SMC Zones PRO EA Trade Panel

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SMC Zones PRO EA — SMC торговая панель и автоматический движок зон
Эксперт для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · всех основных символов (Forex, Metals, Indices)
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SMC Zones PRO EA — это ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ прямо на графике в
сочетании с АВТОМАТИЧЕСКИМ движком зон Smart Money Concepts (SMC),
созданным исключительно для всех основных символов (Forex, Metals, Indices) в MetaTrader 5.

Он находит Order Block и Fair Value Gap прямо на графике — это та же
детекция, что и в индикаторе "Gold SMC Zones", перенесённая нативно
внутрь эксперта, поэтому ВНЕШНИЙ индикатор НЕ нужен — отслеживает
митигацию, тренд старшего таймфрейма (HTF), структуру (BOS) и ретесты
и превращает выбранную зону в готовую сделку Entry / SL / TP, которую
можно исполнить одним кликом или полностью автоматически.

Всё управляется с одной перетаскиваемой панели. Каждое автоматическое
решение отображается на графике (зоны, линии Entry / SL / TP), поэтому
вы всегда видите, что именно делает движок.

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ЧАСТЬ 1 — ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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ТРИ ИНСТРУМЕНТА В ОДНОМ
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1. Быстрая РУЧНАЯ торговая панель — рыночные и отложенные ордера, три
   режима расчёта лота, управление позициями (безубыток, трейлинг,
   частичные закрытия, разворот) и общий менеджер корзины.

2. Нативный SMC движок зон — Order Block и Fair Value Gap с митигацией,
   HTF-биасом, отслеживанием структуры и ретестов, представленные как
   готовая сделка Entry / SL / TP.

3. Опциональная АВТОМАТИЗАЦИЯ — AUTO TRADING выставляет сделку за вас,
   AUTO-EXIT закрывает при противоположной сделке, а ZONE GRID
   расставляет четыре ордера в зону с автоматической корзиной.

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НАТИВНЫЙ SMC ДВИЖОК ЗОН
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На каждом новом баре движок пересканирует график и перестраивает зоны:

- ORDER BLOCK — последняя противоположная свеча перед сильным импульсом.
  Бычий/demand OB (зона покупки) ниже цены, медвежий/supply OB (зона
  продажи) выше цены. Опциональный фильтр "только после BOS" и фильтр
  минимального размера тела убирают слабые блоки.

- FAIR VALUE GAP — 3-свечной дисбаланс, опционально подтверждаемый
  импульсной свечой (тело >= коэффициент x ATR).

- МИТИГАЦИЯ — зоны, пройденные ценой, становятся серыми/пунктирными и
  больше не торгуются (по закрытию свечи или по тени, на ваш выбор).

- HTF-БИАС — тренд на старшем таймфрейме (цена относительно EMA); зоны
  в направлении тренда помечаются "(HTF)".

Зоны рисуются как закрашенные прямоугольники с подписями, идентично
индикатору Gold SMC Zones — поэтому эксперт и индикатор всегда совпадают.

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4 РЕЖИМА ВХОДА  (InpZOBEntryMode)
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0 · FRESHEST      Самый свежий валидный OB, в любом направлении.
1 · HTF-ALIGNED   Только OB по тренду старшего таймфрейма.
2 · OB + FVG      Только OB, пересекающиеся с FVG того же направления.
3 · MTF CONFLUENCE Направление по взвешенному голосованию текущего
                  таймфрейма и соседних (M1-M5-M15-M30-H1-H4-D1).
                  Старшие таймфреймы весомее; вход только если согласие
                  >= вашего минимального порога, иначе сделка пропускается.

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ВХОД НА РЕТЕСТЕ + ФИЛЬТР BOS SCALP
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КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ (InpZTestsRequired) — сколько раз выбранная зона
должна быть протестирована, прежде чем вход будет взведён:
   0 = вход при первом касании
   1 = ждать один тест, вход на РЕТЕСТЕ (рекомендуется)
   2-4 = требовать больше тестов
Пока условие не выполнено, движок ЖДЁТ (он не отменяет сделку при
повторном приближении цены — поэтому вы не пропустите ретест).

BOS SCALP (кнопка, или InpZFreshestBOS) — в режиме Freshest берёт зону
ТОЛЬКО в направлении последнего пробоя структуры. BOS+ = только покупки,
BOS- = только продажи. Это не даёт движку торговать против тренда.
Текущее значение BOS+/BOS- показано в шапке вкладки SMC.

