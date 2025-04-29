Профессиональное решение для копирования сделок между терминалами.

RS Trade Copier — это надёжная и гибкая система копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4. Программа подходит как опытным трейдерам и сигнал-сервисам, так и частным инвесторам. Позволяет передавать сигналы от одного или нескольких источников к одному или нескольким приёмникам с высокой точностью и минимальными задержками. Поддерживает как простую автоматическую настройку, так и расширенное ручное конфигурирование. Не вмешивается в ордера, открытые вручную или другими советниками. Вся работа происходит локально в MT4, без сторонних серверов.

Разработка ведётся с 2008 года, программа прошла многолетнюю отладку и используется в реальной торговле.

Основные особенности

Два режима: Источник и Приёмник .

Автоматическое обнаружение активных источников.

Гибкие правила копирования для каждого символа.

Полная поддержка частичного закрытия позиций .

Реверс : возможность инверсии сделок.

Автокоррекция символов : автоматическая адаптация к разным брокерам.

Минимальная задержка : исполнение сделок за доли секунды.

Поддержка мульти-терминальных конфигураций.

Примеры использования

Копирование на несколько счетов

Один источник и неограниченное количество приёмников.

Агрегирование сигналов

Несколько источников и один приёмник.

Кому идеально подходит RS Trade Copier?

Трейдерам, управляющим средствами клиентов.

Сигнальным сервисам и арбитражным системам.

Инвесторам, использующим несколько терминалов.

Алготрейдерам, клонирующим сделки на несколько счетов.



Инструкция по настройке RS Trade Copier





