XAU Trend Guard EA — Безопасная трендовая торговля для золота и Forex





XAU Trend Guard EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный в первую очередь для торговли золотом / XAUUSD на таймфрейме H1.

Советник разработан для трейдеров, которые предпочитают более безопасный и контролируемый подход к торговле. Он не использует сетку и не использует мартингейл. Вместо этого система фокусируется на направлении рынка, контролируемых входах, ограничении риска и практическом управлении капиталом.

XAU Trend Guard EA создан главным образом для XAUUSD, но также может тестироваться и использоваться на основных валютных парах Forex, в зависимости от условий брокера, спреда и волатильности рынка.

Основная идея

Система следует направлению рынка и открывает сделки только тогда, когда внутренние торговые условия согласованы.

Полная логика входа не раскрывается, что помогает защитить стратегию и сохранить простоту использования для трейдера.

Основные преимущества

Основной инструмент: XAUUSD / Gold

Рекомендуемый таймфрейм: H1

Возможность тестирования на валютных парах Forex

Без сетки

Без мартингейла

Более безопасный и контролируемый подход

Встроенная фильтрация по направлению рынка

Контролируемое управление позициями

Ограничение количества BUY и SELL позиций

Одна сделка на сигнал

Одна сделка на бар

Управление обратным сигналом

Виртуальные TP и SL

Поддержка трейлинг-стопа

Фильтр спреда

Фильтр торгового времени

Защита от просадки

Информационная панель на графике

Ручные кнопки управления на графике

Рекомендуемое использование

Для более безопасного и стабильного подхода XAU Trend Guard EA рекомендуется прежде всего на XAUUSD H1.

Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий и на демо-счете. Валютные пары Forex также можно тестировать, но каждый символ желательно оптимизировать отдельно.

Предупреждение о риске

XAU Trend Guard EA не использует агрессивную сетку или мартингейл, что помогает снизить неконтролируемую нагрузку на счет. Однако любая торговля связана с риском. Используйте разумный размер лота, правильные настройки риска и обязательно тестируйте советник перед реальной торговлей.