HyperGal Alpha mt5
- Experts
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Version: 1.8
- Activations: 5
HyperGal Alpha est un système de trading automatisé professionnel conçu pour gérer les stratégies Hyper Martingale de manière contrôlée.
Il utilise un filtrage de tendance par moyennes mobiles afin de réduire le trading aléatoire.
Il applique une grille progressive structurée dans le sens de la tendance.
La multiplication des lots est strictement limitée.
La clôture des profits se fait au niveau du panier.
Toutes les décisions sont prises à la clôture de la bougie.
Développé spécifiquement pour la plateforme MetaTrader 5.