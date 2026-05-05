Prop News Filter Pro

Торгуйте на funded-счёте, не беспокоясь о новостных правилах.

Prop News Filter Pro — это Expert Advisor для соблюдения правил торговли на funded и prop firm счетах. Он автоматически защищает ваши сделки от строгого правила 2 минут до/после новостей, требований закрытия позиций перед выходными и праздниками, которые применяют большинство крупных prop-firm.

Разработан специально для того, как профессиональные funded-трейдеры управляют новостным риском. Использует точную двухэтапную модель защиты: предварительная блокировка новых сделок за 15 минут до запретного окна, затем закрытие всего за 2 минуты до новости. Существующие позиции получают пространство для движения. Соответствие правилам гарантировано.

★ Чем это отличается от обычных новостных фильтров
Большинство новостных фильтров либо закрывают всё слишком рано (убивая ваше преимущество), либо полагаются на нативный календарь MQL5 (который отключён на многих терминалах prop-firm). Prop News Filter Pro использует публичный feed ForexFactory как основной источник — работает на любом брокере, включая терминалы prop-firm — с автоматическим переходом на нативный MQL5 при сбое.

Ключевые возможности

 Двухэтапная защита от новостей — Окно предварительной блокировки запрещает новые сделки, позволяя существующим позициям продолжаться. Активное окно в 2 минуты принудительно закрывает все позиции и отложенные ордера, гарантируя нулевые нарушения от срабатывания SL/TP внутри окна.

 Основной feed ForexFactory + резерв MQL5 — Работает на любом брокере, даже на терминалах prop-firm, где нативный календарь отключён. Кэшируется локально и перекачивается каждые 4 часа.

 Стандартный список ограниченных событий — Предзагружен событиями, которые обычно ограничивают крупные prop-firm (NFP, CPI, FOMC, решения ЦБ по ставкам, данные по занятости). Другие события high-impact, такие как ISM или PMI, корректно исключены, так что вы можете продолжать торговлю в их время.

 Автоматическое закрытие на выходные и праздники — Автоматически определяет время сессий рынка (работает для Forex, индексов, металлов, крипты). Закрывает все позиции перед выходными и обнаруженными праздниками. Доступна ручная корректировка праздников.

 Координация нескольких EA через GlobalVariables — Устанавливает  PNF_BLOCK_USD ,  PNF_BLOCK_EUR  и т.д., чтобы ваши другие EA могли читать эти переменные и не открывать сделки во время блокировок. Готовый код-помощник в руководстве.

 Многоуровневая защита — Если другой EA откроет сделку в заблокированном символе несмотря на сигнал GlobalVariable, этот EA закроет её автоматически в течение 5 секунд.

 Автоопределение всего — Валюты определяются из символа графика. GMT-смещение сервера определяется автоматически. Не требуется ручная конфигурация для типичного использования.

 Профессиональная визуальная панель — Тёмная панель со светофорным статусом, обратным отсчётом до следующего события, текущим окном, заблокированными валютами, событиями дня и последним выполненным действием.

 CSV-лог всех действий — Каждая блокировка, закрытие и возобновление логируется с временной меткой для аудита и проверки.

⚠ Необходимая настройка (один раз, занимает 30 секунд)
EA скачивает данные о новостях с ForexFactory. Перед первым использованием:
1. Откройте Сервис → Настройки → Советники
2. Активируйте Разрешить WebRequest для следующих URL
3. Добавьте этот URL (введите вручную, не копируйте из этого текста — пробелы ниже намеренные для соблюдения правил marketplace):
   nfs . faireconomy . media
(используйте стандартный префикс https, затем удалите пробелы)
Без этого шага EA будет использовать нативный календарь MQL5.

Умные настройки по умолчанию — Drag and Drop

SETUP GUIDE


EA поставляется с настройками, выровненными с типичными правилами prop-firm. Перетащите на график — и работает:

  • Окно 2 минуты до / 2 минуты после
  • Период предварительной блокировки 15 минут
  • Только события высокого импакта (фильтр)
  • Список ограниченных событий включён (блокирует только то, что реально ограничивают prop-firm)
  • 30 минут до закрытия выходных, предварительная блокировка 1 час
  • Влияет на все символы + все magic numbers (покрывает ручные сделки и другие EA)

Что этот EA — и чем он не является

Это помощник для соблюдения правил, а не торговая стратегия. Он не открывает и не модифицирует ваши сделки для прибыли — только блокирует или закрывает их, когда требуют правила новостей. Используйте параллельно с существующей ручной торговлей или другими EA.

