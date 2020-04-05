Gold Leap

— автоматический торговый советник, разработанный для свинг-торговли на

XAUUSD

. Он самостоятельно находит торговые возможности с высокой вероятностью реализации и полностью управляет каждой сделкой — от открытия до закрытия.

Принцип работы

После установки на график Gold Leap непрерывно анализирует рынок, не открывая лишних сделок. Советник терпеливо ожидает появления условий, соответствующих его торговому алгоритму, и входит в рынок только при формировании подходящего сигнала.

При появлении торговой возможности Gold Leap автоматически открывает одну позицию и сразу устанавливает уровни Stop Loss и Take Profit. Каждая сделка защищена с момента открытия и не требует ручного вмешательства.

Стратегия позволяет рынку естественным образом развивать движение. Обычные коррекции и краткосрочные ценовые колебания не приводят к преждевременному закрытию позиции, что дает возможность сопровождать более продолжительные рыночные движения.

Управление позициями

Gold Leap придерживается простой и дисциплинированной торговой логики:

одновременно может быть открыта только одна позиция ;

каждая сделка сопровождается заранее установленными Stop Loss и Take Profit ;

после закрытия позиции советник возвращается к анализу рынка и ожидает следующего торгового сигнала;

каждая сделка полностью независима от предыдущих.

Управление рисками

Gold Leap не использует стратегии Martingale, Grid, усреднение или системы восстановления убытков.

Каждая позиция открывается исключительно на основании текущей рыночной ситуации и управляется независимо от других сделок. Такой подход делает работу советника более прозрачной, облегчает оценку результатов торговли и исключает увеличение риска за счет добавления новых позиций к убыточным сделкам.