реальное понимание структуры рынка — Golden Scalper System станет вашим главным инструментом в скальпинге.


Отзывы 1
Yulia8919
93
Yulia8919 2025.12.03 19:05 
 

покупаю уже 3 продукт данного разработчика.все продукты крайне высокого качества. Gold Scalper отлично вписался и отлично дополняет мои индикаторы где именно этого продукта не хватало для целостности системы.Я использую этот индикатор немного нестандартно но и моя система и торговля по сигналам от этого индикатора работают как часы точно. Отдельно хочется отметить поддержку автора....она просто на отличной высоте! Буду ещё покупать продукты данного разработчика.

