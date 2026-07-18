Moriarti Hits Pro
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Название продукта: Moriarti Hits Pro: Институциональный ИИ-алгоритм для Золота
Описание:
Moriarti Hits Pro — это не простое пересечение скользящих средних; это количественная экосистема институционального уровня, разработанная исключительно для доминирования над волатильностью золота (XAUUSD). Управляемый нейрофрактальным ядром (Neuro-Fractal Engine), алгоритм не только анализирует прошлое, но и обучается в режиме реального времени путем адаптации весов (Online Learning), корректируя принятие решений в зависимости от динамичных рыночных условий.
Разработанный для выживания и долгосрочной капитализации, Moriarti Hits Pro включает строгие механизмы защиты эквити и антимартингейл-масштабирование, что делает его идеальным инструментом для крупных личных счетов и проп-трейдинговых компаний (Prop Firms, таких как FTMO, MFF и т.д.).
🔥 ОСНОВНАЯ АРХИТЕКТУРА 🔥
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🧠 Адаптивный Искусственный Интеллект (Online Learning): Алгоритм обучает глубокую нейронную сеть, оценивая исторические данные (Walk-Forward), и перестраивает свои нейронные связи в реальном времени после каждой сделки (положительное/отрицательное подкрепление). Он никогда не устаревает.
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⚔️ Двойные торговые ядра (Dual Engines):
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NOVA Engine: Откалиброван с помощью интеллектуального анализа данных (CSV) для торговли на возврате к среднему (mean reversion) и импульсе со статичными SL и TP.
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Gold Trend H1 Engine: Синхронизация макро-тенденции (EMA на D1) с тактическими откатами (Pullbacks) на таймфрейме H1.
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🛡️ Защитный экран хеджирования (Hedge Defense Shield - опционально): Забудьте о катастрофических Stop Out. Система включает институциональный модуль хеджирования, который "запирает" (локирует) убытки по отдельной сделке или корзине ордеров, ювелирно закрывая их только тогда, когда ИИ подтверждает сигнал с высокой вероятностью успеха.
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📈 Восходящее Антимартингейл-масштабирование: Moriarti не усредняется против тренда. Напротив, он дробно увеличивает риск только во время серии прибыльных сделок и мгновенно сбрасывает его после срабатывания Stop Loss.
✅ ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-КОМПАНИЯМИ (PROP FIRMS) ✅
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Каждая сделка имеет жесткий, физический Stop Loss и Take Profit.
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НОЛЬ токсичного Мартингейла.
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НОЛЬ бесконечных сеток (Grid).
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Встроенный фильтр дневного лимита просадки (Daily DD Limit) для строгой защиты правил вашей проп-компании.
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Фильтр торговых сессий и закрытие позиций в пятницу (Friday Flat).
⚙️ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ⚙️
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Актив: XAUUSD (Золото).
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Рабочие таймфреймы: M15 и H1.
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Минимальный депозит: 500 USD (с дробным лотом 0.01). Для максимальной безопасности рекомендуется 1000 USD+.
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Тип счета: Хеджинговый (Hedge Account), низкий спред (Raw/ECN), пинг (задержка) < 50 мс.
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Примечание: Пожалуйста, дайте советнику (EA) откалиброваться при запуске. Нейронная сеть проведет быстрое обучение на исторической базе вашего брокера, чтобы точно адаптироваться к его потоку котировок.