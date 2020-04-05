New York Breaker — стратегия Opening Range Breakout для US100, торгующая открытие нью-йоркской сессии, оптимизированная под NAS100/US100. Без мартингейла, без сетки, без пустых обещаний.

Руководство по установке. Блог. Чтобы лучше понять мой взгляд на трейдинг, управление риском и построение портфеля, прочитайте статью Трейдинг — это не про быстрое обогащение.

Моя история

Я начал торговать 6 лет назад. Как и многие, я думал, что самый быстрый путь к финансовой свободе — купить чудо-советника на MQL5 Market. Я купил несколько. Почти все были одним и тем же в маскировке: мартингейл, сетка, self-recovery. Красивые результаты месяцами, а затем одна сделка забирала весь счёт.

Со временем, через убытки и изучение, я начал понимать, что действительно работает, а что лишь маркетинг.

Что работает: простая, прозрачная логика, чётко определённый риск на каждой сделке, видимый стоп-лосс с рассчитанным размером позиции, выгодное соотношение риск:прибыль и честный бэктест на реальных тиках.

Что не работает: умножение лотов на убытках, накопление позиций без стоп-лосса и варианты self-recovery.

New York Breaker — практический результат всего, что я узнал за эти годы. Это тот советник, который я сам хотел бы найти, когда начинал.

Как это работает

Стратегия называется Opening Range Breakout (ORB) и десятилетиями остаётся одной из самых уважаемых в институциональном трейдинге.

Принцип: после открытия нью-йоркской сессии советник наблюдает первые минуты (настраиваемый период) и отмечает максимум и минимум этого интервала. При пробое выше максимума открывает long, при пробое ниже минимума — short.

Стоп-лосс естественно находится на противоположной стороне диапазона. Тейк-профит настраивается в кратных риска. Размер лота рассчитывается автоматически из заданного пользователем процента риска.

Преимущества

Фиксированный, контролируемый риск на каждой сделке, без сюрпризов.

Без мартингейла, без сетки, без усреднения.

Высокое соотношение риск:прибыль, позволяющее быть прибыльным даже при низком win rate.

Независимые фильтры для настройки стратегии (EMA, дни, размер диапазона).

Работает в бэктесте и на реальном счёте, с надёжным определением сработавших ордеров в тестере стратегий.

Опциональный трейлинг-стоп, в пунктах или в процентах от диапазона.

Автоматический безубыток на настраиваемом R-multiple.

Визуальная панель на графике со всей информацией.

Результаты бэктеста

Символ USTEC (US100), период с 2020-01-01 по 2026-04-30 (6 лет 4 месяца), брокер ICMarkets Demo с реальными тиками и 1% моделирования, начальный депозит 10 000 USD.

Чистая прибыль: +14 021 USD (+140%)

Profit Factor: 1,26

Максимальная просадка: 6,38% (1 381 USD)

Recovery Factor: 9,35

Sharpe Ratio: 17,35

LR Correlation: 0,99 (линейный рост)

Всего сделок: 1 273

Win rate: 42,97%

Средний выигрыш: 124,08 USD / Средний проигрыш: -74,18 USD

Средняя длительность сделки: около 3 часов

Рекомендуемая настройка

Советник включает файл .set с оптимизированной конфигурацией для US100. Применяйте на US100, NAS100 или USTEC на таймфрейме M15. Все значимые параметры (период диапазона, риск на сделку, риск:прибыль, максимум сделок в день, фильтр EMA, трейлинг-стоп и безубыток) настраиваются пользователем. Значения по умолчанию соответствуют конфигурации, использованной в бэктестах выше; рекомендую начинать с них перед внесением изменений.

При любых вопросах или трудностях свяжитесь со мной напрямую через раздел комментариев MQL5 или личным сообщением. Я с удовольствием пришлю файл .set с протестированной конфигурацией и отвечу на любые вопросы о параметрах, брокере или использовании.

Требования

MetaTrader 5.

Счёт с US100, NAS100, USTEC или NDX (проверьте имя у вашего брокера).

Низкий спред (рекомендуется брокер типа ECN).

Счёт hedging или netting (работают оба).

VPS рекомендуется для стабильного исполнения во время NY-сессии.

Что вы получаете при покупке

Советник New York Breaker.ex5.

Файл .set с оптимизированной конфигурацией (по запросу).

Полное руководство на PT и EN.

Прямую поддержку через комментарии MQL5.

Бесплатные обновления будущих версий.

Отказ от ответственности

Трейдинг сопряжён с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте демо-счёт перед тестированием на реальном счёте. Начинайте с низкого риска и увеличивайте его только после того, как освоитесь с поведением советника. Это не обещание быстрого богатства. Это честный торговый инструмент для тех, кто относится к делу серьёзно.

Начните с бесплатного демо. Протестируйте на демо-счёте. Оцените сами.

Joao Jara de Carvalho