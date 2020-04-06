Yarukami Mnukakashi EA MT5

Yarukami Mnukakashi — это автоматический торговый советник, разработанный для трейдеров, для рынка Forex. 

Пожалуйста, обратите внимание, стоп-лосс стоит в 100$. Я поставил его по техническим причинам. Торгую без СТОПА!!!
Воспользуйтесь сет файлом с группы в телеграмме.

Версия МТ4 по ссылке.

Основные характеристики:

  • Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота. Может работать как в оду сторону, так и в обе сразу независимо друг от друга.
  • Торговые инструменты: GOLD
  • Таймфреймы: M1
  • Алгоритм: использует технический анализ с индикаторами скользящих средних, Боллинджер и Mоментум.
  • Риск-менеджмент: есть функция принудительно закрывать ордера при окончании торговли по времени, усредняет путем прибавления начального лота - профит так же возрастает пропорционально. 

Преимущества:

  • Автоматизация: полная автоматизация процесса торговли.
  • Настройки: пользователь может настраивать параметры стратегии под свои предпочтения.
  • Совместимость: Работает на MetaTrader 4.
  • Обновления: Обеспечивается регулярные обновления.
  • Стиль чарта: отличительный стиль, хорошая информационная панель.

Параметры советника:

Profit == Минимальный профит (Если автоматический подсчет лота включен работает автоматический подсчет профита. Profit который указан, будет увеличен кратно автолоту)
Profit in day  == По достижению профита в день, советник отключится до следующего дня
Lot  == Лот
Auto lot ==  Автоматический подсчет лота
For every 0.01 lot ==  Если автоматический подсчет лота включен, необходимо указать какой депозит будет применяться на каждый 0.01 лота (For every 0.01 lot).
Magic number  == Магическое число
Spread limit  == Ограничение по спреду

Grid step  == Количество между ордерами в сетке (в первой секции)
Lot step  == Максимальное количество открытых сделок (в первой секции)
Lot multiplication  == Умножение лота  (в первой секции). Если стоит 0 то идет прибавление лота. Например 0.01, 0.02, 0,03 и т.д.

Enable section two trading  == Включение отключение второй секции
Grid step  == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)
Lot step  == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)
Lot multiplication  == Умножение лота (во второй секции)

Enable section three trading  == Включение отключение третьей секции
Grid step  == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)
Lot step  == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)
Lot multiplication  == Умножение лота (в третьей секции)

Time ON EA session 1  == Час включения советника
Time OFF EA session 1  ==  Час выключения советника
Time ON EA session 2  ==  Час включения советника
Time OFF EA session 2  ==  Час выключения советника
Close everything by time  == Закрыть все сделки принудительно по завершении времени

Panel info  == Панелька
Stop Limit in $  == Закрывает все сделки по достижению просадки (в валюте депозита)
Long and short independent  == Позволяет открывать сделки в разных направлениях независимо друг от друга

Period MA M1  (60)  == Период скользящей средней на М1
Period MA M5  (24)   ==  Период скользящей средней на М5
Period MA M15  (16)  ==  Период скользящей средней на М15
Period MA H1  (24)  ==  Период скользящей средней на H1
Period BB H1  (22)  == Если цена выходит за полосы Боллинджера, сделка не открывается
Period RSI M15  (8) ==   Ограничение открытия сделок на M15
Period Momentum  (2)  == Период индикатора Моментум на M1. Индикатор смотрит вверх - BUY, вниз - SELL

Контакты:

