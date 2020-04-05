SMC Zones PRO EA Trade Panel

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SMC Zones PRO EA — SMC торговая панель и автоматический движок зон

Эксперт для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · всех основных символов (Forex, Metals, Indices)

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SMC Zones PRO EA — это ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ прямо на графике в

сочетании с АВТОМАТИЧЕСКИМ движком зон Smart Money Concepts (SMC),

созданным исключительно для всех основных символов (Forex, Metals, Indices) в MetaTrader 5.





Он находит Order Block и Fair Value Gap прямо на графике — это та же

детекция, что и в индикаторе "Gold SMC Zones", перенесённая нативно

внутрь эксперта, поэтому ВНЕШНИЙ индикатор НЕ нужен — отслеживает

митигацию, тренд старшего таймфрейма (HTF), структуру (BOS) и ретесты

и превращает выбранную зону в готовую сделку Entry / SL / TP, которую

можно исполнить одним кликом или полностью автоматически.





Всё управляется с одной перетаскиваемой панели. Каждое автоматическое

решение отображается на графике (зоны, линии Entry / SL / TP), поэтому

вы всегда видите, что именно делает движок.





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ЧАСТЬ 1 — ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

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ТРИ ИНСТРУМЕНТА В ОДНОМ

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1. Быстрая РУЧНАЯ торговая панель — рыночные и отложенные ордера, три

режима расчёта лота, управление позициями (безубыток, трейлинг,

частичные закрытия, разворот) и общий менеджер корзины.





2. Нативный SMC движок зон — Order Block и Fair Value Gap с митигацией,

HTF-биасом, отслеживанием структуры и ретестов, представленные как

готовая сделка Entry / SL / TP.





3. Опциональная АВТОМАТИЗАЦИЯ — AUTO TRADING выставляет сделку за вас,

AUTO-EXIT закрывает при противоположной сделке, а ZONE GRID

расставляет четыре ордера в зону с автоматической корзиной.





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НАТИВНЫЙ SMC ДВИЖОК ЗОН

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На каждом новом баре движок пересканирует график и перестраивает зоны:





- ORDER BLOCK — последняя противоположная свеча перед сильным импульсом.

Бычий/demand OB (зона покупки) ниже цены, медвежий/supply OB (зона

продажи) выше цены. Опциональный фильтр "только после BOS" и фильтр

минимального размера тела убирают слабые блоки.





- FAIR VALUE GAP — 3-свечной дисбаланс, опционально подтверждаемый

импульсной свечой (тело >= коэффициент x ATR).





- МИТИГАЦИЯ — зоны, пройденные ценой, становятся серыми/пунктирными и

больше не торгуются (по закрытию свечи или по тени, на ваш выбор).





- HTF-БИАС — тренд на старшем таймфрейме (цена относительно EMA); зоны

в направлении тренда помечаются "(HTF)".





Зоны рисуются как закрашенные прямоугольники с подписями, идентично

индикатору Gold SMC Zones — поэтому эксперт и индикатор всегда совпадают.





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4 РЕЖИМА ВХОДА (InpZOBEntryMode)

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0 · FRESHEST Самый свежий валидный OB, в любом направлении.

1 · HTF-ALIGNED Только OB по тренду старшего таймфрейма.

2 · OB + FVG Только OB, пересекающиеся с FVG того же направления.

3 · MTF CONFLUENCE Направление по взвешенному голосованию текущего

таймфрейма и соседних (M1-M5-M15-M30-H1-H4-D1).

Старшие таймфреймы весомее; вход только если согласие

>= вашего минимального порога, иначе сделка пропускается.





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ВХОД НА РЕТЕСТЕ + ФИЛЬТР BOS SCALP

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КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ (InpZTestsRequired) — сколько раз выбранная зона

должна быть протестирована, прежде чем вход будет взведён:

0 = вход при первом касании

1 = ждать один тест, вход на РЕТЕСТЕ (рекомендуется)

2-4 = требовать больше тестов

Пока условие не выполнено, движок ЖДЁТ (он не отменяет сделку при

повторном приближении цены — поэтому вы не пропустите ретест).





BOS SCALP (кнопка, или InpZFreshestBOS) — в режиме Freshest берёт зону

ТОЛЬКО в направлении последнего пробоя структуры. BOS+ = только покупки,

BOS- = только продажи. Это не даёт движку торговать против тренда.

Текущее значение BOS+/BOS- показано в шапке вкладки SMC.





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STOP-LOSS / TAKE-PROFIT — АВТОМАТИЧЕСКИ ИЛИ ВРУЧНУЮ

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На вкладке TRADE есть два поля — Stop (пункты) и Target (пункты) — они

также управляют SMC движком. Правило простое:





0 = "пусть решает движок" (автоматически)

значение = "использовать именно это" (вручную)





Введённое значение считывается ДО выставления ордера и НИКОГДА не

перезаписывается движком, поэтому 0 всегда остаётся 0, а ваше число

остаётся вашим.





