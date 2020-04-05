Gold Face EA MT5 это система торговли на истощении движения золота XAUUSD

Золото движется волнами а не прямой линией. Сильные импульсы обычно сменяются замедлением и разворотами поэтому система работает именно на этих переходах когда движение теряет силу и цена начинает возвращаться к более сбалансированным уровням.

Как происходит вход в сделки



Система не гонится за движением рынка

Она ждёт момент когда цена сделала сильный импульс и начала терять силу

Вход происходит тогда когда цена начинает возвращаться от экстремальной зоны. Система реагирует на завершённое движение а не пытается угадать куда цена пойдёт дальше

Модель риска



риск задаётся заранее и не меняется в зависимости от результата сделок

нет мартингейла

нет сетки

нет увеличения объёма после убытков

каждая сделка независима и работает по фиксированным правилам риска

Логика выхода и структура доходности



Сделки закрываются когда разворотное движение считается завершённым

Система не зависит от процента выигрышных сделок

Прибыль формируется за счёт того что выигрышные сделки по размеру значительно больше убыточных

Именно эта разница между средним выигрышем и средним убытком позволяет системе оставаться прибыльной даже при низком винрейте

Модель исполнения



Gold Face EA работает полностью автоматически. Он не прогнозирует рынок и не пытается предсказать направление движения

Система реагирует только на заранее заданные условия и не усредняет убыточные позиции. Ручное вмешательство не требуется

Подходит для

