Follow Me Signal

  • Индикаторы
  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    Исследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
    8 комментариев
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 2 мая 2026
  • Активации: 5

Follow Me Signal показывает текущее направление рынка простым и понятным способом. Он предназначен для внутридневной торговли и M1 скальпинга.

Он помогает быстро понять, куда движется рынок, без сложного анализа и перегруженного графика.

Что показывает:

  • Направление рынка (вверх / вниз)
  • Простой визуальный сигнал на графике
  • Обновление в реальном времени на каждом тике

Типы сигналов:

  • HUD-индикатор в углу
  • Стрелки прямо на свечах

Можно использовать оба варианта или выбрать один.

Основные преимущества:

  • Чёткое направление рынка за секунды
  • Меньше шума, больше фокуса на движении цены
  • Подходит для скальпинга и внутридневной торговли
  • Поддержка нескольких таймфреймов
  • Лёгкий и быстрый

Follow Me Signal создан для трейдеров, которым нужен простой инструмент принятия решений вместо сложных индикаторов. Он помогает следовать за рынком и избегать случайного ценового шума.

В будущих обновлениях будут добавляться улучшения на основе отзывов пользователей.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Trade HotKeys — это утилита для ручной торговли, позволяющая мгновенно выполнять торговые действия с помощью горячих клавиш клавиатуры. Она разработана для discretionary и скальпинг трейдеров, которым нужен быстрый контроль ордеров без использования кнопок интерфейса MetaTrader 5. Вместо кликов по кнопкам графика и навигации по меню вы выполняете торговые действия напрямую с клавиатуры. Что вы можете делать Мгновенно открывать BUY / SELL через горячие клавиши Закрывать BUY или SELL позиции отде
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Gold Sunrise
Alexey Dudin
Эксперты
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Alexey Dudin
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Gold Leap — автоматический торговый советник, разработанный для свинг-торговли на XAUUSD . Он самостоятельно находит торговые возможности с высокой вероятностью реализации и полностью управляет каждой сделкой — от открытия до закрытия. Принцип работы После установки на график Gold Leap непрерывно анализирует рынок, не открывая лишних сделок. Советник терпеливо ожидает появления условий, соответствующих его торговому алгоритму, и входит в рынок только при формировании подходящего сигнала. При по
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