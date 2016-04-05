Precious Ironclad

Precious — это количественная торговая система, предназначенная для институционального управления сетками ордеров. Она фокусируется на контроле рисков и адаптивном исполнении, сочетая диапазоны на основе волатильности с многоуровневой стратегией выхода. Система создана для трейдеров, которым требуется точный контроль над корзиной позиций и защита от просадок.





Ключевые функции

Адаптивная сетка по волатильности: система использует расчёты на основе ATR для динамической настройки шага сетки. Это гарантирует, что расстояние между уровнями расширяется при высокой волатильности и сужается в спокойных рыночных условиях.

Исполнение с учётом тренда: встроенное определение режима ADX отслеживает силу тренда. Система может приостановить добавление новых уровней сетки, если доминирующий тренд сильно направлен против направления корзины.

Многоуровневая система управления: включает трёхэтапный процесс управления:

- Сбор (Harvest): автоматически закрывает указанный процент позиции при первом целевом уровне прибыли.

- Защита (Protect): использует скрытые виртуальные уровни тейк-профита, чтобы скрыть цели от участников рынка.

- Подрезка (Trim): реализует защитный механизм, который сокращает объем позиции при достижении просадкой определённого порога, стремясь сохранить капитал.

Продвинутый контроль рисков: включает институциональные инструменты управления рисками, такие как уровни доверия VaR (стоимость под риском), масштабирование лотов на основе капитала и определение размера позиции с поправкой на волатильность.





Эксплуатационные требования

Платформа: MetaTrader 5

Актив: оптимизирована для XAUUSD (золото), но совместима с основными валютными парами.

Таймфрейм: рекомендуется M15 или H1 для точности определения тренда.

Счёт: рекомендуются счета ECN или Raw Spread из-за высокочастотного характера обновлений сетки.





Входные параметры

Общие настройки

- Use Virtual TP (Использовать виртуальный TP): включает скрытые уровни тейк-профита, которые управляются внутренне, не отправляя их брокеру.

- Use ATR Grid (Использовать сетку ATR): переключение между фиксированным шагом в пипсах и динамическим шагом на основе ATR.

- ATR Period (Период ATR): количество свечей для расчёта волатильности рынка.

- ADX Threshold (Порог ADX): значение для различения флэтового и трендового режимов рынка.





Управление лотом и капиталом

- Lot Mode (Режим лота): выбор между фиксированными лотами, процентом от капитала или размером на основе VaR.

- Fixed Lot (Фиксированный лот): стандартный объём для первой сделки при использовании фиксированного режима.

- Percent Lot (Процентный лот): процент от капитала для определения размера позиции.

- Equity Scaling (Масштабирование по капиталу): автоматически уменьшает размеры лотов, если капитал падает ниже начального баланса.

- Volatility Adjustment (Корректировка по волатильности): уменьшает объём сделки, когда текущая волатильность превышает долгосрочное среднее.





Настройки сетки

- Grid Lot Type (Тип лота сетки): метод прогрессии для дополнительных уровней (Мартингейл, Шаг или Фиксированный).

- Grid Size Pips (Шаг сетки в пипсах): резервное расстояние между уровнями, если расчёт ATR отключён.

- Grid Factor (Фактор сетки): множитель, применяемый к объёму последующих уровней сетки.

- Max Lot (Максимальный лот): жёсткий лимит на максимальный объём для любого отдельного ордера.





Стратегия выхода

- Exit Mode (Режим выхода): выбор между закрытием всей корзины целиком или независимым управлением позициями.

- Use Trail (Использовать трейлинг): включает трейлинг-стоп для корзины в прибыли после достижения цели.

- Trail Pips (Трейлинг в пипсах): расстояние, на которое цена должна откатиться, прежде чем корзина будет закрыта с прибылью.

- TP1 Percent (Процент TP1): часть общего объёма, которая будет закрыта на первом уровне сбора прибыли.





Безопасность и защита от рисков

- Max Daily Drawdown (Максимальная дневная просадка): процент потери капитала, который вызывает аварийное закрытие всех позиций.

- Max Exposure (Максимальная экспозиция): максимальный общий объём по всем открытым позициям.

- Max Spread (Максимальный спред): максимально допустимый спред в пипсах для открытия новых входов.

- Max Spike Pips (Максимальный импульс в пипсах): фильтрует входы, если тело текущей свечи превышает этот размер, чтобы избегать торговли во время новостных всплесков.

- Trim Drawdown (Просадка для подрезки): процент просадки, при котором система начинает сокращать объём позиции на 25%.





Настройки времени

- Blackout Start/End (Начало/Окончание блокировки): задаёт временной интервал, в течение которого советник не будет открывать новые начальные позиции (время сервера).





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