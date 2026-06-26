Quantum Gold Institutional Xauusd Ea
- Эксперты
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- Версия: 12.1
- Обновлено: 1 августа 2026
- Активации: 10
QUANTUM GOLD INSTITUTIONAL XAUUSD EA
РбтрйенЗлт | MetaTrader 5 | Погамы свти (Expert Advisor)
Quantum Gold Institutional XAUUSD EA вЂ” уианлаалоимчсассеаордлнанттцоангкас, рзаоанпслчтлолтрол злтмXAUUSD) н пацреetaTrader 5. Ахткуаооапиииоаалтедрв ктрнрбессргй дсилнрвны пдо кык злт слрнзо поакй Эо свти счте вееееоы тхоои орнчнпикв поеенйаеаиекйлоим
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Тхиекеаатрсии ркмнаи
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- Троа пр : XAUUSD (Злт) ТЛК
- Тйфем M1 (Отмзрвны)
- Мнмлы дпзт 1 000 USD (врат нсре о 100 USD дсун вомнаих
- Тпчт : Hedging ииetting (нсочв ркмнутпчт тп ECN / RAW сикмпео)
- Кеинелч : о 1:100 д 1:500
- VPS: Нсочв ркмнутпл саинй бсееонйаоы4/7
- Светмсl сrop Firms : 100% светм поодне члнжйFTMO, FundedNext, Traddoo ир)
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Рбчпиоои ипалнеикм
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1. Свренйотоl рсо иаиаеоиа- Днмчсо урвеи оъмм Quantum Gold атвооркиуттртеоии, онввсl н тчо рсееоаинсиидктрTR).
- Зщт о рзооот поак : Атмтчси зщты фнци ктрербтво мсоен пинмлнмсоеи поак.
- Флт нвсе : Твти атмтчсиротнвиатогвк про вхд вжы фнноы нвсе.
2. Мтмтчси агрт исиуинлоорвп- Фко пиыиProfit Factor) : Отмзрвнл мкииаи пиынхдлкр схаеи цлвйрсдилзо кук
- Унепалнееlорео : Кжы дплиеlнйре рсчтвес днмчси ихд и ткщйтутр рна тедвхиlто.
3. Потпаток иоонсl каое- Бсрйтр : Пот прнст свти н гаи XAUUSD M1, згуиеалаток.set фй дсуг), иоо смсотлн сеатс отлне
- Уонйнефй : Пнл урвеи икфатлоот иохдтл тедрв лбмптм
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Пдврдно тсиоаи
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Свти поои тсиоаи н 100% кчсвны итрчси дны селнм паащм срдм (про 2025-2026 г.) :
- Фса чса пиыl : +131% рсачт (1 311 USD пиыl н дпзт 000 USD)
- Фко пиыиProfit Factor) : 40.33
- Лкианпрсдаоаас : 0.32%
- Пкзтл пиыlнхдлкWin Rate) : 97.09% тчот
- Кфиин Шра 5.32
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Вжа ифраи пдежи------------------------------------------------------------
Дполднпрвлarket MQL5:
- Пло рквдтооlзвтл иал нсре (.set) дсун дпрмг саиаи вадл "Кметри (Осжеи).
- Тхиекподрк ибуднеаоыоенк оуетлос икфатлн чрза оиилнйаа н MQL5 ииинеобеи н пацое
Ацпаук: Плчт свти п сеило сатвйее9 USD д паооооыеи (цн уеииатпааде0 поанхиезй.
Окзттесанот
Трол н Forex иFD спаа вскмрве рса пдои н дпсхнетрв Рзлтт вршо н грниутоонсl вууе. Quantum Gold фксрес н секхыоооаета Птоуаык мгтыl дие сео, ел ткщесои н соаттутртрп воа Эоомло пвднеоенк, нпално н схаеи дпзт.
Кфеы соа XAUUSD EA, рбтооо свти MT5, Prop Firm Bot, FTMO EA, злтйклпр нзи доаноенк XAUUSD Scalping, MetaTrader 5 Expert.
EA molto preciso e profittevole Sviluppatore molto disponibile e gentile Grazie Gaya