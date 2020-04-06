Aurum Quant Logic

Aurum Quant Logic – Профессиональный алгоритм XAUUSD

Aurum Quant Logic — это специализированная торговая система, разработанная исключительно для рынка XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. В отличие от высокорисковых Grid и Martingale-ботов, данный советник основан на чистом количественном анализе, логике пробоя волатильности и строгом управлении рисками.

Создан для долгосрочной стабильной работы. Использует стратегию динамического пробоя каналов с фильтрацией по ADX для захвата высоковероятных движений и устранения рыночного шума.

🏆 Ключевые особенности

Готов для проп-фирм: Жёсткий Stop Loss и ограничение просадки — подходит для FTMO, MyForexFunds и аналогичных челленджей.

Без опасных методов: 100% Price Action. Без Grid, без Martingale, без усреднения.

Оптимизация с помощью ML: Параметры оптимизированы на исторических данных с учётом волатильности золота.

Динамические каналы: Адаптивные уровни High/Low для выявления реальных смен тренда.

⚙️ Технические характеристики

Символ: Только XAUUSD

Таймфрейм: H1 (1 час)

Управление рисками: Автоматический расчёт лота от % баланса или фиксированный лот

Фильтры: ADX, ATR и фильтр времени торговли

🚀 Установка

1. Откройте график XAUUSD

2. Установите таймфрейм H1

3. Подключите советник к графику

4. Настройте InpRiskPercent (рекомендуется 0.25% – 1.0%)

5. Включите «Algo Trading» в MetaTrader 5

📊 Параметры

InpRiskPercent: Процент риска на сделку

InpStopLoss_ATR: Множитель ATR для Stop Loss

InpTrendPeriod: Период определения тренда

InpUseTimeFilter: Торговля только в часы высокой ликвидности

Дисклеймер: Торговля золотом связана с риском. Перед реальной торговлей рекомендуется тестирование на демо-счёте.


