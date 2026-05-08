Broker XRay
- Утилиты
-
Joao Jara CarvalhoJara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
- Версия: 1.85
- Обновлено: 28 мая 2026
- Активации: 20
BROKER XRAY — Аудит качества исполнения
Узнайте, что скрывает ваш брокер. Оценка от A+ до F.
Большинство трейдеров никогда не знают, тихо ли их брокер истощает их преимущество: расширение спреда на ролловере, асимметричное проскальзывание, скрытые реквоты, всплески задержки во время новостей. Broker XRay предоставляет дашборд в стиле Bloomberg, который отслеживает всё это в реальном времени.
Запустите на 24 часа. Узнайте правду.
Что измеряется (6 взвешенных параметров)
- Спред — средний, максимальный, по сессиям
- Исполнение — задержка ордеров в миллисекундах, p95
- Проскальзывание — качество исполнения SL/TP + детектор stop hunting
- Стабильность — uptime %, отключения, пинг
- Стоимость — спред + комиссия против рыночного бенчмарка
- Поведение на новостях — коэффициент расширения спреда
Основные возможности
- Профессиональный дашборд в стиле Bloomberg
- Мониторинг до 3 инструментов одновременно
- Кликабельные вкладки для переключения между символами
- Разбивка оценки по 6 параметрам
- Анализ спреда по торговым сессиям
- Ежечасные снимки CSV — неограниченная история
- Сохранение состояния между перезапусками MT5
- Stop Hunt Replay — визуальные маркеры на графике
- Калькулятор стоимости — месячные затраты vs среднее по рынку
- Автоматическое определение новостей через календарь MT5
- Режим "Clean Chart" — премиум-вид
- Отслеживание отключений в реальном времени
- 100% ПАССИВНЫЙ — НЕ открывает и не изменяет ордера
Как использовать — Быстрый старт
ШАГ 1 — Установка
Перетащите Broker XRay из Навигатора на любой график. Рекомендуется: XAUUSD или ваш самый торгуемый символ на таймфрейме H1.
ШАГ 2 — Настройка символов (ВАЖНО)
Советник отслеживает 3 символа одновременно: символ графика + 2 настраиваемых (Symbol2 и Symbol3).
Значения по умолчанию EURUSD и US100, но ВАШ БРОКЕР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ИМЕНА:
• IC Markets: "USTEC" вместо "US100"
• Pepperstone: "NAS100"
• FTMO: "US100.cash" или "USTEC"
Чтобы найти правильное имя: откройте Обзор рынка (Ctrl+M) → правый клик → Показать все → найдите индекс вашего брокера → введите точное имя в InpSymbol2 или InpSymbol3.
ШАГ 3 — Настройка Калькулятора стоимости
Для точных месячных оценок установите:
• InpAvgLotsPerTrade: типичный размер лота (по умолчанию: 0.10)
• InpAvgTradesPerDay: типичное количество сделок в день (по умолчанию: 5)
ШАГ 4 — Ожидание данных
• 100+ семплов (несколько минут): появляется оценка
• 24 часа: надёжная оценка
• 1 неделя: окончательная оценка
ШАГ 5 — Интерпретация дашборда
• Вкладки сверху: клик для переключения между символами
• Score Breakdown: 6 параметров (зелёный ≥85, жёлтый 70-85, красный <70)
• Spread by Session: смотрите КОГДА брокер расширяет спред
• Калькулятор стоимости: месячная оценка + сравнение
• Карта DISCONNECTS: 24ч счётчик + самое долгое отключение
• Status: индикатор ONLINE/OFFLINE в реальном времени
Выходные данные
CSV файл записывается каждый час в MQL5/Files/ с полной историей метрик. Откройте в Excel для пользовательского анализа.
⚠ Важно — Ограничение Strategy Tester
Этот советник отслеживает соединение с брокером в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Бесплатная демо-версия (Strategy Tester) не может продемонстрировать полную функциональность.
Идеально для
- Трейдеров, оценивающих нового брокера
- Трейдеров проп-фирм
- Алго-трейдеров для аудита качества брокера
- Пользователей нескольких брокеров
Требования
- MetaTrader 5 (любая сборка)
- Реальный или демо счёт на графике (Strategy Tester не поддерживается)
- Рекомендуется: VPS для мониторинга 24/7
- Любой таймфрейм, любой символ