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STOP-LOSS / TAKE-PROFIT — АВТОМАТИЧЕСКИ ИЛИ ВРУЧНУЮ
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На вкладке TRADE есть два поля — Stop (пункты) и Target (пункты) — они
также управляют SMC движком. Правило простое:

  0        = "пусть решает движок" (автоматически)
  значение = "использовать именно это" (вручную)

Введённое значение считывается ДО выставления ордера и НИКОГДА не
перезаписывается движком, поэтому 0 всегда остаётся 0, а ваше число
остаётся вашим.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ STOP (Stop = 0):
   SL ставится за ДАЛЬНЕЙ границей зоны на расстоянии
   max( SL-buffer-пункты , ATR x InpZSLAtrMult , InpZSLMinPts пункты ).
   Значение InpZSLMinPts гарантирует минимальную дистанцию за зоной —
   "пространство для дыхания" — чтобы тонкая зона не выбивала стоп сразу
   после входа. Увеличьте для большего запаса, уменьшите для более
   тесного стопа.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ TARGET (Target = 0):
   - SCALE выкл: один TP на ближайшей ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ликвидности —
     противоположный Order Block ИЛИ Fair Value Gap (InpZTPUseFVG),
     то есть цель — ближайшая реальная зона, а не дальний OB через
     близкий FVG. InpZTPMaxPts (0 = выкл) ограничивает, как далеко может
     стоять авто-TP — за пределом используется фиксированный RR3
     (идеально для скальпинга на M1).
   - SCALE вкл: лестница целей TP1 / TP2 / TP3.

ВРУЧНУЮ:  Stop > 0   -> SL = entry -/+ Stop пункты
          Target > 0 -> TP = entry +/- Target пункты

Пример (SELL @ 4048.51, InpZSLMinPts = 200 = 2.00):
   Stop 0, Target 0     -> авто SL ~ 4057+, авто TP на ближайшей бычьей зоне
   Stop 300, Target 600 -> SL 4051.51, TP 4042.51 (ваши точные значения)
(На золоте, 2 знака после запятой: 1 пипс = 1 пункт = 0.01.)

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ZONE GRID  (4x DCA)
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Кнопка GRID 4x превращает одиночный вход в лестницу из четырёх ордеров,
усредняющих вход в зону:

- Диапазон от ENTRY до SL делится на 4 РАВНЫХ шага. Четыре лимитных
  ордера стоят на входе и на 1/4, 2/4, 3/4 пути к SL; сам SL — это
  равный 5-й шаг (промежуток между лимитами = промежуток до SL).
- Каждая ступень использует ваш лот с панели.
- Включение GRID автоматически включает BASKET с общим SL (дальняя
  граница) и TP (противоположная зона).
- Выставляются только валидные лимиты (ниже Ask для покупок, выше Bid
  для продаж).
- АВТО-ОЧИСТКА: когда любая ступень исполнилась и сделка позже закрылась,
  все оставшиеся неисполненные лимиты отменяются автоматически.
  Выключение GRID также убирает его отложенные лимиты. Защита от
  наложения блокирует второй грид, пока активен первый.

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МЕНЕДЖЕР КОРЗИНЫ (BASKET)
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Работает с несколькими позициями как с одной:
- Общий безубыток, направление и объём.
- Общий Stop и Profit зеркалируются на КАЖДУЮ позицию НА СЕРВЕРЕ
  БРОКЕРА, поэтому защита сохраняется даже при отключении терминала.
- Исходные SL/TP запоминаются и восстанавливаются при выключении корзины.
- Опциональный трейлинг двигает общий стоп; виртуальная страховка
  закрывает всю корзину при пересечении общего TP/SL.

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АВТОМАТИЗАЦИЯ — AUTO TRADING И AUTO-EXIT
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AUTO TRADING (кнопка) — движок выставляет текущую сделку за вас.
   InpAutoEarlyEntry = true : выставить LIMIT на границе зоны сразу, как
      только сделка валидна (исполнение мгновенно при касании).
   InpAutoEarlyEntry = false: ждать CONFIRMED рыночного входа.
   InpAutoCooldownSec : пауза после закрытой сделки перед повторным входом.
   Защита от перезахода: один вход на бар, защёлка на сделку, и сделка
   помечается "исполнено" только если ордер реально прошёл — отклонённый
   ордер повторяется, а не пропускается молча.

