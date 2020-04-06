Aurum Quant Logic
Aurum Quant Logic – Профессиональный алгоритм XAUUSD
Aurum Quant Logic — это специализированная торговая система, разработанная исключительно для рынка XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. В отличие от высокорисковых Grid и Martingale-ботов, данный советник основан на чистом количественном анализе, логике пробоя волатильности и строгом управлении рисками.
Создан для долгосрочной стабильной работы. Использует стратегию динамического пробоя каналов с фильтрацией по ADX для захвата высоковероятных движений и устранения рыночного шума.
🏆 Ключевые особенности
• Готов для проп-фирм: Жёсткий Stop Loss и ограничение просадки — подходит для FTMO, MyForexFunds и аналогичных челленджей.
• Без опасных методов: 100% Price Action. Без Grid, без Martingale, без усреднения.
• Оптимизация с помощью ML: Параметры оптимизированы на исторических данных с учётом волатильности золота.
• Динамические каналы: Адаптивные уровни High/Low для выявления реальных смен тренда.
⚙️ Технические характеристики
• Символ: Только XAUUSD
• Таймфрейм: H1 (1 час)
• Управление рисками: Автоматический расчёт лота от % баланса или фиксированный лот
• Фильтры: ADX, ATR и фильтр времени торговли
🚀 Установка
1. Откройте график XAUUSD
2. Установите таймфрейм H1
3. Подключите советник к графику
4. Настройте InpRiskPercent (рекомендуется 0.25% – 1.0%)
5. Включите «Algo Trading» в MetaTrader 5
📊 Параметры
• InpRiskPercent: Процент риска на сделку
• InpStopLoss_ATR: Множитель ATR для Stop Loss
• InpTrendPeriod: Период определения тренда
• InpUseTimeFilter: Торговля только в часы высокой ликвидности
Дисклеймер: Торговля золотом связана с риском. Перед реальной торговлей рекомендуется тестирование на демо-счёте.