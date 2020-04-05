Gold Sunrise
- Эксперты
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Alexey DudinИсследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Вы когда-нибудь испытывали чувство, что самое важное движение XAUUSD за день произошло, пока вас не было у терминала?
Пока вы наслаждаетесь полноценным сном, готовите утренний кофе или занимаетесь другими важными делами, Gold Sunrise непрерывно следит за рынком и реагирует, когда видит важное движение.
Gold Sunrise анализирует динамику свечей и входит в рынок при появлении сильного ценового движения. Мощный бычий импульс открывает покупку. Сильный медвежий импульс открывает продажу.
Стратегия следует за направлением рынка по мере его развития и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям на протяжении всей торговой сессии.
Встроенная система управления позициями включает:
• Цели по прибыли на основе соотношения риск/прибыль
• Защитные выходы в соответствии со структурой рынка
• Автоматическую фильтрацию слабой рыночной активности
Каждое решение принимается по чётким и последовательным правилам, разработанным для работы со значимыми рыночными импульсами.
Gold Sunrise привносит дисциплину, скорость и последовательность в каждую торговую сессию, позволяя оставаться рядом с рыночными возможностями, где бы вы ни находились.