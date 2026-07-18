Название продукта: Moriarti Hits Pro: Институциональный ИИ-алгоритм для Золота

Описание:

Moriarti Hits Pro — это не простое пересечение скользящих средних; это количественная экосистема институционального уровня, разработанная исключительно для доминирования над волатильностью золота (XAUUSD). Управляемый нейрофрактальным ядром (Neuro-Fractal Engine), алгоритм не только анализирует прошлое, но и обучается в режиме реального времени путем адаптации весов (Online Learning), корректируя принятие решений в зависимости от динамичных рыночных условий.

Разработанный для выживания и долгосрочной капитализации, Moriarti Hits Pro включает строгие механизмы защиты эквити и антимартингейл-масштабирование, что делает его идеальным инструментом для крупных личных счетов и проп-трейдинговых компаний (Prop Firms, таких как FTMO, MFF и т.д.).

🔥 ОСНОВНАЯ АРХИТЕКТУРА 🔥

🧠 Адаптивный Искусственный Интеллект (Online Learning): Алгоритм обучает глубокую нейронную сеть, оценивая исторические данные (Walk-Forward), и перестраивает свои нейронные связи в реальном времени после каждой сделки (положительное/отрицательное подкрепление). Он никогда не устаревает.

⚔️ Двойные торговые ядра (Dual Engines): NOVA Engine: Откалиброван с помощью интеллектуального анализа данных (CSV) для торговли на возврате к среднему (mean reversion) и импульсе со статичными SL и TP. Gold Trend H1 Engine: Синхронизация макро-тенденции (EMA на D1) с тактическими откатами (Pullbacks) на таймфрейме H1.

🛡️ Защитный экран хеджирования (Hedge Defense Shield - опционально): Забудьте о катастрофических Stop Out. Система включает институциональный модуль хеджирования, который "запирает" (локирует) убытки по отдельной сделке или корзине ордеров, ювелирно закрывая их только тогда, когда ИИ подтверждает сигнал с высокой вероятностью успеха.

📈 Восходящее Антимартингейл-масштабирование: Moriarti не усредняется против тренда. Напротив, он дробно увеличивает риск только во время серии прибыльных сделок и мгновенно сбрасывает его после срабатывания Stop Loss.

✅ ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-КОМПАНИЯМИ (PROP FIRMS) ✅

Каждая сделка имеет жесткий, физический Stop Loss и Take Profit.

НОЛЬ токсичного Мартингейла.

НОЛЬ бесконечных сеток (Grid).

Встроенный фильтр дневного лимита просадки (Daily DD Limit) для строгой защиты правил вашей проп-компании.

Фильтр торговых сессий и закрытие позиций в пятницу (Friday Flat).

⚙️ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ⚙️