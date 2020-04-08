Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro — это не перерисовывающийся, не задним числом рисующий индикатор, разработанный для выявления сигналов разворота тренда и дивергенции с высокой вероятностью в любых рыночных условиях. Идеально подходит для трейдеров, ищущих точные точки входа с профессиональным анализом!





Присоединяйтесь к каналу, чтобы быть в курсе эксклюзивной информации и обновлений: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor





Этот профессиональный индикатор объединяет две мощные торговые стратегии в одном инструменте, предоставляя вам четкие визуальные сигналы и комплексный анализ рынка через интегрированную информационную панель.





Этот индикатор будет обновляться еженедельно, добавляя новые стратегии и улучшая существующие.



Как это работает? Очень просто:

Красные стрелки указывают на сигналы продажи .

. Синие стрелки указывают на сигналы покупки.





Две мощные стратегии в одном индикаторе

Стратегия 1: Разворот тренда

Эта стратегия выявляет потенциальные развороты тренда с использованием индикатора Williams Percent Range (WPR) и продвинутого распознавания паттернов. Она определяет моменты изменения рыночного импульса, сигнализируя об оптимальных точках входа для контртрендовых сделок или продолжения тренда после откатов.





Стратегия 2: Стратегия дивергенции

Эта стратегия обнаруживает классические паттерны дивергенции между движением цены и индикатором MACD с использованием линейного регрессионного анализа. Сигналы дивергенции часто предшествуют значительным движениям цены, что делает эту стратегию идеальной для раннего выявления крупных изменений тренда.





Профессиональная информационная панель

Индикатор включает комплексную информационную панель, отображающую:

Текущую используемую стратегию

Символ и таймфрейм

Расчет спреда в реальном времени

Анализ тренда рынка (Бычий/Медвежий) на основе RSI

Тип последнего сигнала (Покупка/Продажа)

Текущее время





Продвинутая система оповещений

Никогда не пропускайте торговую возможность с интегрированной системой оповещений:

Звуковые оповещения для немедленного уведомления

Email-оповещения с подробной информацией о сигнале

Push-уведомления на ваше мобильное устройство

Настраиваемая частота оповещений

Все оповещения синхронизированы с генерацией сигналов и срабатывают только при закрытии бара с действительным сигналом, предотвращая ложные уведомления.





Перерисовывается ли он или рисует задним числом?

Один из самых важных вопросов об индикаторах со стрелками — перерисовываются ли они или рисуют задним числом. В случае с Trend Strategy Pro ответ ясен:





Этот индикатор НЕ перерисовывается

Это означает, что сигналы не исчезают и не меняют позицию после отображения на графике. Каждая стрелка основана на полностью закрытых свечах, поэтому она не пересчитывается и не удаляется.

Он не использует текущую свечу (i == 0) для генерации сигналов

Он использует только закрытые данные (i >= 1)

Как только стрелка нарисована, она остается там навсегда





Он также НЕ рисует задним числом

Рисование задним числом — это когда индикатор "подделывает прошлое", показывая исторические сигналы, которые никогда не появлялись в реальном времени.

Trend Strategy Pro обрабатывает всю историю последовательно и НЕ добавляет поддельные прошлые сигналы.

Прошлые сигналы реальны, данные в фактический момент

Стрелки не вставляются ретроспективно

То, что вы видите в истории, отражает то, что действительно произошло бы в реальной сделке





Как это проверить?

Используйте визуальный тестер стратегий MT5 Перемещайтесь по свечам и проверьте, что: Стрелки появляются только при закрытии свечи

Они никогда не исчезают и не перемещаются

и не перемещаются Старые сигналы не появляются при рисовании нового





Заключение





Техническое требование Статус Перерисовывает ли он сигналы? Нет Рисует ли он задним числом? Нет Использует ли он будущие данные? Нет Основан на закрытых свечах? Да Идеален для реальной торговли? Абсолютно





Trend Strategy Pro построен с прозрачностью и точностью. То, что вы видите, — это то, что вы действительно получаете, без сюрпризов.





Рекомендуемые настройки

Trend Strategy Pro можно использовать на ВСЕХ таймфреймах, но оптимальная производительность обычно достигается на:

M15, M30, H1 для свинг-трейдинга и следования тренду

для свинг-трейдинга и следования тренду H4, D1 для позиционной торговли и выявления основных трендов





Ключевые особенности

Две профессиональные торговые стратегии в одном индикаторе

Неперерисовывающиеся и не рисующие задним числом сигналы

Комплексная информационная панель с данными рынка в реальном времени

Синхронизированная система оповещений (звук, email, push-уведомления)

Продвинутые параметры скрыты по умолчанию для простоты

Настраиваемая частота сигналов (Низкая/Средняя/Высокая)

Регулировка уровня риска для стратегии разворота тренда

Настраиваемые параметры MACD и линейной регрессии для стратегии дивергенции





Будь вы новичок, ищущий четкие сигналы, или опытный трейдер, ищущий инструменты профессионального анализа, Trend Strategy Pro обеспечивает точность и надежность, необходимые для успешной торговли.