Gold Button EA MT5

  • Эксперты
  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    Исследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
    8 комментариев
  • Версия: 1.7
  • Обновлено: 9 июня 2026
  • Активации: 5

Gold Button EA MT5 — это трендовый эксперт для XAUUSD, ориентированный на низкочастотную направленную торговлю.

Система анализирует рыночные условия и торгует по основному направлению тренда.


Торговая логика

EA определяет текущее состояние рынка и следует основному тренду.

Система рассчитана на свинг-трейдинг, а не на высокочастотную торговлю.


Логика выхода

Уровни выхода основаны на рыночной структуре и динамике цены, а не на фиксированных пунктах.

Это позволяет системе быстрее реагировать на смену тренда, сокращать убыточные сделки и удерживать позиции в сильных движениях.


Торговый стиль

Ожидаемая частота торговли — около 1 сделки каждые 1–2 дня, в зависимости от рынка.

Система ближе к марафону, чем к спринту, поэтому результат формируется постепенно.


Модель риска

Система не использует мартингейл, сетки или восстановительные стратегии.

Так как стратегия долгосрочная и трендовая, рекомендуется использовать разумный риск на сделку.

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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Trade HotKeys
Alexey Dudin
Утилиты
Trade HotKeys — это утилита для ручной торговли, позволяющая мгновенно выполнять торговые действия с помощью горячих клавиш клавиатуры. Она разработана для discretionary и скальпинг трейдеров, которым нужен быстрый контроль ордеров без использования кнопок интерфейса MetaTrader 5. Вместо кликов по кнопкам графика и навигации по меню вы выполняете торговые действия напрямую с клавиатуры. Что вы можете делать Мгновенно открывать BUY / SELL через горячие клавиши Закрывать BUY или SELL позиции отде
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Timer HUD
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Утилиты
Timer HUD — это лёгкая утилита для графика, которая отображает в реальном времени ключевую рыночную информацию прямо на чарте, объединяя таймер обратного отсчёта текущей свечи и отображение текущего спреда. Индикатор показывает оставшееся время текущей свечи на любом таймфрейме и обновляется в реальном времени без задержек. Также он отображает спред, помогая трейдерам контролировать рыночные условия во время быстрых движений цены. Основные функции: Таймер текущей свечи в реальном времени Отображ
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Gold Train
Alexey Dudin
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Gold Train EA MT5 это полностью автоматический торговый советник для XAUUSD (золото), который работает без участия пользователя и самостоятельно принимает торговые решения на основе движения цены. Система использует модель управления позициями по состояниям рынка. Это означает, что советник постоянно анализирует ситуацию и переключается между режимами работы в зависимости от поведения цены. В работе не используются стандартные технические индикаторы. Вместо этого применяется внутренняя логика а
Follow Me Signal
Alexey Dudin
Индикаторы
Follow Me Signal показывает текущее направление рынка простым и понятным способом. Он предназначен для внутридневной торговли и M1 скальпинга. Он помогает быстро понять, куда движется рынок, без сложного анализа и перегруженного графика. Что показывает: Направление рынка (вверх / вниз) Простой визуальный сигнал на графике Обновление в реальном времени на каждом тике Типы сигналов: HUD-индикатор в углу Стрелки прямо на свечах Можно использовать оба варианта или выбрать один. Основные преимущества
Gold Face
Alexey Dudin
Эксперты
Gold Face EA MT5 это система торговли на истощении движения золота XAUUSD Золото движется волнами а не прямой линией. Сильные импульсы обычно сменяются замедлением и разворотами поэтому система работает именно на этих переходах когда движение теряет силу и цена начинает возвращаться к более сбалансированным уровням. Как происходит вход в сделки Система не гонится за движением рынка Она ждёт момент когда цена сделала сильный импульс и начала терять силу Вход происходит тогда когда цена начинает
Gold Sunrise
Alexey Dudin
Эксперты
Вы когда-нибудь испытывали чувство, что самое важное движение XAUUSD за день произошло, пока вас не было у терминала? Пока вы наслаждаетесь полноценным сном, готовите утренний кофе или занимаетесь другими важными делами, Gold Sunrise непрерывно следит за рынком и реагирует, когда видит важное движение. Gold Sunrise анализирует динамику свечей и входит в рынок при появлении сильного ценового движения. Мощный бычий импульс открывает покупку. Сильный медвежий импульс открывает продажу. Стратегия сл
Gold Leap
Alexey Dudin
Эксперты
Gold Leap — автоматический торговый советник, разработанный для свинг-торговли на XAUUSD . Он самостоятельно находит торговые возможности с высокой вероятностью реализации и полностью управляет каждой сделкой — от открытия до закрытия. Принцип работы После установки на график Gold Leap непрерывно анализирует рынок, не открывая лишних сделок. Советник терпеливо ожидает появления условий, соответствующих его торговому алгоритму, и входит в рынок только при формировании подходящего сигнала. При по
Gold Sign
Alexey Dudin
Эксперты
Gold Sign EA — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная специально для XAUUSD (золото). Советник постоянно анализирует рынок, выполняет торговые операции и управляет позициями в соответствии со своей встроенной торговой логикой. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают готовое решение с нулевым ручным вмешательством. Что делает советник Отслеживает торговый символ (размещается на XAUUSD) Автоматически открывает позиции BUY и SELL Управляет открытыми сдел
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