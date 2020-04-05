CyberVest EA

  • Эксперты
  • Yassine Mouhssine
    Yassine Mouhssine

    Yassine Mouhssine

    4.2 (55)
    🤖 Gold & Forex Trader | MT5 Expert Advisor Developer
    I am a Gold and Forex trader and an MT5 Expert Advisor developer, focused on building structured automated trading systems, intelligent market filters and practical risk-management tools.
    📊 Trading Systems
    1 продукт
  • Версия: 1.6
  • Обновлено: 26 июля 2026
  • Активации: 12

ВАЖНО: После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения MQL5, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.

CyberVest EA — интеллектуальная автоматическая торговля золотом на XAUUSD M5

CyberVest EA — это полностью автоматизированный экспертный советник, разработанный специально для торговли золотом на XAUUSD с использованием таймфрейма M5.

Система предназначена для обеспечения структурированного и дисциплинированного подхода к торговле золотом путем объединения автоматического исполнения, интеллектуальной фильтрации, адаптивного управления сделками, контроля исполнения и функций защиты счета в одной организованной торговой среде.

CyberVest EA ориентирован только на рынок XAUUSD и создан для трейдеров, которым нужно автоматизированное решение с понятными настройками, контролируемым управлением сделками и профессиональными параметрами конфигурации.

Инженерия CyberVest EA

CyberVest EA анализирует рыночные условия XAUUSD на 5-минутном таймфрейме и автоматически управляет сделками согласно своей внутренней торговой логике.

EA включает несколько уровней контроля, предназначенных для улучшения отбора сделок и снижения количества слабых входов. Эти уровни включают фильтры направления, временные фильтры, проверку волатильности, фильтрацию рыночного шума, контроль исполнения, проверку сигналов на основе AI, защиту от экономических новостей и правила защиты счета.

Система также включает адаптивную логику восстановления и функции интеллектуального масштабирования лота. Эти инструменты позволяют пользователям контролировать поведение размера лота, управление восстановлением, максимальную экспозицию и торговые лимиты напрямую через входные параметры EA.

CyberVest EA разработан как структурированный инструмент автоматической торговли. Его производительность зависит от рыночных условий, исполнения брокера, спреда, типа счета и выбранных входных настроек.

Основные функции

Полностью автоматическая торговля
 CyberVest EA может автоматически открывать, управлять и контролировать сделки без ручного вмешательства.

Только XAUUSD
 EA разработан специально для торговли золотом и предназначен для использования только на XAUUSD.

Таймфрейм M5
 CyberVest EA предназначен для работы только на 5-минутном графике.

Интеллектуальная внутренняя логика стратегии
 EA использует внутренний рыночный анализ и запрограммированные торговые условия для определения потенциальных торговых возможностей без раскрытия полной структуры стратегии.

Фильтры направления и времени
 CyberVest EA применяет внутренние фильтры направления и времени, чтобы улучшить качество входов в сделки путем анализа направления рынка, торговых дней, времени сессий и запрограммированных условий входа.

Интеллектуальный AI-фильтр сигналов
 EA включает уровень проверки на основе AI, предназначенный для оценки качества сделки с учетом направления рынка, волатильности, силы сигнала, рыночного шума и общих рыночных условий перед разрешением входа.

Защита от экономических новостей
 CyberVest EA включает модуль защиты от новостей, предназначенный для снижения торговой активности вокруг важных экономических событий. EA может приостанавливать новые входы перед новостями, возобновлять торговлю после защитной задержки и применять защитное поведение в зависимости от выбранных настроек.

Контроль исполнения и проскальзывания
 EA включает функции контроля спреда и проскальзывания, чтобы поддерживать более чистое исполнение при допустимых рыночных условиях.

Интеллектуальное масштабирование лота
 CyberVest EA включает контролируемое масштабирование лота, логику роста на основе баланса, управление восстановлением, защиту максимального лота и параметры контроля производительности.

Адаптивная логика восстановления
 EA использует адаптивное управление сделками на основе восстановления с пользовательскими настройками. Трейдеры могут регулировать поведение восстановления, лимиты лота и экспозицию в соответствии со своими условиями счета.

Защита funded accounts
 CyberVest EA включает функции защиты, предназначенные для помощи пользователям в управлении торговыми лимитами, такими как контроль дневного убытка, контроль максимальной просадки, максимальное количество сделок в день, максимальное количество открытых позиций и действия по управлению риском.

Настраиваемые параметры риска
 Пользователи могут регулировать ключевые торговые параметры и параметры риска напрямую из входных настроек EA, включая размер лота, торговые лимиты, настройки восстановления, контроль спреда и параметры защиты.

Простая установка
 Процесс настройки разработан так, чтобы быть понятным и практичным. Руководство по установке и рекомендуемые инструкции по настройке предоставляются через личные сообщения MQL5 после покупки.

Технические рекомендации

  • Поддерживаемый символ: только XAUUSD
  • Рекомендуемый таймфрейм: только M5
  • Минимальный депозит: $250
  • Рекомендуемый тип счета: ECN, Raw, Razor или любой счет с низким спредом
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше
  • Режим исполнения: Hedge account
  • Рекомендуемая среда: низкий спред, стабильное исполнение и VPS-хостинг для непрерывной работы

Требование к формату цены золота

CyberVest EA предназначен для работы с брокерами, которые котируют XAUUSD с 2 цифрами после десятичной точки.

Пример: 2035.45

Если ваш брокер котирует XAUUSD с 3 цифрами после десятичной точки, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком через личные сообщения MQL5 перед использованием EA на реальном счете.

Важное примечание по использованию

CyberVest EA — это автоматизированный торговый инструмент, предназначенный для структурированной торговли XAUUSD M5. Производительность может отличаться в зависимости от условий брокера, спреда, качества исполнения, рыночной волатильности и выбранных входных настроек. Для лучшего опыта пользователям следует следовать официальному руководству по настройке и использовать параметры, соответствующие условиям их счета.

CyberVest EA — структурированная автоматизация для дисциплинированной торговли золотом на XAUUSD M5.

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5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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