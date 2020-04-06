NeoHedgeMulti Мультивалютный Сеточный Советник для MetaTrader 5Торгуйте несколькими парами одной интеллектуальной системой. Этот профессиональный советник сочетает вход по пробитию полос Боллинджера с отфильтрованной сеточной стратегией, усиленной мультивалютным движком и многоуровневой системой управления рисками.Основная стратегия и логика Сигнал на вход: Первый (Якорный) ордер: Открывается, когда цена закрывается за пределами полос Боллинджера. BUY` — Закрытие выше Верхней полосы SELL` — Закрытие ниже Нижней полосыРазвитие сетки: Умная фильтрация: Последующие ордера сетки активируются только при подтверждении: 1. Stochastic (Условия перекупленности/перепроданности) 2. ADX (Подтверждение силы тренда) * Шаг сетки: Новые ордера добавляются на заданном ценовом расстоянии (`Grid_Step`).Логика цикла: После закрытия всех ордеров сетка полностью сбрасывается. Советник возвращается в режим ожидания нового пробития полос Боллинджера, чтобы начать новый, независимый торговый цикл.Мультивалютная торговля





Описание:

Параметры по умолчанию: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD (предустановлено) |

Гибкость Возможность мгновенно добавить текущий символ с графика. |

Защита от корреляции Встроенная логика для предотвращения переэкспозиции на коррелирующие инструменты.Многоуровневая система управления рискамиЗащитные механизмы: Дневной лимит убытков** — Останавливает торговлю после достижения дневного порога убытка. Защита от стоп-аута** — Превентивные меры для предотвращения остановки счета. Макс. одновременных сделок — Ограничивает количество открытых ордеров по всем символам. Контроль волатильности (ATR)** — Адаптируется к текущей волатильности рынка. Проверка свободной маржи** — Проверяет доступную маржу перед любым ордером.Управление объемом: Базовый размер лота — Единый лот для всех пар. Множитель сетки — Прогрессивное увеличение лота для ордеров сетки (`LotMultiplier`). Нормализация лота — Автоматическая подстройка под шаг лота брокера. Максимальный лимит лота — Абсолютный верхний предел (`MaxLotSize`).Тейк-профит и логика закрытия

Режим :

Принцип работы :

Общая прибыль: Закрывает ВСЕ позиции по всем символам при достижении общей целевой прибыли.

Индивидуальная прибыль: Закрывает позиции по каждому символу независимо при достижении его собственной цели. На основе ATR (Динамический): Устанавливает скорректированный на волатильность тейк-профит с использованием Average True Range.Условия закрытия: 1. Достигнута целевая прибыль (Общая/Индивидуальная/ATR). 2. Команда принудительного закрытия. 3. Срабатывание механизма управления рисками (например, Дневной лимит убытков).





Панель управления в реальном времени

Панель на графике отображает: Общий P/L (Прибыль/Убыток) в деньгах и пунктах. Количество открытых ордеров по каждому символу.

Статус управления рисками** (Активен/Сработал).

Детальная информация по символу— P/L, ордера, расстояние до TP.

Уровень маржи и текущая волатильность (ATR).





Ключевые преимущества:

Автовосстановление— Бесшовно восстанавливает состояние после перезапуска MT5 или разрыва связи. Детальное логирование — Подробные файлы логов для глубокого анализа и отладки. Гибкая конфигурация — Адаптируется под стили скальпинга, свинг-трейдинга или сеточной торговли. Комплексная защита — Полный набор инструментов управления рисками. Истинная мультивалютность — Управление портфелем на нескольких парах.Важные ограничения и риски:СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: Код советника блокирует торговлю на Металлах (XAUUSD, XAGUSD, GOLD, SILVER)

Риск сетки:

Классические сеточные стратегии могут нести значительные просадки во время сильных трендов.

Нагрузка на депозит: Мультивалютная торговля увеличивает нагрузку на маржу и общий риск. Требуется оптимизация: Обязательная настройка параметров (Grid_Step, лоты, фильтры) под вашего брокера и рыночные условия.Рекомендуемый брокер и руководство по началуОптимальный брокер:RoboForex (счета Pro ECN или R StocksTrader) для наилучшего исполнения с этим советником.Начало работы: 1. Прикрепите советника к графику одного из символов по умолчанию (например, EURUSD M15). 2. Настройте символы в параметрах (добавьте/удалите пары). 3. Установите защиту: \Определите Дневной лимит убытков, Максимальный лот и Цель по прибыли. 4. Запустите на ДЕМО как минимум на 2 недели для оптимизации параметров.Отказ от ответственности Это профессиональный инструмент для опытных трейдеров. Вы должны понимать риски сеточной торговли и управления мультивалютным портфелем. Результаты прошлых периодов не гарантируют будущей доходности. Торговля связана с высоким риском потери средств.

Категория: MetaTrader 5 / Эксперты (Советники)

Тип: Мультивалютная Сеточная Система

Совместимость:Только Хеджевые Счета (Hedge)