⚠ Важное предупреждение
Этот EA — вспомогательный инструмент для предотвращения распространённых нарушений правил. Это не гарантия соответствия. Правила prop-firm меняются, календари брокеров могут быть некорректными, существуют пограничные случаи. Только вы несёте ответственность за состояние вашего счёта. Всегда тестируйте на демо в течение хотя бы одной полной недели с запланированными новостными событиями перед использованием на funded-счёте.

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5 (build 4885 или выше)
  • Символы: Forex, индексы (US100, NAS100, US30 и т.д.), золото/серебро, нефть, крипта
  • Брокеры: Любой брокер с поддержкой WebRequest (все основные)
  • Тип счёта: Hedging или Netting
  • Языки: Inputs на английском, руководство на EN + PT-PT

Доступна FREE-версия

Бесплатная версия под названием Prop News Filter (без "Pro") доступна с базовой функцией фильтрации новостей. Попробуйте её сначала, если торгуете только на одном графике вручную. Pro-версия добавляет: закрытие на выходные/праздники, мульти-символьный режим, координацию нескольких EA, многоуровневую защиту и резервный MQL5. Большинству funded-трейдеров нужна Pro-версия.

Поддержка

Вопросы решаются через личные сообщения в MQL5. Обновления выпускаются через стандартный канал "What's New". Документация подробная — пожалуйста прочитайте руководство перед открытием тикета поддержки.

★ Рекомендуемый workflow
1. Сначала скачайте FREE-версию для проверки работы на вашем брокере
2. Убедитесь что панель отображается корректно и события заполняются
3. Перейдите на Pro для полной защиты funded-счёта (закрытие выходных + мульти-EA + детектирование праздников)

