SAMARKAND EAGLE EA





Видение тренда. Дисциплинированные входы. Автоматизированное исполнение.





Samarkand Eagle EA — это трендовый торговый советник, разработанный для трейдеров XAUUSD, которые предпочитают следовать направлению рынка, а не открывать случайные сделки.





Вдохновлённый острым зрением и терпением орла, советник создан для наблюдения за рыночным трендом на часовом графике H1 и открытия позиций в соответствии с запрограммированной логикой направления движения цены. Его задача — находить торговые возможности в рамках преобладающего тренда и автоматически исполнять сделки с использованием простой и структурированной системы лотов.





Как он торгует





Samarkand Eagle EA работает на таймфрейме H1 и использует трендовый подход к торговле.





Советник не открывает случайные сделки на рынке. Он отслеживает направление движения цены и входит в сделки только тогда, когда выполняются его трендовые условия.





Для рекомендуемого стартового баланса $1 000 предусмотрена следующая стандартная структура лотов:





Первый лот: 0.04





Второй лот: 0.02





Данная структура разработана для рекомендуемого размера баланса. Трейдеры с более крупным торговым капиталом могут пропорционально увеличить размеры лотов в соответствии со своим балансом и допустимым уровнем риска.





Пример пропорционального увеличения лотов:





Баланс $1 000:

Первый лот: 0.04

Второй лот: 0.02





Баланс $2 000:

Первый лот: 0.08

Второй лот: 0.04





Баланс $5 000:

Первый лот: 0.20

Второй лот: 0.10





Размер лота всегда необходимо выбирать осторожно, поскольку его увеличение также повышает торговый риск и возможную просадку.





Торговая философия





Samarkand Eagle EA основан на ясном торговом принципе:





Следовать за трендом с терпением, входить в рынок дисциплинированно и избегать эмоциональных решений.





Советник создан для трейдеров, которые считают, что направление рынка важнее большого количества входов. Он сосредоточен на трендовых возможностях на графике H1, предоставляя рынку больше пространства для движения по сравнению с очень краткосрочными скальпинговыми системами.





Почему таймфрейм H1?





График H1 помогает снизить влияние лишнего рыночного шума, который часто встречается на младших таймфреймах.





Работая на часовом графике, Samarkand Eagle EA ориентирован на более чёткие направленные движения и более структурированные торговые возможности.





Это делает его подходящим для трейдеров, которые предпочитают более спокойный и дисциплинированный стиль автоматизированной торговли вместо чрезвычайно быстрых входов.





Настройка





Установите Samarkand Eagle EA на график XAUUSD.





Таймфрейм: H1





Рекомендуемый баланс: $1 000





Стандартные настройки лотов для баланса $1 000:





Первый лот: 0.04





Второй лот: 0.02





При использовании более крупного торгового баланса размеры лотов могут быть увеличены пропорционально. Перед использованием повышенного размера лота трейдер должен понимать, что вместе с возможной прибылью увеличивается и возможный убыток.





Требования





* Инструмент: XAUUSD / Gold

* Таймфрейм: H1

* Рекомендуемый стартовый баланс: $1 000

* Стандартные лоты для рекомендуемого баланса: первый лот 0.04, второй лот 0.02

* Рекомендуется стабильное интернет-соединение или VPS

* Рекомендуются подходящее кредитное плечо и торговые условия с низким спредом

* Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте





Что вы получаете





* Автоматизированную торговую логику, основанную на тренде

* Торговый подход на часовом графике H1

* Простую структуру из двух лотов

* Чётко установленный рекомендуемый размер баланса

* Возможность масштабирования лотов в соответствии с увеличением капитала

* Автоматизированное исполнение сделок без эмоциональных решений

* Профессиональный торговый советник для золота под брендом Samarkand Eagle





Почему название Samarkand Eagle?





Samarkand символизирует силу, самобытность и наследие.





Eagle символизирует острое наблюдение, терпение и точное действие.





Samarkand Eagle EA создан на основе той же философии: наблюдать за трендом, дождаться запрограммированной торговой возможности и действовать дисциплинированно.