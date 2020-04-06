Aurum Quant Logic
- エキスパート
- Fatih Yayli
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 10
Aurum Quant Logic – プロフェッショナル XAUUSD アルゴリズム
Aurum Quant Logic は、XAUUSD（ゴールド）専用に開発された H1 時間足向けの専門的な取引システムです。高リスクなグリッドやマーチンゲール手法とは異なり、純粋なクオンツ分析、ボラティリティ・ブレイクアウト、厳格なリスク管理に基づいています。
ADX フィルター付きの動的チャネルブレイク戦略により、高確率なトレンドのみを捉えます。
🏆 主な特徴
- プロップファーム対応: ハードストップロスとドローダウン制限
- 危険な手法なし: 100% プライスアクション
- 機械学習最適化: ゴールドの高ボラティリティに適応
- 動的チャネル: 真のトレンド転換を検出
⚙️ 技術仕様
- 通貨ペア: XAUUSD のみ
- 時間足: H1
- リスク管理: 自動ロットまたは固定ロット
- フィルター: ADX、ATR、時間帯フィルター
🚀 設定方法
- XAUUSD チャートを開く
- H1 に設定
- EA を適用
- InpRiskPercent を調整
- MT5 で「Algo Trading」を有効化
📊 パラメータ
- InpRiskPercent: 取引ごとのリスク
- InpStopLoss_ATR: ATR ベースの SL
- InpTrendPeriod: トレンド期間
- InpUseTimeFilter: 高流動性時間のみ取引