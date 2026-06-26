Quantum Gold Institutional Xauusd Ea

4.75

 

QUANTUM GOLD INSTITUTIONAL XAUUSD EA

РбтрйенЗлт | MetaTrader 5 | Погамы свти (Expert Advisor)

 

Quantum Gold Institutional XAUUSD EA вЂ” уианлаалоимчсассеаордлнанттцоангкас, рзаоанпслчтлолтрол злтмXAUUSD) н пацреetaTrader 5. Ахткуаооапиииоаалтедрв ктрнрбессргй дсилнрвны пдо кык злт слрнзо поакй Эо свти счте вееееоы тхоои орнчнпикв поеенйаеаиекйлоим

 

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Тхиекеаатрсии ркмнаи

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- Троа пр : XAUUSD (Злт) ТЛК

- Тйфем M1 (Отмзрвны)

- Мнмлы дпзт 1 000 USD (врат нсре о 100 USD дсун вомнаих

- Тпчт : Hedging ииetting (нсочв ркмнутпчт тп ECN / RAW сикмпео)

- Кеинелч : о 1:100 д 1:500

- VPS: Нсочв ркмнутпл саинй бсееонйаоы4/7

- Светмсl сrop Firms : 100% светм поодне члнжйFTMO, FundedNext, Traddoo ир)

 

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Рбчпиоои ипалнеикм

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1. Свренйотоl рсо иаиаеоиа- Днмчсо урвеи оъмм Quantum Gold атвооркиуттртеоии, онввсl н тчо рсееоаинсиидктрTR).

- Зщт о рзооот поак : Атмтчси зщты фнци ктрербтво мсоен пинмлнмсоеи поак.

- Флт нвсе : Твти атмтчсиротнвиатогвк про вхд вжы фнноы нвсе.

 

2. Мтмтчси агрт исиуинлоорвп- Фко пиыиProfit Factor) : Отмзрвнл мкииаи пиынхдлкр схаеи цлвйрсдилзо кук

- Унепалнееlорео : Кжы дплиеlнйре рсчтвес днмчси ихд и ткщйтутр рна тедвхиlто.

 

3. Потпаток иоонсl каое- Бсрйтр : Пот прнст свти н гаи XAUUSD M1, згуиеалаток.set фй дсуг), иоо смсотлн сеатс отлне

- Уонйнефй : Пнл урвеи икфатлоот иохдтл тедрв лбмптм

 

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Пдврдно тсиоаи

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Свти поои тсиоаи н 100% кчсвны итрчси дны селнм паащм срдм (про 2025-2026 г.) :

- Фса чса пиыl : +131% рсачт (1 311 USD пиыl н дпзт 000 USD)

- Фко пиыиProfit Factor) : 40.33

- Лкианпрсдаоаас : 0.32%

- Пкзтл пиыlнхдлкWin Rate) : 97.09% тчот

- Кфиин Шра 5.32

 

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Вжа ифраи пдежи------------------------------------------------------------

 

Дполднпрвлarket MQL5:

- Пло рквдтооlзвтл иал нсре (.set) дсун дпрмг саиаи вадл "Кметри (Осжеи).

- Тхиекподрк ибуднеаоыоенк оуетлос икфатлн чрза оиилнйаа н MQL5 ииинеобеи н пацое

 

Ацпаук: Плчт свти п сеило сатвйее9 USD д паооооыеи (цн уеииатпааде0 поанхиезй.

 

Окзттесанот

Трол н Forex иFD спаа вскмрве рса пдои н дпсхнетрв Рзлтт вршо н грниутоонсl вууе. Quantum Gold фксрес н секхыоооаета Птоуаык мгтыl дие сео, ел ткщесои н соаттутртрп воа Эоомло пвднеоенк, нпално н схаеи дпзт.

 

Кфеы соа XAUUSD EA, рбтооо свти MT5, Prop Firm Bot, FTMO EA, злтйклпр нзи доаноенк XAUUSD Scalping, MetaTrader 5 Expert.

Отзывы 9
astrodigi
45
astrodigi 2026.07.30 16:39 
 

EA molto preciso e profittevole Sviluppatore molto disponibile e gentile Grazie Gaya

IRIZU
22
IRIZU 2026.07.29 12:14 
 

Gaya is a beast right here. He provides a worthwhile logic for budget algo trading. As a new user in MQL5 and algo trading, I must say that he's absolutely helping me without any drawbacks. The best thing is that Gaya is committed to continuous optimization and will always answer your message, no matter how many times you chat with him. Thank you for your professionalism!

Konstantinos Koukoulakis
277
Konstantinos Koukoulakis 2026.07.14 15:18 
 

5 stars for now. Seller is very responsive and try to explain everything. Althought i do not complete understand it's logic for one week of usage it has profitable trades. I hope it continues like this and developer keep updating it.

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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
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Эксперты
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Happyfeet69
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Abc90239023
20
Abc90239023 2026.08.02 04:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Gaya Chibane
1528
Ответ разработчика Gaya Chibane 2026.08.02 08:07
Hello, welcome to the community! To ensure you get the best configuration (including the right time frame and setup for your $100 test), please send me a private message with: Account type Broker name I'll get back to you with your custom settings right away! Best
Gaya CHIBANE
astrodigi
45
astrodigi 2026.07.30 16:39 
 

EA molto preciso e profittevole Sviluppatore molto disponibile e gentile Grazie Gaya

IRIZU
22
IRIZU 2026.07.29 12:14 
 

Gaya is a beast right here. He provides a worthwhile logic for budget algo trading. As a new user in MQL5 and algo trading, I must say that he's absolutely helping me without any drawbacks. The best thing is that Gaya is committed to continuous optimization and will always answer your message, no matter how many times you chat with him. Thank you for your professionalism!