Группа в телеграм t.me/yarukamiea


Рекомендуем также
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Эксперты
Aetheris Quantum — Идеальное решение для ИИ-торговли Aetheris Quantum — мощный торговый бот, разработанный для анализа рыночных паттернов с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря постоянному обучению и адаптации к меняющимся рыночным условиям, бот обеспечивает высокую точность прогнозов и эффективную торговлю даже в сложных рыночных ситуациях. В отличие от базовых торговых решений, Aetheris Quantum предлагает настраиваемые параметры, что позволяет трейдерам адаптировать е
Rapid X
Tatiana Savkevych
Эксперты
Rapid стратегия работы на рынке Forex с базой скальпинга. Алгоритм подразумевает проведение торговой операции в минимально короткие сроки. Как правило, этот период времени составляет секунди и лишь иногда ограничивается несколькими минутами. Существует мнение, что скальпинг — это удел новичков. Но на самом деле, оно ошибочно. Чтобы правильно и с выгодой для себя провести торговую операцию, трейдеру необходимо обучиться скальпингу, в противном случае результат может быть негативным. Именно поэ
Libim
Tai Fung Pontus To
Эксперты
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Эксперты
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Эксперты
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
BreakPoint Pro
Jason Smith
Эксперты
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Эксперты
Советник использует скальпинг стратегию в ночное время, торговля состоит из   трёх алгоритмов и каждый алгоритм  работает в своём интервале времени. Советник использует множества умных фильтров для адаптации под практически любые экономические ситуации. Используется отложенные ордера для наименьшего проскальзывания при торговли скальпинга. Советник безопасный и не требует никаких настроек от пользователя, просто установить на график и готова. Советник устанавливает защитный стоп-приказ, поэтому
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Эксперты
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
Rangex EA
Morris Mukono Waithaka
Эксперты
Rangex EA – Intelligent Range Breakout Trading with Trend Filters Rangex EA is a fully automated Expert Advisor built for traders who prefer structured, rule-based strategies. It specializes in detecting price consolidation zones (ranges) and executing trades based on breakout or reversal logic, configurable by the user. The EA adapts to various market conditions with the aid of sophisticated filters and logical risk management. IMPORTANT! After the purchase, please send me a private message to
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Эксперты
Stock Eagle EA  – автоматизированный торговый советник, разработанный для американского фондового рынка. Основываясь на авторской торговой стратегии и наблюдении за тем, что фондовый рынок, как спотовый рынок, со временем имеет тенденцию к росту, система настроена на открытие исключительно длинных позиций. Она пытается определить рыночные просадки, торгуя волнами, и отслеживает несколько таймфреймов для выявления оптимальных точек входа во время временных снижений цен. В отличии от Stock Trader
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Эксперты
Вот результаты форвард-теста. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer – это инновационный торговый инструмент, разработанный как следящий за трендом советник (EA). Этот советник точно захватывает тренд USDJPY, комбинируя несколько скользящих средних (SMA), индекс относительной силы (RSI) и стандартное отклонение (StdDev). Используя несколько SMA, он анализирует тренды на разных периодах одновременно, и сочетая индикаторы, такие как RSI и StdDev, он обнаруживает перегретость рынка и состояния перекупленн
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Эксперты
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Эксперты
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Эксперты
NanoTrade Pro — это современный автоматизированный торговый советник, предназначенный для оптимизации вашей торговой стратегии на быстро меняющихся финансовых рынках. Используя передовые алгоритмы и анализ данных в реальном времени, NanoTrade Pro автоматизирует процесс скальпинга, позволяя трейдерам извлекать выгоду из небольших движений цен с поразительной точностью и эффективностью. Принципиально советник не использует никаких риск-систем с увеличением объема или увеличением количества открыт
ExpertRider
Mfanya Technologies
5 (1)
Эксперты
Expert Rider – Precision Trend-Riding Expert Advisor for MT5 ExpertRider is an Expert Advisor for MetaTrader 5. It analyzes price data on multiple timeframes to identify trading opportunities. The system manages positions and adjusts them according to market conditions. The Expert Advisor reviews market structure on short, medium, and long timeframes. It identifies key levels, trend directions, and volatility changes. Entries occur when price reaches specific zones and conditions align. Positio
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
Эксперты
