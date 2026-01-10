HyperGal Alpha mt5
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versão: 1.8
- Ativações: 5
HyperGal Alpha é um sistema profissional de negociação automatizada desenvolvido para gerenciar estratégias Hyper Martingale de forma técnica e controlada.
O sistema utiliza filtragem de tendência baseada em médias móveis para reduzir negociações aleatórias e operar apenas na direção do mercado.
Aplica um mecanismo de grid estruturado e gradual para aproveitar retrações naturais de preço dentro da tendência.
A multiplicação de lotes é limitada por um número máximo de níveis definido, reduzindo exposição e drawdown.
O fechamento de lucro é feito em nível de cesta, não por operações individuais.
Todas as decisões são executadas no fechamento do candle.
Desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 5.