Alexandr
126
Alexandr 2026.07.28 20:44 
 

Я купил этот советник, и что могу сказать, он невероятно точен, аккуратен по входам и просто прибыльный "из коробки", не только на золоте, но и на некоторых фьючерсах тоже даёт прибыль хоть и значительно меньше, но в целом даёт прибыль на реальном счёте как и на демо с естественной разницей хоть и не большой. Сделки не открывает одну за другой, не надейтесь, но всё аккуратно. Есть 1 пункт Emergency closure limit не совсем понятно за что отвечает и какова его логика значений. Советую под желаемую пару, включая рекомендуюемую, всё же проптимизировать для максимального соотношения прибыль/просадка. Рекомендую к приобретению, не пожалеете.

Konstantinos Koukoulakis
277
Konstantinos Koukoulakis 2026.07.14 15:18 
 

5 stars for now. Seller is very responsive and try to explain everything. Althought i do not complete understand it's logic for one week of usage it has profitable trades. I hope it continues like this and developer keep updating it.

Gaya Chibane
1528
Ответ разработчика Gaya Chibane 2026.07.14 19:49
Thank you for the review! 🙏 Don't worry if the inner logic seems complex at first; the EA is specifically engineered with advanced, institutional-grade algorithms to handle market liquidity and surgical risk management automatically. It is designed to do all the heavy lifting so you can enjoy consistent performance without any trading stress. Regarding updates, you can rest assured: continuous optimization is my absolute priority. I closely monitor the markets daily and will always keep updating the system to ensure we stay ahead of the curve. Welcome to our trading community 🔥
Ray T.
478
Ray T. 2026.07.13 08:43 
 

This EA is better than advertised! If you are reading this comment, and looking for the best EA for Prop Firm trading... Look no further.. Don't let the price fool you! I have purchased over 500 Ea's since 2008, have spent thousands of hours testing and learning how to use EA's. This is hands down the most profitable! Mr. Gaya Chibane cares about his clients, and I have the utmost respect for him. Your not going to find a better software developer in the MQL5 store. Consider yourself lucky. I've seen it all when it comes to EA's. Don't waste your money, purchase this one, and don't look back.. I have it on my 100k Funded prop firm account right now. The accuracy is incredible.. I can't stress this enough, don't miss your opportunity to grab the best EA in this store! I have purchased all of the top EA's in MQL5.. This is the one.. The diamond in the ruff..

Gaya Chibane
1528
Ответ разработчика Gaya Chibane 2026.07.14 19:55
Hi Ray, Honestly, reading your message put a massive smile on my face. Coming from someone who has been in the game since 2008 and tested over 500 EAs, this is hands down the best compliment I could ever receive. When I was coding Quantum Gold, my main goal was simply to build something safe, reliable, and capable of protecting large funded accounts like your 100k one. Knowing that it’s delivering exactly what you needed makes all those long hours of development completely worth it. I’m here for the long run, and I’ll keep working hard to make sure this tool stays at its best for you and the rest of the community. Thank you so much for the incredible support, man.
salamanca1234
183
salamanca1234 2026.07.11 14:43 
 

Good job to the author EA is working as expected it paid itself in an week of course time will tell how if performance remain stable Gaya is very helpful and always open to help.

Gaya Chibane
1528
Ответ разработчика Gaya Chibane 2026.07.12 18:11
Thank you for this amazing feedback! I’m glad to hear the EA is working as expected and has already covered its cost in just a week. Consistency and risk management are my top priorities, which is why I stand by my clients every step of the way with personalized support. While past performance does not guarantee future results, this logic is built to handle changing market conditions safely. Welcome to the community,
Bairon75
194
Bairon75 2026.07.04 08:21 
 

Kudos to the author for the Quantum Gold Institutional Expert Advisor. Excellent risk management with capital protection. With the current settings, it can be run starting with an investment of just €50 or $50. The author is always available to help users with setup and operational advice. What more is there to say... Highly recommended. Happy trading, everyone.

Gaya Chibane
1528
Ответ разработчика Gaya Chibane 2026.07.05 16:34
Thank you for this exceptionally warm and insightful feedback. It is an absolute privilege to collaborate with clients who truly understand and appreciate high-tier algorithmic architecture. When I engineered this Institutional EA, my core mission was to deliver genuine, institutional-grade risk management and capital protection directly to retail traders. To be completely transparent, the current marketplace price is only a fraction of the software's true intrinsic value, considering the thousands of hours of quantitative optimization and mathematical refinement embedded into its code. Seeing the algorithm demonstrate such flawless efficiency and stability—even when deployed on micro-allocations—is the ultimate validation of this precision engineering. Your recognition of my dedication means a lot to me. Please rest assured that my commitment to your success does not end at purchase. I will always be here to provide you with expert operational advice, continuous support, and premium guidance at any moment of your trading journey. Wishing you outstanding consistency and highly profitable trading!
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