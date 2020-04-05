Gold Train EA MT5 это полностью автоматический торговый советник для XAUUSD (золото), который работает без участия пользователя и самостоятельно принимает торговые решения на основе движения цены.

Система использует модель управления позициями по состояниям рынка. Это означает, что советник постоянно анализирует ситуацию и переключается между режимами работы в зависимости от поведения цены.

В работе не используются стандартные технические индикаторы. Вместо этого применяется внутренняя логика анализа движения цены.

Основные особенности



Полностью автоматическая торговля в терминале MT5

Оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD)

Работа без технических индикаторов

Управление позициями через рыночные состояния

Адаптация к тренду и разворотам

Автоматический расчет размера сделки в зависимости от депозита

Встроенные фильтры безопасности и проверки условий торговли

Риск и исполнение сделок



Советник включает строгую систему проверки условий перед открытием сделки. Он проверяет:

доступность торгового инструмента

достаточность маржи

разрешение на торговлю в терминале

Размер позиции можно настраивать вручную или использовать автоматический расчет. Есть ограничение максимального объема сделки для контроля риска.

В системе не используются опасные методы увеличения объема сделок, такие как мартингейл, сетка или восстановление после убытков.