AUTO-EXIT (SMC) (кнопка) — автоматически закрыть позицию движка при
   подтверждении противоположной сделки.

SMC ОПОВЕЩЕНИЯ — popup / звук / пуш на мобильный при CONFIRMED сделке,
   плюс опциональное сообщение при отмене подтверждённой сделки.

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РУЧНАЯ ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ
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- Расчёт лота: фиксированный лот, Risk % (от баланса) или Risk money.
- Рыночные и отложенные ордера (BUY/SELL, LIMIT/STOP) с Px или Offset.
- Лестница частичного тейка (TP1/TP2/TP3 с % и RR), BE@TP1.
- Безубыток, разворот, закрытие ALL / PROFIT / LOSS / BUY / SELL,
  закрытие 50% / 25% / произвольный %, установка/снятие SL-TP.
- Ценовой трейлинг (дистанция + старт) и ATR-трейлинг, авто-безубыток,
  фильтр спреда, ценовое оповещение.

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Платформа        : MetaTrader 5
Тип              : Эксперт (торговая панель + автоматизация)
Оптимизирован для: всех основных символов (Forex, Metals, Indices), 2 знака после запятой
Рекоменд. ТФ     : M1 - H1 (скальпинг); работает на любом таймфрейме
Счета            : хеджинговые или неттинговые
Панель           : CCanvas, перетаскиваемая, 6 вкладок
Источник зон     : нативный SMC движок (паритет с Gold SMC Zones)
Режимы входа     : 4 (Freshest / HTF / OB+FVG / MTF)
Настройки        : 178 параметров в 19 группах, все на английском

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УСТАНОВКА
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1. Прикрепите эксперт к любому графику (Forex, Metals, Indices) (рекомендуется M1-H1).
2. Разрешите Algo Trading (кнопка на панели зелёная).
3. Откройте вкладку SMC, выберите режим входа, при желании включите BOS Scalp.
4. Оставьте Stop/Target на 0 для авто-риска или введите свои пункты.
5. Нажмите TAKE, чтобы исполнить сделку вручную, или включите AUTO TRADING.

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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ
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Торговля инструментами с плечом, такими как XAUUSD, несёт высокий риск
и может привести к потере всего вложенного капитала. Этот инструмент не
гарантирует прибыль. Грид / усреднение умножает экспозицию — рассчитывайте
объём соответственно. Сначала тестируйте каждую конфигурацию на демо-счёте
и рискуйте только капиталом, потерю которого можете себе позволить.

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ЧАСТЬ 2 — ПАНЕЛЬ И РУКОВОДСТВО
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1. РАСКЛАДКА ПАНЕЛИ
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Панель рисуется на графике и ПЕРЕТАСКИВАЕТСЯ за шапку. В ней:

ШАПКА       Название / версия, переключатель символа (XAUUSD),
            свернуть, и кнопка POSITIONS, открывающая плавающее окно
            позиций.
КАРТА СВЕЧИ Кольцо обратного отсчёта до закрытия бара, таймфрейм и
            индикатор AUTO (зелёный, когда автоторговля активна).
BID         Текущая цена bid и спред (пункты).
P&L         Плавающая прибыль/убыток позиций в области действия, плюс
            Equity и Balance счёта.
ВКЛАДКИ     TRADE · MANAGE · RISK · AUTO · SCALE · SMC.
ПОДВАЛ      Статус LIVE, торговая сессия и задержка соединения.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ (scope) — большинство действий влияет на позиции "в
области действия": по умолчанию это magic-номер данного экземпляра
эксперта на текущем символе. Установите InpManageAll = true, чтобы
управлять ВСЕМИ позициями по символу (удобно при нескольких экземплярах).

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2. ШЕСТЬ ВКЛАДОК
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TRADE  — Режим лота (Fixed / Risk % / Risk money), Lot, Stop и Target
         (пункты), Px, Offset и BUY / SELL / LIMIT / STOP.

MANAGE — BASKET (общие Profit и Stop), CLOSE (ALL / PROFIT / LOSS /
         BUY / SELL), MODIFY (BREAK-EVEN, REVERSE, CLOSE 50%/25%/%,
         SET/CLEAR SL-TP) и ценовой TRAILING STOP (Dist + Start).

RISK   — Защита счёта: блокировка по дневному убытку/прибыли, лимиты
         экспозиции, фильтр спреда. При блокировке новые входы SMC/AUTO
         запрещены.

