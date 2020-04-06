Titanium Flux

Titanium Flux EA

Titanium Flux — это автоматическая торговая система, основанная на уровнях поддержки и сопротивления в сочетании с логикой подтверждения импульса. Советник использует структурированный контроль рисков, адаптивное управление позициями и внутренние механизмы защиты, предназначенные для prop firm счетов.

Советник анализирует структуру рынка с использованием уровней старших таймфреймов и открывает сделки по подтвержденным сигналам на таймфрейме H1. Сделки выполняются только при совпадении рыночных условий, волатильности и технических фильтров.

Логика стратегии

  • Ключевые уровни HIGH/LOW (поддержка и сопротивление) определяются на старших таймфреймах
  • Взаимодействие цены с этими уровнями формирует зоны подготовки входа
  • Подтверждение сигнала выполняется на H1 по закрытию свечи, импульсу и размеру тела
  • Дополнительные технические фильтры снижают количество ложных входов
  • Советник автоматически определяет пробои, развороты и продолжение тренда

Управление риском и лотом

  • Автоматический расчет лота на основе процента риска
  • Возможность торговли с фиксированным лотом
  • Предустановленные режимы риска:
    • Conservative
    • Balanced
    • Aggressive
    • Maximum
    • Prop Firm Step 1 / Step 2
    • Manual (custom risk)

Расчет риска выполняется с учетом фактической дистанции Stop Loss и торговых условий брокера.

Управление Stop Loss и позициями

  • Фиксированные или адаптивные Stop Loss и Take Profit
  • Break Even — перенос Stop Loss после достижения заданной прибыли
  • Trailing Stop, автоматически следующий за ценой
  • Полная проверка stop-level и технических ограничений брокера
  • Возможность группового закрытия позиций

Фильтры и подтверждение сигналов

  • Фильтрация зон перекупленности и перепроданности по RSI
  • Отсев сигналов по pin-bar и структуре свечей
  • Проверка импульса и волатильности на основе ATR
  • Мульти-таймфреймовое подтверждение

Эти фильтры предназначены для повышения качества сигналов и стабильности исполнения.

Ограничения ордеров

  • Максимальное количество ордеров на один сигнал строго ограничено

Защита счета и prop firm

  • Ограничение максимального дневного убытка
  • Контроль общей просадки счета
  • Автоматическая остановка торговли при достижении цели прибыли
  • При нарушении лимитов все позиции закрываются, а советник ставится на паузу

Данный модуль разработан специально для prop firm challenge и evaluation счетов.

Технические характеристики

Платформа MetaTrader 5
Тип торговли Полностью автоматическая
Таймфрейм H1 (с мульти-таймфреймовым подтверждением)
Инструмент Только XAUUSD
Таймфрейм сигнала H1 (может быть изменен в настройках)
Минимальный депозит 500 USD
Рекомендуемый депозит 1000 USD
Тип счета Hedging и netting

Важные примечания

  • Советник предназначен только для автоматической торговли
  • Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счете
  • Результаты зависят от условий брокера, спреда и качества исполнения
  • Рекомендуется использовать советник на одном графике