АВТОМАТИЧЕСКИЙ STOP (Stop = 0):

SL ставится за ДАЛЬНЕЙ границей зоны на расстоянии

max( SL-buffer-пункты , ATR x InpZSLAtrMult , InpZSLMinPts пункты ).

Значение InpZSLMinPts гарантирует минимальную дистанцию за зоной —

"пространство для дыхания" — чтобы тонкая зона не выбивала стоп сразу

после входа. Увеличьте для большего запаса, уменьшите для более

тесного стопа.





АВТОМАТИЧЕСКИЙ TARGET (Target = 0):

- SCALE выкл: один TP на ближайшей ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ликвидности —

противоположный Order Block ИЛИ Fair Value Gap (InpZTPUseFVG),

то есть цель — ближайшая реальная зона, а не дальний OB через

близкий FVG. InpZTPMaxPts (0 = выкл) ограничивает, как далеко может

стоять авто-TP — за пределом используется фиксированный RR3

(идеально для скальпинга на M1).

- SCALE вкл: лестница целей TP1 / TP2 / TP3.





ВРУЧНУЮ: Stop > 0 -> SL = entry -/+ Stop пункты

Target > 0 -> TP = entry +/- Target пункты





Пример (SELL @ 4048.51, InpZSLMinPts = 200 = 2.00):

Stop 0, Target 0 -> авто SL ~ 4057+, авто TP на ближайшей бычьей зоне

Stop 300, Target 600 -> SL 4051.51, TP 4042.51 (ваши точные значения)

(На золоте, 2 знака после запятой: 1 пипс = 1 пункт = 0.01.)





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ZONE GRID (4x DCA)

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Кнопка GRID 4x превращает одиночный вход в лестницу из четырёх ордеров,

усредняющих вход в зону:





- Диапазон от ENTRY до SL делится на 4 РАВНЫХ шага. Четыре лимитных

ордера стоят на входе и на 1/4, 2/4, 3/4 пути к SL; сам SL — это

равный 5-й шаг (промежуток между лимитами = промежуток до SL).

- Каждая ступень использует ваш лот с панели.

- Включение GRID автоматически включает BASKET с общим SL (дальняя

граница) и TP (противоположная зона).

- Выставляются только валидные лимиты (ниже Ask для покупок, выше Bid

для продаж).

- АВТО-ОЧИСТКА: когда любая ступень исполнилась и сделка позже закрылась,

все оставшиеся неисполненные лимиты отменяются автоматически.

Выключение GRID также убирает его отложенные лимиты. Защита от

наложения блокирует второй грид, пока активен первый.





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МЕНЕДЖЕР КОРЗИНЫ (BASKET)

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Работает с несколькими позициями как с одной:

- Общий безубыток, направление и объём.

- Общий Stop и Profit зеркалируются на КАЖДУЮ позицию НА СЕРВЕРЕ

БРОКЕРА, поэтому защита сохраняется даже при отключении терминала.

- Исходные SL/TP запоминаются и восстанавливаются при выключении корзины.

- Опциональный трейлинг двигает общий стоп; виртуальная страховка

закрывает всю корзину при пересечении общего TP/SL.





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АВТОМАТИЗАЦИЯ — AUTO TRADING И AUTO-EXIT

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AUTO TRADING (кнопка) — движок выставляет текущую сделку за вас.

InpAutoEarlyEntry = true : выставить LIMIT на границе зоны сразу, как

только сделка валидна (исполнение мгновенно при касании).

InpAutoEarlyEntry = false: ждать CONFIRMED рыночного входа.

InpAutoCooldownSec : пауза после закрытой сделки перед повторным входом.

Защита от перезахода: один вход на бар, защёлка на сделку, и сделка

помечается "исполнено" только если ордер реально прошёл — отклонённый

ордер повторяется, а не пропускается молча.





AUTO-EXIT (SMC) (кнопка) — автоматически закрыть позицию движка при

подтверждении противоположной сделки.





SMC ОПОВЕЩЕНИЯ — popup / звук / пуш на мобильный при CONFIRMED сделке,

плюс опциональное сообщение при отмене подтверждённой сделки.





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РУЧНАЯ ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ

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- Расчёт лота: фиксированный лот, Risk % (от баланса) или Risk money.

- Рыночные и отложенные ордера (BUY/SELL, LIMIT/STOP) с Px или Offset.

- Лестница частичного тейка (TP1/TP2/TP3 с % и RR), BE@TP1.

- Безубыток, разворот, закрытие ALL / PROFIT / LOSS / BUY / SELL,

закрытие 50% / 25% / произвольный %, установка/снятие SL-TP.

