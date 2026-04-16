Telegram to MT4 MultiChannel Copier

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Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд.

Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5.

Руководство по настройке и загрузке приложения: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

Как это работает

Приложение для Windows подключается к Telegram, используя ваши собственные учетные данные API — не бот. Это означает, что оно может читать любой канал, группу или тему, на которую вы подписаны, включая приватные и VIP-каналы. При обнаружении сигнала оно анализирует его и отправляет советнику. Советник определяет название символа согласно вашему брокеру, рассчитывает размер лота на основе ваших настроек риска и открывает сделку.

Весь процесс автоматический. Вам не нужно находиться перед компьютером.

  1. Откройте приложение и войдите в Telegram (только в первый раз).
  2. Выберите, какие каналы или темы вы хотите слушать.
  3. Нажмите Start. Советник сделает всё остальное.

Поддерживаемые форматы сигналов

Встроенный анализатор сигналов распознает широкий спектр форматов, используемых реальными провайдерами Telegram, без необходимости настройки. Он определяет ключевые слова как на английском, так и на испанском языке, а также обрабатывает сообщения с большим количеством декоративных эмодзи, жирным текстом Unicode и смешанными языками.

Корректно читает как американскую, так и европейскую числовую нотацию, и автоматически распознает наиболее распространенные индексы.

Анализатор также обрабатывает сообщения об обновлениях, отправленные в ответ на исходный сигнал: перенос в безубыток, закрытие позиции или изменение SL и TP. Когда канал редактирует сигнал для добавления или изменения значений, советник применяет обновление к правильной позиции.

Встроенные умные фильтры:

  • Сводки результатов: сообщения о производительности и балансе канала автоматически игнорируются, чтобы не путать их с новыми сигналами.
  • Информационные сообщения: оповещения о достижении целей идентифицируются как статус и никогда не обрабатываются как изменения цены по открытым позициям.
  • Явный безубыток: если канал редактирует сигнал так, что SL равен цене входа, советник интерпретирует это как инструкцию перенести стоп в безубыток.
  • Поддержка OCR: каналы, отправляющие сигналы в виде изображений, также поддерживаются. Требуется установить Tesseract OCR (бесплатно, внешний).

Умное определение символов

Советник включает таблицу псевдонимов, охватывающую форекс, металлы, индексы, нефть и криптовалюту, и автоматически определяет суффиксы брокера. Обычные варианты каждого инструмента разрешаются без какой-либо настройки.

Для нестандартных случаев приложение включает диалог Custom Symbol Matches, где вы можете сопоставить любой термин с точным именем символа, которое использует ваш брокер.

Управление риском

Доступны четыре режима риска:

  • Фиксированный лот — всегда торгует одним и тем же размером лота.
  • Процент от баланса — рискует фиксированным процентом на сделку. Требует SL в сигнале.
  • Фиксированная сумма — рискует фиксированной суммой на сделку. Требует SL в сигнале.
  • Из сигнала — использует размер лота, отправленный провайдером, напрямую.

Если сигнал не имеет SL, а вы используете процентный или денежный режим, советник применяет настраиваемый резервный лот, чтобы сделка не была пропущена.

Исполнение ордеров

Рыночные vs отложенные ордера. Советник автоматически решает, открыть рыночный или отложенный ордер, в зависимости от расстояния между ценой сигнала и текущим рынком. Порог настраивается в пунктах.

Множественные тейк-профиты. Когда сигнал включает несколько уровней TP, вы можете открыть одну позицию на каждый TP или использовать только первый. Также можно ограничить, сколько TP используется.

Множественные входы. Когда сигнал приносит несколько цен входа, вы можете использовать только одну или открыть независимый ордер на каждую цену.

SL и TP по умолчанию. Если сигнал не включает Stop Loss, советник применяет его на настраиваемом расстоянии от цены входа. То же самое для Take Profit.

Правила отклонения. Вы можете игнорировать сигналы без цены входа или без Stop Loss. Полезно для правил prop firm.

Переопределение SL и TP

Иногда SL и TP канала не соответствуют вашему риск-плану. Custom SL и Custom TP позволяют полностью переопределить то, что отправляет канал, и всегда использовать свое фиксированное расстояние в пунктах от цены входа.

