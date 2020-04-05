Вы когда-нибудь испытывали чувство, что самое важное движение XAUUSD за день произошло, пока вас не было у терминала?

Пока вы наслаждаетесь полноценным сном, готовите утренний кофе или занимаетесь другими важными делами, Gold Sunrise непрерывно следит за рынком и реагирует, когда видит важное движение.

Gold Sunrise анализирует динамику свечей и входит в рынок при появлении сильного ценового движения. Мощный бычий импульс открывает покупку. Сильный медвежий импульс открывает продажу.

Стратегия следует за направлением рынка по мере его развития и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям на протяжении всей торговой сессии.





Встроенная система управления позициями включает:



• Цели по прибыли на основе соотношения риск/прибыль

• Защитные выходы в соответствии со структурой рынка

• Автоматическую фильтрацию слабой рыночной активности

Каждое решение принимается по чётким и последовательным правилам, разработанным для работы со значимыми рыночными импульсами.

Gold Sunrise привносит дисциплину, скорость и последовательность в каждую торговую сессию, позволяя оставаться рядом с рыночными возможностями, где бы вы ни находились.

