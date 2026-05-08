BROKER XRAY — Аудит качества исполнения

Узнайте, что скрывает ваш брокер. Оценка от A+ до F.

Большинство трейдеров никогда не знают, тихо ли их брокер истощает их преимущество: расширение спреда на ролловере, асимметричное проскальзывание, скрытые реквоты, всплески задержки во время новостей. Broker XRay предоставляет дашборд в стиле Bloomberg, который отслеживает всё это в реальном времени.

Запустите на 24 часа. Узнайте правду.

Что измеряется (6 взвешенных параметров)

Спред — средний, максимальный, по сессиям

— средний, максимальный, по сессиям Исполнение — задержка ордеров в миллисекундах, p95

— задержка ордеров в миллисекундах, p95 Проскальзывание — качество исполнения SL/TP + детектор stop hunting

— качество исполнения SL/TP + детектор stop hunting Стабильность — uptime %, отключения, пинг

— uptime %, отключения, пинг Стоимость — спред + комиссия против рыночного бенчмарка

— спред + комиссия против рыночного бенчмарка Поведение на новостях — коэффициент расширения спреда

Основные возможности

Профессиональный дашборд в стиле Bloomberg

Мониторинг до 3 инструментов одновременно

Кликабельные вкладки для переключения между символами

Разбивка оценки по 6 параметрам

Анализ спреда по торговым сессиям

Ежечасные снимки CSV — неограниченная история

Сохранение состояния между перезапусками MT5

Stop Hunt Replay — визуальные маркеры на графике

Калькулятор стоимости — месячные затраты vs среднее по рынку

Автоматическое определение новостей через календарь MT5

Режим "Clean Chart" — премиум-вид

Отслеживание отключений в реальном времени

100% ПАССИВНЫЙ — НЕ открывает и не изменяет ордера

Как использовать — Быстрый старт

ШАГ 1 — Установка

Перетащите Broker XRay из Навигатора на любой график. Рекомендуется: XAUUSD или ваш самый торгуемый символ на таймфрейме H1.

ШАГ 2 — Настройка символов (ВАЖНО)

Советник отслеживает 3 символа одновременно: символ графика + 2 настраиваемых (Symbol2 и Symbol3).



Значения по умолчанию EURUSD и US100, но ВАШ БРОКЕР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ИМЕНА:

• IC Markets: "USTEC" вместо "US100"

• Pepperstone: "NAS100"

• FTMO: "US100.cash" или "USTEC"



Чтобы найти правильное имя: откройте Обзор рынка (Ctrl+M) → правый клик → Показать все → найдите индекс вашего брокера → введите точное имя в InpSymbol2 или InpSymbol3.

ШАГ 3 — Настройка Калькулятора стоимости

Для точных месячных оценок установите:

• InpAvgLotsPerTrade: типичный размер лота (по умолчанию: 0.10)

• InpAvgTradesPerDay: типичное количество сделок в день (по умолчанию: 5)

ШАГ 4 — Ожидание данных

• 100+ семплов (несколько минут): появляется оценка

• 24 часа: надёжная оценка

• 1 неделя: окончательная оценка

ШАГ 5 — Интерпретация дашборда

• Вкладки сверху: клик для переключения между символами

• Score Breakdown: 6 параметров (зелёный ≥85, жёлтый 70-85, красный <70)

• Spread by Session: смотрите КОГДА брокер расширяет спред

• Калькулятор стоимости: месячная оценка + сравнение

• Карта DISCONNECTS: 24ч счётчик + самое долгое отключение

• Status: индикатор ONLINE/OFFLINE в реальном времени

Выходные данные

CSV файл записывается каждый час в MQL5/Files/ с полной историей метрик. Откройте в Excel для пользовательского анализа.

⚠ Важно — Ограничение Strategy Tester

Этот советник отслеживает соединение с брокером в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Бесплатная демо-версия (Strategy Tester) не может продемонстрировать полную функциональность.

Идеально для

Трейдеров, оценивающих нового брокера

Трейдеров проп-фирм

Алго-трейдеров для аудита качества брокера

Пользователей нескольких брокеров

Требования