Каждое переопределение независимо — вы можете принудительно использовать свой SL, сохраняя TP канала, или наоборот.

Это отличается от SL и TP по умолчанию, которые действуют только как резерв, когда сигнал их не содержит. Custom SL/TP переопределяет всегда.

Управление сделками

Три независимые функции, которые вы можете включить отдельно или комбинировать, чтобы управлять открытыми позициями, не ожидая ручных обновлений от канала.

Частичное закрытие + безубыток. Автоматически закрывает процент позиции, когда она достигает прибыли в пунктах, затем переносит Stop Loss оставшейся части в безубыток.

Автономный безубыток. Перемещает Stop Loss к цене входа, когда сделка достигает настраиваемой прибыли, не закрывая никакой части позиции.

Trailing stop. Динамический Stop Loss, который следует за ценой на фиксированном расстоянии по мере движения сделки в вашу пользу. Активируется после настраиваемого порога и сохраняет настраиваемое разделение. Два опциональных поведения: отменить связанные отложенные ордера от того же канала при срабатывании трейлинга, или удалить TP из позиции, чтобы позволить движению продолжаться, пока держится трейл.

Фильтры

Точный контроль над тем, какие сигналы исполняет советник:

  • Разрешенные символы — торговать только конкретными инструментами.
  • Заблокированные символы — игнорировать конкретные инструменты.
  • Разрешенные каналы — торговать только сигналами из конкретных каналов.
  • Заблокированные каналы — игнорировать сигналы из конкретных каналов.

Фильтры символов поддерживают псевдонимы. Фильтры каналов используют частичное совпадение и также работают с отдельными темами из каналов типа форума.

Эти фильтры особенно полезны, когда вы запускаете несколько экземпляров советника на разных терминалах, каждый обрабатывает свой набор каналов или инструментов.

Пользовательские ключевые слова. Из приложения вы можете добавить свои ключевые слова для каждого действия — полезно для провайдеров, использующих необычные фразы или другие языки.

Поддержка нескольких терминалов

Приложение для Windows обнаруживает все установки MT4 и MT5 на вашем компьютере и позволяет выбрать, какие терминалы получают сигналы. Вы можете использовать общий режим по умолчанию или направлять сигналы на конкретный терминал — поддерживается любая комбинация MT4 и MT5.

В сочетании с фильтрами каналов и символов советника это позволяет запускать независимые стратегии на разных счетах.

Лицензия покрывает 5 активаций терминалов MT4/MT5 на покупку.

Панель производительности

Визуальная панель, отображаемая прямо на вашем графике, показывает статистику в реальном времени для каждого источника сигналов: количество сделок, процент выигрышей, чистый результат и общее количество пунктов. Панель обновляется автоматически по мере открытия и закрытия сделок.

Интерактивные кнопки периода позволяют переключать окно анализа одним щелчком.

Когда вы слушаете канал типа форума, каждая тема появляется как своя строка.

Управление обновлениями и закрытиями

Когда канал отправляет обновление о предыдущем сигнале, советник применяет его к правильной позиции автоматически. Если обновление отправлено как ответ на исходное сообщение Telegram, соответствие точное. Если нет, советник ищет правильную позицию, сравнивая символ и цены.

Управляются как открытые позиции, так и отложенные ордера: команда закрытия закроет рыночные позиции и удалит отложенные из того же сигнала.

Надежные подписки. Если администратор канала переименовывает канал в Telegram, ваша подписка сохраняется автоматически. Каналы, ставшие недоступными, очищаются при обновлении.

Support Bundle

Кнопка одного клика в приложении упаковывает лог, текущую конфигурацию и недавние логи советника в один ZIP-файл, готовый для прикрепления к сообщению в поддержку. Конфиденциальные данные удаляются или маскируются до создания файла.

Требования

  • Windows 10 или новее (также работает на любом VPS Windows)
  • Терминал MetaTrader 4 с включенной автоторговлей
  • Личный аккаунт Telegram (не бот)
  • Учетные данные API Telegram с my.telegram.org — бесплатно, получаются за 2 минуты

Что вы получаете

  • Советник — устанавливается автоматически с MQL5 Market в ваш терминал.
  • Приложение Windows (.exe) — не требует установки. Руководство по настройке и ссылка для скачивания: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

Приложение Windows обязательно — это компонент, который подключается к Telegram и передает сигналы советнику.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать его с любым каналом Telegram? Да. Приложение использует ваш личный аккаунт Telegram, поэтому может читать любой канал, на который вы подписаны, включая приватные и VIP-каналы. Токен бота не требуется.

