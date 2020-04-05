Gold Leap

  • Эксперты
  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    Исследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
    8 комментариев
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Gold Leap — автоматический торговый советник, разработанный для свинг-торговли на XAUUSD. Он самостоятельно находит торговые возможности с высокой вероятностью реализации и полностью управляет каждой сделкой — от открытия до закрытия.

Принцип работы

После установки на график Gold Leap непрерывно анализирует рынок, не открывая лишних сделок. Советник терпеливо ожидает появления условий, соответствующих его торговому алгоритму, и входит в рынок только при формировании подходящего сигнала.

При появлении торговой возможности Gold Leap автоматически открывает одну позицию и сразу устанавливает уровни Stop Loss и Take Profit. Каждая сделка защищена с момента открытия и не требует ручного вмешательства.

Стратегия позволяет рынку естественным образом развивать движение. Обычные коррекции и краткосрочные ценовые колебания не приводят к преждевременному закрытию позиции, что дает возможность сопровождать более продолжительные рыночные движения.

Управление позициями

Gold Leap придерживается простой и дисциплинированной торговой логики:

  • одновременно может быть открыта только одна позиция;

  • каждая сделка сопровождается заранее установленными Stop Loss и Take Profit;

  • после закрытия позиции советник возвращается к анализу рынка и ожидает следующего торгового сигнала;

  • каждая сделка полностью независима от предыдущих.

Управление рисками

Gold Leap не использует стратегии Martingale, Grid, усреднение или системы восстановления убытков.

Каждая позиция открывается исключительно на основании текущей рыночной ситуации и управляется независимо от других сделок. Такой подход делает работу советника более прозрачной, облегчает оценку результатов торговли и исключает увеличение риска за счет добавления новых позиций к убыточным сделкам.

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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Trade HotKeys — это утилита для ручной торговли, позволяющая мгновенно выполнять торговые действия с помощью горячих клавиш клавиатуры. Она разработана для discretionary и скальпинг трейдеров, которым нужен быстрый контроль ордеров без использования кнопок интерфейса MetaTrader 5. Вместо кликов по кнопкам графика и навигации по меню вы выполняете торговые действия напрямую с клавиатуры. Что вы можете делать Мгновенно открывать BUY / SELL через горячие клавиши Закрывать BUY или SELL позиции отде
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Эксперты
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