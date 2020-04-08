Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro — это не перерисовывающийся, не задним числом рисующий индикатор, разработанный для выявления сигналов разворота тренда и дивергенции с высокой вероятностью в любых рыночных условиях. Идеально подходит для трейдеров, ищущих точные точки входа с профессиональным анализом!


Присоединяйтесь к каналу, чтобы быть в курсе эксклюзивной информации и обновлений: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Этот профессиональный индикатор объединяет две мощные торговые стратегии в одном инструменте, предоставляя вам четкие визуальные сигналы и комплексный анализ рынка через интегрированную информационную панель.

Этот индикатор будет обновляться еженедельно, добавляя новые стратегии и улучшая существующие.


Как это работает? Очень просто:

  • Красные стрелки указывают на сигналы продажи.
  • Синие стрелки указывают на сигналы покупки.


Две мощные стратегии в одном индикаторе

Стратегия 1: Разворот тренда

Эта стратегия выявляет потенциальные развороты тренда с использованием индикатора Williams Percent Range (WPR) и продвинутого распознавания паттернов. Она определяет моменты изменения рыночного импульса, сигнализируя об оптимальных точках входа для контртрендовых сделок или продолжения тренда после откатов.


Стратегия 2: Стратегия дивергенции

Эта стратегия обнаруживает классические паттерны дивергенции между движением цены и индикатором MACD с использованием линейного регрессионного анализа. Сигналы дивергенции часто предшествуют значительным движениям цены, что делает эту стратегию идеальной для раннего выявления крупных изменений тренда.


Профессиональная информационная панель

Индикатор включает комплексную информационную панель, отображающую:

  • Текущую используемую стратегию
  • Символ и таймфрейм
  • Расчет спреда в реальном времени
  • Анализ тренда рынка (Бычий/Медвежий) на основе RSI
  • Тип последнего сигнала (Покупка/Продажа)
  • Текущее время


Продвинутая система оповещений

Никогда не пропускайте торговую возможность с интегрированной системой оповещений:

  • Звуковые оповещения для немедленного уведомления
  • Email-оповещения с подробной информацией о сигнале
  • Push-уведомления на ваше мобильное устройство
  • Настраиваемая частота оповещений

Все оповещения синхронизированы с генерацией сигналов и срабатывают только при закрытии бара с действительным сигналом, предотвращая ложные уведомления.


Перерисовывается ли он или рисует задним числом?

Один из самых важных вопросов об индикаторах со стрелками — перерисовываются ли они или рисуют задним числом. В случае с Trend Strategy Pro ответ ясен:


Этот индикатор НЕ перерисовывается

Это означает, что сигналы не исчезают и не меняют позицию после отображения на графике. Каждая стрелка основана на полностью закрытых свечах, поэтому она не пересчитывается и не удаляется.

  • Он не использует текущую свечу (i == 0) для генерации сигналов
  • Он использует только закрытые данные (i >= 1)
  • Как только стрелка нарисована, она остается там навсегда


Он также НЕ рисует задним числом

Рисование задним числом — это когда индикатор "подделывает прошлое", показывая исторические сигналы, которые никогда не появлялись в реальном времени.

Trend Strategy Pro обрабатывает всю историю последовательно и НЕ добавляет поддельные прошлые сигналы.

  • Прошлые сигналы реальны, данные в фактический момент
  • Стрелки не вставляются ретроспективно
  • То, что вы видите в истории, отражает то, что действительно произошло бы в реальной сделке


Как это проверить?

  1. Используйте визуальный тестер стратегий MT5
  2. Перемещайтесь по свечам и проверьте, что:
    • Стрелки появляются только при закрытии свечи
    • Они никогда не исчезают и не перемещаются
    • Старые сигналы не появляются при рисовании нового


Заключение


Техническое требование Статус
Перерисовывает ли он сигналы? Нет
Рисует ли он задним числом? Нет
Использует ли он будущие данные? Нет
Основан на закрытых свечах? Да
Идеален для реальной торговли? Абсолютно


Trend Strategy Pro построен с прозрачностью и точностью. То, что вы видите, — это то, что вы действительно получаете, без сюрпризов.


