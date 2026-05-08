Broker XRay

BROKER XRAY — Аудит качества исполнения

Узнайте, что скрывает ваш брокер. Оценка от A+ до F.

Большинство трейдеров никогда не знают, тихо ли их брокер истощает их преимущество: расширение спреда на ролловере, асимметричное проскальзывание, скрытые реквоты, всплески задержки во время новостей. Broker XRay предоставляет дашборд в стиле Bloomberg, который отслеживает всё это в реальном времени.

Запустите на 24 часа. Узнайте правду.

Что измеряется (6 взвешенных параметров)

  • Спред — средний, максимальный, по сессиям
  • Исполнение — задержка ордеров в миллисекундах, p95
  • Проскальзывание — качество исполнения SL/TP + детектор stop hunting
  • Стабильность — uptime %, отключения, пинг
  • Стоимость — спред + комиссия против рыночного бенчмарка
  • Поведение на новостях — коэффициент расширения спреда

Основные возможности

  • Профессиональный дашборд в стиле Bloomberg
  • Мониторинг до 3 инструментов одновременно
  • Кликабельные вкладки для переключения между символами
  • Разбивка оценки по 6 параметрам
  • Анализ спреда по торговым сессиям
  • Ежечасные снимки CSV — неограниченная история
  • Сохранение состояния между перезапусками MT5
  • Stop Hunt Replay — визуальные маркеры на графике
  • Калькулятор стоимости — месячные затраты vs среднее по рынку
  • Автоматическое определение новостей через календарь MT5
  • Режим "Clean Chart" — премиум-вид
  • Отслеживание отключений в реальном времени
  • 100% ПАССИВНЫЙ — НЕ открывает и не изменяет ордера

Как использовать — Быстрый старт

ШАГ 1 — Установка
Перетащите Broker XRay из Навигатора на любой график. Рекомендуется: XAUUSD или ваш самый торгуемый символ на таймфрейме H1.
ШАГ 2 — Настройка символов (ВАЖНО)
Советник отслеживает 3 символа одновременно: символ графика + 2 настраиваемых (Symbol2 и Symbol3).

Значения по умолчанию EURUSD и US100, но ВАШ БРОКЕР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ИМЕНА:
• IC Markets: "USTEC" вместо "US100"
• Pepperstone: "NAS100"
• FTMO: "US100.cash" или "USTEC"

Чтобы найти правильное имя: откройте Обзор рынка (Ctrl+M) → правый клик → Показать все → найдите индекс вашего брокера → введите точное имя в InpSymbol2 или InpSymbol3.
ШАГ 3 — Настройка Калькулятора стоимости
Для точных месячных оценок установите:
• InpAvgLotsPerTrade: типичный размер лота (по умолчанию: 0.10)
• InpAvgTradesPerDay: типичное количество сделок в день (по умолчанию: 5)
ШАГ 4 — Ожидание данных
• 100+ семплов (несколько минут): появляется оценка
• 24 часа: надёжная оценка
• 1 неделя: окончательная оценка
ШАГ 5 — Интерпретация дашборда
• Вкладки сверху: клик для переключения между символами
• Score Breakdown: 6 параметров (зелёный ≥85, жёлтый 70-85, красный <70)
• Spread by Session: смотрите КОГДА брокер расширяет спред
• Калькулятор стоимости: месячная оценка + сравнение
• Карта DISCONNECTS: 24ч счётчик + самое долгое отключение
• Status: индикатор ONLINE/OFFLINE в реальном времени

Выходные данные

CSV файл записывается каждый час в  MQL5/Files/  с полной историей метрик. Откройте в Excel для пользовательского анализа.

⚠ Важно — Ограничение Strategy Tester
Этот советник отслеживает соединение с брокером в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Бесплатная демо-версия (Strategy Tester) не может продемонстрировать полную функциональность.

