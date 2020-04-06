Titanium Flux
- Эксперты
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Версия: 1.2
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 15
Titanium Flux EA
Titanium Flux — это автоматическая торговая система, основанная на уровнях поддержки и сопротивления в сочетании с логикой подтверждения импульса. Советник использует структурированный контроль рисков, адаптивное управление позициями и внутренние механизмы защиты, предназначенные для prop firm счетов.
Советник анализирует структуру рынка с использованием уровней старших таймфреймов и открывает сделки по подтвержденным сигналам на таймфрейме H1. Сделки выполняются только при совпадении рыночных условий, волатильности и технических фильтров.
Логика стратегии
- Ключевые уровни HIGH/LOW (поддержка и сопротивление) определяются на старших таймфреймах
- Взаимодействие цены с этими уровнями формирует зоны подготовки входа
- Подтверждение сигнала выполняется на H1 по закрытию свечи, импульсу и размеру тела
- Дополнительные технические фильтры снижают количество ложных входов
- Советник автоматически определяет пробои, развороты и продолжение тренда
Управление риском и лотом
- Автоматический расчет лота на основе процента риска
- Возможность торговли с фиксированным лотом
- Предустановленные режимы риска:
- Conservative
- Balanced
- Aggressive
- Maximum
- Prop Firm Step 1 / Step 2
- Manual (custom risk)
Расчет риска выполняется с учетом фактической дистанции Stop Loss и торговых условий брокера.
Управление Stop Loss и позициями
- Фиксированные или адаптивные Stop Loss и Take Profit
- Break Even — перенос Stop Loss после достижения заданной прибыли
- Trailing Stop, автоматически следующий за ценой
- Полная проверка stop-level и технических ограничений брокера
- Возможность группового закрытия позиций
Фильтры и подтверждение сигналов
- Фильтрация зон перекупленности и перепроданности по RSI
- Отсев сигналов по pin-bar и структуре свечей
- Проверка импульса и волатильности на основе ATR
- Мульти-таймфреймовое подтверждение
Эти фильтры предназначены для повышения качества сигналов и стабильности исполнения.
Ограничения ордеров
- Максимальное количество ордеров на один сигнал строго ограничено
Защита счета и prop firm
- Ограничение максимального дневного убытка
- Контроль общей просадки счета
- Автоматическая остановка торговли при достижении цели прибыли
- При нарушении лимитов все позиции закрываются, а советник ставится на паузу
Данный модуль разработан специально для prop firm challenge и evaluation счетов.
Технические характеристики
|Платформа
|MetaTrader 5
|Тип торговли
|Полностью автоматическая
|Таймфрейм
|H1 (с мульти-таймфреймовым подтверждением)
|Инструмент
|Только XAUUSD
|Таймфрейм сигнала
|H1 (может быть изменен в настройках)
|Минимальный депозит
|500 USD
|Рекомендуемый депозит
|1000 USD
|Тип счета
|Hedging и netting
Важные примечания
- Советник предназначен только для автоматической торговли
- Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счете
- Результаты зависят от условий брокера, спреда и качества исполнения
- Рекомендуется использовать советник на одном графике