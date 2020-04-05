XAU Trend Guard EA

  • Эксперты
  • Artur Danowski
    Artur Danowski

    Artur Danowski

    I am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
    My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
  • Версия: 1.2
  • Обновлено: 3 июля 2026
  • Активации: 8

XAU Trend Guard EA — Безопасная трендовая торговля для золота и Forex


XAU Trend Guard EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный в первую очередь для торговли золотом / XAUUSD на таймфрейме H1.

Советник разработан для трейдеров, которые предпочитают более безопасный и контролируемый подход к торговле. Он не использует сетку и не использует мартингейл. Вместо этого система фокусируется на направлении рынка, контролируемых входах, ограничении риска и практическом управлении капиталом.

XAU Trend Guard EA создан главным образом для XAUUSD, но также может тестироваться и использоваться на основных валютных парах Forex, в зависимости от условий брокера, спреда и волатильности рынка.

Основная идея

Система следует направлению рынка и открывает сделки только тогда, когда внутренние торговые условия согласованы.
Полная логика входа не раскрывается, что помогает защитить стратегию и сохранить простоту использования для трейдера.

Основные преимущества

  • Основной инструмент: XAUUSD / Gold
  • Рекомендуемый таймфрейм: H1
  • Возможность тестирования на валютных парах Forex
  • Без сетки
  • Без мартингейла
  • Более безопасный и контролируемый подход
  • Встроенная фильтрация по направлению рынка
  • Контролируемое управление позициями
  • Ограничение количества BUY и SELL позиций
  • Одна сделка на сигнал
  • Одна сделка на бар
  • Управление обратным сигналом
  • Виртуальные TP и SL
  • Поддержка трейлинг-стопа
  • Фильтр спреда
  • Фильтр торгового времени
  • Защита от просадки
  • Информационная панель на графике
  • Ручные кнопки управления на графике

Рекомендуемое использование

Для более безопасного и стабильного подхода XAU Trend Guard EA рекомендуется прежде всего на XAUUSD H1.
Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий и на демо-счете. Валютные пары Forex также можно тестировать, но каждый символ желательно оптимизировать отдельно.

Предупреждение о риске

XAU Trend Guard EA не использует агрессивную сетку или мартингейл, что помогает снизить неконтролируемую нагрузку на счет. Однако любая торговля связана с риском. Используйте разумный размер лота, правильные настройки риска и обязательно тестируйте советник перед реальной торговлей.


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Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
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