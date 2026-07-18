Moriarti Hits Pro

Название продукта: Moriarti Hits Pro: Институциональный ИИ-алгоритм для Золота

Описание:

Moriarti Hits Pro — это не простое пересечение скользящих средних; это количественная экосистема институционального уровня, разработанная исключительно для доминирования над волатильностью золота (XAUUSD). Управляемый нейрофрактальным ядром (Neuro-Fractal Engine), алгоритм не только анализирует прошлое, но и обучается в режиме реального времени путем адаптации весов (Online Learning), корректируя принятие решений в зависимости от динамичных рыночных условий.

Разработанный для выживания и долгосрочной капитализации, Moriarti Hits Pro включает строгие механизмы защиты эквити и антимартингейл-масштабирование, что делает его идеальным инструментом для крупных личных счетов и проп-трейдинговых компаний (Prop Firms, таких как FTMO, MFF и т.д.).

🔥 ОСНОВНАЯ АРХИТЕКТУРА 🔥

  • 🧠 Адаптивный Искусственный Интеллект (Online Learning): Алгоритм обучает глубокую нейронную сеть, оценивая исторические данные (Walk-Forward), и перестраивает свои нейронные связи в реальном времени после каждой сделки (положительное/отрицательное подкрепление). Он никогда не устаревает.

  • ⚔️ Двойные торговые ядра (Dual Engines):

    • NOVA Engine: Откалиброван с помощью интеллектуального анализа данных (CSV) для торговли на возврате к среднему (mean reversion) и импульсе со статичными SL и TP.

    • Gold Trend H1 Engine: Синхронизация макро-тенденции (EMA на D1) с тактическими откатами (Pullbacks) на таймфрейме H1.

  • 🛡️ Защитный экран хеджирования (Hedge Defense Shield - опционально): Забудьте о катастрофических Stop Out. Система включает институциональный модуль хеджирования, который "запирает" (локирует) убытки по отдельной сделке или корзине ордеров, ювелирно закрывая их только тогда, когда ИИ подтверждает сигнал с высокой вероятностью успеха.

  • 📈 Восходящее Антимартингейл-масштабирование: Moriarti не усредняется против тренда. Напротив, он дробно увеличивает риск только во время серии прибыльных сделок и мгновенно сбрасывает его после срабатывания Stop Loss.

✅ ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-КОМПАНИЯМИ (PROP FIRMS) ✅

  • Каждая сделка имеет жесткий, физический Stop Loss и Take Profit.

  • НОЛЬ токсичного Мартингейла.

  • НОЛЬ бесконечных сеток (Grid).

  • Встроенный фильтр дневного лимита просадки (Daily DD Limit) для строгой защиты правил вашей проп-компании.

  • Фильтр торговых сессий и закрытие позиций в пятницу (Friday Flat).

⚙️ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ⚙️

  • Актив: XAUUSD (Золото).

  • Рабочие таймфреймы: M15 и H1.

  • Минимальный депозит: 500 USD (с дробным лотом 0.01). Для максимальной безопасности рекомендуется 1000 USD+.

  • Тип счета: Хеджинговый (Hedge Account), низкий спред (Raw/ECN), пинг (задержка) < 50 мс.

  • Примечание: Пожалуйста, дайте советнику (EA) откалиброваться при запуске. Нейронная сеть проведет быстрое обучение на исторической базе вашего брокера, чтобы точно адаптироваться к его потоку котировок.


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Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
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Phoenix Pro
Guillermo Julian Moreno Coma
Эксперты
PHOENIX PRO: Ренессанс Вашего Управления Капиталом Phoenix Pro — это не просто торговый советник (Expert Advisor); это высокоточная торговая экосистема, разработанная для инвесторов, которые ставят в приоритет стабильность, интеллектуальную защиту активов и масштабируемость на современных финансовых рынках. После многих лет разработки и оптимизации Phoenix Pro представляет собой окончательное решение для тех, кто ищет реальный баланс между доходностью и контролируемым риском. ФИЛОСОФИЯ PHOEN
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