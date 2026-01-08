Institutional VWAP Reversal EA
- Эксперты
- Illia Hereha
- Версия: 3.41
- Активации: 5
Используйте институциональные стратегии с помощью Institutional VWAP Reversal EA: фиксируйте развороты с помощью полос отклонения VWAP, всплесков объема и фильтра тренда 200 EMA. Цель — 5% ежемесячной прибыли с максимальным дневным DD 5%, включая ограничения прибыли, SL без убытков и опции разворота сигнала — идеально подходит для задач проп-трейдинга. Настраивайте TP/SL по процентам, RR или свечам; торгуйте по тренду или в обе стороны. Оптимизировано для основных валют и золота, с ограничением по времени исполнения для низкорисковой и надежной автоматизации на волатильных рынках.