Рекомендуемые настройки

Trend Strategy Pro можно использовать на ВСЕХ таймфреймах, но оптимальная производительность обычно достигается на:

  • M15, M30, H1 для свинг-трейдинга и следования тренду
  • H4, D1 для позиционной торговли и выявления основных трендов


Ключевые особенности

  • Две профессиональные торговые стратегии в одном индикаторе
  • Неперерисовывающиеся и не рисующие задним числом сигналы
  • Комплексная информационная панель с данными рынка в реальном времени
  • Синхронизированная система оповещений (звук, email, push-уведомления)
  • Продвинутые параметры скрыты по умолчанию для простоты
  • Настраиваемая частота сигналов (Низкая/Средняя/Высокая)
  • Регулировка уровня риска для стратегии разворота тренда
  • Настраиваемые параметры MACD и линейной регрессии для стратегии дивергенции


Будь вы новичок, ищущий четкие сигналы, или опытный трейдер, ищущий инструменты профессионального анализа, Trend Strategy Pro обеспечивает точность и надежность, необходимые для успешной торговли.

Рекомендуем также
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Индикаторы
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Индикаторы
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5   UNLOCK THE SECRET OF INSTITUTIONAL TRADING WITHOUT THE HEDGE FUND BUDGET What If I Told You There's a Way to Spot Reversals BEFORE They Happen? Professional traders know: Pin bars at key levels are where fortunes are made. The institutions use them. The smart money follows them. And now, YOU can trade them with surgical precision. ---SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •········································
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Индикаторы
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
Golden Limit
Renato Fridschtein
Индикаторы
There are no limits! Golden Limit is the ultimate indicator to get clear and easy readings of price movements on charts. It projects support and resistance ranges, calculated by statistical models involving Price Action and the Fibonacci sequence, revealing in advance the behavior of prices and the best places to trade and not to trade. It also has two moving averages to help choose the best entries. The Golden Limit method was created from a proven model. In summary: We use the names of precio
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Индикаторы
Introducing the Power Trade Plus indicator designed by a small group of traders with a few years of experience trading the market profitably.  The Power Trade Plus is derived from the Power Trade indicator,  the indicator strive in powerful sniper entries and take profit levels,  with an algorithm that's can determine the markets volatility and Provides entries based on the current market volatility. This indicator is much more effective in stock ,currencies and indices.
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Индикаторы
LevelPAttern MT5 - технический индикатор, основанный на дневных уровнях и паттернах Price Action. В основе индикатора лежит стандартный индикатор ZigZag + разворотные свечные модели такие как "Звезда", "Молот" - он же пин-бар, "Поглощение", и другие. При формировании паттерна и касании ценой уровня, индикатор выдает звуковое и текстовое уведомление. Поддерживается отправка уведомлений на электронную почту и push-уведомлений на мобильные устройства. Особенности работы индикатора Подходит для раб
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
Индикаторы
MTFC (Multi Timeframe Chart) – See 2 Timeframes on ONE Chart! "Trade Smarter, Not Harder – Eliminate Timeframe Switching Forever!" Imagine having the power to see any higher timeframe (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, etc.) directly on your current chart.   No more flipping between charts, no more guesswork—just   pure trading clarity   in one place. That’s exactly what the   MTFC Indicator   delivers! 1. The Problem It Solves As traders, we know   context is king . But constantly switching between c
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Индикаторы
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Supply Demand RSJ
JETINVEST
Индикаторы
Индикатор Supply Demand RSJ PRO рассчитывает и строит на графике зоны «Предложение» и «Спрос», определяя тип Зоны (Слабая, Сильная, Проверенная, Проверенная) и в случае повторных проверок Зоны показывает, сколько раз она был повторно протестирован. Зоны "предложения" - это ценовые зоны, в которых предложение превышает спрос, что приводит к снижению цен. Зоны «спроса» - это ценовые зоны, в которых наблюдается больший спрос, чем предложение, что приводит к росту цен. Обязательно попробуйте нашу
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Индикаторы
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Reversal Candles Hammers Non Repaint
Marcelo Guimaraes de Lima
Индикаторы
This indicator was creating a perfect structure to not re-paint or recalculate, all signals are accurate. I can create a robotic version of this indicator but I need more precision in the signals. So appreciate this work. Tips to use when trading, do not buy at the top or sell at the bottom, always buy at the bottom  and sell at the top. Risk 1 to 3. In the settings you can adjust the size of the shadow or trail of the candle, you can change the colors and sizes of the arrows.
FREE
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Индикаторы
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Provided Trend – это сложный индикатор формирования сигналов. В результате работы внутренних алгоритмов вы можете видеть на вашем чарте только три вида сигналов. Первый это сигнал на покупку, второй это сигнал на продажу и третий сигнал на выход с рынка. Параметры: CalcFlatSlow – Первый параметр управляющий главной функцией разбивки ценогого графика на волны. CalcFlatFast – Второй параметр управляющий главной функцией разбивки ценогого графика на волны. CalcFlatAvg - Параметр управляющий грани
