Gold Train
- Эксперты
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Alexey DudinИсследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
- Версия: 1.2
- Обновлено: 24 июня 2026
- Активации: 5
Gold Train EA MT5 это полностью автоматический торговый советник для XAUUSD (золото), который работает без участия пользователя и самостоятельно принимает торговые решения на основе движения цены.
Система использует модель управления позициями по состояниям рынка. Это означает, что советник постоянно анализирует ситуацию и переключается между режимами работы в зависимости от поведения цены.
В работе не используются стандартные технические индикаторы. Вместо этого применяется внутренняя логика анализа движения цены.
Основные особенности
- Полностью автоматическая торговля в терминале MT5
- Оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD)
- Работа без технических индикаторов
- Управление позициями через рыночные состояния
- Адаптация к тренду и разворотам
- Автоматический расчет размера сделки в зависимости от депозита
- Встроенные фильтры безопасности и проверки условий торговли
Риск и исполнение сделок
Советник включает строгую систему проверки условий перед открытием сделки. Он проверяет:
доступность торгового инструмента
достаточность маржи
разрешение на торговлю в терминале
Размер позиции можно настраивать вручную или использовать автоматический расчет. Есть ограничение максимального объема сделки для контроля риска.
В системе не используются опасные методы увеличения объема сделок, такие как мартингейл, сетка или восстановление после убытков.