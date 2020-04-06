NeoHedgeMulti

NeoHedgeMulti Мультивалютный Сеточный Советник для MetaTrader 5
Торгуйте несколькими парами одной интеллектуальной системой. Этот профессиональный советник сочетает вход по пробитию полос Боллинджера с отфильтрованной сеточной стратегией, усиленной мультивалютным движком и многоуровневой системой управления рисками.
Основная стратегия и логика Сигнал на вход: Первый (Якорный) ордер: Открывается, когда цена закрывается за пределами полос Боллинджера.     BUY` — Закрытие выше Верхней полосы     SELL` — Закрытие ниже Нижней полосы
Развитие сетки: Умная фильтрация: Последующие ордера сетки активируются только при подтверждении:     1.  Stochastic (Условия перекупленности/перепроданности)     2.  ADX (Подтверждение силы тренда) *  Шаг сетки: Новые ордера добавляются на заданном ценовом расстоянии (`Grid_Step`).
Логика цикла: После закрытия всех ордеров сетка полностью сбрасывается. Советник возвращается в режим ожидания нового пробития полос Боллинджера, чтобы начать новый, независимый торговый цикл.
Мультивалютная торговля


 Описание:

Параметры по умолчанию: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD (предустановлено) |

Гибкость Возможность мгновенно добавить текущий символ с графика. |

Защита от корреляции Встроенная логика для предотвращения переэкспозиции на коррелирующие инструменты.
 Многоуровневая система управления рисками
Защитные механизмы: Дневной лимит убытков** — Останавливает торговлю после достижения дневного порога убытка.   Защита от стоп-аута** — Превентивные меры для предотвращения остановки счета.   Макс. одновременных сделок — Ограничивает количество открытых ордеров по всем символам.   Контроль волатильности (ATR)** — Адаптируется к текущей волатильности рынка.   Проверка свободной маржи** — Проверяет доступную маржу перед любым ордером.
Управление объемом: Базовый размер лота — Единый лот для всех пар. Множитель сетки — Прогрессивное увеличение лота для ордеров сетки (`LotMultiplier`). Нормализация лота — Автоматическая подстройка под шаг лота брокера. Максимальный лимит лота — Абсолютный верхний предел (`MaxLotSize`).
 Тейк-профит и логика закрытия

 Режим :

Принцип работы :

Общая прибыль:  Закрывает ВСЕ позиции по всем символам при достижении общей целевой прибыли. 

Индивидуальная прибыль: Закрывает позиции по каждому символу независимо при достижении его собственной цели.  На основе ATR (Динамический): Устанавливает скорректированный на волатильность тейк-профит с использованием Average True Range. 
Условия закрытия: 1.  Достигнута целевая прибыль (Общая/Индивидуальная/ATR). 2.  Команда принудительного закрытия. 3.  Срабатывание механизма управления рисками (например, Дневной лимит убытков).


 Панель управления в реальном времени

Панель на графике отображает: Общий P/L (Прибыль/Убыток) в деньгах и пунктах. Количество открытых ордеров по каждому символу.

Статус управления рисками** (Активен/Сработал).

Детальная информация по символу— P/L, ордера, расстояние до TP.

Уровень маржи и текущая волатильность (ATR).


 Ключевые преимущества:

Автовосстановление— Бесшовно восстанавливает состояние после перезапуска MT5 или разрыва связи.   Детальное логирование — Подробные файлы логов для глубокого анализа и отладки.   Гибкая конфигурация — Адаптируется под стили скальпинга, свинг-трейдинга или сеточной торговли.   Комплексная защита — Полный набор инструментов управления рисками.   Истинная мультивалютность — Управление портфелем на нескольких парах.
Важные ограничения и риски:
 СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:  Код советника блокирует торговлю на Металлах (XAUUSD, XAGUSD, GOLD, SILVER)

Риск сетки:

Классические сеточные стратегии могут нести значительные просадки во время сильных трендов.

Нагрузка на депозит: Мультивалютная торговля увеличивает нагрузку на маржу и общий риск. Требуется оптимизация: Обязательная настройка параметров (Grid_Step, лоты, фильтры) под вашего брокера и рыночные условия.
Рекомендуемый брокер и руководство по началу
Оптимальный брокер:RoboForex (счета Pro ECN или R StocksTrader) для наилучшего исполнения с этим советником.
Начало работы: 1.  Прикрепите советника к графику одного из символов по умолчанию (например, EURUSD M15). 2.  Настройте символы в параметрах (добавьте/удалите пары). 3.  Установите защиту: \Определите Дневной лимит убытков, Максимальный лот и Цель по прибыли. 4.  Запустите на ДЕМО как минимум на 2 недели для оптимизации параметров.
Отказ от ответственности Это профессиональный инструмент для опытных трейдеров.  Вы должны понимать риски сеточной торговли и управления мультивалютным портфелем.   Результаты прошлых периодов не гарантируют будущей доходности. Торговля связана с высоким риском потери средств.

Категория: MetaTrader 5 / Эксперты (Советники)  

Тип: Мультивалютная Сеточная Система

Совместимость:Только Хеджевые Счета (Hedge)