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
Индикаторы
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Индикаторы
* В связи с достоверностью данных по всем основным валютам, рекомендуется использовать графики в режиме реального времени. Что такое UEX Pure USD Euro Index : Описание на английском языке:    https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Откройте для себя реальный пульс рынка Форекс с Pure USD & Euro Index — инновационным индикатором, который действительно выявляет скрытые сильные и слабые стороны двух самых влиятельных валют мира. Вместо того, чтобы полагаться на одну пару, например, EURU
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Introdução O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX). Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis. Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida. Principais características Filtro ba
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Индикаторы
Trend Hunter  - трендовый индикатор для работы на рынке Forex, криптовалют, CFD. Особенностью индикатора является то, что он уверенно двигается за трендом, не изменяя сигнал при незначительном прокалывании ценой трендовой линии. Индикатор не перерисовывается, сигнал на вход в рынок появляется после закрытия бара. При движении по тренду индикатор показывает дополнительные точки для входа в направлении тренда. По данным сигналам можно торговать с небольшим StopLoss . Trend Hunter   - честный индик
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Другие продукты этого автора
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Minotaur Waves — это высокоточный инструмент анализа рынка, предназначенный для выявления подтверждённых смен направлений движения и потенциальных зон разворота с использованием двухуровневого сигнального движка. Система объединяет мощный Minotaur Oscillator с анализом динамических диапазонов, обеспечивая точные, не перерисовывающиеся сигналы, оптимизированные для активной торговли. Minotaur Waves полностью совместим со всеми валютными парами и показывает наилучшую производительность на EURUSD,
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
FullScalping — это не перерисовывающийся, не задним числом рисующий индикатор, специально разработанный для генерации ПОСТОЯННЫХ входов для скальпинга на любом рынке. Идеально подходит для агрессивных трейдеров, ищущих непрерывное действие! Присоединяйтесь к каналу, чтобы быть в курсе эксклюзивной информации и обновлений: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Вы заметите, что он дает сигналы на почти каждой свече , либо подтверждая тренд, либо сигнализируя о ключевых откатах. Это ка
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
Индикаторы
Sniper Flip Zones – Интеллектуальная система сигналов BUY/SELL Я разработал Sniper Flip Zones для генерации сверхточных сигналов на покупку и продажу, определяя моменты резкой смены импульса на трендовых и флетовых рынках. Индикатор отлично работает на XAUUSD (M1/M5), но может быть адаптирован под любую валютную пару и таймфрейм благодаря настраиваемым параметрам. Присоединяйтесь к каналу, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Основная логика включает: –
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Gold Flux Signal – Индикатор торговых сигналов без перерисовки для XAUUSD Разработан для точной и понятной генерации сигналов – Gold Flux Signal создан для формирования четких и стабильных входных сигналов по инструменту XAUUSD – Оптимален для стратегий следования за трендом и пробоя уровней, минимизирует рыночный шум – Сигналы формируются только на закрытых свечах , что исключает ложные входы – Рекомендуемые таймфреймы: M1, M5 и H1 Стабильные визуальные сигналы – Сигналы отображаются в в
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Delta Trigger Чёткие сигналы. Быстрые оповещения. Без перерисовки. Delta Trigger — это высокоточный стрелочный индикатор, который мгновенно реагирует на изменения тренда, используя линии DI+ и DI– индикатора ADX. Он генерирует ясные сигналы на покупку и продажу — без перерисовки, без задержек и без исчезающих стрелок. Лучший инструмент: XAUUSD Delta Trigger отлично работает на всех валютных парах и таймфреймах (от M1 до H4 и выше), но особенно эффективно себя проявляет на XAUUSD,
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Эксперты
TikiPip EA – Полная стабильность с контролируемым управлением рисками Я разработал TikiPip EA для трейдеров, которые ценят стабильность и ответственное управление капиталом. Он не обещает волшебных результатов, а предлагает стабильную ежемесячную доходность с контролем над рисками. Это надёжный инструмент, работающий 24/5, с адаптивным интеллектом на основе волатильности, позволяющим ему подстраиваться под любые рыночные условия. Посетите канал TikiPip EA здесь: TIKIPIP EA - КАНАЛ Проверьте
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Этот индикатор был создан для агрессивного скальпинга и быстрых входов в бинарных опционах , генерируя сигналы на каждой свече , чтобы вы всегда точно знали, что происходит. Присоединяйтесь к каналу Happy Scalping: MQL5 Не перерисовывается : сигнал на текущей свече формируется в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ , то есть он может изменяться, пока свеча ещё формируется, в зависимости от того, растет ли цена или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи. Но как только свеча закрывается , цвет сигнала фик
