Emegencyrify Sovereign

Emegencyrify — это трендовая торговая система, предназначенная для систематического исполнения. Она объединяет трендовые компоненты с волатильными фильтрами для выявления и управления рыночными движениями. Система фокусируется на согласованности входов и управлении рисками для поддержания стабильности в различных рыночных условиях.

Особенности

Идентификация тренда: использует специальные трендовые компоненты и фильтры средней цены, взвешенной по объёму, для согласования сделок с направлением рынка.
Управление на основе волатильности: выходы из сделок и корректировки рассчитываются с помощью индикаторов волатильности для адаптации к текущим рыночным условиям.
Скрытое исполнение: включает опции виртуальных выходов для внутреннего управления позициями.
Модели управления капиталом: предлагает несколько моделей расчёта размера позиции, включая дробное распределение и распределение лотов с поправкой на волатильность.
Протоколы защиты: встроенные защитные механизмы отслеживают дневную просадку и корреляции символов.
Параметры

Стратегическая архитектура

Tenkan-sen: период для краткосрочного трендового компонента.
Kijun-sen: период для среднесрочного трендового компонента.
Senkou Span B: период для долгосрочного трендового компонента.
Entry TF: таймфрейм для генерации сигналов на вход.
Global TF: более старший таймфрейм для подтверждения тренда.
Защита и доходность

Виртуальные выходы: включить или отключить скрытые уровни стоп-лосс и тейк-профит.
Daily Drawdown %: максимально допустимое снижение капитала за один день.
Max Daily Losses: максимальное количество убыточных сделок, разрешённых в день.
Risk %: процент капитала, которым можно рискнуть в каждой сделке.
Profit Latch Target %: целевой рост капитала перед фиксацией прибыли.
Уникальный магический ключ: идентификатор сделок советника.
Суверенное управление капиталом

Использовать критерий Келли: включает дробное определение размера позиции на основе истории сделок.
Использовать размер с учётом волатильности: корректирует размеры лотов в зависимости от текущей рыночной волатильности.
Max Daily Loss %: жёсткий лимит дневного риска на капитал.
Max Total Lots: максимальный совокупный объём по всем открытым позициям.
Расширенное управление позициями

Включить безубыток: перемещает стоп-лосс на цену входа после достижения определённой цели.
BE Trigger: расстояние, необходимое для активации безубытка, измеряется в множителях ATR.
Включить трейлинг-стоп: активирует механизм следования за движением цены.
Trailing Dist: расстояние для трейлинг-стопа, измеряется в множителях ATR.
Включить частичный TP: позволяет закрыть часть сделки по заранее определённой цели.
TP1 ATR Multiplier: цель для первого частичного тейк-профита.
TP1 Close %: процент объёма для закрытия по первой цели.
Контактная информация и поддержка

Если у вас есть вопросы по настройке или работе системы, пожалуйста, используйте раздел комментариев на этой странице или отправьте личное сообщение через систему обмена сообщениями MQL5. Вся поддержка предоставляется исключительно через платформу MQL5 для обеспечения безопасной и организованной среды для пользователей.
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
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Saiful Izham Bin Hassan
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Gold Harvester Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Эксперты
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Эксперты
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Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Awang Quant Bot — это автоматизированная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она объединяет несколько технических индикаторов с продвинутыми модулями управления рисками для выявления и управления торговыми возможностями. Система использует модульный подход, позволяющий гибко настраивать стратегии — от следования за трендом до торговли на возврате к среднему. Основные возможности Тройная блокировка (Triple-Lock Execution): система использует комбинацию Stochastic RSI, Bo
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
HFTify — это эксперт, разработанный для высокочастотных торговых стилей в современных рыночных условиях. Он использует продвинутую логику исполнения для выявления краткосрочных ценовых движений и неэффективностей и реагирования на них. Система построена с акцентом на институциональное управление рисками и точность исполнения. Основная логика HFTify включает использование теневых отложенных зон и скрытное исполнение для минимизации рыночного воздействия. В него входит набор протоколов безопасно
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Эксперты
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Эксперты
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Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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