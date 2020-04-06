ONR Correlation Master
- Эксперты
- Onur Erkan Yildiz
- Версия: 5.0
- Обновлено: 9 декабря 2025
- Активации: 5
💎 ONR CORRELATION MASTER PRO | СТАТИСТИЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
🚀 ХВАТИТ ИГРАТЬ В КАЗИНО. ТОРГУЙТЕ КАК ХЕДЖ-ФОНД.
Устали гадать направление рынка? ONR Correlation Master Pro — это профессиональная система Парного Трейдинга (Pairs Trading). Мы не угадываем направление цены, мы торгуем математическую корреляцию между активами.
📊 СТРАТЕГИЯ: РЫНОЧНО-НЕЙТРАЛЬНАЯ (MARKET NEUTRAL)
Анализ: Робот отслеживает пару активов (например, EURUSD и GBPUSD).
Расхождение (Gap): Когда цены расходятся (эффект резинки), робот входит в сделку.
Хеджирование: Мы ПОКУПАЕМ слабый актив и ПРОДАЕМ сильный одновременно.
Прибыль: Когда цены сходятся (Mean Reversion), мы закрываем обе позиции с прибылью.
⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
🛡️ 100% Авто-Хедж: Ваш депозит защищен от обвалов рынка.
🔫 Снайперская Логика: НЕТ МАРТИНГЕЙЛА. НЕТ СЕТОК. Только точные входы.
💻 Pro Панель (V1.4): Информативная панель с данными о прибыли и RSI Gap.
🏆 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ (M15 / Баланс $1000)
|ГРУППА
|СИМВОЛ A / B
|GAP (RSI)
|ЛОТ ($1k)
|ЦЕЛЬ ($)
|Мажоры
|EURUSD / GBPUSD
|15 - 20
|0.04
|$5.0
|Океания
|AUDUSD / NZDUSD
|12 - 16
|0.05
|$4.0
|Иена
|EURJPY / GBPJPY
|20 - 28
|0.03
|$7.0
|Франкофон
|USDCHF / USDCAD
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|Евро Кросс
|EURAUD / EURNZD
|15 - 22
|0.04
|$7.0
|Тихоокеан.
|AUDCAD / NZDCAD
|12 - 18
|0.04
|$5.0
|Иена Кросс
|AUDJPY / NZDJPY
|20 - 28
|0.03
|$6.0
|Франк Кросс
|AUDCHF / NZDCHF
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|Канада
|GBPCAD / EURCAD
|18 - 25
|0.03
|$6.0
|Фунт Линия
|GBPAUD / GBPNZD
|18 - 25
|0.03
|$7.0
|Фунт Франк
|GBPCHF / EURCHF
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|Франк/Иена
|CHFJPY / CADJPY
|22 - 30
|0.02
|$6.0
|Металлы
|XAUUSD / XAGUSD
|25 - 40
|0.01
|$8.0
|Евро Метал.
|XAUEUR / XAUUSD
|30 - 45
|0.01
|$8.0
⚠️ ВАЖНО: Используйте уникальный Magic Number для каждого графика!