GoldWay EA  – это трендовый советник для различных инструментов .  Советник не использует ни мартингейл, ни сетку. Имеет автоматическое увеличение лотности, размер которого можно регулировать в настройках советника. По умолчанию открывается сразу три ордера с разными тейк профитами. При достижении первого тейкпрофита, оставшиеся открытые позиции переноситься в безубыток, при достижении второго тейк профита, оставшийся третий ордер переноситься на первый тейк профит, что обеспечивает безопасную т
OrbitronAI
Robert James Poulin
Эксперты
ORBITRON AI-X Точность в движении Описание Orbitron AI-X — это высокоточная торговая система, разработанная для захвата направленного импульса при дисциплинированном контроле рисков. Разработанный для MetaTrader 5, он сочетает в себе анализ импульса по нескольким таймфреймам и подтверждение по Parabolic SAR в чистом, мощном механизме принятия решений, который динамически адаптируется к рыночным условиям. Каждая сделка управляется ценовой энергией, подтверждается структурой и защищена инте
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Эксперты
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Preset test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price:   $400 for the first 5 buyers - 3/5  Last two copies of Cyberia at $400 before the price increases to $600. Then   $600 for the next 10 buyers Followed by   $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity Product Overview CYBERIA PRO
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Эксперты
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Эксперты
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
EA Morpheus MT5
Ruslan Pishun
3.75 (8)
Эксперты
Стратегия основанная на пробое, генерируют сигналы на вход в рынок, когда цены пересекают границу некоторого ценового диапазона. Для создания стратегии, мы использовали исторические данные с качеством истории 99,9%, за последних 15 лет. Было отобрано наиболее качественные сигналы, и также были отсеяны не качественные сигналы. Советник проводит технический анализ и берёт во внимание только те пробое которые показывают наиболее лучший результат.   Использует систему отсеивания ложных сигналов. Э
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Эксперты
Trend Trader is an intelligent, fully automated EA. It's combining Institutional Levels (for stop loss and profit targets), and 3 indicators for buy and sell signal at same time. When 3 indicators agree with each other for trend, or changing trend, EA will open position, stop loss will be set on last low, or high, depending on direction, and targets profit are made on levels (on default settings, you can change it). Indicators its using are Expert Market Edge (custom made indicator  https://www.
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Эксперты
Introducing our MT5 Expert Advisor, designed specifically for traders looking to capitalize on ranging market conditions. This EA employs a sophisticated Martingale strategy to maximize profit potential while managing risk effectively. Here's what sets our EA apart: Key Features: Optimal for Ranging Markets : Our EA excels in markets with consistent price oscillations, allowing you to capture frequent, smaller profits. Martingale Strategy : The EA increases the lot size after each loss, enhancin
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Эксперты
Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Gold Grok
Ihar Tsitou
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Другие продукты этого автора
Yarukami Mnukakashi EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (4)
Эксперты
Yarukami Mnukakashi — это автоматический торговый советник, разработанный для трейдеров, для рынка Forex.  Версия для MT5 находится по ссылке. Основные характеристики: Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота. Может работать как в оду сторону, так и в обе сразу независимо друг от друга. Торговые инструменты: GOLD Таймфреймы: M1 Алгоритм: использует технический анализ с индикаторами скользящих ср
Long and Short PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (2)
Эксперты
Long and Short PRO EA - это усовершенствованный советник Long and Short FREE EA (к сожалению намеренно сбивают оценки, поэтому пришлось выпускать платную версию). Все что просили из функций - все реализовано. Переписан код и исправлены множество ошибок, в том числе по закрытию позиций. Данный советник будет и в дальнейшем усовершенствоваться. Один из семейства   советников Yarukami Mnukakashi   для   золота (XAUUSD) . Можете торговать и валютные пары Forex. Рассматривается работа при   спреде д
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Эксперты
Dark Kakashi PRO EA   - это усовершенствованный советник Dark Kakashi FREE EA   (к сожалению намеренно сбивают оценки, поэтому пришлось выпускать платную версию). Все что просили из функций - все реализовано. Переписан код и исправлены множество ошибок, в том числе по закрытию позиций. Данный советник будет и в дальнейшем усовершенствоваться. Один из семейства   советников Yarukami Mnukakashi   для   золота (XAUUSD) . Можете торговать и валютные пары Forex. Рассматривается работа при   спреде д
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв