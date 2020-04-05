Emegencyrify Sovereign

Emegencyrify — это трендовая торговая система, предназначенная для систематического исполнения. Она объединяет трендовые компоненты с волатильными фильтрами для выявления и управления рыночными движениями. Система фокусируется на согласованности входов и управлении рисками для поддержания стабильности в различных рыночных условиях.





Особенности





Идентификация тренда: использует специальные трендовые компоненты и фильтры средней цены, взвешенной по объёму, для согласования сделок с направлением рынка.

Управление на основе волатильности: выходы из сделок и корректировки рассчитываются с помощью индикаторов волатильности для адаптации к текущим рыночным условиям.

Скрытое исполнение: включает опции виртуальных выходов для внутреннего управления позициями.

Модели управления капиталом: предлагает несколько моделей расчёта размера позиции, включая дробное распределение и распределение лотов с поправкой на волатильность.

Протоколы защиты: встроенные защитные механизмы отслеживают дневную просадку и корреляции символов.

Параметры





Стратегическая архитектура





Tenkan-sen: период для краткосрочного трендового компонента.

Kijun-sen: период для среднесрочного трендового компонента.

Senkou Span B: период для долгосрочного трендового компонента.

Entry TF: таймфрейм для генерации сигналов на вход.

Global TF: более старший таймфрейм для подтверждения тренда.

Защита и доходность





Виртуальные выходы: включить или отключить скрытые уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Daily Drawdown %: максимально допустимое снижение капитала за один день.

Max Daily Losses: максимальное количество убыточных сделок, разрешённых в день.

Risk %: процент капитала, которым можно рискнуть в каждой сделке.

Profit Latch Target %: целевой рост капитала перед фиксацией прибыли.

Уникальный магический ключ: идентификатор сделок советника.

Суверенное управление капиталом





Использовать критерий Келли: включает дробное определение размера позиции на основе истории сделок.

Использовать размер с учётом волатильности: корректирует размеры лотов в зависимости от текущей рыночной волатильности.

Max Daily Loss %: жёсткий лимит дневного риска на капитал.

Max Total Lots: максимальный совокупный объём по всем открытым позициям.

Расширенное управление позициями





Включить безубыток: перемещает стоп-лосс на цену входа после достижения определённой цели.

BE Trigger: расстояние, необходимое для активации безубытка, измеряется в множителях ATR.

Включить трейлинг-стоп: активирует механизм следования за движением цены.

Trailing Dist: расстояние для трейлинг-стопа, измеряется в множителях ATR.

Включить частичный TP: позволяет закрыть часть сделки по заранее определённой цели.

TP1 ATR Multiplier: цель для первого частичного тейк-профита.

TP1 Close %: процент объёма для закрытия по первой цели.

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