RS Trade Copier

5

Профессиональное решение для копирования сделок между терминалами.

RS Trade Copier — это надёжная и гибкая система копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4. Программа подходит как опытным трейдерам и сигнал-сервисам, так и частным инвесторам. Позволяет передавать сигналы от одного или нескольких источников к одному или нескольким приёмникам с высокой точностью и минимальными задержками. Поддерживает как простую автоматическую настройку, так и расширенное ручное конфигурирование. Не вмешивается в ордера, открытые вручную или другими советниками. Вся работа происходит локально в MT4, без сторонних серверов.

Разработка ведётся с 2008 года, программа прошла многолетнюю отладку и используется в реальной торговле.

Основные особенности

  • Два режима: Источник и Приёмник.

  • Автоматическое обнаружение активных источников.

  • Гибкие правила копирования для каждого символа.

  • Полная поддержка частичного закрытия позиций.

  • Реверс: возможность инверсии сделок.

  • Автокоррекция символов: автоматическая адаптация к разным брокерам.

  • Минимальная задержка: исполнение сделок за доли секунды.

  • Поддержка мульти-терминальных конфигураций.

Примеры использования

  • Копирование на несколько счетов
    Один источник и неограниченное количество приёмников.

  • Агрегирование сигналов
    Несколько источников и один приёмник.

Кому идеально подходит RS Trade Copier?

  • Трейдерам, управляющим средствами клиентов.

  • Сигнальным сервисам и арбитражным системам.

  • Инвесторам, использующим несколько терминалов.

  • Алготрейдерам, клонирующим сделки на несколько счетов.


Инструкция по настройке RS Trade Copier

Отзывы 2
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

