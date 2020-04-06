Aurum Quant Logic
- Fatih Yayli
Aurum Quant Logic – Algoritmo Professionale XAUUSD
Aurum Quant Logic è un sistema di trading specializzato sviluppato esclusivamente per il mercato XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. A differenza dei bot Grid o Martingala ad alto rischio, questo EA si basa su analisi quantitativa pura, breakout di volatilità e gestione del rischio rigorosa.
Progettato per la stabilità a lungo termine, utilizza una strategia di breakout di canali dinamici filtrata dall’ADX per catturare movimenti ad alta probabilità ed eliminare il rumore di mercato.
🏆 Caratteristiche Principali
- Compatibile con Prop Firm: Hard Stop Loss e limiti di drawdown
- Nessun metodo pericoloso: 100% Price Action
- Ottimizzato con Machine Learning: Parametri adattati alla volatilità dell’oro
- Canali dinamici: Livelli High/Low adattivi per veri cambi di trend
⚙️ Specifiche Tecniche
- Strumento: Solo XAUUSD
- Timeframe: H1
- Gestione del Rischio: Lotto automatico o fisso
- Filtri: ADX, ATR, filtro orario
🚀 Configurazione
- Aprire il grafico XAUUSD
- Impostare H1
- Applicare l’EA
- Regolare InpRiskPercent (0.25% – 1.0%)
- Abilitare “Algo Trading” in MT5
📊 Parametri
- InpRiskPercent: Rischio per operazione
- InpStopLoss_ATR: Moltiplicatore ATR
- InpTrendPeriod: Periodo di trend
- InpUseTimeFilter: Orari di alta liquidità
Avvertenza: Il trading sull’oro comporta rischi.