Поддерживает ли он каналы типа форума с несколькими темами? Да. Каждая тема появляется отдельно в приложении и отслеживается отдельно в Панели производительности.

Работает ли с каналами, отправляющими изображения? Да. Включите OCR во вкладке Setup. Требуется установить Tesseract OCR (бесплатно, внешний).

Могу ли я слушать несколько каналов одновременно? Да. Вы можете добавлять и удалять каналы без остановки прослушивания. Каждый сигнал помечается каналом или темой источника.

Что если мой брокер использует другое имя символа? Советник разрешает это автоматически в большинстве случаев. Для нестандартных случаев используйте диалог Custom Symbol Matches для сопоставления термина с точным символом вашего брокера.

Что делать, если мне нужна помощь в решении проблемы? Используйте кнопку Support Bundle в приложении для создания ZIP с логами и конфигурацией, и прикрепите его к сообщению через мой профиль MQL5.

Сколько счетов я могу использовать с одной лицензией? 5 различных активаций терминалов MT4/MT5 на покупку в MQL5 Market.

Безопасен ли мой аккаунт Telegram? Да. Приложение использует официальный API Telegram через ваши собственные учетные данные. Не передает данные третьим лицам. Ваша сессия хранится локально на вашем компьютере.

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Отзывы 4
pikachu879
39
pikachu879 2026.07.12 05:39 
 

This is a great utility, exactly what I have been looking for. It works perfect and is easy to set up. And the support from Sergio is excellent.

Modesta Margarita Drullard Barett
136
Modesta Margarita Drullard Barett 2026.05.06 12:48 
 

I bought it this morning and after a few minutes it was already running smoothly!!! I had a few problems but because I needed to put Default (all MT4/MT5) INSTEAD OF A SPECIFIC ONE (that didnt match so...) the software is smooth and light...love it!!! dunno if you can open the image but it's the panel in mt4. very cute tho!!! thanks sergio!!!!! LINK TO IMAGE: blob:https://web.telegram.org/ab89b4a8-dcd5-4d7d-9bea-b446511f9387

Have a problem with BE... it is triggered before tp1 and even if i put 110 pips with a 100 pips tp sometimes it put the trades in BE. I have to put it manually.

I would love it to enter the trades even is the signal is just SELL or BUY but it doesnt

Berwyn Riveral
1603
Berwyn Riveral 2026.05.01 15:24 
 

Have issues with keeping the settings after a VPS restart in the previous version but a quick message to the developer and he resolved the issue straightaway on the next version. So far it has been working as expected. It hasn't missed any trade yet.

