Aurum Quant Logic

Aurum Quant Logic – プロフェッショナル XAUUSD アルゴリズム

Aurum Quant Logic は、XAUUSD（ゴールド）専用に開発された H1 時間足向けの専門的な取引システムです。高リスクなグリッドやマーチンゲール手法とは異なり、純粋なクオンツ分析、ボラティリティ・ブレイクアウト、厳格なリスク管理に基づいています。

ADX フィルター付きの動的チャネルブレイク戦略により、高確率なトレンドのみを捉えます。

🏆 主な特徴

  • プロップファーム対応: ハードストップロスとドローダウン制限
  • 危険な手法なし: 100% プライスアクション
  • 機械学習最適化: ゴールドの高ボラティリティに適応
  • 動的チャネル: 真のトレンド転換を検出

⚙️ 技術仕様

  • 通貨ペア: XAUUSD のみ
  • 時間足: H1
  • リスク管理: 自動ロットまたは固定ロット
  • フィルター: ADX、ATR、時間帯フィルター

🚀 設定方法

  1. XAUUSD チャートを開く
  2. H1 に設定
  3. EA を適用
  4. InpRiskPercent を調整
  5. MT5 で「Algo Trading」を有効化

📊 パラメータ

  • InpRiskPercent: 取引ごとのリスク
  • InpStopLoss_ATR: ATR ベースの SL
  • InpTrendPeriod: トレンド期間
  • InpUseTimeFilter: 高流動性時間のみ取引
