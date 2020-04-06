Aurum Quant Logic – Профессиональный алгоритм XAUUSD

Aurum Quant Logic — это специализированная торговая система, разработанная исключительно для рынка XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. В отличие от высокорисковых Grid и Martingale-ботов, данный советник основан на чистом количественном анализе, логике пробоя волатильности и строгом управлении рисками.

Создан для долгосрочной стабильной работы. Использует стратегию динамического пробоя каналов с фильтрацией по ADX для захвата высоковероятных движений и устранения рыночного шума.

🏆 Ключевые особенности

• Готов для проп-фирм: Жёсткий Stop Loss и ограничение просадки — подходит для FTMO, MyForexFunds и аналогичных челленджей.

• Без опасных методов: 100% Price Action. Без Grid, без Martingale, без усреднения.

• Оптимизация с помощью ML: Параметры оптимизированы на исторических данных с учётом волатильности золота.

• Динамические каналы: Адаптивные уровни High/Low для выявления реальных смен тренда.

⚙️ Технические характеристики

• Символ: Только XAUUSD

• Таймфрейм: H1 (1 час)

• Управление рисками: Автоматический расчёт лота от % баланса или фиксированный лот

• Фильтры: ADX, ATR и фильтр времени торговли

🚀 Установка

1. Откройте график XAUUSD

2. Установите таймфрейм H1

3. Подключите советник к графику

4. Настройте InpRiskPercent (рекомендуется 0.25% – 1.0%)

5. Включите «Algo Trading» в MetaTrader 5

📊 Параметры

• InpRiskPercent: Процент риска на сделку

• InpStopLoss_ATR: Множитель ATR для Stop Loss

• InpTrendPeriod: Период определения тренда

• InpUseTimeFilter: Торговля только в часы высокой ликвидности

Дисклеймер: Торговля золотом связана с риском. Перед реальной торговлей рекомендуется тестирование на демо-счёте.