- Ценовой трейлинг (дистанция + старт) и ATR-трейлинг, авто-безубыток,

фильтр спреда, ценовое оповещение.





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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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Платформа : MetaTrader 5

Тип : Эксперт (торговая панель + автоматизация)

Оптимизирован для: всех основных символов (Forex, Metals, Indices), 2 знака после запятой

Рекоменд. ТФ : M1 - H1 (скальпинг); работает на любом таймфрейме

Счета : хеджинговые или неттинговые

Панель : CCanvas, перетаскиваемая, 6 вкладок

Источник зон : нативный SMC движок (паритет с Gold SMC Zones)

Режимы входа : 4 (Freshest / HTF / OB+FVG / MTF)

Настройки : 178 параметров в 19 группах, все на английском





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УСТАНОВКА

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1. Прикрепите эксперт к любому графику (Forex, Metals, Indices) (рекомендуется M1-H1).

2. Разрешите Algo Trading (кнопка на панели зелёная).

3. Откройте вкладку SMC, выберите режим входа, при желании включите BOS Scalp.

4. Оставьте Stop/Target на 0 для авто-риска или введите свои пункты.

5. Нажмите TAKE, чтобы исполнить сделку вручную, или включите AUTO TRADING.





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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

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Торговля инструментами с плечом, такими как XAUUSD, несёт высокий риск

и может привести к потере всего вложенного капитала. Этот инструмент не

гарантирует прибыль. Грид / усреднение умножает экспозицию — рассчитывайте

объём соответственно. Сначала тестируйте каждую конфигурацию на демо-счёте

и рискуйте только капиталом, потерю которого можете себе позволить.





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ЧАСТЬ 2 — ПАНЕЛЬ И РУКОВОДСТВО

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1. РАСКЛАДКА ПАНЕЛИ

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Панель рисуется на графике и ПЕРЕТАСКИВАЕТСЯ за шапку. В ней:





ШАПКА Название / версия, переключатель символа (XAUUSD),

свернуть, и кнопка POSITIONS, открывающая плавающее окно

позиций.

КАРТА СВЕЧИ Кольцо обратного отсчёта до закрытия бара, таймфрейм и

индикатор AUTO (зелёный, когда автоторговля активна).

BID Текущая цена bid и спред (пункты).

P&L Плавающая прибыль/убыток позиций в области действия, плюс

Equity и Balance счёта.

ВКЛАДКИ TRADE · MANAGE · RISK · AUTO · SCALE · SMC.

ПОДВАЛ Статус LIVE, торговая сессия и задержка соединения.





ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ (scope) — большинство действий влияет на позиции "в

области действия": по умолчанию это magic-номер данного экземпляра

эксперта на текущем символе. Установите InpManageAll = true, чтобы

управлять ВСЕМИ позициями по символу (удобно при нескольких экземплярах).





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2. ШЕСТЬ ВКЛАДОК

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TRADE — Режим лота (Fixed / Risk % / Risk money), Lot, Stop и Target

(пункты), Px, Offset и BUY / SELL / LIMIT / STOP.





MANAGE — BASKET (общие Profit и Stop), CLOSE (ALL / PROFIT / LOSS /

BUY / SELL), MODIFY (BREAK-EVEN, REVERSE, CLOSE 50%/25%/%,

SET/CLEAR SL-TP) и ценовой TRAILING STOP (Dist + Start).





RISK — Защита счёта: блокировка по дневному убытку/прибыли, лимиты

экспозиции, фильтр спреда. При блокировке новые входы SMC/AUTO

запрещены.





AUTO — ATR-трейлинг (Period + Mult), авто-безубыток (Trigger +

Offset), фильтр входа по макс. спреду и ценовое оповещение.

Это управляет ОТКРЫТЫМИ сделками (авто-ВХОД — на вкладке SMC).





SCALE — Главный переключатель SCALE-PARTIAL TP и лестница TP1/TP2/TP3

(RR + % каждый) с BE@TP1.





SMC — Движок зон: живой вывод сделки и кнопки в один клик.





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3. ВЫВОД SMC СДЕЛКИ — ПОСТРОЧНО

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ШАПКА ZONE ENGINE · <режим> · BOS+/BOS-

Показывает активный движок, режим выбора и текущее направление

структуры (BOS+ вверх, BOS- вниз). В режиме MTF также

показывает голосование, напр. "MTF SELL 72%".





НАПРАВЛЕНИЕ + СОСТОЯНИЕ

BUY SETUP / SELL SETUP слева; состояние справа:

TAPPED — цена ещё не дошла до границы зоны

CONFIRMED — цена на / внутри зоны

WAIT — условие ретеста или MTF не выполнено

No setup — сейчас нет валидной зоны (линия тренда показана)





ENGINE Режим выбора плюс счётчик ретестов "T x/y"

(x = сделано тестов, y = требуется).





