Gold Sunrise

  • Эксперты
  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    Исследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
    8 комментариев
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Вы когда-нибудь испытывали чувство, что самое важное движение XAUUSD за день произошло, пока вас не было у терминала?

Пока вы наслаждаетесь полноценным сном, готовите утренний кофе или занимаетесь другими важными делами, Gold Sunrise непрерывно следит за рынком и реагирует, когда видит важное движение.

Gold Sunrise анализирует динамику свечей и входит в рынок при появлении сильного ценового движения. Мощный бычий импульс открывает покупку. Сильный медвежий импульс открывает продажу.

Стратегия следует за направлением рынка по мере его развития и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям на протяжении всей торговой сессии.


Встроенная система управления позициями включает:

• Цели по прибыли на основе соотношения риск/прибыль
• Защитные выходы в соответствии со структурой рынка
• Автоматическую фильтрацию слабой рыночной активности

Каждое решение принимается по чётким и последовательным правилам, разработанным для работы со значимыми рыночными импульсами.

Gold Sunrise привносит дисциплину, скорость и последовательность в каждую торговую сессию, позволяя оставаться рядом с рыночными возможностями, где бы вы ни находились.

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Trade HotKeys — это утилита для ручной торговли, позволяющая мгновенно выполнять торговые действия с помощью горячих клавиш клавиатуры. Она разработана для discretionary и скальпинг трейдеров, которым нужен быстрый контроль ордеров без использования кнопок интерфейса MetaTrader 5. Вместо кликов по кнопкам графика и навигации по меню вы выполняете торговые действия напрямую с клавиатуры. Что вы можете делать Мгновенно открывать BUY / SELL через горячие клавиши Закрывать BUY или SELL позиции отде
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Alexey Dudin
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Gold Face EA MT5 это система торговли на истощении движения золота XAUUSD Золото движется волнами а не прямой линией. Сильные импульсы обычно сменяются замедлением и разворотами поэтому система работает именно на этих переходах когда движение теряет силу и цена начинает возвращаться к более сбалансированным уровням. Как происходит вход в сделки Система не гонится за движением рынка Она ждёт момент когда цена сделала сильный импульс и начала терять силу Вход происходит тогда когда цена начинает
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