New York Breaker

New York Breaker — стратегия Opening Range Breakout для US100, торгующая открытие нью-йоркской сессии, оптимизированная под NAS100/US100. Без мартингейла, без сетки, без пустых обещаний.

Руководство по установке. Блог. Чтобы лучше понять мой взгляд на трейдинг, управление риском и построение портфеля, прочитайте статью Трейдинг — это не про быстрое обогащение.

Моя история

Я начал торговать 6 лет назад. Как и многие, я думал, что самый быстрый путь к финансовой свободе — купить чудо-советника на MQL5 Market. Я купил несколько. Почти все были одним и тем же в маскировке: мартингейл, сетка, self-recovery. Красивые результаты месяцами, а затем одна сделка забирала весь счёт.

Со временем, через убытки и изучение, я начал понимать, что действительно работает, а что лишь маркетинг.

Что работает: простая, прозрачная логика, чётко определённый риск на каждой сделке, видимый стоп-лосс с рассчитанным размером позиции, выгодное соотношение риск:прибыль и честный бэктест на реальных тиках.

Что не работает: умножение лотов на убытках, накопление позиций без стоп-лосса и варианты self-recovery.

New York Breaker — практический результат всего, что я узнал за эти годы. Это тот советник, который я сам хотел бы найти, когда начинал.

Как это работает

Стратегия называется Opening Range Breakout (ORB) и десятилетиями остаётся одной из самых уважаемых в институциональном трейдинге.

Принцип: после открытия нью-йоркской сессии советник наблюдает первые минуты (настраиваемый период) и отмечает максимум и минимум этого интервала. При пробое выше максимума открывает long, при пробое ниже минимума — short.

Стоп-лосс естественно находится на противоположной стороне диапазона. Тейк-профит настраивается в кратных риска. Размер лота рассчитывается автоматически из заданного пользователем процента риска.

Преимущества

  • Фиксированный, контролируемый риск на каждой сделке, без сюрпризов.
  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения.
  • Высокое соотношение риск:прибыль, позволяющее быть прибыльным даже при низком win rate.
  • Независимые фильтры для настройки стратегии (EMA, дни, размер диапазона).
  • Работает в бэктесте и на реальном счёте, с надёжным определением сработавших ордеров в тестере стратегий.
  • Опциональный трейлинг-стоп, в пунктах или в процентах от диапазона.
  • Автоматический безубыток на настраиваемом R-multiple.
  • Визуальная панель на графике со всей информацией.

Результаты бэктеста

Символ USTEC (US100), период с 2020-01-01 по 2026-04-30 (6 лет 4 месяца), брокер ICMarkets Demo с реальными тиками и 1% моделирования, начальный депозит 10 000 USD.

  • Чистая прибыль: +14 021 USD (+140%)
  • Profit Factor: 1,26
  • Максимальная просадка: 6,38% (1 381 USD)
  • Recovery Factor: 9,35
  • Sharpe Ratio: 17,35
  • LR Correlation: 0,99 (линейный рост)
  • Всего сделок: 1 273
  • Win rate: 42,97%
  • Средний выигрыш: 124,08 USD / Средний проигрыш: -74,18 USD
  • Средняя длительность сделки: около 3 часов

Рекомендуемая настройка

Советник включает файл .set с оптимизированной конфигурацией для US100. Применяйте на US100, NAS100 или USTEC на таймфрейме M15. Все значимые параметры (период диапазона, риск на сделку, риск:прибыль, максимум сделок в день, фильтр EMA, трейлинг-стоп и безубыток) настраиваются пользователем. Значения по умолчанию соответствуют конфигурации, использованной в бэктестах выше; рекомендую начинать с них перед внесением изменений.

При любых вопросах или трудностях свяжитесь со мной напрямую через раздел комментариев MQL5 или личным сообщением. Я с удовольствием пришлю файл .set с протестированной конфигурацией и отвечу на любые вопросы о параметрах, брокере или использовании.

Требования

  • MetaTrader 5.
  • Счёт с US100, NAS100, USTEC или NDX (проверьте имя у вашего брокера).
  • Низкий спред (рекомендуется брокер типа ECN).
  • Счёт hedging или netting (работают оба).
  • VPS рекомендуется для стабильного исполнения во время NY-сессии.

Что вы получаете при покупке

  • Советник New York Breaker.ex5.
  • Файл .set с оптимизированной конфигурацией (по запросу).
  • Полное руководство на PT и EN.
  • Прямую поддержку через комментарии MQL5.
  • Бесплатные обновления будущих версий.

Отказ от ответственности

Трейдинг сопряжён с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте демо-счёт перед тестированием на реальном счёте. Начинайте с низкого риска и увеличивайте его только после того, как освоитесь с поведением советника. Это не обещание быстрого богатства. Это честный торговый инструмент для тех, кто относится к делу серьёзно.

Начните с бесплатного демо. Протестируйте на демо-счёте. Оцените сами.

Joao Jara de Carvalho

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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