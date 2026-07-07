XAU Portfolio Pro 3 TimeFrames

XAU Portfolio Pro 3 Time Frames

Обзор стратегии

XAU Portfolio Pro 3 Time Frames — это полностью автоматизированный портфель экспертов, разработанный исключительно для торговли золотом на таймфреймах M15, H1 и H4. Данный портфель объединяет три проверенные стратегии для обеспечения стабильной доходности в различных рыночных условиях.

Разработка и тестирование на надежность

Портфель был разработан с использованием более 20 лет исторических тиковых данных, что обеспечивает прочную статистическую основу для проверки стратегии. Было проведено обширное тестирование на надежность на нескольких таймфреймах — как выше, так и ниже основного торгового таймфрейма — для обеспечения адаптивности и устойчивости в различных рыночных условиях. Этот подход к тестированию на нескольких таймфреймах помогает выявить стратегии, которые действительно надежны, а не просто переоптимизированы под определенный период.

Процесс разработки включает строгую проверку на вневыборочных данных и статистический анализ для отсеивания стратегий, подогнанных под кривую, и выявления тех, которые имеют реальное прогностическое преимущество. Применяя математическую и статистическую строгость на протяжении всего цикла разработки, мы стремимся достичь более стабильных результатов в будущих рыночных условиях.

Торговая логика и анализ рынка

Этот портфель использует собственную логику, включающую многоэтапный анализ рынка. Он не полагается на случайные входы и не генерирует сделки на основе произвольных условий. Вместо этого система ожидает совпадения определенных рыночных условий и подтверждений перед открытием позиции. Такой подход гарантирует, что каждая сделка поддерживается четко определенной рыночной структурой и статистическим подтверждением, а не основана на случайности или ежедневной повторяемости.

Портфель разработан для избирательной и дисциплинированной торговли, открывая сделки только при выполнении необходимых условий — независимо от того, происходит ли это несколько раз в день, раз в неделю или вообще не происходит в течение длительного периода. Эта избирательность помогает сохранять статистическое преимущество системы и избегать переторговки или воздействия неблагоприятных рыночных условий.

Ключевые особенности

- Три некоррелированные стратегии: Каждая стратегия работает независимо на таймфреймах M15, H1 и H4, обеспечивая реальную диверсификацию.

- Взаимодополняющие стили торговли: Скальпинг, моментум и свинг-стратегии работают вместе для обеспечения стабильной доходности.

- Динамическое управление рисками: Каждый советник использует адаптивные к волатильности уровни стоп-лосс и тейк-профит.

- Без опасных техник: Без мартингейла, без сетки, без хеджирования, без усреднения.

- Полностью автоматизирован: После установки портфель управляет всеми сделками без ручного вмешательства.

- Специально разработан для XAUUSD: Все стратегии оптимизированы специально для торговли золотом.

- Сбалансированный профиль риска: Комбинация различных таймфреймов и стилей торговли обеспечивает более плавную кривую капитала.

Управление рисками

Портфель использует фиксированную пропорциональную модель расчета объема позиции. Объем сделки для каждой стратегии привязан к балансу счета для автоматического масштабирования системы в зависимости от капитала.

Пример: При балансе $2,000 на счете, каждый советник настроен на торговлю 0.01 стандартного лота. Такой подход позволяет поддерживать стабильный профиль риска для всех трех стратегий по мере роста вашего баланса.

Портфель не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.

Показатели эффективности (Бэктест 2020-2026)

- Совокупная доходность: 39.98% CAGR
- Профит-фактор: 1.74
- Коэффициент Шарпа: 1.54
- Максимальная просадка: 15.48%
- Процент выигрышных сделок: 52.41%
- Общее количество сделок: 2,260

Эти результаты были достигнуты с использованием тиковых данных с качеством 99.9% и симуляцией переменного спреда. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Тестирование и производительность

Этот портфель был тщательно протестирован на ECN-счетах с низкими спредами и комиссиями. Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать ECN-счет с узкими спредами и надежным исполнением. Статистическое преимущество стратегии зависит от точного исполнения входов и выходов, на которое могут влиять высокое проскальзывание, широкие спреды или чрезмерные комиссионные расходы.

Входные параметры

Каждый советник в портфеле имеет свой собственный набор параметров, позволяющий настраивать риск для каждой стратегии индивидуально:

- Magic Number: Уникальный идентификатор для каждого таймфрейма.
- Расчет лота: Фиксированный пропорциональный (0.01 лота на каждые $2,000 баланса).
- Риск на сделку: Регулируемый процент.
- Стоп-лосс и Тейк-профит: Базовые уровни, корректируемые в зависимости от волатильности.
- Максимальный спред: Ограничение сделок при волатильных спредах.
- Временной фильтр: Опциональные часы торговли.

Требования

- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: XAUUSD
- Таймфреймы: M15, H1 и H4
- Рекомендуемый минимальный депозит: $2,000
- Тип счета: ECN с узкими спредами и низкими комиссиями
- VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы

Не уверены, что этот портфель подходит именно вам?

Если вы не уверены, подходит ли этот портфель вашему стилю торговли, толерантности к риску или размеру счета, пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я с удовольствием объясню его качества, характеристики и оптимальные сценарии использования, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой.

Поддержка

Если у вас есть вопросы по конфигурации, настройкам для конкретного брокера или оптимизации, пожалуйста, обращайтесь через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я готов помочь вам обеспечить оптимальную работу портфеля в вашей конкретной торговой среде.

Установка

Портфель поставляется в виде трех скомпилированных файлов .ex5 (по одному на каждый таймфрейм). Установите их в папку Experts, прикрепите каждый к соответствующему графику XAUUSD (M15, H1, H4) и настройте параметры. Убедитесь, что AutoTrading включен.

Почему стоит выбрать XAU Portfolio Pro 3 Time Frames?

Если вы ищете полное, диверсифицированное решение для торговли золотом, XAU Portfolio Pro 3 Time Frames предлагает наиболее комплексный подход. Вместо того чтобы полагаться на один таймфрейм, этот портфель адаптируется к волатильности и направлению рынка, обеспечивая более стабильную кривую капитала и снижая эмоциональную нагрузку от ручной торговли.

Совет по трейдингу

Отдавайте предпочтение системе, которая обеспечивает высокую доходность с поправкой на риск при низкой просадке. Этот портфель разработан для трейдеров, которые понимают, что последовательность и сохранность капитала являются основой долгосрочного успеха. Если вам нужна более высокая абсолютная прибыль, увеличьте баланс счета, а не риск на сделку.

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Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Prestige 5
M Ardiansyah
1 (1)
Эксперты
Prestige EA   is a powerful, intelligent trend‑detection trading robot built using advanced mathematical and statistical models. It is designed to identify high‑probability market movements with precision while maintaining strict risk control. The EA uses refined entry filters with advanced correction logic to ensure accurate and reliable trade entries. Every trade is protected by Take Profit and Stop Loss, ensuring disciplined risk management. In addition, the EA includes smart internal algorit
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