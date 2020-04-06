Titanium Flux EA

Titanium Flux — это автоматическая торговая система, основанная на уровнях поддержки и сопротивления в сочетании с логикой подтверждения импульса. Советник использует структурированный контроль рисков, адаптивное управление позициями и внутренние механизмы защиты, предназначенные для prop firm счетов.

Советник анализирует структуру рынка с использованием уровней старших таймфреймов и открывает сделки по подтвержденным сигналам на таймфрейме H1. Сделки выполняются только при совпадении рыночных условий, волатильности и технических фильтров.

Логика стратегии

Ключевые уровни HIGH/LOW (поддержка и сопротивление) определяются на старших таймфреймах

Взаимодействие цены с этими уровнями формирует зоны подготовки входа

Подтверждение сигнала выполняется на H1 по закрытию свечи, импульсу и размеру тела

Дополнительные технические фильтры снижают количество ложных входов

Советник автоматически определяет пробои, развороты и продолжение тренда

Управление риском и лотом

Автоматический расчет лота на основе процента риска

Возможность торговли с фиксированным лотом

Предустановленные режимы риска: Conservative Balanced Aggressive Maximum Prop Firm Step 1 / Step 2 Manual (custom risk)



Расчет риска выполняется с учетом фактической дистанции Stop Loss и торговых условий брокера.

Управление Stop Loss и позициями

Фиксированные или адаптивные Stop Loss и Take Profit

Break Even — перенос Stop Loss после достижения заданной прибыли

Trailing Stop, автоматически следующий за ценой

Полная проверка stop-level и технических ограничений брокера

Возможность группового закрытия позиций

Фильтры и подтверждение сигналов

Фильтрация зон перекупленности и перепроданности по RSI

Отсев сигналов по pin-bar и структуре свечей

Проверка импульса и волатильности на основе ATR

Мульти-таймфреймовое подтверждение

Эти фильтры предназначены для повышения качества сигналов и стабильности исполнения.

Ограничения ордеров

Максимальное количество ордеров на один сигнал строго ограничено

Защита счета и prop firm

Ограничение максимального дневного убытка

Контроль общей просадки счета

Автоматическая остановка торговли при достижении цели прибыли

При нарушении лимитов все позиции закрываются, а советник ставится на паузу

Данный модуль разработан специально для prop firm challenge и evaluation счетов.

Технические характеристики

Платформа MetaTrader 5 Тип торговли Полностью автоматическая Таймфрейм H1 (с мульти-таймфреймовым подтверждением) Инструмент Только XAUUSD Таймфрейм сигнала H1 (может быть изменен в настройках) Минимальный депозит 500 USD Рекомендуемый депозит 1000 USD Тип счета Hedging и netting

Важные примечания