AUTO   — ATR-трейлинг (Period + Mult), авто-безубыток (Trigger +
         Offset), фильтр входа по макс. спреду и ценовое оповещение.
         Это управляет ОТКРЫТЫМИ сделками (авто-ВХОД — на вкладке SMC).

SCALE  — Главный переключатель SCALE-PARTIAL TP и лестница TP1/TP2/TP3
         (RR + % каждый) с BE@TP1.

SMC    — Движок зон: живой вывод сделки и кнопки в один клик.

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3. ВЫВОД SMC СДЕЛКИ — ПОСТРОЧНО
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ШАПКА    ZONE ENGINE · <режим> · BOS+/BOS-
         Показывает активный движок, режим выбора и текущее направление
         структуры (BOS+ вверх, BOS- вниз). В режиме MTF также
         показывает голосование, напр. "MTF SELL 72%".

НАПРАВЛЕНИЕ + СОСТОЯНИЕ
         BUY SETUP / SELL SETUP слева; состояние справа:
           TAPPED    — цена ещё не дошла до границы зоны
           CONFIRMED — цена на / внутри зоны
           WAIT      — условие ретеста или MTF не выполнено
           No setup  — сейчас нет валидной зоны (линия тренда показана)

ENGINE   Режим выбора плюс счётчик ретестов "T x/y"
         (x = сделано тестов, y = требуется).

ENTRY / SL / TP1 / TP2 / TP3
         Точные цены текущей сделки. TP1/TP2 показывают "-", когда
         SCALE-PARTIAL TP выключен (режим одной цели).

ALT ...  Альтернативная (противоположная) сделка, для справки.

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4. КНОПКИ SMC
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TAKE (MARKET) / LIMIT @ ENTRY  Выставить текущую сделку вручную —
        отложенный лимит на границе зоны или рынок, если цена уже внутри.
BE@TP1 / S-TRAIL   Безубыток-после-TP1 и структурный трейл для сделки.
CANCEL ALL PENDING (n)   Убрать все отложенные ордера в области действия.
AUTO TRADING: ON/OFF     Движок выставляет сделки автоматически.
AUTO-EXIT (SMC): ON/OFF  Закрытие при противоположной подтверждённой сделке.
GRID 4x: ON/OFF          Лестница из четырёх ордеров в зону (+ корзина).
BOS Scalp: ON/OFF        Фильтр направления по тренду для режима Freshest.

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5. КЛЮЧЕВЫЕ НАСТРОЙКИ (по группам)
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ZONE ENGINE
  InpZEngine ............ главный переключатель (движок = основной источник)
  InpZOBEntryMode ....... 0 Freshest / 1 HTF / 2 OB+FVG / 3 MTF
  InpZTestsRequired ..... ретесты перед входом (0-4)
  InpZFreshestBOS ....... состояние фильтра BOS Scalp по умолчанию
  InpZSLAtrMult ......... ATR-часть авто-SL буфера
  InpZSLMinPts .......... минимальный буфер SL за зоной (пункты)
  InpZTPUseFVG .......... авто-TP также целится в противоположные FVG
  InpZTPMaxPts .......... ограничение дистанции авто-TP (0 = выкл)
  InpZOBMinSize / InpZOBRequireBOS / InpZSwingLen .. детекция OB
  InpZFVGRequireDispl / InpZFVGDispl .. фильтр импульса FVG
  InpZATRPeriod / InpZMaxScanBars ..... ATR и глубина сканирования
  InpZHideMitigated / InpZMitigByClose  поведение митигации
  Цвета ................. оттенки зон

SMC HTF CONFLUENCE
  InpZHTFAlign / InpZHTF / InpZHTFEma .. биас старшего таймфрейма
  InpMtfMinRatio ........ порог голосования MTF (режим 3)

SCALE (частичный TP)
  InpSmcRR1/2/3 ......... множители вознаграждения (RR)
  InpSmcPct1/2/3 ........ % закрытия на TP1/TP2/TP3
  InpSmcSLBufPips ....... базовый буфер SL

AUTO
  InpAutoEarlyEntry ..... лимит на границе vs. ждать CONFIRMED рынок
  InpAutoCooldownSec .... пауза после закрытой сделки
  SMC оповещения ........ popup / звук / пуш / отмена

SYSTEM & APPEARANCE
  InpManageAll .......... управлять всеми позициями по символу
  InpMagic .............. идентификатор экземпляра
  InpObjBehindPanel ..... увести другие линии графика за панель
  InpFontBump ........... размер текста панели
  Цвета темы ............ полное оформление тёмно-синий / золото / бирюза

(Эксперт поставляется с 178 параметрами в 19 группах, все описаны в
прилагаемом руководстве.)

