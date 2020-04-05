Gold Face

  • Эксперты
  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    Исследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
    8 комментариев
  • Версия: 1.3
  • Обновлено: 24 июня 2026
  • Активации: 5

Gold Face EA MT5 это система торговли на истощении движения золота XAUUSD

Золото движется волнами а не прямой линией. Сильные импульсы обычно сменяются замедлением и разворотами поэтому система работает именно на этих переходах когда движение теряет силу и цена начинает возвращаться к более сбалансированным уровням.

Как происходит вход в сделки

Система не гонится за движением рынка

Она ждёт момент когда цена сделала сильный импульс и начала терять силу

Вход происходит тогда когда цена начинает возвращаться от экстремальной зоны. Система реагирует на завершённое движение а не пытается угадать куда цена пойдёт дальше

Модель риска

  • риск задаётся заранее и не меняется в зависимости от результата сделок
  • нет мартингейла
  • нет сетки
  • нет увеличения объёма после убытков
  • каждая сделка независима и работает по фиксированным правилам риска

Логика выхода и структура доходности

Сделки закрываются когда разворотное движение считается завершённым
Система не зависит от процента выигрышных сделок
Прибыль формируется за счёт того что выигрышные сделки по размеру значительно больше убыточных
Именно эта разница между средним выигрышем и средним убытком позволяет системе оставаться прибыльной даже при низком винрейте

Модель исполнения

Gold Face EA работает полностью автоматически. Он не прогнозирует рынок и не пытается предсказать направление движения
Система реагирует только на заранее заданные условия и не усредняет убыточные позиции. Ручное вмешательство не требуется

Подходит для

  • трейдеров которые хотят полностью автоматическую торговлю
  • тех кто работает с поведением золота
  • системного подхода без попыток прогнозирования
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Gold Sunrise
Alexey Dudin
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