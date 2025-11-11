TickStorm Scalper PRO

Важная информация

Тип стратегии Структурный скальпинг с многоуровневыми фильтрами (без сетки / без мартингейла / без усреднения / без HFT) Уровень риска Контролируется пользователем (SL/TP, дневные лимиты, сессионные фильтры) Совместимость с проп-фирмами Подходит для фирм с жёсткими ограничениями по рискам Требования к брокеру Любой брокер MT5 (рекомендуются низкие спреды) Сложность настройки Подходит для начинающих (все параметры открыты)

Обзор продукта

TickStorm Scalper EA Высокоточная скальпирующая система для M1, M5, M15

TickStorm Scalper EA — это контролируемая и прозрачная скальпирующая система, основанная на многоуровневом подтверждении, мульти-таймфрейм фильтрации и чётких правилах управления рисками. Алгоритм не использует сетку, мартингейл, усреднение или высокочастотные методы, что обеспечивает стабильную работу даже в условиях повышенной волатильности.

Подходящие инструменты и таймфреймы

Основная оптимизация: XAUUSD

Мажоры: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

Кроссы EUR: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD

Кроссы GBP: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD

AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD

JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY

Рекомендуемые таймфреймы: M1 и M5

Подход к стратегии и рискам

Советник оценивает точки входа на основе структуры свечей, поведения индикаторов и краткосрочных коррекционных движений. Каждая сделка сопровождается SL/TP, доступны безубыток, трейлинг и дневная защита. Стратегия направлена на быструю обработку сигналов, дисциплину и прозрачность логики.

Ключевые особенности

Многоуровневая система подтверждений

Фильтры MACD, OsMA, RSI, ADX, Heikin Ashi

Логика входа на основе структуры свечей

Полный мульти-таймфрейм анализ

Скальпинг с управлением рисками (SL/TP, BE, трейлинг)

Дневные лимиты по прибыли и просадке

Сессионные фильтры, одна позиция на символ

Нет скрытых или заблокированных параметров

Логика торговли и внутренние защиты

Без сетки

Без мартингейла

Без усреднения

Без HFT

SL/TP для каждой сделки

Опциональный безубыток и трейлинг-стоп

Дневная защита по прибыли и убытку

Торговля по сессиям

Одна позиция на символ

Технические параметры

MACD Histogram (XAUUSD) 0.20 – 0.30 MACD Histogram (Majors) 0.00005 – 0.0005 Рекомендуемая торговая сессия 10:00 – 20:00 Минимальный депозит $100 (рекомендуется $500–$1000) Тип счёта Standard или ECN

Исключения

Советник не использует сетку, мартингейл, усреднение, арбитраж, тик-скальпинг, ультра-HFT или любые методы, запрещённые брокерами и проп-фирмами.

Тестирование и рекомендации по использованию

Советник поставляется с оптимизированными настройками по умолчанию. Все параметры можно адаптировать под личный риск-профиль и предпочтительный стиль торговли. Для достижения наилучших результатов рекомендуется протестировать разные таймфреймы и инструменты, выбирая оптимальную конфигурацию.

Официальная поддержка

Официальная коммуникация осуществляется только через профиль MQL5:

Поддержка и обсуждения

Документация и сет-файлы

Заключение

Покупайте продукт только на официальной странице MQL5 Market. Нелицензионные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.

TickStorm Scalper EA — Скорость · Точность · Контроль