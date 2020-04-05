XAU Trend Guard EA
- Эксперты
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- Версия: 1.2
- Обновлено: 3 июля 2026
- Активации: 8
XAU Trend Guard EA — Безопасная трендовая торговля для золота и Forex
XAU Trend Guard EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный в первую очередь для торговли золотом / XAUUSD на таймфрейме H1.
Советник разработан для трейдеров, которые предпочитают более безопасный и контролируемый подход к торговле. Он не использует сетку и не использует мартингейл. Вместо этого система фокусируется на направлении рынка, контролируемых входах, ограничении риска и практическом управлении капиталом.
XAU Trend Guard EA создан главным образом для XAUUSD, но также может тестироваться и использоваться на основных валютных парах Forex, в зависимости от условий брокера, спреда и волатильности рынка.
Основная идея
Система следует направлению рынка и открывает сделки только тогда, когда внутренние торговые условия согласованы.
Полная логика входа не раскрывается, что помогает защитить стратегию и сохранить простоту использования для трейдера.
Основные преимущества
- Основной инструмент: XAUUSD / Gold
- Рекомендуемый таймфрейм: H1
- Возможность тестирования на валютных парах Forex
- Без сетки
- Без мартингейла
- Более безопасный и контролируемый подход
- Встроенная фильтрация по направлению рынка
- Контролируемое управление позициями
- Ограничение количества BUY и SELL позиций
- Одна сделка на сигнал
- Одна сделка на бар
- Управление обратным сигналом
- Виртуальные TP и SL
- Поддержка трейлинг-стопа
- Фильтр спреда
- Фильтр торгового времени
- Защита от просадки
- Информационная панель на графике
- Ручные кнопки управления на графике
Рекомендуемое использование
Для более безопасного и стабильного подхода XAU Trend Guard EA рекомендуется прежде всего на XAUUSD H1.
Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий и на демо-счете. Валютные пары Forex также можно тестировать, но каждый символ желательно оптимизировать отдельно.
Предупреждение о риске
XAU Trend Guard EA не использует агрессивную сетку или мартингейл, что помогает снизить неконтролируемую нагрузку на счет. Однако любая торговля связана с риском. Используйте разумный размер лота, правильные настройки риска и обязательно тестируйте советник перед реальной торговлей.