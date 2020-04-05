ВАЖНО: После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения MQL5, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.

CyberVest EA — интеллектуальная автоматическая торговля золотом на XAUUSD M5

CyberVest EA — это полностью автоматизированный экспертный советник, разработанный специально для торговли золотом на XAUUSD с использованием таймфрейма M5.

Система предназначена для обеспечения структурированного и дисциплинированного подхода к торговле золотом путем объединения автоматического исполнения, интеллектуальной фильтрации, адаптивного управления сделками, контроля исполнения и функций защиты счета в одной организованной торговой среде.

CyberVest EA ориентирован только на рынок XAUUSD и создан для трейдеров, которым нужно автоматизированное решение с понятными настройками, контролируемым управлением сделками и профессиональными параметрами конфигурации.

Инженерия CyberVest EA

CyberVest EA анализирует рыночные условия XAUUSD на 5-минутном таймфрейме и автоматически управляет сделками согласно своей внутренней торговой логике.

EA включает несколько уровней контроля, предназначенных для улучшения отбора сделок и снижения количества слабых входов. Эти уровни включают фильтры направления, временные фильтры, проверку волатильности, фильтрацию рыночного шума, контроль исполнения, проверку сигналов на основе AI, защиту от экономических новостей и правила защиты счета.

Система также включает адаптивную логику восстановления и функции интеллектуального масштабирования лота. Эти инструменты позволяют пользователям контролировать поведение размера лота, управление восстановлением, максимальную экспозицию и торговые лимиты напрямую через входные параметры EA.

CyberVest EA разработан как структурированный инструмент автоматической торговли. Его производительность зависит от рыночных условий, исполнения брокера, спреда, типа счета и выбранных входных настроек.

Основные функции

Полностью автоматическая торговля

CyberVest EA может автоматически открывать, управлять и контролировать сделки без ручного вмешательства.

Только XAUUSD

EA разработан специально для торговли золотом и предназначен для использования только на XAUUSD.

Таймфрейм M5

CyberVest EA предназначен для работы только на 5-минутном графике.

Интеллектуальная внутренняя логика стратегии

EA использует внутренний рыночный анализ и запрограммированные торговые условия для определения потенциальных торговых возможностей без раскрытия полной структуры стратегии.

Фильтры направления и времени

CyberVest EA применяет внутренние фильтры направления и времени, чтобы улучшить качество входов в сделки путем анализа направления рынка, торговых дней, времени сессий и запрограммированных условий входа.

Интеллектуальный AI-фильтр сигналов

EA включает уровень проверки на основе AI, предназначенный для оценки качества сделки с учетом направления рынка, волатильности, силы сигнала, рыночного шума и общих рыночных условий перед разрешением входа.

Защита от экономических новостей

CyberVest EA включает модуль защиты от новостей, предназначенный для снижения торговой активности вокруг важных экономических событий. EA может приостанавливать новые входы перед новостями, возобновлять торговлю после защитной задержки и применять защитное поведение в зависимости от выбранных настроек.

Контроль исполнения и проскальзывания

EA включает функции контроля спреда и проскальзывания, чтобы поддерживать более чистое исполнение при допустимых рыночных условиях.

Интеллектуальное масштабирование лота

CyberVest EA включает контролируемое масштабирование лота, логику роста на основе баланса, управление восстановлением, защиту максимального лота и параметры контроля производительности.

Адаптивная логика восстановления

EA использует адаптивное управление сделками на основе восстановления с пользовательскими настройками. Трейдеры могут регулировать поведение восстановления, лимиты лота и экспозицию в соответствии со своими условиями счета.

Защита funded accounts

CyberVest EA включает функции защиты, предназначенные для помощи пользователям в управлении торговыми лимитами, такими как контроль дневного убытка, контроль максимальной просадки, максимальное количество сделок в день, максимальное количество открытых позиций и действия по управлению риском.

Настраиваемые параметры риска

Пользователи могут регулировать ключевые торговые параметры и параметры риска напрямую из входных настроек EA, включая размер лота, торговые лимиты, настройки восстановления, контроль спреда и параметры защиты.

Простая установка

Процесс настройки разработан так, чтобы быть понятным и практичным. Руководство по установке и рекомендуемые инструкции по настройке предоставляются через личные сообщения MQL5 после покупки.

Технические рекомендации

Поддерживаемый символ: только XAUUSD

Рекомендуемый таймфрейм: только M5

Минимальный депозит: $ 250

Рекомендуемый тип счета: ECN, Raw, Razor или любой счет с низким спредом

Кредитное плечо: 1:100 или выше

Режим исполнения: Hedge account

Рекомендуемая среда: низкий спред, стабильное исполнение и VPS-хостинг для непрерывной работы

Требование к формату цены золота

CyberVest EA предназначен для работы с брокерами, которые котируют XAUUSD с 2 цифрами после десятичной точки.

Пример: 2035.45

Если ваш брокер котирует XAUUSD с 3 цифрами после десятичной точки, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком через личные сообщения MQL5 перед использованием EA на реальном счете.

Важное примечание по использованию CyberVest EA — это автоматизированный торговый инструмент, предназначенный для структурированной торговли XAUUSD M5. Производительность может отличаться в зависимости от условий брокера, спреда, качества исполнения, рыночной волатильности и выбранных входных настроек. Для лучшего опыта пользователям следует следовать официальному руководству по настройке и использовать параметры, соответствующие условиям их счета.

CyberVest EA — структурированная автоматизация для дисциплинированной торговли золотом на XAUUSD M5.