Рекомендуем также
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Эксперты
Alphabet AI   — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а пр
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
Эксперты
Nexus Arbitrage Pro: High-Frequency Triangular Arbitrage Nexus Arbitrage Pro is a fully automated Expert Advisor that capitalizes on price inefficiencies in the forex market through a triangular arbitrage strategy. It’s a high-frequency trading tool that simultaneously monitors three currency pairs to find and exploit profit opportunities. This EA focuses on one of the most liquid currency triangles: EUR/USD, USD/JPY, and EUR/JPY . The Strategy Explained Simply The EA's logic is based o
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Эксперты
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Эксперты
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Эксперты
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
FREE
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Эксперты
STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Эксперты
Send me a message so I can send you the setfile $498 за введение, будет увеличиваться на 100 в месяц, пока не достигнет $1298 Автоматизированный торговый бот для XAUUSD (GOLD). Подключите этого бота к своим графикам XAUUSD (GOLD) H1 и позвольте ему торговать автоматически с помощью проверенной стратегии! Этот бот, разработанный для трейдеров, ищущих простую, но эффективную автоматизацию, совершает сделки на основе комбинации технических индикаторов и ценового действия, оптимизированного для
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Эксперты
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Bull Master EA
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Bull Master EA - Multi-Strategy Moving Average Expert Advisor Bull Master EA combines seven distinct moving average strategies with advanced risk management and multi-timeframe analysis. Each strategy operates independently on your chosen timeframe for diversified trading opportunities. Complete Strategy Arsenal MA Alignment Trigger Trades when multiple MAs are perfectly aligned with price confirmation. MA Cross Trigger Classic crossover strategy with precision timing and confirmation. MA Ali
Horse Rider
Nikolas Berta
Эксперты
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
NeuroNNX
Andriy Sydoruk
Эксперты
Очень простой работ по принципу работы. Используется элементарная нейронная сеть, с помощью которой анализируется нормализованный индикатор RSI, нейронная сеть имеет три выхода. Один отвечает за направление торговли, другие два за стоп-лосс и тейк-профит. Таким образом, при оптимизации коэффициентов нейронной сети (это обычная оптимизация с помощью генетического алгоритма), мы получаем хорошо приспособленную сеть для работы в будущем. Выборку по результатам оптимизации необходимо осуществлять по
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Эксперты
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
MultiFX RSI Guardian   is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine   precision entries based on RSI levels   with the flexibility of an   adaptive grid recovery strategy . This EA monitors   overbought and oversold market conditions   in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a   configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments.   Key Features:   Configurable RSI Period and Thresholds
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Эксперты
REVERA   EA -   это полностью автоматическая мультивалютная система   с открытыми параметрами оптимизации и   механизмом сопровождения для EURUSD + AUDUSD + AUDCAD REVERA Гайд Сигнал Возврат комиссии Брокера Обновления Полезный Блог Для   каждой   позиции   всегда   устанавливается   фиксированный   уровень  SL  и   TP   по сделке, а также   отслеживается  прибыль в режиме виртуализации . Любое   отслеживание   прибыли   скрыто   от   Брокера   и   полностью   хранится   в   оперативной   памяти
Engulfing goddess
Francis Soddo Wetaka
Индикаторы
Engulfing Goddess Indicator for MetaTrader 5 Discover the Engulfing Goddess Indicator , a technical analysis tool for MetaTrader 5 (MT5) that helps traders identify engulfing candlestick patterns. This indicator is designed to provide visual signals that correspond to common patterns used in market analysis. The Engulfing Goddess Indicator is built to detect various types of engulfing patterns. It includes a range of optional filters to refine pattern detection, giving you the flexibility to cu
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Индикаторы
Reversal Candlestick Patterns Indicator — Free Version This MT5 indicator identifies common bullish and bearish candlestick reversal patterns and displays them directly on the chart. It can be used on any market and timeframe, providing traders with clear visual references for potential reversal points. Main Features Automatic detection of well-known candlestick reversal patterns Works on all available MT5 timeframes Can be applied to Forex, Stocks, Commodities, Indices, and Cryptocurrency char
FREE
Gold Scalper pro Nova
Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
Эксперты
The fully automated Expert Advisor built exclusively for XAU/USD (Gold). This EA combines a high-probability, three-EMA trend-following strategy with a professional two-stage risk management system to secure profits quickly and efficiently. Optimized for the M1/M5 timeframes. ​ The Strategy: Filtered 3-EMA Crossover ​Our system utilizes three Exponential Moving Averages to confirm both momentum and trend direction, dramatically reducing false signals common in basic crossover EAs. ​Fast EMA (