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5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Утилиты
TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
Утилиты
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
Утилиты
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Утилиты
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Утилиты
Если нужен советник по сигналах   любого стрелочного индикатора   - эта утилита однозначно вам поможет.  Вы сможете, с помощью этой утилиты сформировать неограниченное количество советников по ВАШИХ сигналах , с вашим набором настроек, с вашим копирайтом и полным исходным кодом . Вы сможете неограниченно использовать полученные советники, в том числе размещать на Маркете и других ресурсах.  Бесплатная простая версия скрипта для генерации,  которая поможет вам понять принцип работы - вот Что дела
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Утилиты
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Auto Trade Driver
Vu Trung Kien
4.6 (15)
Утилиты
Auto Trade Driver - мощный автоматический инструмент (работает как советник), который поможет вам управлять рисками и контролировать ордера для максимизации прибыли с правилами мультизащиты и трейлинг-стопа. Этот инструмент будет очень полезен как для скальперов, так и трейдеров, торгующих по тренду. Он не только вычисляет точный торговый риск, но также защищает и увеличивает прибыль в реальном времени. Работая с этим инструментом, единственное, что вам нужно сделать, это открывать сделки в соот
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Hidden Manager предназначена для управления ордерами прямо на графике. Особенности: Уровни тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп скрыты Для каждого ордера на графике есть отдельная линия Перетащите необходимую линию, чтобы изменить уровни тейк-профит/стоп-лосс Функция автоматического перетаскивания уровня стоп-лосс в безубыток, когда достигнут йровень тейк-профит 1 Возможность выбора типа тейк-профита/стоп-лосса (в пунктах или по цене) Возможность выбора типа трейлинг-стопа (в пунк
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Risk Calculator поможет вам легко рассчитать размер ваших трейдов, стоп-лоссов или риска прямо на графике. Особенности продукта: Параметры для расчета: Risk (риск), Stop Loss (стоп-лосс) или Lot Size (размер лота) Панель показывает, допустимо ли использовать данный размер лота при текущем значении свободной маржи на счете Кнопка для свертывания/развертывания панели Возможность перетащить панель в любое место на графике Применение Выберите параметр для расчета. Расчет будет основан на
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.29 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Утилиты
News Trader Pro - это уникальный робот, который позволяет торговать по новостям. Он загружает все новости с нескольких популярных сайтов Forex. Вы можете выбрать любую новость и заранее задать стратегию торговли. News Trader Pro начнет торговать в соответствии с выбранной стратегией автоматически, как только выйдет новость. Выход новости дает возможность заработать, поскольку изменения в цене в этот момент могут быть значительными. С появлением данного инструмента торговать по новостям стало про
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Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 9). Панель работает в двух режимах: 1. Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения 2. Watcher mode: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения В это
The VIZUALIZER
Charles Harper
Утилиты
THE [VIZUALIZER] — это скрипт для MetaTrader (MT4), разработанный для визуализации истории счета. Он читает историю счета и рисует позиции на графике в виде прямоугольников, отображая время и цену открытия и время и цену закрытия. В общем-то, он был разработан для анализа торговой истории, наблюдения за уровнем риска определенных позиций, что позволило бы вам проанализировать торговую стратегию по истории счета. Работает со стандартными CSV-файлами MS Excel Одновременно отображает только одну ва
NickZ Tool
Nicolas Zouein
Утилиты
Продукт экономит время, которое вы тратите на открытие/закрытие сделок, установку отложенных ордеров и изменение многочисленных уровней стоп-лосса и тейк-профита (TP/SL) в пипсах или по значению цены. Если вам нужно быстро установить несколько отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop) на определенном расстоянии друг от друга, этот скрипт избавит вас от рутинных действий! Перетащите скрипт на график. Он будет работать только с ордерами, установленными на данном символе. Параметры скрипта: Close O
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Sergio Marquez Uroz
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Фильтр:
pikachu879
39
pikachu879 2026.07.12 05:39 
 

This is a great utility, exactly what I have been looking for. It works perfect and is easy to set up. And the support from Sergio is excellent.

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.07.12 10:42
Thank you very much!
Modesta Margarita Drullard Barett
136
Modesta Margarita Drullard Barett 2026.05.06 12:48 
 

I bought it this morning and after a few minutes it was already running smoothly!!! I had a few problems but because I needed to put Default (all MT4/MT5) INSTEAD OF A SPECIFIC ONE (that didnt match so...) the software is smooth and light...love it!!! dunno if you can open the image but it's the panel in mt4. very cute tho!!! thanks sergio!!!!! LINK TO IMAGE: blob:https://web.telegram.org/ab89b4a8-dcd5-4d7d-9bea-b446511f9387

Have a problem with BE... it is triggered before tp1 and even if i put 110 pips with a 100 pips tp sometimes it put the trades in BE. I have to put it manually.

I would love it to enter the trades even is the signal is just SELL or BUY but it doesnt

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.05.06 14:54
Thank you very much! If you have any problems, please send me a private message and I'll try to help you out. P.S. The image isn't showing up.
Berwyn Riveral
1603
Berwyn Riveral 2026.05.01 15:24 
 

Have issues with keeping the settings after a VPS restart in the previous version but a quick message to the developer and he resolved the issue straightaway on the next version. So far it has been working as expected. It hasn't missed any trade yet.

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.05.06 14:52
Thank you very much!
mmswe
461
mmswe 2026.04.30 00:42 
 

I have tested few days and working very well! Copied trade to MT4 almost immediately from multiple TG Signals. Support from Sergio is also amazing. Just get this App to copy your trades easily. This is really a great App guys believe me!

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.05.06 14:52
Thank you very much!
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