HyperGal Alpha mt5

HyperGal Alpha 是一款专业的自动化交易系统，专门用于以技术化和受控的方式管理 Hyper Martingale 策略。

该系统通过移动平均线进行趋势过滤，从而减少随机交易行为，仅在市场主要趋势方向上执行交易。

系统采用结构化、渐进式的网格交易机制，旨在在趋势环境中利用价格的自然回撤，而不是依赖激进或无序的加仓方式。

每一层交易均基于清晰的逻辑规则执行，并严格限制最大交易层数，以有效控制风险暴露和回撤波动。

HyperGal Alpha 以篮子级别的整体盈利目标作为主要平仓逻辑，而不是分别管理单笔订单，从而提高整体交易稳定性。

所有交易决策均在K线收盘时执行，这种方式可以有效避免噪音波动，提高系统一致性和可重复性。

系统还内置篮子利润锁定机制，在市场条件发生变化时帮助保护已实现的收益。

HyperGal Alpha 专为 MetaTrader 5 平台开发，充分考虑了真实市场执行条件、点差变化以及经纪商环境。

该系统适合寻求规则清晰、风险结构明确、执行稳定的交易者。