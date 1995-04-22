Armani Pro Quantitative
- 专家
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Saiful Izham Bin Hassan
- 版本: 1.0
- 激活: 20
Armani Pro 是一套用于 MetaTrader 5 的多时间框架交易系统。它分析 H4、H1 和 M15 图表上的机构市场结构。该系统使用评分机制来评估交易条件，仅当所有时间框架都满足预设标准时才会触发交易。
主要策略逻辑
该策略基于机构一致性。它识别 H4 时间框架上的主要趋势。一旦趋势确立，系统会寻找 H1 图表上的确认信号。M15 时间框架用于在特定价格行为条件满足时触发入场。这种方法确保只在多个时间框架显示一致时才进行交易。
内置功能
该系统包含一个风险管理模块，允许用户定义每笔交易的风险。它还具备资金管理工具，例如每日亏损限额和最大回撤保护。为管理持仓，系统使用基于市场波动和价格摆动点的混合式移动止损和盈亏平衡机制。
常规设置
Magic Number：该系统开仓单子的唯一标识符。
Enable Buy Trades：允许系统开立多头仓位。
Enable Sell Trades：允许系统开立空头仓位。
H4 Strict Mode：在 H4 时间框架上要求更高的评分标准来识别趋势。
评分阈值
H4 Min Score：H4 时间框架所需的最低评分。
H1 Min Score：H1 时间框架所需的最低评分。
M15 Min Trigger：M15 时间框架触发交易所需的最低条件。
Max Allowed Opposite：在过滤掉某设置之前，允许的最大矛盾信号数量。
风险管理
Risk Mode：选择固定手数或按净值百分比风险。
Risk Percent Per Trade：单笔交易中愿意风险的资金占净值的百分比。
Fixed Lot Size：选择固定模式时使用的手动手数。
Maximum Allowed Lot：任何单笔头寸规模的上限。
高级资金管理
Daily Loss Limit：当日亏损达到该账户余额百分比时停止交易。
Enable Volatility Sizing：根据当前市场波动率调整头寸规模。
Enable Score Sizing：根据信号评分的强度缩放手数。
Max Account Drawdown：总账户回撤达到该百分比时停止交易。
Max Total Exposure：所有持仓的累计手数限额。
执行过滤器
News Filter：启用针对高影响新闻事件的内置过滤器。
Manual News Blackout：允许手动输入特定时间窗口以避开交易。
Opposite Signal Exit：若检测到相反信号则关闭现有持仓。
Dynamic Spread Mode：在高波动期间调整点差限制。
High Volatility Spread：波动剧烈期间允许的最大点差。
Volatility Trigger：触发高波动模式的价格波动阈值。
移动止损和盈亏平衡
Enable Break-Even：激活将止损自动移动至入场价的功能。
BE at R-Multiplier：触发盈亏平衡移动所需的盈利水平。
BE Offset：盈亏平衡水平相对于入场价增加的缓冲距离。
Enable Trailing Stop：激活基于动态波动的移动止损。
Trailing Mode：在不同移动止损算法之间进行选择。
客户支持
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