Рекомендуем также
Gold speedster
Simon Aderinola Akinteye
Эксперты
Gold Speedster EA — Precision. Speed. Profitability. THE EA MYFXBOOK LINK NOW WORKING Up almost 3% in just few days. MyFxbook link :                https://www.myfxbook . com/members/CannyFX/gold-speedster/12075079 Kindly remember to clear the space just before com/ above when pasting the link in your browser. Unleash the power of intelligent automated trading with Gold Speedster , a next-generation Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who demand performa
Master Blue Gold
Metab Alghnam
Эксперты
Master Blue Gold EA Overview Master Blue Gold EA is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . The EA uses an advanced Stop-Reverse trading mechanism that continuously follows market movement with a dynamic opposite pending stop order. It is designed for traders who prefer a simple and disciplined trading system without martingale or grid strategies. Main Features • Designed for XAUUSD • Optimized for M1 timeframe • Fixed lot size • Dynamic Stop-Re
Candlestick Trend EA
Nathaniel Tanglao
Эксперты
Candlestick Trend Scalper Overview Candlestick Trend Scalper EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 built around a disciplined, trend-following methodology, specifically designed for trading XAU on M1 timeframe. It identifies high-probability entry opportunities by combining trend analysis across multiple timeframes with candlestick pattern confirmation — filtering out noise and focusing only on setups that align with the broader market direction. Suitable for all experience le
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Эксперты
roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
Tinga Tinga EA
Vicent Samwel Kiboye
Эксперты
Product Description This Expert Advisor (EA) is a fully automated trading system designed to combine scalping and trend-following strategies in one powerful solution. It analyzes market conditions in real time and automatically opens and manages trades without any manual intervention. The EA is built with advanced risk management, making it suitable for both beginners and experienced traders. It works efficiently on low-spread brokers and can be used with any broker that supports MetaTrader.
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
Эксперты
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
Kings Blade
Kittichamp Masong
Эксперты
King's Blade GT_PRO Trading Engine King's Blade GT_PRO is an automated trading system (EA) designed for hybrid profitability. It is built to maximize profits during strong trending conditions (Trend Following) while intelligently surviving and recovering from adverse market reversals (Smart Recovery). It features the safest step-by-step trailing stop system and a sleek, easy-to-read dashboard. Key Features and Advantages ️ Relay Point Staircase (Trailing Stop): Say goodbye to getting stop
Alpha Trader v4
Sabina Fik
Эксперты
AlphaTrader: Ваш Интеллектуальный Помощник в Форекс-Торговле AlphaTrader   — это передовая торговая система, которая использует автоматический анализ и торговлю для оптимизации процесса принятия решений на рынке Forex. Разработанный с использованием геометрических паттернов и современных алгоритмов, этот торговый бот способен выявлять закономерности в движении цен и предоставлять вам точные сигналы для успешной торговли.   Зачем Выбирают AlphaTrader? AlphaTrader не просто инструмент для торго
Evo Max
Joseph Saeidian
Индикаторы
Combination of years of experience!  Spartan — EVO MAX Edition : T rend, Reversal and Exhaustion Indicator Time Frame M1 only. GOLD The multi-timeframe RSI confluence  system that only fires when the market actually agrees with you. Most indicators scream "BUY!" every time a single line wiggles. "Evo Max" is built on the opposite philosophy: a signal only appears when multiple timeframes line up at once. No noise. No hero trades. Just high-conviction arrows. Why traders love it Multi-timeframe
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Powerful Multi-Strategy Forex EA – Flexible Automated Trading System for MT5 Powerful Multi-Strategy Forex EA is a fully automated Expert Advisor developed for traders who want a customizable trading system with multiple signal-generation methods, integrated risk management, and flexible trade execution controls. The EA combines two independent trading strategies that can operate separately or together, allowing users to adapt the system to different market conditions and trading styles. The sy
Adaptive Stats MT5
Thanh Nhan Nguyen
Утилиты
AdaptiveStats  is a comprehensive and visually stunning performance analysis tool for the MetaTrader 5 (MQL5) platform, featuring a professional "Fintech Dark" (JARVIS-inspired) aesthetic. It is engineered to provide traders with real-time, actionable insights into their trading performance directly on the chart interface. Key features and capabilities include: Multi-Timeframe Performance Tracking : Automatically calculates and aggregates Net Profit, Win Rate, and Total Trades for three critical
FREE
Algonix Ultra Scalper EA
Jony Islam
Эксперты
Algonix Ultra Scalper EA – Продвинутый торговый робот для золота и Forex для MT5 Algonix Ultra Scalper EA — это профессиональная автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5 . Она использует продвинутые скальпинговые алгоритмы и интеллектуальный анализ рынка , чтобы находить высоковероятные торговые возможности на быстро движущихся рынках. Этот Expert Advisor специально оптимизирован для Gold (XAUUSD) и основных Forex-пар , с упором на точные точки входа, строгий контроль
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Gold Precision Pro Xau
