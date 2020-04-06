KiPollatorGeminiTank

KiPollator Gemini Tank 2.0 — Ваш Депозит под Надежной Броней

Подзаголовок: Гибридный торговый комплекс: Непробиваемая Сетка + Трендовый Снайпер (Инвестор).

Описание:

KiPollator Gemini Tank 2.0 — это результат эволюции сеточных советников. Мы отказались от идеи "быстрого разгона" в пользу неубиваемости и стабильного роста. Этот робот создан для того, чтобы проходить через рыночные штормы (кризисы 2020–2022-2024 годов), когда другие системы теряют депозит.

В основе системы лежит гибридная архитектура, разделяющая торговлю на два независимых потока, которые страхуют друг друга.

🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Гибридная Стратегия (Танк + Инвестор)

🛡️ Танк (Сетка): Работает "в поле", собирает локальную прибыль и держит оборону. Его задача — обеспечивать стабильный прирост баланса и маржу.

🎯 Инвестор (Снайпер): Отдельный алгоритм, работающий строго по тренду на H4. Он совершает редкие, но меткие входы, забирая движения в 3000-5000 пунктов. Прибыль Инвестора считается отдельно и не перекрывается сеткой.

2. Технология "Overlap" (Откусывание убытков) Робот не копит просадку вечно. Он использует прибыль от свежих ордеров, чтобы частями закрывать самые старые убыточные позиции. Это позволяет депозиту "дышать" и выходить из просадки без отката цены к безубытку.

3. Интерактивное Управление (Кнопки на графике) Вы больше не просто наблюдатель. Прямо на графике доступны кнопки управления:

CLOSE INVESTOR: Зафиксировать прибыль Инвестора вручную (например, перед новостями).

STOP TANK / STOP INVESTOR: Поставить на паузу отдельные модули.

При нажатии робот активирует Cooldown (Охлаждение) и не входит в рынок повторно в течение часа, защищая от "пулеметных" входов.

4. Защита от ошибок (Hard Lock H4) Алгоритм жестко привязан к таймфрейму H4 внутри кода. Даже если вы случайно переключите график на М1, робот продолжит рассчитывать сигналы по надежному 4-часовому тренду.

5. Продвинутая система безопасности

Auto_Lock_K: Умное хеджирование объемов.

Hard StopLoss: Аварийный стоп-лосс на случай форс-мажора.

Smart Exit: Выход по сигналам индикатора GEM COMBO V3.

📈 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Инструменты: XAUUSD (Золото), Валютные пары (EURUSD, GBPUSD).

Таймфрейм: H4 (Оптимизирован для H4).

Депозит: От $400 (или $10 на центовом счете).

Кредитное плечо: 1:100 и выше.

KiPollator Gemini Tank 2.0 — Это не грааль. Это профессиональный инструмент для инвестора, который ценит спокойный сон и стабильный рост капитала.