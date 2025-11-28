Gold Scalper System MT4
- Индикаторы
- Stanislav Konin
- Версия: 1.2
- Обновлено: 3 декабря 2025
- Активации: 7
следующая цена: 125$
Gold Scalper System — это многофункциональная торговая система, объединяющая стратегию прорыва ключевых уровней ликвидности с подтверждением и встроенный модуль Smart DOM Pro, для анализа рыночной глубины. Система определяет зоны скопления лимитных ордеров, отслеживает активность на уровнях поддержки и сопротивления и генерирует сигналы в момент их прорыва. Smart DOM Pro визуализирует объёмы Bid/Ask, выявляет кластеры ликвидности и помогает определить намерения крупных участников рынка.
Gold Scalper System — разработан специально для скальпинга на Золоте (XAUUSD), а также эффективно может работать на индексах, криптовалютах и высоковолатильных валютных парах. Индикатор не требует сложных настроек — подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. Просто установите индикатор на график, выберите таймфрейм, и система начнет работать автоматически.
Ключевые особенности:
Уникальный алгоритм Smart DOM Pro:
- Определяет уровни с максимальным скоплением ордеров через многоуровневую систему сканирования.
- Анализирует распределение лимитных заявок на ценовых уровнях в обе стороны от текущей цены.
- Выявляет зоны интереса крупных игроков с помощью новейших алгоритмов.
- Показывает рыночный импульс через мониторинг тиковой активности в реальном времени.
✅ Визуализация глубины рынка ,где сосредоточены крупные заявки.
- Система анализирует стакан цен и отображает зоны с максимальным скоплением лимитных ордеров.
✅ Высокоточная логика прорывов
- Сигналы появляются только при истинном пробое значимых уровней, что исключает ложные импульсы и рыночный шум.
✅ 100% Сигналы без перерисовки
- Все сигналы фиксируются на графике навсегда — важнейшее требование для скальперов.
✅ Интегрированный Smart DOM Pro
- Интеллектуальный анализ рыночной глубины, выделение крупных ордеров и цветовая визуализация Bid/Ask потоков
✅ Профессиональная аналитическая панель
Панель отображает:
- Статус Smart DOM Pro
- Время Брокера
- Торгуемый инструмент
- Текущий Таймфрейм
- Время до закрытия свечи
- Активность :Покупателей и Продавцов
- Спред
Панель можно отключать полностью.
📢 Оповещения и уведомления
Gold Scalper System поддерживает все типы уведомлений:
-
🔔 Всплывающие уведомления
-
🔔 Оповещения по email
-
🔔 Push-уведомления
Сигналы приходят точно в момент подтверждённого прорыва ликвидности без задержек и перерисовок.
⚙️ Принципы работы алгоритмов :
• Модель анализа распределения Bid/Ask Определяет скрытую активность крупных игроков и их защитные уровни.
• Алгоритм кластеризации уровней ликвидности Выявляет зоны, где скапливаются лимитные ордера.
• Мониторинг тиковых импульсов Оценивает внезапные всплески активности — ключевой признак начала движения.
• Динамический анализ рыночного давления Сравнивает силу покупателей/продавцов в реальном времени.
• Обнаружение истинного пробоя Фиксирует только те моменты, где пробой сопровождается объёмом и импульсом.
Рекомендации по использованию
Торговые инструменты:
Золото / XAUUSD (основной инструмент)
Индексы: US30 ,NASDAQ, SP500
Крипто: BTCUSD / ETHUSD
Высоковолатильные валютные пары :GBPJPY / XAUJPY
Таймфреймы:
M1–M5: Скальпинг
M15: Внутридневные входы
H1: Работа по тренду внутри сессииGolden Scalper System — это мощная, современная и профессиональная торговая система, которая выводит анализ ликвидности на новый уровень. Она показывает реальные зоны, где находятся деньги крупных игроков, и даёт сигналы в момент истинного прорыва уровней. Если вам нужна максимальная точность, скорость и реальное понимание структуры рынка — Golden Scalper System станет вашим главным инструментом в скальпинге.
покупаю уже 3 продукт данного разработчика.все продукты крайне высокого качества. Gold Scalper отлично вписался и отлично дополняет мои индикаторы где именно этого продукта не хватало для целостности системы.Я использую этот индикатор немного нестандартно но и моя система и торговля по сигналам от этого индикатора работают как часы точно. Отдельно хочется отметить поддержку автора....она просто на отличной высоте! Буду ещё покупать продукты данного разработчика.