Diego Teixeira
Эксперты
Gold Precision Pro IMPORTANT NOTICE: DYNAMIC PRICING To maintain the algorithm's exclusivity and prevent strategy saturation in the market, the lifetime license price will be automatically adjusted (increased) every 10 sales. Secure your license now at the current price. Gold Precision Pro is an institutional-grade algorithmic trading system designed exclusively to capture high-probability movements in the Gold market (XAUUSD). Unlike 90% of the robots available on the market, this Expert
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Эксперты
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
LastStand Type13 The Pullback King
Nothpone Thamrongarchariyakul
Эксперты
The Pullback King (Type 13) The Pullback King is an expert advisor designed for traders who value systematic entry and disciplined risk management. This EA focuses on "Pullback" trading opportunities by combining trend-following indicators with price action confirmation. It is designed to be a reliable assistant for both prop firm challenges and personal account growth. Core Trading Logic The EA utilizes a multi-layered filter system to ensure high-quality entries: Trend Filtering (VIDYA): Uses
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Partial N Trail EA
Vitor Salvador
Утилиты
Hello  Partial N Trail Ea exists to make your trader life easier.  How? Well.. With this ea you can be sure that your positions are safe when you´re away or doing something else! Features: 1) -Activate/Deactivate Partial Close  -Partial Close at X Pips -% to be closed 2) - Activate/Deactivate SL to Break even  -Break even start  -Break even Profit 3) -Activate/Deactivate Trailing Stop -Trailing Start -Trailing Distance 4)  Auto place TP at x pips Auto place SL at x pips above/below last closed c
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Советник Forex Bacteria для MetaTrader 5 Forex Bacteria — это автоматический экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5. Так же как полезные бактерии симбиотически сосуществуют с нами в природе, мы стремимся гармонично и симбиотически сосуществовать с рынками. Это советник типа "подключи и работай", где вам нужно только установить предпочтения управления рисками и выбрать дни недели для торговли. За последние 12 лет он был сфокусирован и оптимизирован для трех основных валютных пар
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
Эксперты
The strategy: EA strategy is inspired from a profitable strategy of Mr Rob Hoffman (One of the best traders in the world with multiple prizes on manual trading) . 1.Entry: The EA search for IRB bars (Inventory retracement bar), and place sell pending order or buy pending order according to the trend confirmed by the calculation of a 20 EMA slope degree. We believe that most of IRB Bar are caused by huge institutions (Hedge funds …), so the idea is to take benefits from their very profitable robo
Aurum Cipher
Zhi Jie Jin
Эксперты
### Short Description Aurum Cipher is a MetaTrader 5 trend-continuation Expert Advisor designed primarily for XAUUSD on M5. It evaluates trend, volatility, and price structure after a bar has closed and trades only when its conditions are aligned. ### Trading Approach Aurum Cipher uses selective entries rather than high-frequency trading. Its internal filters evaluate moving-average structure, trend slope, volatility, candle quality, and swing location. The core signal settings are built int
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Эксперты
ZAB Grid EA - Automated Trading Tool for High Volatility Markets Product Description ZAB Grid EA is an automated trading program developed for various financial markets with price volatility. This EA is suitable for trading instruments such as gold (XAUUSD), oil (USOIL), indices like S&P500, and even stocks. It employs a price grid strategy that helps you trade with a systematic approach and effective risk management. Key Features and Benefits Detailed Pre-Trade Planning The EA calculates and
Gold Smc Liquidity Sweep
Chaibadee Dechtanankul
Эксперты
GOLD SMC Liquidity Sweep V1.08  TF H4 >>> GOLD ONLY   This EA is an automated gold trading bot that utilizes high-level   Smart Money Concepts (SMC)   on the H4 timeframe, combined with a precise Liquidity Sweep strategy. The system's logic is designed to be as sharp and aggressive as the Heaven's Reach SMC Matrix Engine series, making it highly effective at securing profits. It is ready to deploy immediately with the pre-configured Magic Number   96694983   embedded in the setup. 1. Core
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор Urgently создан для быстрого определения ситуации на рынке, отражает состояние рынка и сигнализирует о выгодных уровнях для открытия сделок. Рыночные условия меняются достаточно быстро, требуя постоянной калибровки торговых стратегий. Рекомендуется использовать совместно с любым из осцилляторов. Трендовый индикатор рынка форекс Urgently показывает направление тренда и точки входа. Он сглаживет колебания цены при формирования сигнала путем усреднения данных и сигнала только в определен
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Эксперты
TamNguyen AOS EA — торговый эксперт нового поколения с мультивалютным интеллектом для EUR-пар Я — TamNguyen AOS EA, автоматизированная торговая система, созданная для трейдеров, которые ценят стабильность, дисциплину и точность при работе с EURUSD, EURCAD и USDCAD. Я основан на сочетании индикатора Andean Oscillator, скользящих средних и продвинутого вероятностного рыночного фильтра, что позволяет мне адаптироваться к любым рыночным колебаниям — большим и малым. Я не гонюсь за рыночным шумом. Я
