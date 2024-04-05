Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли

Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик, то Equity Protect Pro – это программа, которая вам нужна.

Она проста в настройке и может закрывать все графики при достижении заданных условий, а также поддерживает отмену подписки на сигналы (что означает, что все торговые программы также прекратят работу). В этот момент новые ордера не будут создаваться, и, наконец, все ордера будут закрыты, эффективно предотвращая неожиданные потери и позволяя вам торговать спокойно.

Equity Protect Pro Demo Version for you to test

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro имеет 14 основных функций, каждая из которых работает независимо. Вы можете выбрать подходящую комбинацию функций для использования в соответствии с вашей торговой стратегией. Эти функции отключены по умолчанию и не требуют модификации, когда не используются. Когда вам нужно их использовать, просто установите "enable (function)" в значение true и заполните соответствующие параметры. Пожалуйста, рассмотрите, следует ли закрывать другие советники при выполнении защиты, в зависимости от ваших потребностей. Ниже приведены описания основных функций

Equity Lower Limit : Когда эквити счета падает ниже этого предустановленного значения, немедленно срабатывает защита. Настоятельно рекомендуется, подходит для большинства трейдеров, эффективно предотвращая значительные убытки.

Equity Upper Limit : Когда эквити счета поднимается выше этого предустановленного значения, срабатывает защита. Применимо в очень небольшом числе особых случаев.

Trailing Stop Percentage Limit : Устанавливает трейлинг-стоп на основе процента от исторического максимального эквити счета. Подходит для торговых стратегий, использующих динамический размер лота.

Trailing Stop Amount Limit : Устанавливает трейлинг-стоп на основе предустановленной суммы. Подходит для торговых стратегий, использующих фиксированный размер лота.

Loss Percentage Limit : Срабатывает защита, когда текущий процент плавающего убытка счета падает ниже этого значения. Используйте с осторожностью, пожалуйста, используйте отрицательное число для обозначения убытка.

Loss Amount Limit : Срабатывает защита, когда текущий плавающий убыток счета падает ниже этого значения. Используйте с осторожностью, пожалуйста, используйте отрицательное число для обозначения убытка.

Profit Percentage Limit : Срабатывает защита, когда текущий процент плавающей прибыли счета поднимается выше этого значения. Полезно для управления прибыльностью для трейдеров, использующих несколько стратегий.

Profit Amount Limit : Срабатывает защита, когда текущая плавающая прибыль счета поднимается выше этого значения. Также полезно для управления целями по прибыльности для трейдеров, использующих несколько стратегий.

Accumulated Profit : Срабатывает защита, когда текущая накопленная прибыль счета поднимается выше этого значения. Также полезно для управления целями по прибыльности для трейдеров, использующих несколько стратегий.

Everyday Close : Автоматически закрывает все позиции в указанное время каждый день, чтобы избежать рисков низкой ликвидности и свопов в ночное время.

Friday Close : Выполняет закрытие позиций только по пятницам, чтобы избежать рыночной неопределенности в выходные дни.

Datetime Close : Закрывает позиции в указанную дату и время, применимо перед важными событиями или праздниками.

Restore Config : Автоматически восстанавливает ранее закрытый советник (EA) в указанное время каждый день, если нет других запущенных графиков.

Remote Protect : Использование мобильного телефона для размещения любого отложенного ордера на текущем графике запускает защиту, особенно полезно при неожиданных движениях рынка, когда вы находитесь в отъезде.

Кроме того, Equity Protect Pro также имеет следующие функции:

Восстановление в один клик ранее закрытых программ с идентичными символами, таймфреймами и параметрами.

Закрытие всех графиков в один клик (закрывает другие торговые программы).

Ликвидация в один клик: немедленное закрытие всех открытых ордеров.

Поддержка использования на виртуальных серверах MQL.

Оповещения: поддержка оповещений на мобильный телефон и по электронной почте для отслеживания состояния счета.

Отмена торговых сигналов: при выполнении защиты вы можете отменить подписку на торговые сигналы и остановить всю автоматическую торговлю.

Инструкции по тестированию:

Во время тестирования программа автоматически разместит ордер на покупку одного лота по текущему символу. Пользователи могут многократно корректировать начальный капитал и параметры на основе результатов тестирования, чтобы понять эффект работы программы.

Важные напоминания:

Некоторые клиенты спрашивают: "Я уже установил предел потерь, могу ли я не устанавливать нижний предел капитала?" Ответ – не рекомендуется. Предположим, клиент устанавливает предел процентных потерь в -10%, но у его других торговых советников также есть стоп-лоссы, каждый стоп-лосс составляет -5%. Эти стоп-лоссы не запускают условия защиты предела потерь, но после многократных стоп-лоссов потери счета значительно превысят -10%. В этом случае, если вы также установите нижний предел капитала, этого не произойдет.

Эта программа может закрывать только торговые программы, работающие на текущем терминале, и не может закрывать программы, работающие на других терминалах с той же учетной записью. Для достижения желаемого эффекта запустите все торговые программы на одном терминале.

«enable (function)» - главный переключатель группы функций. Если «enable (function)» не установлен в значение true, то связанная конфигурация «закрыть другие графики» не будет выполнена, даже если она включена.

Полезные советы:



Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529 Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527 Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530









