紐約突破策略 — 美國100指數開盤區間突破





紐約交易時段開盤突破策略，針對納斯達克100指數/美國100指數進行最佳化。無需馬丁格爾策略，無需網格交易，絕無空頭承諾。





限時特惠：149美元。價格即將上漲。





我的故事





我六年前開始交易。和許多人一樣，我曾認為實現財務自由最快的途徑就是在MQL5市場購買「神奇」的EA交易軟體。我買了好幾個。幾乎所有都是換湯不換藥：馬丁格爾策略、網格交易、「自我恢復」。它們確實能讓我在幾個月內獲得不錯的收益，但隨後一次交易就能讓我血本無歸。





我花了很長時間，經歷了無數次虧損，也透過學習才開始明白哪些方法真正有效，哪些只是行銷噱頭。





優點：





邏輯簡潔明了





每筆交易風險明確





停損可見，部位大小已計算





風險報酬比合理（1:5，1:10）





基於真實交易數據的真實回測





缺點：





虧損後增加部位





無停損疊加部位





「自我恢復」及其變體





「紐約突破」是我多年來學習成果的實作結晶。如果當初入行時就能找到它，我會非常感激。





工作原理





該策略名為「開盤區間突破」（ORB），是數十年來最受推崇的機構交易策略之一。





原理：紐約交易時段開盤後，EA 會觀察開盤後的前幾分鐘（可設定：15、30 或 60 分鐘），並標記該區間的最高價和最低價。





當價格突破此區間：





高於最高價 → 做多（買）





低於最低價 → 做空（賣出）





停損位自然位於區間的另一端。止盈位可依風險倍數（1:5、1:10 等）進行配置。手數大小會根據使用者設定的風險百分比自動計算。





優勢





每筆交易風險固定可控，避免意外風險





無需馬丁格爾策略、網格策略或均價策略





高盈虧比 (R:R) 即使在低勝率下也能實現盈利（30-40% 的勝率即可）





獨立過濾器用於優化策略（EMA、交易日、波動範圍）





支援回測和實盤交易－策略測試器具備強大的訂單觸發偵測功能





可選擇以點數或波動範圍百分比設定追蹤停損





可配置損益平衡點 (R 倍數)





圖表上提供可視化儀錶盤，顯示所有相關信息





回測結果





交易品種：USTEC (US100)





週期：2020.01.01 → 2026.04.30 (6 年 4 個月)





經紀商：ICMarkets 模擬帳戶，真實報價，1% 建模





初始存款：10,000 美元





淨利：+14,021 美元 (+140%)





獲利因子： 1.26





最大回檔：6.38%（$1,381）





恢復因子：9.35





夏普比率：17.35





長期相關性：0.99（線性成長）





總交易次數：1,273





勝率：42.97%





平均獲利：$124.08 / 平均虧損：$74.18





平均交易時間：3小時7分鐘





推薦設定





該EA附帶一個針對US100指數優化的.set檔。請在M15時間範圍下應用於US100/NAS100/USTEC指數。





主要參數（預設值）：





紐約交易時段：16:15（伺服器時間）— 請依照您的經紀商進行調整





交易區間：30 分鐘





單筆交易風險：帳戶餘額的 0.5%





風險報酬比：1:10





每日最大交易次數：2





EMA H4 過濾器：已啟用（週期 50）





追蹤停損：已啟用，100 點，在價格達到交易區間 200% 時觸發





⚠️ 重要提示





參數至關重要。不同的設定會產生截然不同的結果。 EA 的預設值與上述回測中使用的最佳化配置相符 — 我強烈建議您在進行任何變更之前先使用這些預設值。





如果您有任何疑問或困難，請直接透過 MQL5 評論區或私訊與我聯繫。我很樂意向您發送包含測試配置的 .set 文件，並解答您關於參數、經紀商或使用方法的任何問題。





要求





MetaTrader 5





US100 / NAS100 / USTEC / NDX 帳戶（請向您的經紀商確認交易品種名稱）





低點差（推薦：ICMarkets、Pepperstone 或類似平台）





對沖或淨額結算帳戶（兩者均可）





建議使用 VPS 以確保紐約交易時段的穩定執行





您將獲得





EA New York Breaker.ex5 智慧交易系統





包含優化配置的 .set 檔案（可根據要求提供）





葡萄牙語和英語完整手冊





透過 MQL5 提供直接支持





免費更新至未來版本





免責聲明





交易存在風險。過往業績並不保證未來收益。在進行實盤交易前，請務必在模擬帳戶上進行測試。建議從低風險（每筆交易 0.5%）開始，並在您對 EA 的運作情況感到滿意後再增加風險。





這不是快速致富的承諾。這是一個為認真對待交易的人士提供的可靠交易工具。