Идеально для

  • Трейдеров, оценивающих нового брокера
  • Трейдеров проп-фирм
  • Алго-трейдеров для аудита качества брокера
  • Пользователей нескольких брокеров

Требования

  • MetaTrader 5 (любая сборка)
  • Реальный или демо счёт на графике (Strategy Tester не поддерживается)
  • Рекомендуется: VPS для мониторинга 24/7
  • Любой таймфрейм, любой символ
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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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EA Performance Hub
Joao Jara Carvalho
5 (1)
Утилиты
An indicator for MetaTrader 5 that monitors the performance of every Expert Advisor on your account in a single panel. It automatically detects magic numbers from history and open positions, reads each deal's comment and shows the real EA name next to the magic number. EA detection and identification Automatic detection: identifies all magic numbers present in closed and open trades. New EAs appear as soon as they place their first trade. Readable names: reads the comment of each entry deal and
Range Breakout Fusion
Joao Jara Carvalho
Эксперты
Live Signal An Opening Range Breakout trend-following strategy, validated on more than 6 years of historical data across three uncorrelated assets: XAUUSD, USDJPY and BTCUSD. No martingale, no grid, no averaging down. One trade per day per symbol, with a fixed stop loss from the moment of execution. Setup guide . Blog . To understand my approach to trading, risk and portfolio construction, read the article Trading Is Not About Getting Rich Overnight . How it works Range Breakout Fusion impleme
New York Breaker
Joao Jara Carvalho
Эксперты
New York Breaker — стратегия Opening Range Breakout для US100, торгующая открытие нью-йоркской сессии, оптимизированная под NAS100/US100. Без мартингейла, без сетки, без пустых обещаний. Руководство по установке . Блог . Чтобы лучше понять мой взгляд на трейдинг, управление риском и построение портфеля, прочитайте статью Трейдинг — это не про быстрое обогащение . Моя история Я начал торговать 6 лет назад. Как и многие, я думал, что самый быстрый путь к финансовой свободе — купить чудо-советника
Prop News Filter Pro
Joao Jara Carvalho
Утилиты
Торгуйте на funded-счёте, не беспокоясь о новостных правилах. Prop News Filter Pro — это Expert Advisor для соблюдения правил торговли на funded и prop firm счетах. Он автоматически защищает ваши сделки от строгого правила 2 минут до/после новостей, требований закрытия позиций перед выходными и праздниками, которые применяют большинство крупных prop-firm. Разработан специально для того, как профессиональные funded-трейдеры управляют новостным риском. Использует точную   двухэтапную модель защиты
Prop News Filter
Joao Jara Carvalho
Утилиты
Prop News Filter — это бесплатный советник, который помогает трейдерам на funded и prop firm счетах избежать нарушения правила 2-х минут новостей, применяемого большинством крупных prop firms. Использует двухэтапную модель защиты: предварительно блокирует новые сделки за 15 минут до запрещённого окна, затем закрывает всё за 2 минуты до новости. Большинство инструментов фильтрации новостей либо блокируют торговлю слишком агрессивно, убивая ваше преимущество, либо полагаются на встроенный календар
FREE
Ea Performace Monitor
Joao Jara Carvalho
Утилиты
EA Performance Monitor — индикатор для MetaTrader 5, который отображает результаты работы запущенных советников в единой таблице. Индикатор автоматически определяет magic numbers, присутствующие в истории сделок и в открытых позициях, и показывает для каждого имя советника (считанное из комментариев ордеров), символ, количество сделок, P/L и win rate. Возможности Автоматическое определение magic numbers из истории сделок и открытых позиций. Индикатор группирует операции по magic и показывает
FREE
Clean Trade Pro
Joao Jara Carvalho
Утилиты
Clean Trade Pro Most trade managers bury you in tabs, toggles and forty inputs you will never touch. Clean Trade Pro does the opposite. Drop it on any chart, drag three lines, and trade. Your setup is ready in under a minute. Clean Trade Pro is a focused, visual trade panel for discretionary traders who want speed and clarity , not a Swiss-army knife. Every position is built the same way: drag your Entry , Stop Loss and Take Profit lines on the chart, watch the lot size and risk calculate in rea
FREE
EA Performance Hub MT4
Joao Jara Carvalho
Утилиты
EA Performance Hub (MT4) EA Performance Hub is a passive dashboard indicator that monitors the performance of every Expert Advisor running in your MT4 terminal. It automatically detects all magic numbers, reads EA names from order comments, groups multi-strategy robots, and shows core metrics in a single clean panel. This is a read-only utility . It does not trade, does not modify orders, and does not touch your positions. It only reads your account history and open trades to display statistics.
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