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Эксперты
Regression analysis Candles EA used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to four modules. The
Sniper Scalper Venom
Natoya N Barnes
Эксперты
Introducing Sniper Scalper Venom: The Ultimate Trading Powerhouse Unlock unprecedented trading opportunities with Sniper Scalper Venom, the pioneering addition to the Venom Family of Expert Advisors. This revolutionary trading bot is specifically designed to dominate the markets, bringing you: Unparalleled Performance : Expertly trade FX and SFX pairs, with a special focus on Weltrade Broker Synthetic Indices. Masterful Gold Trading : Achieve exceptional results on Gold (XAUUSD) with Sniper Sca
PEA Farm Lots
Paitoon Rienpreecha
Эксперты
Functionalities - Open buy and sell  - Customizable break-even AND TP SL - Implements Martingale Features Recommendations - Currency pairs: Major currency pairs - Currency pairs recommend : EURUSD - Not recommended : XAUUSD - Timeframe : 1H - Minimum deposit: $2000 per currency pair *Recommend $10000 - Leverage: Minimum 1:100, recommended 1:500 - Account type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads. - Use a VPS for the EA to operate 24/7 (strongly recommended) Warning - Withdraw profits ev
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Эксперты
The FX 2021 release | Eadvisors The Expert Advisor FXScalper works trading the 5min forex main timeframe looking for small market variations in the pairs, it uses new trading technology, intraday results are amazing. This is the last release version we brought to you at the mql Market, you can active the expert in 5(five) personal accounts. Initial informations about the strategy Strategy used: Grid x Distancing. Initial Lot:       From 0.01 (Micro Lots). StopLoss and Take Profit Adjustable.
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
3 (1)
Эксперты
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
FREE
KongAI
Dragan Drenjanin
Эксперты
Kong AI — это представитель семейства торговых роботов на базе нейронных сетей. Он предназначен для торговли металлами, валютными парами и криптовалютными парами. По умолчанию настройки оптимизированы для получения наилучших результатов в первую очередь на XAUUSD , затем на XAUEUR, EURUSD, GBPJPY, LINKUSD, BTCUSD и других инструментах. Чтобы подобрать наиболее подходящий символ и таймфрейм именно для вашего типа счёта, просто запустите тесты на всех символах: начните с H1, затем переходите к H4,
Grid Hedging Modular
Kamel Zerki
Эксперты
Grid Hedging (Modular) Introducing Grid Hedging (Modular), the ultimate trading tool designed to revolutionize your trading experience! This expert advisor (EA) is a powerful and versatile system that opens up a whole new world of possibilities for traders of all levels. Whether you're a seasoned pro or just starting in the trading world, this EA is tailored to adapt to your unique trading style. So, what can this EA do? Grid Hedging (Modular) allows you to trade with a completely modular gri
Session Liquidity Sweeper EurUsd Edition
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Эксперты
Free to Use   until March 1, 2025. $4,000 Afterwards  Timeframe:   M5 or M15 Trading Pair:  EURUSD . set   file in the comment section The   Session Liquidity Sweeper EA   is a powerful and innovative expert advisor (EA) designed for   MetaTrader 5 (MT5)   that capitalizes on liquidity sweeps and breakouts of key trading sessions:   Asian, London, and New York . This EA identifies liquidity zones created during these sessions and executes trades when price action sweeps or breaks through these l
Vikopo RSI MT5
Farahbod Nikfar
Эксперты
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo RSI MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/116161 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a formidable
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
ZOR AI — Авангард мастерства торговли золотом с помощью ИИ ZOR AI представляет собой вершину искусственного интеллекта в автоматизированной торговле, разработанную специально для волатильного мира XAUUSD (золото). Используя обширную историческую базу данных, охватывающую десятилетия рыночных данных, в сочетании с передовыми алгоритмами машинного обучения и многослойными нейронными сетями, ZOR AI не просто реагирует на рынок — он его предвидит. Этот мощный советник адаптируется в режиме реально
Equity BotTrader
Chinonso Chizoba Eke
Эксперты
Equity BotTrader в основном использует метод хеджирования, но увеличивает объем выигрышной позиции на указанное вами дополнительное число. Его общая цель - увеличить капитал счета на указанную сумму и закрыть все открытые позиции или отложенные ордера. и начните заново, пока не станете самым богатым человеком на свете. Пожалуйста, это работает только с MT5. Например. Старт с позиции на покупку 5 лотов Открывает стоп-ордер на продажу в 30 пипсах от позиции на покупку с тем же размером лота
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Эксперты
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Другие продукты этого автора
Markov Chain Gold Pro
Fatih Yayli
Эксперты
HOW TO BACKTEST (UNLOCK THE FULL POTENTIAL) The default settings are optimized for fast validation speed. To replicate the high-accuracy results shown in the screenshots, please configure the Strategy Tester as follows: * **Symbol:** XAUUSD (Gold) * **Timeframe:** Daily (D1) ️ Critical: The probability matrix requires Daily candles. * **Modeling:** Every tick based on real ticks (Recommended for precision). * **Deposit:** $200 minimum (To allow proper risk management). * **Date Range:** The
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв