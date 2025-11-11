TickStorm Scalper PRO

4.25
TickStorm Scalper EA Высокоточная скальпирующая система для M1, M5, M15

Важная информация

Тип стратегии Структурный скальпинг с многоуровневыми фильтрами (без сетки / без мартингейла / без усреднения / без HFT)
Уровень риска Контролируется пользователем (SL/TP, дневные лимиты, сессионные фильтры)
Совместимость с проп-фирмами Подходит для фирм с жёсткими ограничениями по рискам
Требования к брокеру Любой брокер MT5 (рекомендуются низкие спреды)
Сложность настройки Подходит для начинающих (все параметры открыты)

Обзор продукта

TickStorm Scalper EA — это контролируемая и прозрачная скальпирующая система, основанная на многоуровневом подтверждении, мульти-таймфрейм фильтрации и чётких правилах управления рисками. Алгоритм не использует сетку, мартингейл, усреднение или высокочастотные методы, что обеспечивает стабильную работу даже в условиях повышенной волатильности.

Подходящие инструменты и таймфреймы

Основная оптимизация: XAUUSD

  • Мажоры: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD
  • Кроссы EUR: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD
  • Кроссы GBP: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD
  • AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
  • JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY

Рекомендуемые таймфреймы: M1 и M5

Подход к стратегии и рискам

Советник оценивает точки входа на основе структуры свечей, поведения индикаторов и краткосрочных коррекционных движений. Каждая сделка сопровождается SL/TP, доступны безубыток, трейлинг и дневная защита. Стратегия направлена на быструю обработку сигналов, дисциплину и прозрачность логики.

Ключевые особенности

  • Многоуровневая система подтверждений
  • Фильтры MACD, OsMA, RSI, ADX, Heikin Ashi
  • Логика входа на основе структуры свечей
  • Полный мульти-таймфрейм анализ
  • Скальпинг с управлением рисками (SL/TP, BE, трейлинг)
  • Дневные лимиты по прибыли и просадке
  • Сессионные фильтры, одна позиция на символ
  • Нет скрытых или заблокированных параметров

Логика торговли и внутренние защиты

  • Без сетки
  • Без мартингейла
  • Без усреднения
  • Без HFT
  • SL/TP для каждой сделки
  • Опциональный безубыток и трейлинг-стоп
  • Дневная защита по прибыли и убытку
  • Торговля по сессиям
  • Одна позиция на символ

Технические параметры

MACD Histogram (XAUUSD) 0.20 – 0.30
MACD Histogram (Majors) 0.00005 – 0.0005
Рекомендуемая торговая сессия 10:00 – 20:00
Минимальный депозит $100 (рекомендуется $500–$1000)
Тип счёта Standard или ECN

Исключения

Советник не использует сетку, мартингейл, усреднение, арбитраж, тик-скальпинг, ультра-HFT или любые методы, запрещённые брокерами и проп-фирмами.

Тестирование и рекомендации по использованию

Советник поставляется с оптимизированными настройками по умолчанию. Все параметры можно адаптировать под личный риск-профиль и предпочтительный стиль торговли. Для достижения наилучших результатов рекомендуется протестировать разные таймфреймы и инструменты, выбирая оптимальную конфигурацию.

Официальная поддержка

Официальная коммуникация осуществляется только через профиль MQL5:

Поддержка и обсуждения
Документация и сет-файлы

Заключение

Покупайте продукт только на официальной странице MQL5 Market. Нелицензионные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.

TickStorm Scalper EA — Скорость · Точность · Контроль

Отзывы 4
blaxo
34
blaxo 2025.11.24 11:51 
 

Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!

RBFX
801
RBFX 2025.11.19 19:36 
 

Solid scalper with a portfolio approach. Setup is straightforward; risk/protection options (daily limits, BE/TS, spread filter) are easy to configure. Execution has been clean so far. Author support is fast and helpful.

Fabian
31
Fabian 2025.11.12 09:52 
 

Very good performance on my backtests and real account, pretty much leaved default values, just toggled on auto lot size and allow new nignal if open trade. works smoothly! Very very good support for author.

Фильтр:
Trung John
1335
Trung John 2025.11.25 11:55 
 

More losses than wins

Sarvarbek Abduvoxobov
2244
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.25 12:01
Thank you for your feedback.
You know, this is the nature of the market — anything can happen. In trading, the goal is not to get rich quickly, but to stay patient and work toward consistent, stable long-term results. Wins and losses are both part of the process, and what truly matters is the overall PnL, not individual trades. This is the most professional approach, and experienced traders understand this very well. I’m sorry to hear that the EA didn’t match your expectations, but I will always remain available to support you 24/7.
Please feel free to message me anytime — I’m here to help.
blaxo
34
blaxo 2025.11.24 11:51 
 

Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!

Sarvarbek Abduvoxobov
2244
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.24 12:09
Thank you so much for your kind words! I’m really glad I could help. If you ever need anything else, feel free to reach out anytime!
RBFX
801
RBFX 2025.11.19 19:36 
 

Solid scalper with a portfolio approach. Setup is straightforward; risk/protection options (daily limits, BE/TS, spread filter) are easy to configure. Execution has been clean so far. Author support is fast and helpful.

Sarvarbek Abduvoxobov
2244
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.20 05:45
Thank you for your great feedback!
Fabian
31
Fabian 2025.11.12 09:52 
 

Very good performance on my backtests and real account, pretty much leaved default values, just toggled on auto lot size and allow new nignal if open trade. works smoothly! Very very good support for author.

Sarvarbek Abduvoxobov
2244
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.16 20:19
Thank you for your great feedback! Happy trading!
Ответ на отзыв