Follow Me Signal
- Индикаторы
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Alexey DudinИсследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 2 мая 2026
- Активации: 5
Follow Me Signal показывает текущее направление рынка простым и понятным способом. Он предназначен для внутридневной торговли и M1 скальпинга.
Он помогает быстро понять, куда движется рынок, без сложного анализа и перегруженного графика.
Что показывает:
- Направление рынка (вверх / вниз)
- Простой визуальный сигнал на графике
- Обновление в реальном времени на каждом тике
Типы сигналов:
- HUD-индикатор в углу
- Стрелки прямо на свечах
Можно использовать оба варианта или выбрать один.
Основные преимущества:
- Чёткое направление рынка за секунды
- Меньше шума, больше фокуса на движении цены
- Подходит для скальпинга и внутридневной торговли
- Поддержка нескольких таймфреймов
- Лёгкий и быстрый
Follow Me Signal создан для трейдеров, которым нужен простой инструмент принятия решений вместо сложных индикаторов. Он помогает следовать за рынком и избегать случайного ценового шума.
В будущих обновлениях будут добавляться улучшения на основе отзывов пользователей.