ENTRY / SL / TP1 / TP2 / TP3

Точные цены текущей сделки. TP1/TP2 показывают "-", когда

SCALE-PARTIAL TP выключен (режим одной цели).





ALT ... Альтернативная (противоположная) сделка, для справки.





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4. КНОПКИ SMC

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TAKE (MARKET) / LIMIT @ ENTRY Выставить текущую сделку вручную —

отложенный лимит на границе зоны или рынок, если цена уже внутри.

BE@TP1 / S-TRAIL Безубыток-после-TP1 и структурный трейл для сделки.

CANCEL ALL PENDING (n) Убрать все отложенные ордера в области действия.

AUTO TRADING: ON/OFF Движок выставляет сделки автоматически.

AUTO-EXIT (SMC): ON/OFF Закрытие при противоположной подтверждённой сделке.

GRID 4x: ON/OFF Лестница из четырёх ордеров в зону (+ корзина).

BOS Scalp: ON/OFF Фильтр направления по тренду для режима Freshest.





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5. КЛЮЧЕВЫЕ НАСТРОЙКИ (по группам)

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ZONE ENGINE

InpZEngine ............ главный переключатель (движок = основной источник)

InpZOBEntryMode ....... 0 Freshest / 1 HTF / 2 OB+FVG / 3 MTF

InpZTestsRequired ..... ретесты перед входом (0-4)

InpZFreshestBOS ....... состояние фильтра BOS Scalp по умолчанию

InpZSLAtrMult ......... ATR-часть авто-SL буфера

InpZSLMinPts .......... минимальный буфер SL за зоной (пункты)

InpZTPUseFVG .......... авто-TP также целится в противоположные FVG

InpZTPMaxPts .......... ограничение дистанции авто-TP (0 = выкл)

InpZOBMinSize / InpZOBRequireBOS / InpZSwingLen .. детекция OB

InpZFVGRequireDispl / InpZFVGDispl .. фильтр импульса FVG

InpZATRPeriod / InpZMaxScanBars ..... ATR и глубина сканирования

InpZHideMitigated / InpZMitigByClose поведение митигации

Цвета ................. оттенки зон





SMC HTF CONFLUENCE

InpZHTFAlign / InpZHTF / InpZHTFEma .. биас старшего таймфрейма

InpMtfMinRatio ........ порог голосования MTF (режим 3)





SCALE (частичный TP)

InpSmcRR1/2/3 ......... множители вознаграждения (RR)

InpSmcPct1/2/3 ........ % закрытия на TP1/TP2/TP3

InpSmcSLBufPips ....... базовый буфер SL





AUTO

InpAutoEarlyEntry ..... лимит на границе vs. ждать CONFIRMED рынок

InpAutoCooldownSec .... пауза после закрытой сделки

SMC оповещения ........ popup / звук / пуш / отмена





SYSTEM & APPEARANCE

InpManageAll .......... управлять всеми позициями по символу

InpMagic .............. идентификатор экземпляра

InpObjBehindPanel ..... увести другие линии графика за панель

InpFontBump ........... размер текста панели

Цвета темы ............ полное оформление тёмно-синий / золото / бирюза





(Эксперт поставляется с 178 параметрами в 19 группах, все описаны в

прилагаемом руководстве.)





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6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЦЕНАРИИ

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A · ЧИСТЫЙ СКАЛЬП НА РЕТЕСТЕ (рекомендуемый старт)

InpZOBEntryMode = 0, BOS Scalp = ON, InpZTestsRequired = 1,

InpZHTF / InpZHTFEma = H1, Stop/Target = 0 (авто),

InpZSLMinPts ~ 200-400. Включите AUTO TRADING (и AUTO-EXIT).





B · ПО ТРЕНДУ

InpZOBEntryMode = 1 (HTF-aligned) или 3 (MTF, порог ~ 0.6).





C · УСРЕДНЕНИЕ В ЗОНУ

Любой режим + GRID 4x: ON. Держите лоты малыми (4 ступени = до 4x).





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7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

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Панель размыта на 4K .. terminal64.exe -> Совместимость -> высокий DPI ->

Приложение. Увеличьте через InpFontBump.

Линии сквозь панель ... включите InpObjBehindPanel.

Сделка есть, входа нет AUTO вкл? Algo Trading вкл? Состояние не WAIT?

Дают ли Stop/Target валидный ордер? Проверьте лог.

Неверное направление .. режим 0 без направления — включите BOS Scalp или

используйте режим 1 / 3.

SL выбивает на малых .. увеличьте InpZSLMinPts или задайте ручной Stop.

TP слишком далеко ..... держите InpZTPUseFVG вкл; задайте InpZTPMaxPts

(напр. 1500 на M1), чтобы ограничить цель.





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