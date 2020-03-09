Zero hour runner


Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ

Система, построенная на одном принципе:

Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность

🔥 Чем ZERO HOUR RUNNER отличается?

🛑 Без перерисовки. Без уловок.
Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются
То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика

Мгновенные сигналы для принятия решений
Сигналы появляются на ОТКРЫТИИ свечи
Без ожидания. Без задержек. Без пропущенных входов

🎯 Вход и выход — одним взглядом
Чёткие стрелки BUY / SELL
Уровни TP и SL отображаются сразу
Всё, что вам нужно — прямо перед вами

Скорость и точность
Надёжный алгоритм, созданный для:

  • Быстрого появления сигналов

  • Высокой точности входа

  • Нет необходимости сидеть у графика весь день

📉 Защита прибыли — в приоритете
Разработан для ранней фиксации прибыли
Помогает выйти до разворота рынка

Одна сделка. Один фокус.
Один сигнал в неделю — каждое утро понедельника
Без переторговки. Без шума
Вы готовитесь. Вы входите. Вы завершаете

📊 Оптимизирован для графиков M15 и H1
Создан специально для таймфреймов 15 минут и H1, балансируя:

  • Скорость

  • Стабильность

  • Практичность

🧠 Простота по замыслу
Чистый интерфейс
Подходит для новичков
Без сложных правил

🛑 Жадность устранена
Большинство трейдеров теряют не из-за стратегии…
А из-за жадности и чрезмерной торговли

Эта система устраняет и то, и другое

⚠️ Без хайпа. Только реальность.

Это не схема быстрого обогащения

Идеальных систем не существует:

Некоторые сделки будут прибыльными ✅
Некоторые — убыточными ❌

Но со временем ZERO HOUR RUNNER создан для того, чтобы:

Обеспечивать стабильную и значимую прибыль благодаря дисциплине и точности

👤 Для кого это?

  • Для трейдеров, уставших от хайпа и ложных обещаний

  • Для тех, кто хочет структуры и ясности

  • Для тех, кто готов быть терпеливым и последовательным

  • Для новичков, которым нужна простая и рабочая система

🏁 Заключение

Если вы ищете:

Быстрые деньги ❌
Переизбыток сигналов ❌
Сложные стратегии ❌

Это не для вас

Но если вам нужно:

Чёткие сигналы без перерисовки ✅
Точные входы и выходы ✅
Одна дисциплинированная сделка в неделю ✅
Система для долгосрочной стабильности ✅

Тогда это может быть именно то, чего вам не хватало

Одна сделка. Одна возможность. Одна дисциплина.

ZERO HOUR RUNNER

📌 Важные примечания

Время брокера/сервера имеет значение: расписание «00:00 понедельник» и «01:30 понедельник» основано на серверном времени вашего брокера MT4

Пипсы и поинты: брокеры используют «поинты» внутри системы. На большинстве 5-значных брокеров EUR/USD: 15 пунктов = 150 поинтов

Этот индикатор — это сигналы + руководство по управлению сделками. Используйте правильный риск-менеджмент и сначала тестируйте на демо-счёте

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять часть или весь вложенный капитал. Прошлые результаты, примеры графиков и исторические сигналы не гарантируют будущих результатов.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Zero Hour Runner EA MT5
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Эксперты
Советник прошёл стресс-тест на реальном счёте: 10 лотов на $10,000 — и вышел с балансом $26,650 за 7 месяцев. Это рост на 166% в намеренно экстремальных условиях, при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели за весь период. Это был не комфортный оптимизированный бэктест. Это была целенаправленная попытка сломать систему при максимальной нагрузке. Она не сломалась. При нормальном размере лота эти цифры становятся ещё чище. Zero Hour Runner EA — это полностью автоматизированный помощни
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Zero Hour Runner EA
Cosmas Akamadu Nwachukwu
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Советник прошёл стресс-тест на реальном счёте: 10 лотов на $10,000 — и вышел с балансом $26,650 за 7 месяцев. Это рост на 166% в намеренно экстремальных условиях, при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели за весь период. Это был не комфортный оптимизированный бэктест. Это была целенаправленная попытка сломать систему при максимальной нагрузке. Она не сломалась. При нормальном размере лота эти цифры становятся ещё чище. Zero Hour Runner EA — это полностью автоматизированный помощни
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PrecisionCore Arrows
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Индикаторы
This indicator gives fewer signals but precise that gives less number of signal with more precise signals. By plotting Entry and Exit points  Enter Buy when the Blue Arrow appears  Exit Buy when the Red X sign appears Enter Sell when the Red Arrow Appears    Exit Sell when the Blue X Sign Appears Signal is Non-Repaint  Tested currency Pairs  EUR/USD 1M M5 M15 GBP/USD M5 M15 M30 GBP/JPY M5 M15 M30 Important!  Do not set bars back beyond 1500, anything beyond that becomes more hardware inte
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Zero Hour Runner MT5
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Вот перевод на русский язык: Также доступно в MetaTrader 4: https://www.mql5.com/en/market/product/174746 Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ Система, разработанная на основе одного принципа: Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность Чем ZERO HOUR RUNNER отличается? Без перерисовки. Без уловок. Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика Мгновенные сигналы дл
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