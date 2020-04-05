Gold Button EA MT5
- Эксперты
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Alexey DudinИсследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
- Версия: 1.7
- Обновлено: 9 июня 2026
- Активации: 5
Gold Button EA MT5 — это трендовый эксперт для XAUUSD, ориентированный на низкочастотную направленную торговлю.
Система анализирует рыночные условия и торгует по основному направлению тренда.
Торговая логика
EA определяет текущее состояние рынка и следует основному тренду.
Система рассчитана на свинг-трейдинг, а не на высокочастотную торговлю.
Логика выхода
Уровни выхода основаны на рыночной структуре и динамике цены, а не на фиксированных пунктах.
Это позволяет системе быстрее реагировать на смену тренда, сокращать убыточные сделки и удерживать позиции в сильных движениях.
Торговый стиль
Ожидаемая частота торговли — около 1 сделки каждые 1–2 дня, в зависимости от рынка.
Система ближе к марафону, чем к спринту, поэтому результат формируется постепенно.
Модель риска
Система не использует мартингейл, сетки или восстановительные стратегии.
Так как стратегия долгосрочная и трендовая, рекомендуется использовать разумный риск на сделку.