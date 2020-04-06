Aurum Quant Logic – Algoritmo Profissional XAUUSD





Aurum Quant Logic é um sistema de trading especializado desenvolvido exclusivamente para o mercado XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Diferente de robôs de alto risco como Grid ou Martingale, este EA é baseado em análise quantitativa pura, lógica de rompimento de volatilidade e gestão de risco rigorosa.





Projetado para longevidade, utiliza uma estratégia de rompimento de canais dinâmicos filtrada pelo ADX para capturar movimentos de alta probabilidade e filtrar o ruído do mercado.









🏆 Principais Características









Pronto para Prop Firms: Inclui Stop Loss rígido e limite de drawdown, adequado para FTMO, MyForexFunds e desafios similares

Sem Métodos Perigosos: 100% Price Action. Sem Grid, sem Martingale, sem averaging

Otimizado com Machine Learning: Parâmetros ajustados com dados históricos para a volatilidade do ouro

Canais Dinâmicos: Níveis High/Low adaptativos para identificar mudanças reais de tendência













⚙️ Especificações Técnicas









Símbolo: Apenas XAUUSD

Timeframe: H1 (1 Hora)

Gestão de Risco: Cálculo automático de lote por % do saldo ou lote fixo

Filtros: ADX, ATR e filtro de horário













🚀 Instruções de Configuração









Abra o gráfico XAUUSD Defina o timeframe para H1 Anexe o EA ao gráfico Ajuste InpRiskPercent (Recomendado: 0.25% – 1.0%) Ative o “Algo Trading” no MetaTrader 5













📊 Parâmetros









InpRiskPercent: Percentual de risco por trade

InpStopLoss_ATR: Multiplicador ATR para Stop Loss dinâmico

InpTrendPeriod: Período de análise de tendência

InpUseTimeFilter: Opera apenas em horários de alto volume









Aviso: Operar ouro envolve riscos. Faça backtest e utilize conta demo antes de operar com capital real.