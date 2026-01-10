ATR Stops MTF — это индикатор тренда, основанный на ATR (Average True Range), который предоставляет динамические уровни стопа, помогая трейдерам определять преобладающее направление рынка и возможные точки разворота тренда.

Индикатор поддерживает режим Multitimeframe (MTF), включает фильтр скользящей средней и оснащён кнопкой ON/OFF непосредственно на графике для быстрого визуального управления.

🔹 Основные характеристики

✅ Динамические стопы на основе ATR

✅ Чёткое определение текущего тренда

✅ Поддержка Multitimeframe (MTF)

✅ Настраиваемый фильтр скользящей средней

✅ Отображение в виде линий, точек, канала и свечей

✅ Кнопка ON/OFF на графике для отображения или скрытия индикатора

✅ Опциональные оповещения о смене тренда

✅ Полностью бесплатный

🔹 Как работает индикатор

ATR Stops MTF рассчитывает динамические уровни выше или ниже цены на основе рыночной волатильности.

Пока цена остаётся выше или ниже этих уровней, текущий тренд сохраняется.

При пробое уровня стопа индикатор сигнализирует о возможной смене тренда.

Режим MTF позволяет отображать тренды старших таймфреймов на графиках младших таймфреймов, помогая трейдерам согласовывать входы с общим рыночным контекстом.

🔹 Рекомендуется для

Начинающих и опытных трейдеров

Анализа тренда

Помощи в установке stop loss, trailing stop и управлении позицией

Ручной торговли или использования совместно с Expert Advisors (EA)

🔹 Важное примечание

Этот индикатор не является автоматической торговой системой и не гарантирует прибыль.

Всегда используйте правильное управление рисками.