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6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЦЕНАРИИ
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A · ЧИСТЫЙ СКАЛЬП НА РЕТЕСТЕ (рекомендуемый старт)
    InpZOBEntryMode = 0, BOS Scalp = ON, InpZTestsRequired = 1,
    InpZHTF / InpZHTFEma = H1, Stop/Target = 0 (авто),
    InpZSLMinPts ~ 200-400. Включите AUTO TRADING (и AUTO-EXIT).

B · ПО ТРЕНДУ
    InpZOBEntryMode = 1 (HTF-aligned) или 3 (MTF, порог ~ 0.6).

C · УСРЕДНЕНИЕ В ЗОНУ
    Любой режим + GRID 4x: ON. Держите лоты малыми (4 ступени = до 4x).

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7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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Панель размыта на 4K .. terminal64.exe -> Совместимость -> высокий DPI ->
                        Приложение. Увеличьте через InpFontBump.
Линии сквозь панель ... включите InpObjBehindPanel.
Сделка есть, входа нет  AUTO вкл? Algo Trading вкл? Состояние не WAIT?
                        Дают ли Stop/Target валидный ордер? Проверьте лог.
Неверное направление .. режим 0 без направления — включите BOS Scalp или
                        используйте режим 1 / 3.
SL выбивает на малых .. увеличьте InpZSLMinPts или задайте ручной Stop.
TP слишком далеко ..... держите InpZTPUseFVG вкл; задайте InpZTPMaxPts
                        (напр. 1500 на M1), чтобы ограничить цель.

