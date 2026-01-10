HyperGal Alpha mt5

HyperGal Alpha는 Hyper Martingale 전략을 기술적이고 체계적으로 관리하기 위해 설계된 전문 자동매매 시스템입니다.

이 시스템은 이동평균선을 기반으로 한 추세 필터링을 사용하여 무작위 거래를 줄이고, 시장의 주요 추세 방향으로만 거래를 수행합니다.

구조화되고 점진적인 그리드 메커니즘을 적용하여, 추세 내에서 발생하는 자연스러운 가격 조정을 활용하도록 설계되었습니다.

각 거래 단계는 명확한 규칙에 따라 실행되며, 최대 레벨 수가 제한되어 과도한 노출과 변동성을 방지합니다.

HyperGal Alpha는 개별 포지션이 아닌 전체 포지션 바스켓 단위로 수익을 관리하고 청산합니다.

모든 거래 결정은 캔들 마감 시점에 실행되어 시스템의 일관성과 안정성을 높입니다.

또한 시장 상황 변화 시 이미 확보한 수익을 보호하기 위한 바스켓 수익 잠금 기능이 포함되어 있습니다.

MetaTrader 5 환경에 최적화되어 실제 체결 조건과 스프레드 변화를 고려하여 개발되었습니다.

명확한 규칙과 리스크 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다.