Sell Below Moving Average
Rodel Saludares
Эксперты
Sell Below Moving Average V1 Overview Sell Below Moving Average V1 is an automated trading Expert Advisor designed for MetaTrader 5. The EA follows a simple but effective trend-following strategy based on the relationship between market price and a Moving Average indicator. The Expert Advisor automatically opens SELL positions when market conditions meet the predefined rules and manages trades using automatic Stop Loss, Take Profit, and dynamic profit-locking technology. This EA is designed for
Gold M3 Doji Breakout H1
Manh Cuong Duong
Эксперты
Gold M3 Doji Breakout H1 Gold M3 Doji Breakout H1 is an automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to identify a fixed M3 compression structure inside a closed H1 candle and evaluate a breakout during the following H1 trading window. This product is designed for Gold symbols. Its default absolute-price distances are not intended for Forex pairs, cryptocurrencies or stock indices. Position management The EA divides the position into three stages: - Stage 1 closes at the configured first
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Другие продукты этого автора
EA Performance Hub
Joao Jara Carvalho
5 (1)
Утилиты
An indicator for MetaTrader 5 that monitors the performance of every Expert Advisor on your account in a single panel. It automatically detects magic numbers from history and open positions, reads each deal's comment and shows the real EA name next to the magic number. EA detection and identification Automatic detection: identifies all magic numbers present in closed and open trades. New EAs appear as soon as they place their first trade. Readable names: reads the comment of each entry deal and
Range Breakout Fusion
Joao Jara Carvalho
Эксперты
Live Signal An Opening Range Breakout trend-following strategy, validated on more than 6 years of historical data across three uncorrelated assets: XAUUSD, USDJPY and BTCUSD. No martingale, no grid, no averaging down. One trade per day per symbol, with a fixed stop loss from the moment of execution. Setup guide . Blog . To understand my approach to trading, risk and portfolio construction, read the article Trading Is Not About Getting Rich Overnight . How it works Range Breakout Fusion impleme
New York Breaker
Joao Jara Carvalho
Эксперты
New York Breaker — стратегия Opening Range Breakout для US100, торгующая открытие нью-йоркской сессии, оптимизированная под NAS100/US100. Без мартингейла, без сетки, без пустых обещаний. Руководство по установке . Блог . Чтобы лучше понять мой взгляд на трейдинг, управление риском и построение портфеля, прочитайте статью Трейдинг — это не про быстрое обогащение . Моя история Я начал торговать 6 лет назад. Как и многие, я думал, что самый быстрый путь к финансовой свободе — купить чудо-советника
Prop News Filter
Joao Jara Carvalho
Утилиты
Prop News Filter — это бесплатный советник, который помогает трейдерам на funded и prop firm счетах избежать нарушения правила 2-х минут новостей, применяемого большинством крупных prop firms. Использует двухэтапную модель защиты: предварительно блокирует новые сделки за 15 минут до запрещённого окна, затем закрывает всё за 2 минуты до новости. Большинство инструментов фильтрации новостей либо блокируют торговлю слишком агрессивно, убивая ваше преимущество, либо полагаются на встроенный календар
FREE
Ea Performace Monitor
Joao Jara Carvalho
Утилиты
EA Performance Monitor — индикатор для MetaTrader 5, который отображает результаты работы запущенных советников в единой таблице. Индикатор автоматически определяет magic numbers, присутствующие в истории сделок и в открытых позициях, и показывает для каждого имя советника (считанное из комментариев ордеров), символ, количество сделок, P/L и win rate. Возможности Автоматическое определение magic numbers из истории сделок и открытых позиций. Индикатор группирует операции по magic и показывает
FREE
Broker XRay
Joao Jara Carvalho
Утилиты
BROKER XRAY — Аудит качества исполнения Узнайте, что скрывает ваш брокер. Оценка от A+ до F. Большинство трейдеров никогда не знают, тихо ли их брокер истощает их преимущество: расширение спреда на ролловере, асимметричное проскальзывание, скрытые реквоты, всплески задержки во время новостей. Broker XRay предоставляет дашборд в стиле Bloomberg, который отслеживает всё это в реальном времени. Запустите на 24 часа. Узнайте правду. Что измеряется (6 взвешенных параметров) Спред   — средний, максима
Clean Trade Pro
Joao Jara Carvalho
Утилиты
Clean Trade Pro Most trade managers bury you in tabs, toggles and forty inputs you will never touch. Clean Trade Pro does the opposite. Drop it on any chart, drag three lines, and trade. Your setup is ready in under a minute. Clean Trade Pro is a focused, visual trade panel for discretionary traders who want speed and clarity , not a Swiss-army knife. Every position is built the same way: drag your Entry , Stop Loss and Take Profit lines on the chart, watch the lot size and risk calculate in rea
FREE
EA Performance Hub MT4
Joao Jara Carvalho
Утилиты
EA Performance Hub (MT4) EA Performance Hub is a passive dashboard indicator that monitors the performance of every Expert Advisor running in your MT4 terminal. It automatically detects all magic numbers, reads EA names from order comments, groups multi-strategy robots, and shows core metrics in a single clean panel. This is a read-only utility . It does not trade, does not modify orders, and does not touch your positions. It only reads your account history and open trades to display statistics.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв