New York Breaker
- Эксперты
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Joao Jara CarvalhoJara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
- Версия: 1.5
- Обновлено: 2 июля 2026
- Активации: 10
New York Breaker — стратегия Opening Range Breakout для US100, торгующая открытие нью-йоркской сессии, оптимизированная под NAS100/US100. Без мартингейла, без сетки, без пустых обещаний.
Руководство по установке. Блог. Чтобы лучше понять мой взгляд на трейдинг, управление риском и построение портфеля, прочитайте статью Трейдинг — это не про быстрое обогащение.
Моя история
Я начал торговать 6 лет назад. Как и многие, я думал, что самый быстрый путь к финансовой свободе — купить чудо-советника на MQL5 Market. Я купил несколько. Почти все были одним и тем же в маскировке: мартингейл, сетка, self-recovery. Красивые результаты месяцами, а затем одна сделка забирала весь счёт.
Со временем, через убытки и изучение, я начал понимать, что действительно работает, а что лишь маркетинг.
Что работает: простая, прозрачная логика, чётко определённый риск на каждой сделке, видимый стоп-лосс с рассчитанным размером позиции, выгодное соотношение риск:прибыль и честный бэктест на реальных тиках.
Что не работает: умножение лотов на убытках, накопление позиций без стоп-лосса и варианты self-recovery.
New York Breaker — практический результат всего, что я узнал за эти годы. Это тот советник, который я сам хотел бы найти, когда начинал.
Как это работает
Стратегия называется Opening Range Breakout (ORB) и десятилетиями остаётся одной из самых уважаемых в институциональном трейдинге.
Принцип: после открытия нью-йоркской сессии советник наблюдает первые минуты (настраиваемый период) и отмечает максимум и минимум этого интервала. При пробое выше максимума открывает long, при пробое ниже минимума — short.
Стоп-лосс естественно находится на противоположной стороне диапазона. Тейк-профит настраивается в кратных риска. Размер лота рассчитывается автоматически из заданного пользователем процента риска.
Преимущества
- Фиксированный, контролируемый риск на каждой сделке, без сюрпризов.
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения.
- Высокое соотношение риск:прибыль, позволяющее быть прибыльным даже при низком win rate.
- Независимые фильтры для настройки стратегии (EMA, дни, размер диапазона).
- Работает в бэктесте и на реальном счёте, с надёжным определением сработавших ордеров в тестере стратегий.
- Опциональный трейлинг-стоп, в пунктах или в процентах от диапазона.
- Автоматический безубыток на настраиваемом R-multiple.
- Визуальная панель на графике со всей информацией.
Результаты бэктеста
Символ USTEC (US100), период с 2020-01-01 по 2026-04-30 (6 лет 4 месяца), брокер ICMarkets Demo с реальными тиками и 1% моделирования, начальный депозит 10 000 USD.
- Чистая прибыль: +14 021 USD (+140%)
- Profit Factor: 1,26
- Максимальная просадка: 6,38% (1 381 USD)
- Recovery Factor: 9,35
- Sharpe Ratio: 17,35
- LR Correlation: 0,99 (линейный рост)
- Всего сделок: 1 273
- Win rate: 42,97%
- Средний выигрыш: 124,08 USD / Средний проигрыш: -74,18 USD
- Средняя длительность сделки: около 3 часов
Рекомендуемая настройка
Советник включает файл .set с оптимизированной конфигурацией для US100. Применяйте на US100, NAS100 или USTEC на таймфрейме M15. Все значимые параметры (период диапазона, риск на сделку, риск:прибыль, максимум сделок в день, фильтр EMA, трейлинг-стоп и безубыток) настраиваются пользователем. Значения по умолчанию соответствуют конфигурации, использованной в бэктестах выше; рекомендую начинать с них перед внесением изменений.
При любых вопросах или трудностях свяжитесь со мной напрямую через раздел комментариев MQL5 или личным сообщением. Я с удовольствием пришлю файл .set с протестированной конфигурацией и отвечу на любые вопросы о параметрах, брокере или использовании.
Требования
- MetaTrader 5.
- Счёт с US100, NAS100, USTEC или NDX (проверьте имя у вашего брокера).
- Низкий спред (рекомендуется брокер типа ECN).
- Счёт hedging или netting (работают оба).
- VPS рекомендуется для стабильного исполнения во время NY-сессии.
Что вы получаете при покупке
- Советник New York Breaker.ex5.
- Файл .set с оптимизированной конфигурацией (по запросу).
- Полное руководство на PT и EN.
- Прямую поддержку через комментарии MQL5.
- Бесплатные обновления будущих версий.
Отказ от ответственности
Трейдинг сопряжён с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте демо-счёт перед тестированием на реальном счёте. Начинайте с низкого риска и увеличивайте его только после того, как освоитесь с поведением советника. Это не обещание быстрого богатства. Это честный торговый инструмент для тех, кто относится к делу серьёзно.
Начните с бесплатного демо. Протестируйте на демо-счёте. Оцените сами.
Joao Jara de Carvalho