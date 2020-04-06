Aurum Quant Logic

Aurum Quant Logic – Algoritmo Profissional XAUUSD


Aurum Quant Logic é um sistema de trading especializado desenvolvido exclusivamente para o mercado XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Diferente de robôs de alto risco como Grid ou Martingale, este EA é baseado em análise quantitativa pura, lógica de rompimento de volatilidade e gestão de risco rigorosa.


Projetado para longevidade, utiliza uma estratégia de rompimento de canais dinâmicos filtrada pelo ADX para capturar movimentos de alta probabilidade e filtrar o ruído do mercado.



🏆 Principais Características



  • Pronto para Prop Firms: Inclui Stop Loss rígido e limite de drawdown, adequado para FTMO, MyForexFunds e desafios similares
  • Sem Métodos Perigosos: 100% Price Action. Sem Grid, sem Martingale, sem averaging
  • Otimizado com Machine Learning: Parâmetros ajustados com dados históricos para a volatilidade do ouro
  • Canais Dinâmicos: Níveis High/Low adaptativos para identificar mudanças reais de tendência




⚙️ Especificações Técnicas



  • Símbolo: Apenas XAUUSD
  • Timeframe: H1 (1 Hora)
  • Gestão de Risco: Cálculo automático de lote por % do saldo ou lote fixo
  • Filtros: ADX, ATR e filtro de horário




🚀 Instruções de Configuração



  1. Abra o gráfico XAUUSD
  2. Defina o timeframe para H1
  3. Anexe o EA ao gráfico
  4. Ajuste InpRiskPercent (Recomendado: 0.25% – 1.0%)
  5. Ative o “Algo Trading” no MetaTrader 5




📊 Parâmetros



  • InpRiskPercent: Percentual de risco por trade
  • InpStopLoss_ATR: Multiplicador ATR para Stop Loss dinâmico
  • InpTrendPeriod: Período de análise de tendência
  • InpUseTimeFilter: Opera apenas em horários de alto volume



Aviso: Operar ouro envolve riscos. Faça backtest e utilize conta demo antes de operar com capital real.


