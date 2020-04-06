Aurum Quant Logic
- Fatih Yayli
Aurum Quant Logic – 专业 XAUUSD 交易算法Aurum Quant Logic 是一款专为 XAUUSD（黄金）市场开发的专业交易系统，仅适用于 H1（1 小时）周期。不同于高风险的网格或马丁格尔策略，本 EA 完全基于量化分析、波动率突破逻辑以及严格的风险管理。
该系统以长期稳定为目标，采用 ADX 趋势强度过滤的动态通道突破策略，捕捉高概率行情并过滤市场噪音。
🏆 核心特点
- 支持 Prop Firm： 内置硬性止损和回撤限制，适用于 FTMO、MyForexFunds 等资金挑战
- 无危险策略： 100% 价格行为逻辑，无网格、无马丁、无加仓
- 机器学习优化： 基于历史数据优化参数，适应黄金高波动性
- 动态通道： 自适应高低点识别真实趋势反转
⚙️ 技术参数
- 交易品种： 仅 XAUUSD
- 周期： H1
- 风险管理： 按余额百分比自动手数或固定手数
- 过滤器： ADX、ATR 及交易时间过滤
🚀 安装步骤
- 打开 XAUUSD 图表
- 设置为 H1 周期
- 加载 EA
- 设置 InpRiskPercent（推荐 0.25% – 1.0%）
- 启用 MT5 的 “Algo Trading”
📊 参数说明
- InpRiskPercent： 单笔交易风险比例
- InpStopLoss_ATR： 基于 ATR 的动态止损倍数
- InpTrendPeriod： 趋势判断周期
- InpUseTimeFilter： 仅在高成交量时段交易
免责声明： 黄金交易具有风险，请先进行回测和模拟交易。