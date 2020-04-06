Aurum Quant Logic

Aurum Quant Logic – Algoritmo Professionale XAUUSD

Aurum Quant Logic è un sistema di trading specializzato sviluppato esclusivamente per il mercato XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. A differenza dei bot Grid o Martingala ad alto rischio, questo EA si basa su analisi quantitativa pura, breakout di volatilità e gestione del rischio rigorosa.

Progettato per la stabilità a lungo termine, utilizza una strategia di breakout di canali dinamici filtrata dall’ADX per catturare movimenti ad alta probabilità ed eliminare il rumore di mercato.

🏆 Caratteristiche Principali

  • Compatibile con Prop Firm: Hard Stop Loss e limiti di drawdown
  • Nessun metodo pericoloso: 100% Price Action
  • Ottimizzato con Machine Learning: Parametri adattati alla volatilità dell’oro
  • Canali dinamici: Livelli High/Low adattivi per veri cambi di trend

⚙️ Specifiche Tecniche

  • Strumento: Solo XAUUSD
  • Timeframe: H1
  • Gestione del Rischio: Lotto automatico o fisso
  • Filtri: ADX, ATR, filtro orario

🚀 Configurazione

  1. Aprire il grafico XAUUSD
  2. Impostare H1
  3. Applicare l’EA
  4. Regolare InpRiskPercent (0.25% – 1.0%)
  5. Abilitare “Algo Trading” in MT5

📊 Parametri

  • InpRiskPercent: Rischio per operazione
  • InpStopLoss_ATR: Moltiplicatore ATR
  • InpTrendPeriod: Periodo di trend
  • InpUseTimeFilter: Orari di alta liquidità

Avvertenza: Il trading sull’oro comporta rischi.


