TickStorm Scalper PRO
- Эксперты
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Версия: 2.1
- Обновлено: 13 ноября 2025
- Активации: 20
Важная информация
|Тип стратегии
|Структурный скальпинг с многоуровневыми фильтрами (без сетки / без мартингейла / без усреднения / без HFT)
|Уровень риска
|Контролируется пользователем (SL/TP, дневные лимиты, сессионные фильтры)
|Совместимость с проп-фирмами
|Подходит для фирм с жёсткими ограничениями по рискам
|Требования к брокеру
|Любой брокер MT5 (рекомендуются низкие спреды)
|Сложность настройки
|Подходит для начинающих (все параметры открыты)
Обзор продукта
TickStorm Scalper EA — это контролируемая и прозрачная скальпирующая система, основанная на многоуровневом подтверждении, мульти-таймфрейм фильтрации и чётких правилах управления рисками. Алгоритм не использует сетку, мартингейл, усреднение или высокочастотные методы, что обеспечивает стабильную работу даже в условиях повышенной волатильности.
Подходящие инструменты и таймфреймы
Основная оптимизация: XAUUSD
- Мажоры: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD
- Кроссы EUR: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD
- Кроссы GBP: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD
- AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
- JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY
Рекомендуемые таймфреймы: M1 и M5
Подход к стратегии и рискам
Советник оценивает точки входа на основе структуры свечей, поведения индикаторов и краткосрочных коррекционных движений. Каждая сделка сопровождается SL/TP, доступны безубыток, трейлинг и дневная защита. Стратегия направлена на быструю обработку сигналов, дисциплину и прозрачность логики.
Ключевые особенности
- Многоуровневая система подтверждений
- Фильтры MACD, OsMA, RSI, ADX, Heikin Ashi
- Логика входа на основе структуры свечей
- Полный мульти-таймфрейм анализ
- Скальпинг с управлением рисками (SL/TP, BE, трейлинг)
- Дневные лимиты по прибыли и просадке
- Сессионные фильтры, одна позиция на символ
- Нет скрытых или заблокированных параметров
Логика торговли и внутренние защиты
- Без сетки
- Без мартингейла
- Без усреднения
- Без HFT
- SL/TP для каждой сделки
- Опциональный безубыток и трейлинг-стоп
- Дневная защита по прибыли и убытку
- Торговля по сессиям
- Одна позиция на символ
Технические параметры
|MACD Histogram (XAUUSD)
|0.20 – 0.30
|MACD Histogram (Majors)
|0.00005 – 0.0005
|Рекомендуемая торговая сессия
|10:00 – 20:00
|Минимальный депозит
|$100 (рекомендуется $500–$1000)
|Тип счёта
|Standard или ECN
Исключения
Советник не использует сетку, мартингейл, усреднение, арбитраж, тик-скальпинг, ультра-HFT или любые методы, запрещённые брокерами и проп-фирмами.
Тестирование и рекомендации по использованию
Советник поставляется с оптимизированными настройками по умолчанию. Все параметры можно адаптировать под личный риск-профиль и предпочтительный стиль торговли. Для достижения наилучших результатов рекомендуется протестировать разные таймфреймы и инструменты, выбирая оптимальную конфигурацию.
Официальная поддержка
Официальная коммуникация осуществляется только через профиль MQL5:
Поддержка и обсуждения
Документация и сет-файлы
Заключение
Покупайте продукт только на официальной странице MQL5 Market. Нелицензионные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.
Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!