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter — это динамический торговый индикатор, который отслеживает движение цен в самые активные мировые торговые сессии — Азию , Лондон и Нью-Йорк — и выделяет моменты, когда импульс пробивает ключевые уровни. Вместо предположений трейдер получает четкую визуальную структуру : зоны пробоя по сессиям , ступенчатые цели для фиксации прибыли и адаптивные уровни стоп-лосса , подстраиваемые под каждую валютную пару. Подпишитесь на наш канал: чтобы быть в курсе новых функций, об
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
TURBO ENTRY SYSTEM Высокоскоростные криптосигналы – Также работает с парами Forex Turbo Entry System был создан с учетом криптовалют — особенно BTC/USD , но также полностью совместим с основными валютными парами на рынке Forex . Он оптимизирован для точного скальпинга , с сигналами, которые не перерисовываются и без задержек между движением цены и визуальным уведомлением. Без гаданий, без шаблонов, без скрытой логики . Просто перетащите индикатор на график, и он автоматически настроится : фо
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Ghost Entry Signal — это индикатор следования тренду без перерисовки, предназначенный для высокоточных входов в сделку. Он сочетает в себе динамическое обнаружение импульса, фильтры действия цены и собственную логику чередования, чтобы избежать ложных срабатываний и выдавать чистые сигналы на ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ. Он работает лучше всего на EURUSD, USDJPY и GBPUSD на временных интервалах M1, M5, M15 и M30 . Оставайтесь в курсе: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Мотор сигналов включае
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
SwitchStrike Signal – Обзор Индикатора SwitchStrike Signal — это пользовательский индикатор, разработанный для MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для помощи трейдерам в определении потенциальных разворотов тренда путем анализа движения цены и волатильности. Присоединяйтесь к каналу, чтобы быть в курсе новых обновлений:  https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Основная Логика и Функциональность При инициализации индикатор создает несколько буферов для хранения рассчитанных данных,
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
BreakAxis — Точные сигналы в точке разворота Присоединяйтесь к каналу, чтобы не пропустить важные обновления: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Логика сигналов на основе пересечения оси BreakAxis Signal разработан для обнаружения смены направления движения цены на основе пересечения нулевой оси. Изменения гистограммы используются для выделения потенциальных изменений рыночного импульса, сопровождаясь визуальными подтверждениями в виде стрелок. Подтверждение и стабильность сигн
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Neon Crossover – Индикатор динамики и разворота тренда Присоединяйтесь к нашему каналу, чтобы быть в курсе обновлений: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover — это многофункциональный индикатор, разработанный для точного определения разворотов импульса и экстремальных рыночных условий. Он анализирует поведение цены с использованием сложной логики восходящего/нисходящего давления, сглаживания и полос Боллинджера. Идеально подходит для скальпинга и внутридневной торговли
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Tiger Trend – Индикатор разворота тренда на основе динамического ценового диапазона Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе обновлений: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend — это динамический индикатор тренда, предназначенный для определения возможных разворотов на основе адаптивных уровней поддержки и сопротивления, рассчитываемых по недавним ценовым диапазонам. Он помогает трейдерам определить момент смены импульса, анализируя цену закрытия относительно этих динами
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
SwingTracer – Индикатор адаптивных разворотов Swing Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer — это адаптивный индикатор для swing-трейдинга, предназначенный для выявления потенциальных точек разворота путем динамического анализа последних ценовых движений и волатильности. Помогает трейдерам фиксировать ранние сигналы смены тренда, определяя изменения в импульсе цены с использованием динамического диапазона на основе ATR. Основные ос
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Zone Hunter – Индикатор сигналов пробоя и повторного входа в диапазоне Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter — это умный индикатор ценового действия, который определяет сигналы пробоя и потенциальные возможности повторного входа на основе адаптивных зон ценового диапазона. Он помогает трейдерам выявлять моменты, когда цена выходит за динамически рассчитанные уровни поддержки или сопротивления, а затем откатывается, предлагая до
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Signal Zero – Многомерный Индикатор Импульса Присоединяйтесь к каналу, чтобы быть в курсе новостей: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero — это осциллятор на основе импульса, разработанный для помощи трейдерам в выявлении изменений рыночных настроений с помощью многослойного анализа скользящих средних, пересечений сигнальной линии и переходов через нулевой уровень. Индикатор отличается высокой отзывчивостью и подходит для всех таймфреймов и торговых инструментов — от скал
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
MFI Pulse Pro – Индикатор Импульса Денежного Потока Подпишитесь на канал, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro — это индикатор объёмного импульса, основанный на Индексе Денежного Потока (Money Flow Index, MFI), который помогает выявлять развороты и импульсные движения рынка в реальном времени. Идеально подходит для внутридневной торговли на таймфреймах от M1 до M30 и совместим со всеми валютными парами, индексами, металлами и синтетическими а
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв