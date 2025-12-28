Aurum Quant Logic
Aurum Quant Logic – 전문 XAUUSD 알고리즘
Aurum Quant Logic은 XAUUSD(금) 시장 전용으로 개발된 H1 타임프레임 기반의 전문 트레이딩 시스템입니다. 고위험 Grid 또는 Martingale 방식과 달리, 순수 퀀트 분석과 변동성 돌파 로직, 엄격한 리스크 관리를 기반으로 합니다.
ADX 필터가 적용된 동적 채널 돌파 전략을 사용하여 고확률 움직임만 포착합니다.
🏆 주요 특징
- Prop Firm 대응: 하드 스탑로스 및 드로우다운 제한
- 위험한 기법 없음: 100% Price Action
- 머신러닝 최적화: 금의 변동성에 맞게 조정
- 동적 채널: 실제 추세 전환 감지
⚙️ 기술 사양
- 심볼: XAUUSD 전용
- 타임프레임: H1
- 리스크 관리: 자동 로트 또는 고정 로트
- 필터: ADX, ATR, 시간 필터
🚀 설정 방법
- XAUUSD 차트 열기
- H1 설정
- EA 적용
- InpRiskPercent 조정
- MT5에서 “Algo Trading” 활성화
📊 파라미터
- InpRiskPercent: 거래당 리스크 비율
- InpStopLoss_ATR: ATR 기반 손절
- InpTrendPeriod: 추세 분석 기간
- InpUseTimeFilter: 고거래량 시간만 거래
