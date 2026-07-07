XAU Portfolio Pro 3 TimeFrames

XAU Portfolio Pro 3 Time Frames





Обзор стратегии





XAU Portfolio Pro 3 Time Frames — это полностью автоматизированный портфель экспертов, разработанный исключительно для торговли золотом на таймфреймах M15, H1 и H4. Данный портфель объединяет три проверенные стратегии для обеспечения стабильной доходности в различных рыночных условиях.





Разработка и тестирование на надежность





Портфель был разработан с использованием более 20 лет исторических тиковых данных, что обеспечивает прочную статистическую основу для проверки стратегии. Было проведено обширное тестирование на надежность на нескольких таймфреймах — как выше, так и ниже основного торгового таймфрейма — для обеспечения адаптивности и устойчивости в различных рыночных условиях. Этот подход к тестированию на нескольких таймфреймах помогает выявить стратегии, которые действительно надежны, а не просто переоптимизированы под определенный период.





Процесс разработки включает строгую проверку на вневыборочных данных и статистический анализ для отсеивания стратегий, подогнанных под кривую, и выявления тех, которые имеют реальное прогностическое преимущество. Применяя математическую и статистическую строгость на протяжении всего цикла разработки, мы стремимся достичь более стабильных результатов в будущих рыночных условиях.





Торговая логика и анализ рынка





Этот портфель использует собственную логику, включающую многоэтапный анализ рынка. Он не полагается на случайные входы и не генерирует сделки на основе произвольных условий. Вместо этого система ожидает совпадения определенных рыночных условий и подтверждений перед открытием позиции. Такой подход гарантирует, что каждая сделка поддерживается четко определенной рыночной структурой и статистическим подтверждением, а не основана на случайности или ежедневной повторяемости.





Портфель разработан для избирательной и дисциплинированной торговли, открывая сделки только при выполнении необходимых условий — независимо от того, происходит ли это несколько раз в день, раз в неделю или вообще не происходит в течение длительного периода. Эта избирательность помогает сохранять статистическое преимущество системы и избегать переторговки или воздействия неблагоприятных рыночных условий.





Ключевые особенности





- Три некоррелированные стратегии: Каждая стратегия работает независимо на таймфреймах M15, H1 и H4, обеспечивая реальную диверсификацию.





- Взаимодополняющие стили торговли: Скальпинг, моментум и свинг-стратегии работают вместе для обеспечения стабильной доходности.





- Динамическое управление рисками: Каждый советник использует адаптивные к волатильности уровни стоп-лосс и тейк-профит.





- Без опасных техник: Без мартингейла, без сетки, без хеджирования, без усреднения.





- Полностью автоматизирован: После установки портфель управляет всеми сделками без ручного вмешательства.





- Специально разработан для XAUUSD: Все стратегии оптимизированы специально для торговли золотом.





- Сбалансированный профиль риска: Комбинация различных таймфреймов и стилей торговли обеспечивает более плавную кривую капитала.





Управление рисками





Портфель использует фиксированную пропорциональную модель расчета объема позиции. Объем сделки для каждой стратегии привязан к балансу счета для автоматического масштабирования системы в зависимости от капитала.





Пример: При балансе $2,000 на счете, каждый советник настроен на торговлю 0.01 стандартного лота. Такой подход позволяет поддерживать стабильный профиль риска для всех трех стратегий по мере роста вашего баланса.





Портфель не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.





Показатели эффективности (Бэктест 2020-2026)





- Совокупная доходность: 39.98% CAGR

- Профит-фактор: 1.74

- Коэффициент Шарпа: 1.54

- Максимальная просадка: 15.48%

- Процент выигрышных сделок: 52.41%

- Общее количество сделок: 2,260





Эти результаты были достигнуты с использованием тиковых данных с качеством 99.9% и симуляцией переменного спреда. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.





Тестирование и производительность





Этот портфель был тщательно протестирован на ECN-счетах с низкими спредами и комиссиями. Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать ECN-счет с узкими спредами и надежным исполнением. Статистическое преимущество стратегии зависит от точного исполнения входов и выходов, на которое могут влиять высокое проскальзывание, широкие спреды или чрезмерные комиссионные расходы.





Входные параметры





Каждый советник в портфеле имеет свой собственный набор параметров, позволяющий настраивать риск для каждой стратегии индивидуально:





- Magic Number: Уникальный идентификатор для каждого таймфрейма.

- Расчет лота: Фиксированный пропорциональный (0.01 лота на каждые $2,000 баланса).

- Риск на сделку: Регулируемый процент.

- Стоп-лосс и Тейк-профит: Базовые уровни, корректируемые в зависимости от волатильности.

- Максимальный спред: Ограничение сделок при волатильных спредах.

- Временной фильтр: Опциональные часы торговли.





Требования





- Платформа: MetaTrader 5

- Символ: XAUUSD

- Таймфреймы: M15, H1 и H4

- Рекомендуемый минимальный депозит: $2,000

- Тип счета: ECN с узкими спредами и низкими комиссиями

- VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы





Не уверены, что этот портфель подходит именно вам?





Если вы не уверены, подходит ли этот портфель вашему стилю торговли, толерантности к риску или размеру счета, пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я с удовольствием объясню его качества, характеристики и оптимальные сценарии использования, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой.





Поддержка





Если у вас есть вопросы по конфигурации, настройкам для конкретного брокера или оптимизации, пожалуйста, обращайтесь через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я готов помочь вам обеспечить оптимальную работу портфеля в вашей конкретной торговой среде.





Установка





Портфель поставляется в виде трех скомпилированных файлов .ex5 (по одному на каждый таймфрейм). Установите их в папку Experts, прикрепите каждый к соответствующему графику XAUUSD (M15, H1, H4) и настройте параметры. Убедитесь, что AutoTrading включен.





Почему стоит выбрать XAU Portfolio Pro 3 Time Frames?





Если вы ищете полное, диверсифицированное решение для торговли золотом, XAU Portfolio Pro 3 Time Frames предлагает наиболее комплексный подход. Вместо того чтобы полагаться на один таймфрейм, этот портфель адаптируется к волатильности и направлению рынка, обеспечивая более стабильную кривую капитала и снижая эмоциональную нагрузку от ручной торговли.





Совет по трейдингу





Отдавайте предпочтение системе, которая обеспечивает высокую доходность с поправкой на риск при низкой просадке. Этот портфель разработан для трейдеров, которые понимают, что последовательность и сохранность капитала являются основой долгосрочного успеха. Если вам нужна более высокая абсолютная прибыль, увеличьте баланс счета, а не риск на сделку.