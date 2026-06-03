Samarkand Eagle

SAMARKAND EAGLE EA

Видение тренда. Дисциплинированные входы. Автоматизированное исполнение.

Samarkand Eagle EA — это трендовый торговый советник, разработанный для трейдеров XAUUSD, которые предпочитают следовать направлению рынка, а не открывать случайные сделки.

Вдохновлённый острым зрением и терпением орла, советник создан для наблюдения за рыночным трендом на часовом графике H1 и открытия позиций в соответствии с запрограммированной логикой направления движения цены. Его задача — находить торговые возможности в рамках преобладающего тренда и автоматически исполнять сделки с использованием простой и структурированной системы лотов.

Как он торгует

Samarkand Eagle EA работает на таймфрейме H1 и использует трендовый подход к торговле.

Советник не открывает случайные сделки на рынке. Он отслеживает направление движения цены и входит в сделки только тогда, когда выполняются его трендовые условия.

Для рекомендуемого стартового баланса $1 000 предусмотрена следующая стандартная структура лотов:

Первый лот: 0.04

Второй лот: 0.02

Данная структура разработана для рекомендуемого размера баланса. Трейдеры с более крупным торговым капиталом могут пропорционально увеличить размеры лотов в соответствии со своим балансом и допустимым уровнем риска.

Пример пропорционального увеличения лотов:

Баланс $1 000:  
Первый лот: 0.04  
Второй лот: 0.02

Баланс $2 000:  
Первый лот: 0.08  
Второй лот: 0.04

Баланс $5 000:  
Первый лот: 0.20  
Второй лот: 0.10

Размер лота всегда необходимо выбирать осторожно, поскольку его увеличение также повышает торговый риск и возможную просадку.

Торговая философия

Samarkand Eagle EA основан на ясном торговом принципе:

Следовать за трендом с терпением, входить в рынок дисциплинированно и избегать эмоциональных решений.

Советник создан для трейдеров, которые считают, что направление рынка важнее большого количества входов. Он сосредоточен на трендовых возможностях на графике H1, предоставляя рынку больше пространства для движения по сравнению с очень краткосрочными скальпинговыми системами.

Почему таймфрейм H1?

График H1 помогает снизить влияние лишнего рыночного шума, который часто встречается на младших таймфреймах.

Работая на часовом графике, Samarkand Eagle EA ориентирован на более чёткие направленные движения и более структурированные торговые возможности.

Это делает его подходящим для трейдеров, которые предпочитают более спокойный и дисциплинированный стиль автоматизированной торговли вместо чрезвычайно быстрых входов.

Настройка

Установите Samarkand Eagle EA на график XAUUSD.

Таймфрейм: H1

Рекомендуемый баланс: $1 000

Стандартные настройки лотов для баланса $1 000:

Первый лот: 0.04

Второй лот: 0.02

При использовании более крупного торгового баланса размеры лотов могут быть увеличены пропорционально. Перед использованием повышенного размера лота трейдер должен понимать, что вместе с возможной прибылью увеличивается и возможный убыток.

Требования

* Инструмент: XAUUSD / Gold
* Таймфрейм: H1
* Рекомендуемый стартовый баланс: $1 000
* Стандартные лоты для рекомендуемого баланса: первый лот 0.04, второй лот 0.02
* Рекомендуется стабильное интернет-соединение или VPS
* Рекомендуются подходящее кредитное плечо и торговые условия с низким спредом
* Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте

Что вы получаете

* Автоматизированную торговую логику, основанную на тренде
* Торговый подход на часовом графике H1
* Простую структуру из двух лотов
* Чётко установленный рекомендуемый размер баланса
* Возможность масштабирования лотов в соответствии с увеличением капитала
* Автоматизированное исполнение сделок без эмоциональных решений
* Профессиональный торговый советник для золота под брендом Samarkand Eagle

Почему название Samarkand Eagle?

Samarkand символизирует силу, самобытность и наследие.

Eagle символизирует острое наблюдение, терпение и точное действие.

Samarkand Eagle EA создан на основе той же философии: наблюдать за трендом, дождаться запрограммированной торговой возможности и действовать дисциплинированно.
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Мультивалютный экспертный советник, работающий одновременно на 15 парах основных валют EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. Советник объединяет в себе множество простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм открытия позиций при смене сигнала от индикатора Parabolic SAR с подтверждением по двум старшим периодам. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних пяти лет. Советник использует статистический принцип "правоты толпы": усредняет сигналы от
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Эксперты
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Эксперты
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Эксперты
Scalper EA Pro - Высокоточный робот для автоматической торговли!   FOR GOLD - XAUUSD Что нового в версии 3.0? После месяцев разработки и тщательного тестирования мы представляем самую продвинутую и надежную версию Scalper EA Pro! С новыми интеллектуальными фильтрами, улучшенным управлением рисками и более точными входами, этот советник создан для работы на рынках с максимальной эффективностью. Ключевые обновления: Настраиваемый фильтр тренда Теперь с настраиваемыми EMA (по ум
US30 Dow Jones Scalper
Ali Abdulrahman
Эксперты
Dow Jones US30 NY Scalper is an EA designed for scalping during the New York markets open. This means that the EA will only place a maximum of 0-2 trades per day. With that being said, the EA does not utilize any grid, martingale, or topping-up strategies. Each trade has a strict Stop Loss and Take Profit in place. As shown in the backtesting results, there will be losing days or weeks, but the EA manages to recover and generate profits over time. The extent of the drawdown depends on your chose
LeBro 2
Levon Manukyan
Эксперты
Эксперт создан для работы в швейцарском банке Swissquote . Автоматически рассчитывают объемы входящих сделок. Э ксперт рассчитан для получения пассивново годового дохода. Для открытия торгового счета в швейцарском банке   переходите по   ссылке.  https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Примечания Рекомендуется зарегистрироваться по ссылке для корректной работы советника   Ссылка в
TaiJi Master
Qiu Lin Zhang
Эксперты
EA is a breakthrough MQL5 expert consultant, whose core idea comes from China's Tai Chi. At the junction of yin and yang, rising and falling, the direction is often unclear. EA adopts a unique method to monitor when the market is at the intersection of long and short positions, and begins to place orders in both directions, waiting for the market to further develop. If the subsequent market is still unclear, the order will be cancelled, and on the contrary, the position will be opened for tradin
Mirror gold HFT plus
Haoyu Du
Эксперты
You can only do xuausd signal ： https : // www.mql5.com/en/signals/1548193?source=Site +Signals+Page Time : 1 minute Fixed stop loss : 100 + point Fixed profit : 20 + points Suitable for all markets A minimum deposit of $ 300 is recommended One order at a time , no additional positions , not Martin , high - frequency trading Based on only specific algorithm model . The success rate is about 99 % Only ECN accounts . 600 - 100 orders a month . makert ： any ， good https://youtu.be/qEL3GB
Project 758
Konstantin Sinitsin
Эксперты
Приветствую вас, товарищи трейдеры. EA Project 758 Создан командой Трейдеров и программистов с опытом работы 15 лет.EA Project 758 Разрабатывался  и дорабатывался на протяжении 6 лет. Данным путем мы достигли просто отличного результата. Алгоритм EA авторский и не имеет аналогов. Он несет в себе такие универсальные и сложные системы как IR разработанную лично нами. Мы разработали авторский  EA, в котором воплощена модель поведения термитов.  Эти мелкие насекомые известны своей уникальной социал
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