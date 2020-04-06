Aurum Quant Logic
- Experts
- Fatih Yayli
- Versão: 1.10
- Ativações: 10
Aurum Quant Logic – Algoritmo Profissional XAUUSD
Aurum Quant Logic é um sistema de trading especializado desenvolvido exclusivamente para o mercado XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Diferente de robôs de alto risco como Grid ou Martingale, este EA é baseado em análise quantitativa pura, lógica de rompimento de volatilidade e gestão de risco rigorosa.
Projetado para longevidade, utiliza uma estratégia de rompimento de canais dinâmicos filtrada pelo ADX para capturar movimentos de alta probabilidade e filtrar o ruído do mercado.
🏆 Principais Características
- Pronto para Prop Firms: Inclui Stop Loss rígido e limite de drawdown, adequado para FTMO, MyForexFunds e desafios similares
- Sem Métodos Perigosos: 100% Price Action. Sem Grid, sem Martingale, sem averaging
- Otimizado com Machine Learning: Parâmetros ajustados com dados históricos para a volatilidade do ouro
- Canais Dinâmicos: Níveis High/Low adaptativos para identificar mudanças reais de tendência
⚙️ Especificações Técnicas
- Símbolo: Apenas XAUUSD
- Timeframe: H1 (1 Hora)
- Gestão de Risco: Cálculo automático de lote por % do saldo ou lote fixo
- Filtros: ADX, ATR e filtro de horário
🚀 Instruções de Configuração
- Abra o gráfico XAUUSD
- Defina o timeframe para H1
- Anexe o EA ao gráfico
- Ajuste InpRiskPercent (Recomendado: 0.25% – 1.0%)
- Ative o “Algo Trading” no MetaTrader 5
📊 Parâmetros
- InpRiskPercent: Percentual de risco por trade
- InpStopLoss_ATR: Multiplicador ATR para Stop Loss dinâmico
- InpTrendPeriod: Período de análise de tendência
- InpUseTimeFilter: Opera apenas em horários de alto volume
Aviso: Operar ouro envolve riscos. Faça backtest e utilize conta demo antes de operar com capital real.