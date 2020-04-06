ONR Correlation Master

💎 ONR CORRELATION MASTER PRO | СТАТИСТИЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

🚀 ХВАТИТ ИГРАТЬ В КАЗИНО. ТОРГУЙТЕ КАК ХЕДЖ-ФОНД.

Устали гадать направление рынка? ONR Correlation Master Pro — это профессиональная система Парного Трейдинга (Pairs Trading). Мы не угадываем направление цены, мы торгуем математическую корреляцию между активами.

📊 СТРАТЕГИЯ: РЫНОЧНО-НЕЙТРАЛЬНАЯ (MARKET NEUTRAL)

  1. Анализ: Робот отслеживает пару активов (например, EURUSD и GBPUSD).

  2. Расхождение (Gap): Когда цены расходятся (эффект резинки), робот входит в сделку.

  3. Хеджирование: Мы ПОКУПАЕМ слабый актив и ПРОДАЕМ сильный одновременно.

  4. Прибыль: Когда цены сходятся (Mean Reversion), мы закрываем обе позиции с прибылью.

⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • 🛡️ 100% Авто-Хедж: Ваш депозит защищен от обвалов рынка.

  • 🔫 Снайперская Логика: НЕТ МАРТИНГЕЙЛА. НЕТ СЕТОК. Только точные входы.

  • 💻 Pro Панель (V1.4): Информативная панель с данными о прибыли и RSI Gap.

🏆 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ (M15 / Баланс $1000)

ГРУППА СИМВОЛ A / B GAP (RSI) ЛОТ ($1k) ЦЕЛЬ ($)
Мажоры EURUSD / GBPUSD 15 - 20 0.04 $5.0
Океания AUDUSD / NZDUSD 12 - 16 0.05 $4.0
Иена EURJPY / GBPJPY 20 - 28 0.03 $7.0
Франкофон USDCHF / USDCAD 15 - 22 0.03 $5.0
Евро Кросс EURAUD / EURNZD 15 - 22 0.04 $7.0
Тихоокеан. AUDCAD / NZDCAD 12 - 18 0.04 $5.0
Иена Кросс AUDJPY / NZDJPY 20 - 28 0.03 $6.0
Франк Кросс AUDCHF / NZDCHF 15 - 22 0.03 $5.0
Канада GBPCAD / EURCAD 18 - 25 0.03 $6.0
Фунт Линия GBPAUD / GBPNZD 18 - 25 0.03 $7.0
Фунт Франк GBPCHF / EURCHF 15 - 22 0.03 $5.0
Франк/Иена CHFJPY / CADJPY 22 - 30 0.02 $6.0
Металлы XAUUSD / XAGUSD 25 - 40 0.01 $8.0
Евро Метал. XAUEUR / XAUUSD 30 - 45 0.01 $8.0

⚠️ ВАЖНО: Используйте уникальный Magic Number для каждого графика!


