Quantum Gold Institutional Xauusd Ea

Functionalities - Open buy and sell - Customizable break-even AND TP SL - Implements Martingale Features Recommendations - Currency pairs: Major currency pairs - Currency pairs recommend : EURUSD - Not recommended : XAUUSD - Timeframe : 1H - Minimum deposit: $2000 per currency pair *Recommend $10000 - Leverage: Minimum 1:100, recommended 1:500 - Account type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads. - Use a VPS for the EA to operate 24/7 (strongly recommended) Warning - Withdraw profits ev