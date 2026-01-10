HyperGal Alpha は、Hyper Martingale 戦略を技術的かつ制御された方法で管理するために設計されたプロフェッショナルな自動売買システムです。

本システムは移動平均線によるトレンドフィルターを採用し、無作為な取引を減らし、市場の主要なトレンド方向のみで取引を行います。

段階的かつ構造化されたグリッド取引メカニズムを採用しており、トレンド内で発生する自然な価格の押し戻しを活用することを目的としています。

ロットの増加は、事前に定義された最大レベル数によって厳密に制限されており、過度なリスクやドローダウンの拡大を防ぎます。

HyperGal Alpha は個別の注文管理ではなく、注文バスケット全体の利益確定を基本ロジックとしています。

すべての取引判断はローソク足の確定時に実行され、ティックベースのシステムよりも高い安定性を提供します。

また、相場環境の変化に応じて利益を保護するためのバスケット利益ロック機能を搭載しています。

MetaTrader 5 専用に開発され、実際の約定環境やスプレッド挙動を考慮しています。

明確なルールとリスク管理を重視するトレーダーに適したシステムです。