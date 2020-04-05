Gold Leap
- Эксперты
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Alexey DudinИсследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Gold Leap — автоматический торговый советник, разработанный для свинг-торговли на XAUUSD. Он самостоятельно находит торговые возможности с высокой вероятностью реализации и полностью управляет каждой сделкой — от открытия до закрытия.
Принцип работы
После установки на график Gold Leap непрерывно анализирует рынок, не открывая лишних сделок. Советник терпеливо ожидает появления условий, соответствующих его торговому алгоритму, и входит в рынок только при формировании подходящего сигнала.
При появлении торговой возможности Gold Leap автоматически открывает одну позицию и сразу устанавливает уровни Stop Loss и Take Profit. Каждая сделка защищена с момента открытия и не требует ручного вмешательства.
Стратегия позволяет рынку естественным образом развивать движение. Обычные коррекции и краткосрочные ценовые колебания не приводят к преждевременному закрытию позиции, что дает возможность сопровождать более продолжительные рыночные движения.
Управление позициями
Gold Leap придерживается простой и дисциплинированной торговой логики:
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одновременно может быть открыта только одна позиция;
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каждая сделка сопровождается заранее установленными Stop Loss и Take Profit;
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после закрытия позиции советник возвращается к анализу рынка и ожидает следующего торгового сигнала;
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каждая сделка полностью независима от предыдущих.
Управление рисками
Gold Leap не использует стратегии Martingale, Grid, усреднение или системы восстановления убытков.
Каждая позиция открывается исключительно на основании текущей рыночной ситуации и управляется независимо от других сделок. Такой подход делает работу советника более прозрачной, облегчает оценку результатов торговли и исключает увеличение риска за счет добавления новых позиций к убыточным сделкам.