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Советник Forex Bacteria для MetaTrader 5 Forex Bacteria — это автоматический экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5. Так же как полезные бактерии симбиотически сосуществуют с нами в природе, мы стремимся гармонично и симбиотически сосуществовать с рынками. Это советник типа "подключи и работай", где вам нужно только установить предпочтения управления рисками и выбрать дни недели для торговли. За последние 12 лет он был сфокусирован и оптимизирован для трех основных валютных пар
LT Stochastic EA
BacktestPro LLC
Эксперты
LT Stochastic EA is an expert advisor based on the on the Stochastic Oscillator indicator. It is one of the most used indicators by traders around the world. The LT Stochastic EA offer you the possibility to automate 4 different stochastic trading strategy (please refer to the attached pictures). Not only it is user friendly, it has also been designed to offer  great amount of flexibility to suit the need of everyone. IT comes in bult with many options such as:  Trading on Normal or Custom Symbo
CyberTradeTHx AI Scalper Day Trader
Chainarong Yensawat
Эксперты
NEW UPDATE: VERSION  We are thrilled to announce the release of AI Scalper Grid RSI Sideway MT5 (Version 1.94) . This update brings massive structural upgrades, a brand-new financial metrics layout, and advanced protection layers designed to keep your account safe under all market conditions. What’s New in Version  1. Multi-Period Performance Matrix (New Dashboard UI) Now you can track your success directly on your chart! We have completely redesigned and expanded the visual dashboard to str
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
Despite the popularity of inside bar pattern among traders, using it as a standalone entry signal doesn't provide any evidentiary advantage. KT Inside Bar Hunter trades only selected inside bar patterns using some preassessment and ECE price action cycle. Trading Strategy On successful detection of the required pattern, EA places a pending order in the direction of the forecasted price expansion phase. Pending orders are canceled if they are not triggered within the next bar. Once triggered, ac
Havana EA
ALGOECLIPSE LTD
4.75 (4)
Эксперты
Havana EA — это полностью автоматизированный внутридневной торговый алгоритм, специально разработанный для торговли US30 на таймфрейме M5 . Он использует стратегию пробоя, определяя ключевые откатные паттерны и важные уровни цены для поиска точек входа с высокой вероятностью успеха. Советник работает по принципу одна сделка за раз , управляя каждой позицией с заранее заданными стоп-лоссом и тейк-профитом . Для дополнительного управления сделками предусмотрена опциональная система трейлинг-стопа
Apex Recovery System
Muthukrishnan Muthupoilan
Эксперты
FIRST 10 PURCHASE:449USD IMPORTANT NOTE:  EURUSD,USDJPY,USDCHF - H1 - TIMEFRAME ONLY DON'T USE ANY OTHER PAIR,TIMEFRAME 1. The Core Strategy: Confirmation-Based Breakout Unlike "noisy" EAs that trade every price fluctuation, your system is designed for patience and precision: New Candle Confirmation: Per your recent logic refinement, the EA doesn't just jump in when a price level is touched. It waits for a new candle to form, ensuring the breakout is real and reducing "whipsaws" (fake breakouts
R6 Sculping
Vinutthapon Bumroong
Эксперты
R6 Scalping EA   is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale or hedge.  This EA can be run from very small accounts and Free swap. As small as   1000 $ or 1000 cent minimum  Recommendations The minimum deposit is 1000 USD.    Use a broker with good execution and Low Spread. A very fast VPS is required. NOTE : I also recommend to take out profit on a regular basis. That is once a week/month. Becauser there will be DD. You Can Tracking All EA Status and Update in This Link  https
Gvp Gold Options Levels
Askhat Omarkhanov
Эксперты
Gvp Gold Options Levels   — это профессиональный торгово-аналитический инструмент институционального уровня, разработанный для анализа опционных барьеров, открытого интереса (OI), объемов и рыночного позиционирования маркетмейкеров по золоту (XAUUSD) в режиме реального времени. Индикатор преобразует сложные биржевые данные CME/CQG во взвешенные уровни поддержки/сопротивления и транслирует детальную интрадей-аналитику на ваш график в MetaTrader 5. ОСНОВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ: ATM Return Probab
Multi Timeframe Swing EA for gold
Zhicheng Zhong
Эксперты
MSS_Pro_MTF is a professional multi-timeframe swing trading Expert Advisor designed for MetaTrader 5 platform. This system combines advanced swing identification techniques with Fibonacci trading strategies to accurately capture market trends while maintaining strict risk control. Key Features: Multi-Timeframe Analysis Monitors high/low timeframes (customizable) simultaneously - identifies trend direction on higher timeframe and precise entries on lower timeframe Intelligent Swing Detection Pr
Scaled vidya trends robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention the unique trading advisor "Scaled Vidya Trends", designed for dynamic scalp trading on trend volatility pairs hour + timeframes. Main features of Scaled Vidya Trends: - Multi-level market analysis: it works on H1, H2, H3 timeframes; - Uses the most popular currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Brokers usually set one of the lowest spreads for these pairs; - Applies a scalping method based on local targets for orders; - Works at the close of the timeframe, wait
Aurelius XAU Apex Emperor
Napat Puangjunkum
Эксперты
Aurelius XAU Apex Emperor The Ultimate Institutional-Grade 13-in-1 Gold Matrix  The Emperor of XAUUSD has Arrived Aurelius XAU Apex Emperor is a sovereign algorithmic trading system engineered exclusively for the Gold (XAUUSD) market. Unlike primitive robots that rely on dangerous cost-averaging techniques, Aurelius employs a state-of-the-art 13-in-1 Multiverse Engine.  It runs 13 completely independent trading strategies simultaneously- on a single chart, giving you unparalleled diversificat
BTC Reversal Zone
Muhammad Arslan
Эксперты
BTC Reversal Zone Expert Advisor Elevate your trading game with the BTC Reversal Zone EA!  Versatile Performance: Optimized for   Bitcoin ,   Gold ,   Indices , and major   Forex pairs. Smart Entry System: Detects breakouts and reversals, focusing on pullbacks for precise entries.  Dynamic Market Adaptation: Adjusts seamlessly to changing conditions for consistent results. Advanced Risk Management: Built-in stop loss, take profit, and trailing stop for ultimate control.  Customizable & User-Frie
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
Эксперты
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
Orca Alpha
Zakariae Zaaimi
Эксперты
Текущая цена в 297$ — это стартовая цена запуска. Окончательная рыночная цена Orca Alpha составляет 1549 , сповышениемна 100 , с повышением на 100 , сповышениемна 100 после каждых первых 10 покупателей. ORCA ALPHA Торговая Система для Золота, Которая Удаляет Эмоции из Ваших Худших Торговых Решений Настоящая Причина, По Которой Большинство Трейдеров Золота Терпят Неудачу (Это Не Ваша Стратегия) Вы видели, как золото взлетало на 300 пунктов за час. Вы видели, как ваш счет рос на 20% за неделю—чт
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Bogdan Ion Puscasu
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Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
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Profalgo Limited
5 (46)
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ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
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Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
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4.2 (25)
Эксперты
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