Торгуйте на funded-счёте, не беспокоясь о новостных правилах.

Prop News Filter Pro — это Expert Advisor для соблюдения правил торговли на funded и prop firm счетах. Он автоматически защищает ваши сделки от строгого правила 2 минут до/после новостей, требований закрытия позиций перед выходными и праздниками, которые применяют большинство крупных prop-firm.

Разработан специально для того, как профессиональные funded-трейдеры управляют новостным риском. Использует точную двухэтапную модель защиты: предварительная блокировка новых сделок за 15 минут до запретного окна, затем закрытие всего за 2 минуты до новости. Существующие позиции получают пространство для движения. Соответствие правилам гарантировано.

★ Чем это отличается от обычных новостных фильтров

Большинство новостных фильтров либо закрывают всё слишком рано (убивая ваше преимущество), либо полагаются на нативный календарь MQL5 (который отключён на многих терминалах prop-firm). Prop News Filter Pro использует публичный feed ForexFactory как основной источник — работает на любом брокере, включая терминалы prop-firm — с автоматическим переходом на нативный MQL5 при сбое.

Ключевые возможности

★ Двухэтапная защита от новостей — Окно предварительной блокировки запрещает новые сделки, позволяя существующим позициям продолжаться. Активное окно в 2 минуты принудительно закрывает все позиции и отложенные ордера, гарантируя нулевые нарушения от срабатывания SL/TP внутри окна.

★ Основной feed ForexFactory + резерв MQL5 — Работает на любом брокере, даже на терминалах prop-firm, где нативный календарь отключён. Кэшируется локально и перекачивается каждые 4 часа.

★ Стандартный список ограниченных событий — Предзагружен событиями, которые обычно ограничивают крупные prop-firm (NFP, CPI, FOMC, решения ЦБ по ставкам, данные по занятости). Другие события high-impact, такие как ISM или PMI, корректно исключены, так что вы можете продолжать торговлю в их время.

★ Автоматическое закрытие на выходные и праздники — Автоматически определяет время сессий рынка (работает для Forex, индексов, металлов, крипты). Закрывает все позиции перед выходными и обнаруженными праздниками. Доступна ручная корректировка праздников.

★ Координация нескольких EA через GlobalVariables — Устанавливает PNF_BLOCK_USD , PNF_BLOCK_EUR и т.д., чтобы ваши другие EA могли читать эти переменные и не открывать сделки во время блокировок. Готовый код-помощник в руководстве.

★ Многоуровневая защита — Если другой EA откроет сделку в заблокированном символе несмотря на сигнал GlobalVariable, этот EA закроет её автоматически в течение 5 секунд.

★ Автоопределение всего — Валюты определяются из символа графика. GMT-смещение сервера определяется автоматически. Не требуется ручная конфигурация для типичного использования.

★ Профессиональная визуальная панель — Тёмная панель со светофорным статусом, обратным отсчётом до следующего события, текущим окном, заблокированными валютами, событиями дня и последним выполненным действием.

★ CSV-лог всех действий — Каждая блокировка, закрытие и возобновление логируется с временной меткой для аудита и проверки.

⚠ Необходимая настройка (один раз, занимает 30 секунд)

EA скачивает данные о новостях с ForexFactory. Перед первым использованием:

1. Откройте Сервис → Настройки → Советники

2. Активируйте Разрешить WebRequest для следующих URL

3. Добавьте этот URL (введите вручную, не копируйте из этого текста — пробелы ниже намеренные для соблюдения правил marketplace):

nfs . faireconomy . media

(используйте стандартный префикс https, затем удалите пробелы)

Без этого шага EA будет использовать нативный календарь MQL5.

Умные настройки по умолчанию — Drag and Drop

SETUP GUIDE





EA поставляется с настройками, выровненными с типичными правилами prop-firm. Перетащите на график — и работает:

Окно 2 минуты до / 2 минуты после

Период предварительной блокировки 15 минут

Только события высокого импакта (фильтр)

Список ограниченных событий включён (блокирует только то, что реально ограничивают prop-firm)

30 минут до закрытия выходных, предварительная блокировка 1 час

Влияет на все символы + все magic numbers (покрывает ручные сделки и другие EA)

Что этот EA — и чем он не является

Это помощник для соблюдения правил, а не торговая стратегия. Он не открывает и не модифицирует ваши сделки для прибыли — только блокирует или закрывает их, когда требуют правила новостей. Используйте параллельно с существующей ручной торговлей или другими EA.

⚠ Важное предупреждение

Этот EA — вспомогательный инструмент для предотвращения распространённых нарушений правил. Это не гарантия соответствия. Правила prop-firm меняются, календари брокеров могут быть некорректными, существуют пограничные случаи. Только вы несёте ответственность за состояние вашего счёта. Всегда тестируйте на демо в течение хотя бы одной полной недели с запланированными новостными событиями перед использованием на funded-счёте.

Совместимость

Платформа: MetaTrader 5 (build 4885 или выше)

MetaTrader 5 (build 4885 или выше) Символы: Forex, индексы (US100, NAS100, US30 и т.д.), золото/серебро, нефть, крипта

Forex, индексы (US100, NAS100, US30 и т.д.), золото/серебро, нефть, крипта Брокеры: Любой брокер с поддержкой WebRequest (все основные)

Любой брокер с поддержкой WebRequest (все основные) Тип счёта: Hedging или Netting

Hedging или Netting Языки: Inputs на английском, руководство на EN + PT-PT

Доступна FREE-версия

Бесплатная версия под названием Prop News Filter (без "Pro") доступна с базовой функцией фильтрации новостей. Попробуйте её сначала, если торгуете только на одном графике вручную. Pro-версия добавляет: закрытие на выходные/праздники, мульти-символьный режим, координацию нескольких EA, многоуровневую защиту и резервный MQL5. Большинству funded-трейдеров нужна Pro-версия.

Поддержка

Вопросы решаются через личные сообщения в MQL5. Обновления выпускаются через стандартный канал "What's New". Документация подробная — пожалуйста прочитайте руководство перед открытием тикета поддержки.