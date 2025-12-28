Aurum Quant Logic

알파벳 AI는 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 어드바이저입니다. 즉, 시장의 자연스러운 특성인 큰 변동 후 평균값으로 회귀하는 특성을 활용합니다. 이 알고리즘은 자산의 현재 가격을 지속적으로 분석하여 계산된 평균값과 비교합니다. 가격이 평균값에서 크게 벗어나면 어드바이저는 이를 행동 신호로 해석합니다. 상한선을 초과하면 가격 하락을 예상하여 숏 포지션을, 하한선 아래로 떨어지면 가격 상승을 예상하여 롱 포지션을 취합니다. 저희 어드바이저의 특징은 채널 경계를 파악하고 잘못된 신호를 걸러내는 적응형 접근 방식으로, 중간 정도의 추세에서도 효과적으로 작동한다는 것입니다. 특히 가격 채널 내에서 급격한 변동을 보이는 통화쌍에서 탁월한 성과를 보입니다. Advisor는 20년 넘게 데이터 테스트를 거쳤으며 그 기간 동안 가장 불안정한 기간도 견딜 수 있습니다. 컴퓨터를 연중무휴 24시간 실행할 수 없다면 VPS 서버 서비스를 이용하는 것이 좋습니다. 고문은 12개월 이상 낮은 손실률로 안